remoteSecure في استعلامات
SELECT و
INSERT لإتاحة الوصول إلى خوادم ClickHouse البعيدة، مما يجعل ترحيل الجداول بسيطًا بمجرد كتابة استعلام
INSERT INTO يتضمن
SELECT.
بغضّ النظر عمّا إذا كان جدول المصدر لديك مُجزّأً و/أو مُكرَّرًا، ففي ClickHouse Cloud لا تحتاج إلا إلى إنشاء جدول وجهة (يمكنك ترك معلمة
الترحيل من ClickHouse المُدار ذاتيًا إلى ClickHouse Cloud
Engine لهذا الجدول، إذ سيُختار
SharedMergeTree تلقائيًا بوصفه محرك الجدول)،
وسيتولى ClickHouse Cloud تلقائيًا التوسّع الرأسي والأفقي.
ولا حاجة من جانبك للتفكير في كيفية تكرار الجدول أو تجزئته.
في هذا المثال، يكون ClickHouse server المُدار ذاتيًا هو المصدر، وتكون خدمة ClickHouse Cloud هي الوجهة.
العملية كالتالي:
نظرة عامة
- أضِف مستخدمًا للقراءة فقط إلى خدمة المصدر
- أنشئ بنية جدول المصدر نفسها على خدمة الوجهة
- اسحب البيانات من المصدر إلى الوجهة، أو ادفعها من المصدر، بحسب مدى توفّر الشبكة لدى المصدر
- أزل خادم المصدر من IP Access List على الوجهة (إن أمكن)
- أزل المستخدم المخصّص للقراءة فقط من خدمة المصدر
يشرح هذا المثال كيفية ترحيل جدول واحد من خادم ClickHouse مُدار ذاتيًا إلى ClickHouse Cloud.
ترحيل الجداول من نظام إلى آخر:
التوافقإذا كنت تلاحظ اختلافات في السلوك بين عملية نشر ClickHouse ذاتية الاستضافة لديك وخدمة ClickHouse Cloud، فقد يكون ذلك مرتبطًا بـإعداد التوافق. في Cloud، يُضبط التوافق عند إنشاء الخدمة، ولا يتغير على مستوى الخدمة لضمان حصول التطبيقات العميلة على سلوك متسق حتى مع ترقية الخدمة. إذا كنت ترغب في تغيير التوافق، يمكنك طلب ذلك عبر الدعم.
على نظام ClickHouse المصدر (النظام الذي يستضيف البيانات حاليًا)
- أضف مستخدمًا بصلاحية القراءة فقط يمكنه قراءة الجدول المصدر (
db.tableفي هذا المثال)
CREATE USER exporter
IDENTIFIED WITH SHA256_PASSWORD BY 'password-here'
SETTINGS readonly = 1;
GRANT SELECT ON db.table TO exporter;
- انسخ تعريف الجدول
SELECT create_table_query
FROM system.tables
WHERE database = 'db' AND table = 'table'
في نظام ClickHouse Cloud الوجهة:
- أنشئ قاعدة البيانات المستهدفة:
CREATE DATABASE db
- باستخدام عبارة CREATE TABLE من المصدر، أنشئ الوجهة.
CREATE TABLE db.table ...
- استخدم الدالة
remoteSecureلسحب البيانات من المصدر المُدار ذاتيًا
INSERT INTO db.table SELECT * FROM
remoteSecure('source-hostname', db, table, 'exporter', 'password-here')
إذا لم يكن نظام المصدر متاحًا من الشبكات الخارجية، فيمكنك دفع البيانات بدلًا من سحبها، لأن الدالة
remoteSecure تعمل مع كلٍّ من عمليات
SELECT و
INSERT. راجع الخيار التالي.
- استخدم الدالة
remoteSecureلدفع البيانات إلى خدمة ClickHouse Cloud
إدارة قائمة الوصول إلى IP
إدارة قائمة الوصول إلى IP
من قائمة خدمات ClickHouse Cloud، اختر الخدمة التي ستعمل عليها ثم انتقل إلى Settings. إذا كانت قائمة الوصول إلى IP لا تتضمن عنوان IP أو نطاق العناوين الخاص بالنظام البعيد الذي يحتاج إلى الاتصال بخدمة ClickHouse Cloud، يمكنك حل المشكلة باستخدام Add IPs:
أضف عنوان IP الفردي أو نطاق العناوين الذي يحتاج إلى الاتصال بخدمة ClickHouse Cloud. عدّل النموذج بما يناسبك ثم انقر على Save.
INSERT INTO FUNCTION
remoteSecure('HOSTNAME.clickhouse.cloud:9440', 'db.table',
'default', 'PASS') SELECT * FROM db.table
فيما يلي بعض الاستخدامات الشائعة لترحيل البيانات بين خدمات ClickHouse Cloud:
الترحيل بين خدمات ClickHouse Cloud
- ترحيل البيانات من نسخة احتياطية تمت استعادتها
- نسخ البيانات من خدمة تطوير إلى خدمة مرحلية (أو من الخدمة المرحلية إلى بيئة production)
- حدِّد إحدى خدمتي ClickHouse Cloud لتكون المصدر، والأخرى لتكون الوجهة
- أضف مستخدمًا للقراءة فقط إلى الخدمة المصدر
- أنشئ بنية جدول المصدر نفسها على الخدمة الوجهة
- اسمح مؤقتًا بالوصول عبر IP إلى الخدمة المصدر
- انسخ البيانات من المصدر إلى الوجهة
- أعد تفعيل IP Access List على الوجهة
- أزل المستخدم المخصص للقراءة فقط من الخدمة المصدر
أضِف مستخدمًا للقراءة فقط إلى خدمة المصدر
-
أضِف مستخدمًا للقراءة فقط يمكنه قراءة الجدول المصدر (
db.tableفي هذا المثال)
CREATE USER exporter IDENTIFIED WITH SHA256_PASSWORD BY 'password-here' SETTINGS readonly = 1;
GRANT SELECT ON db.table TO exporter;
-
انسخ تعريف الجدول
select create_table_query from system.tables where database = 'db' and table = 'table'
على الوجهة، أنشئ قاعدة البيانات إذا لم تكن موجودة بالفعل:
انسخ بنية الجدول إلى خدمة الوجهة
-
أنشئ قاعدة بيانات الوجهة:
CREATE DATABASE db
-
باستخدام عبارة CREATE TABLE من المصدر، أنشئ الجدول على الوجهة.
على الوجهة، أنشئ الجدول باستخدام ناتج
select create_table_query...من المصدر:
CREATE TABLE db.table ...
لكي تتمكن من سحب البيانات من المصدر إلى الوجهة، يجب أن تسمح خدمة المصدر بالاتصالات. عطّل مؤقتًا ميزة “IP Access List” على خدمة المصدر. عدّل قائمة السماح واسمح بالوصول من Anywhere مؤقتًا. راجع وثائق IP Access List لمزيد من التفاصيل.
اسمح بالوصول عن بُعد إلى خدمة المصدر
انسخ البيانات من المصدر إلى الوجهة
-
استخدم الدالة
remoteSecureلسحب البيانات من خدمة ClickHouse Cloud المصدر اتصل بالوجهة. شغّل هذا الأمر على خدمة ClickHouse Cloud الوجهة:
INSERT INTO db.table SELECT * FROM remoteSecure('source-hostname', db, table, 'exporter', 'password-here')
- تحقّق من البيانات في خدمة الوجهة
إذا كنت قد صدّرت IP Access List سابقًا، فيمكنك إعادة استيرادها باستخدام Share، وإلا فأعد إضافة عناوينك إلى قائمة الوصول.
أعد إعداد IP Access List على المصدر
أزل المستخدم
exporter ذو صلاحية القراءة فقط
DROP USER exporter
- غيّر IP Access List الخاصة بالخدمة لتقييد الوصول