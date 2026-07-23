|الصفحة
|الوصف
|نظرة عامة
|توفّر نظرة عامة على حدود المعدّل، وTerraform Provider، ونقطة النهاية Swagger (OpenAPI)، وUI، وخيارات الدعم المتاحة.
|إدارة مفاتيح API
|تعرّف على المزيد حول Cloud API باستخدام OpenAPI، الذي يتيح لك إدارة حسابك وبعض جوانب خدماتك برمجيًا.
|الوصول البرمجي إلى API باستخدام Postman
|كيفية استخدام Postman للتفاعل مع ClickHouse Cloud API.
Cloud API
الصفحة الرئيسية لقسم Cloud API
يحتوي هذا القسم على الوثائق المرجعية الخاصة بـ Cloud API، ويضم الصفحات التالية:
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦
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