​ الالتزام بمتطلبات الفوترة

يتطلب استخدام ClickHouse Cloud أن تكون لدى مؤسستك طريقة فوترة نشطة وصالحة ومُعدّة. بعد انتهاء الفترة التجريبية البالغة 30 يومًا أو نفاد الأرصدة التجريبية، أيهما يحدث أولًا، تتوفر لك خيارات الفوترة التالية لمواصلة استخدام ClickHouse Cloud:

خيار الفوترة الوصف Direct PAYG أضِف بطاقة ائتمان صالحة إلى مؤسستك لاستخدام Pay-As-You-Go Marketplace PAYG أعدّ اشتراك Pay-As-You-Go عبر موفّر السوق السحابية مدعوم Committed spend contract أبرم Committed spend contract مباشرةً أو عبر السوق السحابية مدعوم

إذا انتهت فترتك التجريبية ولم يُعَدّ أي خيار فوترة لمؤسستك، فستتوقف جميع خدماتك. وإذا لم تُعَدّ طريقة فوترة حتى بعد أسبوعين، فسيتم حذف جميع بياناتك.

تحتسب ClickHouse الرسوم على الخدمات على مستوى المؤسسة. وإذا تعذر علينا في أي وقت معالجة دفعة باستخدام طريقة الفوترة الحالية لديك، فيجب عليك تحديثها إلى أحد الخيارات الثلاثة المذكورة أعلاه لتجنب انقطاع الخدمة. راجع أدناه لمزيد من التفاصيل حول الالتزام بمتطلبات الدفع وفقًا لطريقة الفوترة التي اخترتها.

​ فوترة Pay-As-You-Go باستخدام بطاقة ائتمان

يمكنك دفع رسوم استخدامك لـ ClickHouse Cloud شهريًا بأثر رجعي باستخدام بطاقة ائتمان. لإضافة بطاقة ائتمان، اتبع هذه الإرشادات

تبدأ دورة الفوترة الشهرية لـ ClickHouse في اليوم الذي يتم فيه اختيار فئة المؤسسة (Basic أو Scale أو Enterprise)، وإنشاء أول خدمة داخل المؤسسة.

عادةً ما يتم تحصيل الرسوم من بطاقة الائتمان المسجّلة في نهاية دورة الفوترة الشهرية، ولكن سيتم تسريع التحصيل إذا بلغ المبلغ المستحق خلال الدورة 1,000 دولار أمريكي (مزيد من المعلومات حول حدود الدفع هنا ).

يجب أن تكون بطاقة الائتمان المسجّلة صالحة وغير منتهية الصلاحية، وأن تتوفر فيها حدود ائتمانية كافية لتغطية إجمالي الفاتورة. وإذا تعذر علينا، لأي سبب، تحصيل كامل المبلغ المستحق، فستُطبَّق فورًا القيود التالية الخاصة بالفواتير غير المدفوعة:

يمكنك فقط التوسّع حتى 120 GiB لكل replica

لا يمكنك تشغيل خدماتك إذا كانت متوقفة

لا يمكنك تشغيل خدمات جديدة أو إنشاؤها

سنحاول معالجة الدفع باستخدام طريقة الفوترة المُعدّة للمؤسسة لمدة تصل إلى 30 يومًا. وإذا لم ينجح الدفع بعد 14 يومًا، فسيتم إيقاف جميع الخدمات داخل المؤسسة. وإذا لم نتلقَّ الدفع بحلول نهاية فترة الثلاثين يومًا هذه، ولم نكن قد منحنا تمديدًا، فسيتم حذف جميع البيانات و الخدمات المرتبطة بمؤسستك.

​ الفوترة بنظام Pay-As-You-Go عبر السوق السحابية

يمكن أيضًا تهيئة فوترة Pay-As-You-Go لتحصيل الرسوم من مؤسسة عبر إحدى الأسواق السحابية المدعومة لدينا (AWS أو GCP أو Azure). للاشتراك في فوترة Marketplace PAYG، اتبع هذه التعليمات

وعلى غرار الفوترة عبر Direct PAYG، تبدأ دورة الفوترة الشهرية الخاصة بك مع ClickHouse ضمن Marketplace PAYG في اليوم الذي يتم فيه اختيار فئة المؤسسة (Basic أو Scale أو Enterprise) وإنشاء أول خدمة داخل المؤسسة.

ومع ذلك، وبسبب متطلبات هذه الأسواق، فإننا نبلّغ عن الرسوم المترتبة على استخدامك بنظام Pay-As-You-Go على أساس كل ساعة. وستتم فوترةُك وفقًا لشروط اتفاقيتك مع ذلك السوق - وعادةً ضمن دورة فوترة شهرية تقويمية.

على سبيل المثال، إذا أنشأت أول خدمة للمؤسسة في 18 يناير، فإن أول دورة فوترة لاستخدامك في ClickHouse Cloud ستستمر من 18 يناير حتى نهاية يوم 17 فبراير. ومع ذلك، قد تتلقى أول فاتورة لك من السوق السحابية في بداية شهر فبراير.

ومع ذلك، إذا تم إلغاء اشتراكك في Marketplace PAYG أو تعذر تجديده تلقائيًا، فسيتم الرجوع في الفوترة إلى بطاقة الائتمان المسجلة لدى المؤسسة، إن وُجدت. لإضافة بطاقة ائتمان، تواصل مع الدعم للمساعدة. وإذا لم يتم تقديم بطاقة ائتمان صالحة، فستنطبق قيود الفواتير غير المدفوعة نفسها الموضحة أعلاه على Direct PAYG - وهذا يشمل تعليق الخدمة وحذف البيانات في نهاية المطاف.

​ فوترة العقد الملتزم

يمكنك شراء أرصدة لمؤسستك من خلال عقد ملتزم عبر:

التواصل مع فريق المبيعات لشراء الأرصدة مباشرةً، مع خيارات دفع تشمل ACH أو الحوالة البنكية. وستُحدَّد شروط الدفع في نموذج الطلب المعمول به. التواصل مع فريق المبيعات لشراء الأرصدة من خلال اشتراك في أحد الأسواق السحابية المدعومة لدينا (AWS أو GCP أو Azure). ستُبلَّغ الرسوم إلى السوق المعني عند قبول العرض الخاص، وبعد ذلك وفقًا لشروط العرض، لكن ستتم فوترتك وفقًا لشروط اتفاقيتك مع ذلك السوق. للدفع عبر أحد الأسواق، اتبع هذه التعليمات.

تكون الأرصدة المطبَّقة على مؤسسة (على سبيل المثال، من خلال العقود الملتزمة أو المبالغ المستردة) متاحة لاستخدامك طوال المدة المحددة في نموذج الطلب أو العرض الخاص المقبول. ويبدأ استهلاك الأرصدة من يوم منحها، ضمن فترات فوترة تعتمد على تاريخ اختيار أول فئة للمؤسسة (Basic أو Scale أو Enterprise).

إذا لم تكن المؤسسة ضمن عقد ملتزم عبر سوق سحابي ونفدت أرصِدتها أو انتهت صلاحيتها، فستنتقل المؤسسة تلقائيًا إلى فوترة Pay-As-You-Go (PAYG). في هذه الحالة، سنحاول تحصيل الدفع باستخدام بطاقة الائتمان المسجَّلة للمؤسسة، إن وجدت.

إذا كانت المؤسسة ضمن عقد ملتزم عبر سوق سحابي ونفدت أرصدتها، فستنتقل أيضًا تلقائيًا إلى فوترة PAYG عبر السوق نفسه لما تبقى من الاشتراك. ومع ذلك، إذا لم يُجدَّد الاشتراك وانتهت صلاحيته، فسنحاول بعد ذلك تحصيل الدفع باستخدام بطاقة الائتمان المسجَّلة للمؤسسة، إن وجدت.

في كلتا الحالتين، إذا تعذر علينا خصم المبلغ من بطاقة الائتمان المسجَّلة والمُعدّة، فستنطبق قيود الفاتورة غير المدفوعة الموضحة أعلاه الخاصة بفوترة Pay-as-you-go (PAYG) باستخدام بطاقة ائتمان — ويشمل ذلك تعليق الخدمات. ولمزيد من التفاصيل حول الانتقال من عقدك الملتزم إلى فوترة PAYG، راجع قسم “الاستهلاك الزائد” في الشروط والأحكام الخاصة بنا. ومع ذلك، بالنسبة إلى عملاء العقود الملتزمة، سنتواصل معك بشأن أي فواتير غير مدفوعة قبل البدء في حذف البيانات. لا تُحذف البيانات تلقائيًا بعد أي فترة زمنية.

إذا كنت ترغب في إضافة أرصدة إضافية قبل انتهاء صلاحية أرصدتك الحالية أو نفادها، فاتصل بنا

​ كيفية الدفع باستخدام بطاقة ائتمان

انتقل إلى قسم الفوترة في واجهة مستخدم ClickHouse Cloud وانقر على زر ‘Add Credit Card’ (الموضح أدناه) لإكمال الإعداد. إذا كانت لديك أي أسئلة، تواصل مع الدعم للحصول على المساعدة.

​ كيفية الدفع عبر الأسواق

إذا كنت تريد الدفع عبر أحد الأسواق التي ندعمها (AWS أو GCP أو Azure)، فيمكنك اتباع الخطوات هنا للحصول على المساعدة. إذا كانت لديك أي أسئلة تتعلق تحديدًا بالفوترة عبر السوق السحابية، فيُرجى التواصل مباشرةً مع موفّر الخدمة السحابية.

روابط مفيدة لحل المشكلات المتعلقة بالفوترة عبر السوق السحابية: