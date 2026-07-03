للاطلاع على معلومات التسعير، راجع صفحة ClickHouse Cloud Pricing . تُحتسب رسوم ClickHouse Cloud بناءً على استخدام الحوسبة والتخزين و نقل البيانات (الصادر عبر الإنترنت وعبر المناطق) و ClickPipes . ولفهم العوامل التي قد تؤثر في فاتورتك والطرق التي يمكنك من خلالها إدارة إنفاقك، تابع القراءة.

​ مثال Amazon Web Services ‏(AWS)

تعكس الأسعار أسعار AWS في us-east-1 .

. اطّلع هنا على رسوم نقل البيانات ورسوم ClickPipes المطبّقة.

​ الفئة Basic: بدءًا من 66.52 دولارًا شهريًا

الأنسب لـ: حالات الاستخدام على مستوى الأقسام ذات أحجام البيانات الأصغر التي لا تتطلب ضمانات موثوقية صارمة.

خدمة الفئة Basic

نسخة متماثلة واحدة × 8 GiB RAM و2 vCPU

500 GB من البيانات المضغوطة

500 GB من النسخ الاحتياطي للبيانات

10 GB من نقل البيانات الصادرة عبر الإنترنت العام

5 GB من نقل البيانات عبر المناطق

تفصيل الأسعار لهذا المثال:

نشط لمدة 6 ساعات يوميًا نشط لمدة 12 ساعة يوميًا نشط لمدة 24 ساعة يوميًا الحوسبة 39.91 < / t d > < t d > 39.91</td> <td> 39.91 < / t d >< t d > 79.83 $159.66 التخزين 25.30 < / t d > < t d > 25.30</td> <td> 25.30 < / t d >< t d > 25.30 $25.30 نقل البيانات الصادرة عبر الإنترنت العام 1.15 < / t d > < t d > 1.15</td> <td> 1.15 < / t d >< t d > 1.15 $1.15 نقل البيانات عبر المناطق 0.16 < / t d > < t d > 0.16</td> <td> 0.16 < / t d >< t d > 0.16 $0.16 الإجمالي 66.52 < / t d > < t d > 66.52</td> <td> 66.52 < / t d >< t d > 106.44 $186.27

​ Scale (يعمل دائمًا، توسّع تلقائي): بدءًا من $499.38 شهريًا

الأفضل لـ: أعباء العمل التي تتطلب اتفاقيات مستوى خدمة محسّنة (خدمات بنسختين متماثلتين أو أكثر)، وقابلية التوسع، وأمانًا متقدمًا.

خدمة فئة Scale

عبء العمل نشط ~100% من الوقت

حد أقصى للتوسّع التلقائي قابل للتهيئة لمنع تضخّم الفواتير

100 GB من نقل البيانات الصادرة عبر الإنترنت العام

10 GB من نقل البيانات عبر المناطق

تفصيل الأسعار لهذا المثال:

المثال 1 المثال 2 المثال 3 الحوسبة نسختان متماثلتان x 8 GiB RAM، 2 vCPU

436.95 < / t d > < t d > نسختانمتماثلتان x 16 G i B R A M ، 4 v C P U < b r / > 436.95</td> <td>نسختان متماثلتان x 16 GiB RAM، 4 vCPU<br /> 436.95 < / t d >< t d > نسختانمتماثلتان x 16 G i BR A M ،4 v CP U < b r / > 873.89 3 نسخ متماثلة x 16 GiB RAM، 4 vCPU

$1,310.84 التخزين 1 TB من البيانات + 1 نسخة احتياطية

50.60 < / t d > < t d > 2 T B منالبيانات + 1 نسخةاحتياطية < b r / > 50.60</td> <td>2 TB من البيانات + 1 نسخة احتياطية<br /> 50.60 < / t d >< t d > 2 TB منالبيانات + 1نسخةاحتياطية < b r / > 101.20 3 TB من البيانات + 1 نسخة احتياطية

$151.80 نقل البيانات الصادرة عبر الإنترنت العام 11.52 < / t d > < t d > 11.52</td> <td> 11.52 < / t d >< t d > 11.52 $11.52 نقل البيانات عبر المناطق 0.31 < / t d > < t d > 0.31</td> <td> 0.31 < / t d >< t d > 0.31 $0.31 الإجمالي 499.38 < / t d > < t d > 499.38</td> <td> 499.38 < / t d >< t d > 986.92 $1,474.47

​ Enterprise: تختلف أسعار البداية

الأفضل لـ: عمليات النشر واسعة النطاق والحيوية للأعمال ذات المتطلبات الصارمة للأمان والامتثال

خدمة فئة Enterprise

عبء عمل نشط طوال الوقت تقريبًا (~100%)

1 تيرابايت من نقل البيانات الصادرة عبر الإنترنت العام

500 جيجابايت من نقل البيانات عبر المناطق

مثال 1 مثال 2 مثال 3 الحوسبة نسختان متماثلتان x 32 GiB RAM، 8 vCPU

2 , 285.60 < / t d > < t d > نسختانمتماثلتان x 64 G i B R A M ، 16 v C P U < b r / > 2,285.60</td> <td>نسختان متماثلتان x 64 GiB RAM، 16 vCPU<br /> 2 , 285.60 < / t d >< t d > نسختانمتماثلتان x 64 G i BR A M ،16 v CP U < b r / > 4,571.19 2 x 120 GiB RAM، 30 vCPU

$8,570.99 التخزين 5 TB + نسخة احتياطية واحدة

253.00 < / t d > < t d > 10 T B + نسخةاحتياطيةواحدة < b r / > 253.00</td> <td>10 TB + نسخة احتياطية واحدة<br /> 253.00 < / t d >< t d > 10 TB + نسخةاحتياطيةواحدة < b r / > 506.00 20 TB + نسخة احتياطية واحدة

$1,012.00 نقل البيانات الصادرة عبر الإنترنت العام 115.20 < / t d > < t d > 115.20</td> <td> 115.20 < / t d >< t d > 115.20 $115.20 نقل البيانات عبر المناطق 15.60 < / t d > < t d > 15.60</td> <td> 15.60 < / t d >< t d > 15.60 $15.60 الإجمالي 2 , 669.40 < / t d > < t d > 2,669.40</td> <td> 2 , 669.40 < / t d >< t d > 5,207.99 $9,713.79

​ الأسئلة الشائعة

​ ما هو رصيد ClickHouse ‏(CHC)؟

رصيد ClickHouse هو وحدة ائتمانية تُحتسب على استخدام العميل لـ ClickHouse Cloud، وتساوي دولارًا أمريكيًا واحدًا (1)، وتُطبَّق وفقًا لقائمة الأسعار المنشورة والمعمول بها لدى ClickHouse في حينه.

إذا كانت الفوترة تتم عبر Stripe، فسترى في فاتورة Stripe الخاصة بك أن 1 CHC يساوي 0.01 U S D . والغرضمنذلكهوإتاحةفوترةدقيقةعبر S t r i p e بسببالقيدلديهمالمتمثلفيعدمالقدرةعلىفوترةكمياتكسريةمنوحدة S K U القياسيةلدينا،حيثإن 1 C H C = 0.01 USD. والغرض من ذلك هو إتاحة فوترة دقيقة عبر Stripe بسبب القيد لديهم المتمثل في عدم القدرة على فوترة كميات كسرية من وحدة SKU القياسية لدينا، حيث إن 1 CHC = 0.01 U S D .والغرضمنذلكهوإتاحةفوترةدقيقةعبر St r i p e بسببالقيدلديهمالمتمثلفيعدمالقدرةعلىفوترةكمياتكسريةمنوحدة S K U القياسيةلدينا،حيثإن1 C H C = 1 USD.

​ أين يمكنني العثور على الأسعار السابقة؟

يمكن العثور على معلومات الأسعار السابقة هنا

​ كيف تُحتسب موارد الحوسبة؟

يحتسب ClickHouse Cloud موارد الحوسبة بالدقيقة، وبزيادات قدرها 8G من RAM. وتختلف تكاليف الحوسبة بحسب الفئة والمنطقة ومزوّد الخدمة السحابية.

​ كيف يُحتسب التخزين على القرص؟

يستخدم ClickHouse Cloud تخزين الكائنات السحابي، ويُحتسب الاستخدام بناءً على الحجم المضغوط للبيانات المخزّنة في جداول ClickHouse. تكاليف التخزين موحّدة عبر جميع الفئات، وتختلف حسب المنطقة ومزوّد الخدمة السحابية.

​ هل تُحتسب النسخ الاحتياطية ضمن إجمالي التخزين؟

يُحتسب كلٌّ من التخزين والنسخ الاحتياطية ضمن تكاليف التخزين، وتُفوتر كلٌّ منهما بشكل منفصل. تتضمن جميع الخدمات، افتراضيًا، نسخة احتياطية واحدة يُحتفظ بها لمدة يوم واحد. يمكن للمستخدمين الذين يحتاجون إلى نسخ احتياطية إضافية إعداد نسخ احتياطية إضافية من خلال تهيئتها ضمن علامة تبويب الإعدادات في وحدة تحكم Cloud.

​ كيف يمكنني تقدير الضغط؟

schema ) (مثل استخدام ترميزات الضغط الاختيارية أو عدم استخدامها). وقد يصل إلى نحو 10x في الأنواع الشائعة من البيانات التحليلية، لكنه قد يكون أيضًا أقل أو أعلى بكثير. راجع يمكن أن يختلف الضغط من مجموعة بيانات إلى أخرى. ويعتمد مقدار هذا الاختلاف على مدى قابلية البيانات للضغط أصلًا (عدد الحقول عالية الكاردينالية مقارنةً بالحقول منخفضة الكاردينالية)، وعلى كيفية إعداد المستخدم للمخطط () (مثل استخدام ترميزات الضغط الاختيارية أو عدم استخدامها). وقد يصل إلى نحو 10x في الأنواع الشائعة من البيانات التحليلية، لكنه قد يكون أيضًا أقل أو أعلى بكثير. راجع وثائق التحسين للحصول على إرشادات، و مدونة Uber للاطلاع على مثال مفصل على حالة استخدام للتسجيل. والطريقة العملية الوحيدة لمعرفة ذلك بدقة هي تحميل مجموعة بياناتك إلى ClickHouse ومقارنة حجمها بالحجم المخزَّن في ClickHouse.

يمكنك استخدام الاستعلام:

Estimating compression SELECT formatReadableSize(total_bytes) FROM system . tables WHERE name = < your table name >

يسجّل سجل استعلامات ClickHouse المقاييس الأساسية التي يمكن استخدامها لتقدير تكلفة تشغيل عبء عمل على ClickHouse Cloud. للاطلاع على تفاصيل الترحيل من نشر مُدار ذاتيًا إلى ClickHouse Cloud، يُرجى الرجوع إلى وثائق الترحيل ، والتواصل مع دعم ClickHouse Cloud إذا كانت لديك أي أسئلة إضافية.

​ ما خيارات الفوترة المتاحة في ClickHouse Cloud؟

يدعم ClickHouse Cloud خيارات الفوترة التالية:

الخدمة الذاتية على أساس شهري (بالدولار الأمريكي، عبر بطاقة ائتمان).

المبيعات المباشرة على أساس سنوي / لعدة سنوات (من خلال “ClickHouse Credits” المدفوعة مسبقًا، بالدولار الأمريكي، مع خيارات دفع إضافية).

من خلال متاجر AWS وGCP وAzure (إما الدفع حسب الاستخدام (PAYG) أو الالتزام بعقد مع ClickHouse Cloud عبر المتجر).

تُحتسب فواتير أرصدة ClickHouse Cloud الخاصة بـ PAYG بوحدات قدرها 0.01 ،مايتيحلناتحصيلالرسوممنالعملاءمقابلكسورمنأرصدة C l i c k H o u s e بحسباستخدامهم . ويختلفذلكعنأرصدة C l i c k H o u s e المخصّصةللإنفاقالملتزم،التيتُشترىمسبقًابوحداتكاملةبقيمة 0.01، ما يتيح لنا تحصيل الرسوم من العملاء مقابل كسور من أرصدة ClickHouse بحسب استخدامهم. ويختلف ذلك عن أرصدة ClickHouse المخصّصة للإنفاق الملتزم، التي تُشترى مسبقًا بوحدات كاملة بقيمة 0.01،مايتيحلناتحصيلالرسوممنالعملاءمقابلكسورمنأرصدة Cl i c k Ho u se بحسباستخدامهم.ويختلفذلكعنأرصدة Cl i c k Ho u se المخصّصةللإنفاقالملتزم،التيتُشترىمسبقًابوحداتكاملةبقيمة 1.

​ هل يمكنني حذف بطاقتي الائتمانية؟

لا يمكنك إزالة بطاقة ائتمان من واجهة الفوترة، ولكن يمكنك تحديثها في أي وقت. يساعد ذلك على ضمان توفّر وسيلة دفع صالحة دائمًا لدى مؤسستك. إذا كنت بحاجة إلى إزالة بطاقتك الائتمانية، فيُرجى التواصل مع دعم ClickHouse Cloud للحصول على المساعدة.

​ أين يمكنني الاطّلاع على المبالغ المستردة؟

انتقل إلى Organization > Billing في وحدة تحكم ClickHouse Cloud. يظهر قسم Refunds أسفل Invoices وCredits. يجب أن تكون لديك صلاحية Organization Admin أو Billing Admin لعرضه.

​ كم يستغرق ظهور المبلغ المسترد؟

يظهر المبلغ المسترد بعد أن نعالجه. وقد تستغرق المبالغ المستردة إلى بطاقة الائتمان وقتًا إضافيًا قبل أن تظهر في كشف حسابك، وذلك حسب البنك الذي تتعامل معه.

​ ما مدة دورة الفوترة؟

تعتمد الفوترة على دورة فوترة شهرية، ويُحتسب تاريخ البدء من تاريخ إنشاء المؤسسة في ClickHouse Cloud.

​ إذا كان لدي اشتراك Marketplace نشط بنظام PAYG ثم أبرمت عقد التزام، فهل تُستهلك أرصدة الالتزام أولاً؟

نعم. يُحتسب الاستهلاك باستخدام طرق الدفع التالية بهذا الترتيب:

أرصدة الالتزام (المدفوعة مسبقًا)

اشتراك Marketplace ‏(PAYG)

بطاقة ائتمان

​ ما أدوات التحكّم التي يوفّرها ClickHouse Cloud لإدارة التكاليف لخدمتي Scale وEnterprise؟

يُخطَر عملاء Trial وAnnual Commit تلقائيًا عبر البريد الإلكتروني عندما يصل استهلاكهم إلى عتبات معيّنة: 50% و 75% و 90% . يتيح لك ذلك إدارة استخدامك بشكل استباقي.

و و . يتيح لك ذلك إدارة استخدامك بشكل استباقي. يتيح لك ClickHouse Cloud تعيين حد أقصى للتوسّع التلقائي لموارد الحوسبة لديك عبر التحكم المتقدم في التوسّع، وهو عامل مهم في تكلفة أعباء العمل التحليلية.

يتيح لك التحكم المتقدم في التوسّع تعيين حدود للذاكرة، مع خيار للتحكم في سلوك الإيقاف المؤقت/الخمول أثناء فترات عدم النشاط.

​ ما أدوات التحكّم التي يوفّرها ClickHouse Cloud لإدارة تكاليف خدمات Basic؟

يتيح لك التحكم المتقدم في التوسّع التحكّم في سلوك الإيقاف المؤقت/الدخول في وضع الخمول عند عدم النشاط. ولا تدعم خدمات Basic تعديل تخصيص الذاكرة.

لاحظ أن الإعداد الافتراضي يوقف الخدمة مؤقتًا بعد فترة من عدم النشاط.

تُصدَر فاتورة مجمّعة لجميع الخدمات ضمن مؤسسة معيّنة خلال فترة فوترة واحدة.

​ إذا أضفت بطاقتي الائتمانية ورقّيت قبل انتهاء الفترة التجريبية ونفاد الاعتمادات، فهل ستُفرض عليّ رسوم؟

عندما ينتقل المستخدم من الفترة التجريبية إلى الخطة المدفوعة قبل انتهاء الفترة التجريبية البالغة 30 يومًا، مع بقاء اعتمادات من الاعتمادات المخصصة للتجربة، فإننا نواصل الخصم من الاعتمادات التجريبية خلال أول 30 يومًا من الفترة التجريبية، ثم نحمّل الرسوم على البطاقة الائتمانية.

​ كيف يمكنني تتبّع إنفاقي؟

يوفّر وحدة تحكم ClickHouse Cloud عرض Usage يوضّح الاستهلاك لكل خدمة. ويساعدك هذا التفصيل، المنظَّم حسب أبعاد الاستخدام، على فهم التكلفة المرتبطة بكل وحدة خاضعة للقياس.

​ كيف أصل إلى فواتيري الخاصة باشتراكي في خدمة ClickHouse Cloud؟

بالنسبة إلى الاشتراكات المباشرة التي تستخدم بطاقة ائتمان:

لعرض فواتيرك، حدِّد مؤسستك من شريط التنقل الأيسر في واجهة مستخدم ClickHouse Cloud، ثم انتقل إلى Billing. ستجد جميع فواتيرك مدرجة ضمن قسم Invoices.

بالنسبة إلى الاشتراكات عبر السوق السحابية:

تتولى السوق السحابية فوترة جميع الاشتراكات وإصدار فواتيرها. يمكنك عرض فاتورتك مباشرةً من خلال السوق الخاصة بمزوّد الخدمة السحابية المعني.

تخضع الفوترة عبر AWS Marketplace لدورة الشهر الميلادي. على سبيل المثال، بالنسبة إلى الاستخدام بين التاريخين 01-Dec-2024 و01-Jan-2025، تُصدَر فاتورة بين 3-Jan و5-Jan-2025

تتبع كشوف Usage في ClickHouse Cloud دورة فوترة مختلفة، إذ يُقاس الاستخدام ويُبلَّغ عنه على مدى 30 يومًا بدءًا من يوم التسجيل.

ستختلف تواريخ الاستخدام والفاتورة إذا لم تتطابق هذه التواريخ. وبما أن كشوف Usage تتتبع الاستخدام يوميًا لخدمة معيّنة، فيمكنك الاعتماد على هذه الكشوف للاطلاع على تفصيل التكاليف.

​ هل توجد أي قيود على استخدام الأرصدة المدفوعة مقدمًا؟

لا يمكن استخدام الأرصدة المدفوعة مقدمًا في ClickHouse Cloud (سواء مباشرةً عبر ClickHouse أو من خلال سوق مزوّد الخدمة السحابية) إلا خلال مدة العقد. وهذا يعني أنه يمكن تطبيقها اعتبارًا من تاريخ القبول أو في تاريخ مستقبلي، وليس على أي فترات سابقة. وأي مبالغ إضافية لا تغطيها الأرصدة المدفوعة مقدمًا يجب سدادها ببطاقة ائتمان أو عبر الفوترة الشهرية في السوق.

​ هل يوجد فرق في أسعار ClickHouse Cloud بين الدفع عبر سوق مزوّد الخدمة السحابية أو الدفع مباشرةً إلى ClickHouse؟

لا يوجد أي فرق في الأسعار بين الفوترة عبر سوق مزوّد الخدمة السحابية والتسجيل مباشرةً لدى ClickHouse. وفي كلتا الحالتين، يُحتسَب استخدامك لـ ClickHouse Cloud بوحدة ClickHouse Cloud Credits ‏(CHCs)، وتُقاس بالطريقة نفسها وتُفوَّتر وفقًا لذلك.

​ كيف تتم محاسبة فصل الحوسبة عن الحوسبة؟

عند إنشاء خدمة جديدة بالإضافة إلى خدمة موجودة، يمكنك اختيار ما إذا كانت هذه الخدمة الجديدة ستشارك الخدمة الحالية البيانات نفسها. إذا كانت الإجابة نعم، فستشكّل هاتان الخدمتان معًا مستودعًا . ويحتوي المستودع على البيانات المخزّنة فيه، مع وصول عدة خدمات حوسبة إلى هذه البيانات.

وبما أن البيانات تُخزَّن مرة واحدة فقط، فأنت تدفع مقابل نسخة واحدة فقط من البيانات، حتى لو كانت عدة خدمات تصل إليها. وتدفع مقابل الحوسبة كالمعتاد — لا توجد رسوم إضافية على فصل الحوسبة عن الحوسبة / المستودعات. ومن خلال الاستفادة من التخزين المشترك في هذا النشر، يستفيد المستخدمون من خفض التكاليف في كلٍّ من التخزين والنسخ الاحتياطية.

يمكن أن يوفّر لك فصل الحوسبة عن الحوسبة قدرًا كبيرًا من ClickHouse Credits في بعض الحالات. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك الإعداد التالي:

لديك مهام ETL تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وتستوعب البيانات إلى الخدمة. ولا تتطلب مهام ETL هذه قدرًا كبيرًا من الذاكرة، لذا يمكنها العمل على مثيل صغير يحتوي، على سبيل المثال، على 32 GiB من RAM. لدى أحد علماء البيانات في الفريق نفسه متطلبات لإعداد تقارير مخصصة، ويقول إنه يحتاج إلى تشغيل استعلام يتطلب قدرًا كبيرًا من الذاكرة - 236 GiB، لكنه لا يحتاج إلى إتاحة عالية ويمكنه الانتظار وإعادة تشغيل الاستعلامات إذا فشلت المحاولة الأولى.

في هذا المثال، يمكنك، بصفتك مسؤول قاعدة البيانات، القيام بما يلي:

إنشاء خدمة صغيرة تحتوي على نسختين متماثلتين بسعة 16 GiB لكل منهما - وهذا سيلبّي مهام ETL ويوفّر إتاحة عالية. وبالنسبة إلى عالم البيانات، يمكنك إنشاء خدمة ثانية في المستودع نفسه تحتوي على نسخة متماثلة واحدة فقط بسعة 236 GiB. ويمكنك تمكين وضع الخمول لهذه الخدمة حتى لا تدفع مقابلها عندما لا يكون عالم البيانات يستخدمها.

تقدير التكلفة (شهريًا) لهذا المثال على Scale Tier:

الخدمة الأصلية نشطة 24 ساعة يوميًا: 2 نسخة متماثلة × 16 GiB و4 vCPU لكل نسخة متماثلة

الخدمة التابعة: نسخة متماثلة واحدة × 236 GiB و59 vCPU لكل نسخة متماثلة

3 TB من البيانات المضغوطة + نسخة احتياطية واحدة

100 GB من نقل البيانات الصادرة عبر الإنترنت العام

50 GB من نقل البيانات عبر المناطق

الخدمة التابعة

نشطة ساعة واحدة/اليوم الخدمة التابعة

نشطة ساعتين/اليوم الخدمة التابعة

نشطة 4 ساعات/اليوم الحوسبة 1 , 142.43 < / t d > < t d > 1,142.43</td> <td> 1 , 142.43 < / t d >< t d > 1,410.97 $1,948.05 التخزين 151.80 < / t d > < t d > 151.80</td> <td> 151.80 < / t d >< t d > 151.80 $151.80 نقل البيانات الصادرة عبر الإنترنت العام 11.52 < / t d > < t d > 11.52</td> <td> 11.52 < / t d >< t d > 11.52 $11.52 نقل البيانات عبر المناطق 1.56 < / t d > < t d > 1.56</td> <td> 1.56 < / t d >< t d > 1.56 $1.56 الإجمالي 1 , 307.31 < / t d > < t d > 1,307.31</td> <td> 1 , 307.31 < / t d >< t d > 1,575.85 $2,112.93

من دون المستودعات، سيتعين عليك دفع تكلفة مقدار الذاكرة الذي يحتاجه مهندس البيانات لاستعلاماته. لكن الجمع بين خدمتين في مستودع واحد وتمكين وضع الخمول لإحداهما يساعدك على توفير المال.

​ تسعير ClickPipes