إذا كنت عميلاً بنظام الدفع حسب الاستخدام وبلغ المبلغ المستحق عليك خلال فترة فوترة في ClickHouse Cloud مبلغ 1,000 دولار أمريكي أو ما يعادله، فستُحصَّل الرسوم تلقائيًا من طريقة الدفع المُعَدّة لمؤسستك.

5 , 000 دولارأمريكي . وعندسدادفاتورةثانيةبنجاح،يُرفعالحدإلى 5,000 دولار أمريكي. وعند سداد فاتورة ثانية بنجاح، يُرفع الحد إلى 5 , 000دولارأمريكي.وعندسدادفاتورةثانيةبنجاح،يُرفعالحدإلى 10,000 دولار أمريكي. إذا كنت ترغب في تعديل مبلغ حدّ الدفع، عند أول سداد ناجح للفاتورة، يُرفع الحد إلى10,000 دولار أمريكي. إذا كنت ترغب في تعديل مبلغ حدّ الدفع، تواصل مع الدعم

سيؤدي فشل عملية التحصيل إلى تعليق خدماتك بعد فترة سماح مدتها 14 يومًا. إذا تلقيت عدة فواتير خلال فترة فوترة واحدة، فستكون جميعها مستحقة فور استلامها ويجب سدادها للحفاظ على بقاء مؤسسة ClickHouse Cloud الخاصة بك ممتثلة

إذا فشلت عملية الدفع التلقائي، فقد يرجع ذلك إلى مشكلة في بطاقة الائتمان المُعَدّة لديك، أو إلى أنك لم تُعِد تفويضًا إلكترونيًا على بطاقتك الائتمانية، أو إلى أن بطاقتك الائتمانية غير متوافقة مع إطار عمل بنك الاحتياطي الهندي (RBI) لمعالجة التفويضات الإلكترونية للمعاملات المتكررة عبر الإنترنت. إذا كانت بطاقاتك الائتمانية غير متوافقة مع RBI، فيجب عليك إضافة طريقة دفع جديدة متوافقة مع RBI أو مواصلة إجراء الدفعات اليدوية إلى أن تتمكن من إعداد التفويض الإلكتروني على بطاقتك.

في المثال أدناه، تظهر واجهة الفوترة في Cloud Console:

كما ترى في المثال أعلاه، أُرسلت فاتورة حدّ الدفع خلال فترة الفوترة من 28 فبراير إلى 31 مارس، ثم أُرسلت فاتورة أخرى خلال فترة الفوترة نفسها للاستخدام المتبقي الذي تجاوز 1,000 دولار.

​ إشعارات حدّ الدفع

إذا بلغت مؤسستك 90% من حدّ الدفع وكانت في طريقها إلى تجاوزه قبل نهاية الفترة، فستتلقى جهة اتصال الفوترة المرتبطة بالمؤسسة إشعارًا عبر البريد الإلكتروني. وستتلقى أيضًا إشعارًا عبر البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى فاتورة، عند تجاوز حدّ الدفع.