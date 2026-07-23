|الصفحة
|الوصف
|فوترة Marketplace
|FAQ حول فوترة Marketplace.
|AWS Marketplace PAYG
|ابدأ باستخدام ClickHouse Cloud على AWS Marketplace من خلال عرض عام بنظام PAYG (Pay-as-you-go).
|AWS Marketplace Committed Contract
|ابدأ باستخدام ClickHouse Cloud على AWS Marketplace من خلال عقد التزام. يتيح عقد الالتزام، المعروف أيضًا باسم Private Offer، للعملاء الالتزام بإنفاق مبلغ معين على ClickHouse Cloud على مدى فترة زمنية.
|GCP Marketplace PAYG
|ابدأ باستخدام ClickHouse Cloud على GCP Marketplace من خلال عرض عام بنظام PAYG (Pay-as-you-go).
|GCP Marketplace Committed Contract
|ابدأ باستخدام ClickHouse Cloud على GCP Marketplace من خلال عقد التزام. يتيح عقد الالتزام، المعروف أيضًا باسم Private Offer، للعملاء الالتزام بإنفاق مبلغ معين على ClickHouse Cloud على مدى فترة زمنية.
|Azure Marketplace PAYG
|ابدأ باستخدام ClickHouse Cloud على Azure Marketplace من خلال عرض عام بنظام PAYG (Pay-as-you-go).
|Azure Marketplace Committed Contract
|ابدأ باستخدام ClickHouse Cloud على Azure Marketplace من خلال عقد التزام. يتيح عقد الالتزام، المعروف أيضًا باسم Private Offer، للعملاء الالتزام بإنفاق مبلغ معين على ClickHouse Cloud على مدى فترة زمنية.
|الانتقال من PAYG إلى عقد إنفاق ملتزم
|انقل الفوترة من الدفع حسب الاستخدام (PAYG) إلى عقد إنفاق ملتزم في cloud marketplace.
Marketplace
صفحة جدول المحتويات لـ Marketplace
يتناول هذا القسم الموضوعات المتعلقة بالفوترة في Marketplace.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟