|الصفحة
|الوصف
|نظرة عامة
|أمثلة على التسعير وأسئلة شائعة حول الفوترة.
|حدود الدفع
|تعرّف على المزيد حول آلية عمل حدود الدفع وكيفية تعديلها.
|تنبيهات الإنفاق
|اضبط تنبيهات الإنفاق لمراقبة الاستخدام مقارنةً بالحدود ضمن فترة الفوترة.
|استكشاف مشكلات الفوترة وإصلاحها
|استكشف مشكلات الفوترة الشائعة وأصلحها.
|إدارة طرق الدفع
|أدر طرق الدفع الخاصة بك في ClickHouse Cloud.
|نقل البيانات
|معلومات حول رسوم نقل بيانات الشبكة.
|ClickPipes
|الفوترة الخاصة بـ ClickPipes.
|Marketplace
|صفحة رئيسية لمزيد من الموضوعات المتعلقة بـ Marketplace.
الفوترة
صفحة محتويات للفوترة.
يتناول هذا القسم من الوثائق الموضوعات المتعلقة بالفوترة، ويضم الصفحات التالية:
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦
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