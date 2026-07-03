يهدف العميل إلى أن يكون مرنًا قدر الإمكان في قبول أنواع متغيرات مختلفة، سواء عند الإدراج أو عند تحويل الاستجابات. في معظم الحالات، يوجد نوع Golang مكافئ لنوع عمود في ClickHouse، مثل UInt64 إلى uint64. ويجب دائمًا دعم حالات المطابقة المنطقية هذه. وقد ترغب في استخدام أنواع متغيرات يمكن إدراجها في الأعمدة أو استخدامها لتلقّي استجابة، إذا جرى أولًا تحويل المتغير أو البيانات المستلَمة. ويهدف العميل إلى دعم هذه التحويلات بشفافية، حتى لا يضطر المستخدمون إلى تحويل بياناتهم مسبقًا لتتطابق بدقة قبل الإدراج، ولتوفير تحويل مرن عند وقت الاستعلام. ولا تسمح هذه التحويلات الشفافة بفقدان الدقة. فعلى سبيل المثال، لا يمكن استخدام
تحويلات الأنواع
uint32 لتلقّي البيانات من عمود
UInt64. وعلى العكس، يمكن إدراج سلسلة نصية في حقل
DateTime64 بشرط أن تستوفي متطلبات التنسيق.
التحويلات المدعومة حاليًا للأنواع البدائية موضحة هنا.
ولا يزال هذا العمل مستمرًا، ويمكن تقسيمه إلى وقت الإدراج (
Append/
AppendRow) ووقت القراءة (عبر
Scan). إذا كنت بحاجة إلى دعم لتحويل محدد، فالرجاء فتح issue.
ينبغي أن تدعم واجهة
database/sql القياسية الأنواع نفسها التي تدعمها واجهة برمجة تطبيقات ClickHouse. توجد بعض الاستثناءات، خاصةً للأنواع المعقدة، وهي موثقة في الأقسام أدناه. وعلى غرار واجهة برمجة تطبيقات ClickHouse، يهدف العميل إلى أن يكون مرنًا قدر الإمكان في قبول أنواع متغيرات مختلفة، سواء عند الإدراج أو عند تحويل الاستجابات.
الأنواع المركّبة
يدعم عميل Go لـ ClickHouse أنواع التاريخ/التاريخ والوقت
Date/DateTime
Date و
Date32 و
DateTime و
DateTime64. يمكن إدراج قيم
Date كسلسلة نصية بالتنسيق
2006-01-02 أو باستخدام نوع Go الأصلي
time.Time{} أو
sql.NullTime. كما تدعم
DateTime أيضًا النوعين الأخيرين، لكنها تتطلب تمرير السلاسل النصية بالتنسيق
2006-01-02 15:04:05 مع إزاحة منطقة زمنية اختيارية، مثل
2006-01-02 15:04:05 +08:00. كما أن
time.Time{} و
sql.NullTime مدعومان أيضًا عند القراءة، بالإضافة إلى أي تنفيذ للواجهة
sql.Scanner.
تعتمد معالجة معلومات المنطقة الزمنية على نوع ClickHouse وما إذا كانت القيمة تُدرَج أو تُقرَأ:
- DateTime/DateTime64
- عند الإدراج، تُرسل القيمة إلى ClickHouse بتنسيق
Unix timestamp. وإذا لم تُحدَّد منطقة زمنية، فسيفترض العميل المنطقة الزمنية المحلية الخاصة به. كما سيُحوَّل
time.Time{}أو
sql.NullTimeإلى
epochوفقًا لذلك.
- عند الاستعلام، ستُستخدم المنطقة الزمنية الخاصة بالعمود إذا كانت مضبوطة عند إرجاع قيمة
time.Time. وإذا لم تكن كذلك، فستُستخدم المنطقة الزمنية الخاصة بـ
server.
- عند الإدراج، تُرسل القيمة إلى ClickHouse بتنسيق
- Date/Date32
- عند الإدراج، تُؤخذ المنطقة الزمنية لأي تاريخ في الحسبان عند تحويله إلى
Unix timestamp، أي ستُطبَّق عليه إزاحة المنطقة الزمنية قبل تخزينه كتاريخ، لأن أنواع
Dateلا تحتوي على إعداد محلي في ClickHouse. وإذا لم يكن ذلك محددًا في قيمة نصية، فستُستخدم المنطقة الزمنية المحلية.
- عند الاستعلام، تُفحَص التواريخ في مثيلات
time.Time{}أو
sql.NullTime{}، وتُعاد بدون معلومات عن المنطقة الزمنية.
- عند الإدراج، تُؤخذ المنطقة الزمنية لأي تاريخ في الحسبان عند تحويله إلى
تُخزّن أنواع الأعمدة
أنواع Time/Time64
Time و
Time64 قيم الوقت ضمن اليوم من دون مكوّن تاريخ. ويُقابلهما في Go النوع
time.Duration.
- يخزّن
Timeالوقت بدقة الثواني.
- يدعم
Time64(precision)دقةً أقل من الثانية (مثل
DateTime64)، حيث تتراوح قيمة precision من 0 إلى 9.
if err = conn.Exec(ctx, `
CREATE TABLE example (
col1 Time,
col2 Time64(3)
) Engine Memory
`); err != nil {
return err
}
batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO example")
if err != nil {
return err
}
defer batch.Close()
if err = batch.Append(
14*time.Hour+30*time.Minute+15*time.Second,
14*time.Hour+30*time.Minute+15*time.Second+500*time.Millisecond,
); err != nil {
return err
}
if err = batch.Send(); err != nil {
return err
}
var col1, col2 time.Duration
if err = conn.QueryRow(ctx, "SELECT * FROM example").Scan(&col1, &col2); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("col1=%v, col2=%v\n", col1, col2)
يجب إدراج Arrays بصيغة شرائح. تتوافق قواعد تحديد النوع للعناصر مع القواعد الخاصة بـ النوع البدائي، أي إن العناصر ستُحوَّل حيثما أمكن. يجب توفير مؤشر إلى slice عند إجراء Scan.
Array
مثال كامل
batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO example")
if err != nil {
return err
}
defer batch.Close()
var i int64
for i = 0; i < 10; i++ {
err := batch.Append(
[]string{strconv.Itoa(int(i)), strconv.Itoa(int(i + 1)), strconv.Itoa(int(i + 2)), strconv.Itoa(int(i + 3))},
[][]int64{{i, i + 1}, {i + 2, i + 3}, {i + 4, i + 5}},
)
if err != nil {
return err
}
}
if err := batch.Send(); err != nil {
return err
}
var (
col1 []string
col2 [][]int64
)
rows, err := conn.Query(ctx, "SELECT * FROM example")
if err != nil {
return err
}
for rows.Next() {
if err := rows.Scan(&col1, &col2); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("row: col1=%v, col2=%v\n", col1, col2)
}
// NOTE: Do not skip rows.Err() check
if err := rows.Err(); err != nil {
return err
}
rows.Close()
يجب إدراج قيم Map بصيغة خرائط Golang، على أن تتوافق المفاتيح والقيم مع قواعد الأنواع المعرّفة سابقًا.
Map
مثال كامل
batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO example")
if err != nil {
return err
}
defer batch.Close()
var i int64
for i = 0; i < 10; i++ {
err := batch.Append(
map[string]uint64{strconv.Itoa(int(i)): uint64(i)},
map[string][]string{strconv.Itoa(int(i)): {strconv.Itoa(int(i)), strconv.Itoa(int(i + 1)), strconv.Itoa(int(i + 2)), strconv.Itoa(int(i + 3))}},
map[string]map[string]uint64{strconv.Itoa(int(i)): {strconv.Itoa(int(i)): uint64(i)}},
)
if err != nil {
return err
}
}
if err := batch.Send(); err != nil {
return err
}
var (
col1 map[string]uint64
col2 map[string][]string
col3 map[string]map[string]uint64
)
rows, err := conn.Query(ctx, "SELECT * FROM example")
if err != nil {
return err
}
for rows.Next() {
if err := rows.Scan(&col1, &col2, &col3); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("row: col1=%v, col2=%v, col3=%v\n", col1, col2, col3)
}
// NOTE: Do not skip rows.Err() check
if err := rows.Err(); err != nil {
return err
}
rows.Close()
عند استخدام واجهة برمجة تطبيقات database/sql، تتطلب قيم Map التقيّد الصارم بالأنواع، لذا لا يمكنك استخدام
interface{} كنوع للقيمة. على سبيل المثال، لا يمكنك تمرير
map[string]interface{} إلى حقل
Map(String,String)، ويجب استخدام
map[string]string بدلًا منه. أمّا متغيّر
interface{} فيبقى متوافقًا دائمًا، ويمكن استخدامه مع البُنى الأكثر تعقيدًا.مثال كامل
يمثل النوع Tuples مجموعة من الأعمدة بعدد غير محدد. ويمكن أن تكون الأعمدة مسمّاة صراحةً، أو يقتصر الأمر على تحديد النوع فقط، على سبيل المثال.
Tuples
من بين هذه الأساليب، توفّر الـ Tuples المسمّاة مرونة أكبر. فبينما يجب إدراج الـ Tuples غير المسمّاة وقراءتها باستخدام الشرائح، فإن الـ Tuples المسمّاة متوافقة أيضًا مع قيم Map.
//unnamed
Col1 Tuple(String, Int64)
//named
Col2 Tuple(name String, id Int64, age uint8)
مثال كامل ملاحظة: الشرائح والخرائط محددة النوع مدعومة، بشرط أن تكون جميع الأعمدة الفرعية في التركيبة المسمّاة من النوع نفسه.
if err = conn.Exec(ctx, `
CREATE TABLE example (
Col1 Tuple(name String, age UInt8),
Col2 Tuple(String, UInt8),
Col3 Tuple(name String, id String)
)
Engine Memory
`); err != nil {
return err
}
defer func() {
conn.Exec(ctx, "DROP TABLE example")
}()
batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO example")
if err != nil {
return err
}
defer batch.Close()
// both named and unnamed can be added with slices. Note we can use strongly typed lists and maps if all elements are the same type
if err = batch.Append([]interface{}{"Clicky McClickHouse", uint8(42)}, []interface{}{"Clicky McClickHouse Snr", uint8(78)}, []string{"Dale", "521211"}); err != nil {
return err
}
if err = batch.Append(map[string]interface{}{"name": "Clicky McClickHouse Jnr", "age": uint8(20)}, []interface{}{"Baby Clicky McClickHouse", uint8(1)}, map[string]string{"name": "Geoff", "id": "12123"}); err != nil {
return err
}
if err = batch.Send(); err != nil {
return err
}
var (
col1 map[string]interface{}
col2 []interface{}
col3 map[string]string
)
// named tuples can be retrieved into a map or slices, unnamed just slices
if err = conn.QueryRow(ctx, "SELECT * FROM example").Scan(&col1, &col2, &col3); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("row: col1=%v, col2=%v, col3=%v\n", col1, col2, col3)
يعادل الحقل Nested قيمة Array من Tuples مسماة. ويعتمد الاستخدام على ما إذا كان المستخدم قد عيّن flatten_nested إلى 1 أو 0. عند تعيين flatten_nested إلى 0، تبقى أعمدة Nested على هيئة مصفوفة واحدة من تركيبات. يتيح لك ذلك استخدام شرائح من maps في الإدراج والاسترجاع، بالإضافة إلى مستويات تعشيق اعتباطية. يجب أن يساوي مفتاح الـ map اسم العمود، كما هو موضح في المثال أدناه. ملاحظة: بما أن الـ maps تمثل تركيبة، فيجب أن تكون من النوع
Nested
map[string]interface{}. والقيم حاليًا ليست محددة الأنواع بشكل صارم.
مثال كامل -
conn, err := GetNativeConnection(clickhouse.Settings{
"flatten_nested": 0,
}, nil, nil)
if err != nil {
return err
}
ctx := context.Background()
defer func() {
conn.Exec(ctx, "DROP TABLE example")
}()
conn.Exec(context.Background(), "DROP TABLE IF EXISTS example")
err = conn.Exec(ctx, `
CREATE TABLE example (
Col1 Nested(Col1_1 String, Col1_2 UInt8),
Col2 Nested(
Col2_1 UInt8,
Col2_2 Nested(
Col2_2_1 UInt8,
Col2_2_2 UInt8
)
)
) Engine Memory
`)
if err != nil {
return err
}
batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO example")
if err != nil {
return err
}
defer batch.Close()
var i int64
for i = 0; i < 10; i++ {
err := batch.Append(
[]map[string]interface{}{
{
"Col1_1": strconv.Itoa(int(i)),
"Col1_2": uint8(i),
},
{
"Col1_1": strconv.Itoa(int(i + 1)),
"Col1_2": uint8(i + 1),
},
{
"Col1_1": strconv.Itoa(int(i + 2)),
"Col1_2": uint8(i + 2),
},
},
[]map[string]interface{}{
{
"Col2_2": []map[string]interface{}{
{
"Col2_2_1": uint8(i),
"Col2_2_2": uint8(i + 1),
},
},
"Col2_1": uint8(i),
},
{
"Col2_2": []map[string]interface{}{
{
"Col2_2_1": uint8(i + 2),
"Col2_2_2": uint8(i + 3),
},
},
"Col2_1": uint8(i + 1),
},
},
)
if err != nil {
return err
}
}
if err := batch.Send(); err != nil {
return err
}
var (
col1 []map[string]interface{}
col2 []map[string]interface{}
)
rows, err := conn.Query(ctx, "SELECT * FROM example")
if err != nil {
return err
}
for rows.Next() {
if err := rows.Scan(&col1, &col2); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("row: col1=%v, col2=%v\n", col1, col2)
}
// NOTE: Do not skip rows.Err() check
if err := rows.Err(); err != nil {
return err
}
rows.Close()
flatten_tested=0
إذا استُخدمت القيمة الافتراضية 1 لـ
flatten_nested، فستُسطَّح الأعمدة من النوع Nested إلى مصفوفات منفصلة. ويتطلب ذلك استخدام شرائح متداخلة عند الإدراج والاسترجاع. ورغم أن مستويات تداخل عشوائية قد تنجح، فإن ذلك غير مدعوم رسميًا.
مثال كامل -
conn, err := GetNativeConnection(nil, nil, nil)
if err != nil {
return err
}
ctx := context.Background()
defer func() {
conn.Exec(ctx, "DROP TABLE example")
}()
conn.Exec(ctx, "DROP TABLE IF EXISTS example")
err = conn.Exec(ctx, `
CREATE TABLE example (
Col1 Nested(Col1_1 String, Col1_2 UInt8),
Col2 Nested(
Col2_1 UInt8,
Col2_2 Nested(
Col2_2_1 UInt8,
Col2_2_2 UInt8
)
)
) Engine Memory
`)
if err != nil {
return err
}
batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO example")
if err != nil {
return err
}
defer batch.Close()
var i uint8
for i = 0; i < 10; i++ {
col1_1_data := []string{strconv.Itoa(int(i)), strconv.Itoa(int(i + 1)), strconv.Itoa(int(i + 2))}
col1_2_data := []uint8{i, i + 1, i + 2}
col2_1_data := []uint8{i, i + 1, i + 2}
col2_2_data := [][][]interface{}{
{
{i, i + 1},
},
{
{i + 2, i + 3},
},
{
{i + 4, i + 5},
},
}
err := batch.Append(
col1_1_data,
col1_2_data,
col2_1_data,
col2_2_data,
)
if err != nil {
return err
}
}
if err := batch.Send(); err != nil {
return err
}
flatten_nested=1
ملاحظة: يجب أن تكون لأعمدة
Nested الأبعاد نفسها. على سبيل المثال، في المثال أعلاه، يجب أن يحتوي
Col_2_2 و
Col_2_1 على العدد نفسه من العناصر.
نظرًا إلى بساطة الواجهة ودعم التعشيش رسميًا، نوصي باستخدام
flatten_nested=0.
يدعم العميل أنواع Geo التالية: Point وRing وLineString وPolygon وMultiPolygon وMultiLineString. وتُمثَّل هذه الأنواع في Go باستخدام حزمة github.com/paulmach/orb.
أنواع Geo
المثال الكامل
if err = conn.Exec(ctx, `
CREATE TABLE example (
point Point,
ring Ring,
lineString LineString,
polygon Polygon,
mPolygon MultiPolygon,
mLineString MultiLineString
)
Engine Memory
`); err != nil {
return err
}
batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO example")
if err != nil {
return err
}
defer batch.Close()
if err = batch.Append(
orb.Point{11, 22},
orb.Ring{
orb.Point{1, 2},
orb.Point{1, 2},
},
orb.LineString{
orb.Point{1, 2},
orb.Point{3, 4},
orb.Point{5, 6},
},
orb.Polygon{
orb.Ring{
orb.Point{1, 2},
orb.Point{12, 2},
},
orb.Ring{
orb.Point{11, 2},
orb.Point{1, 12},
},
},
orb.MultiPolygon{
orb.Polygon{
orb.Ring{
orb.Point{1, 2},
orb.Point{12, 2},
},
orb.Ring{
orb.Point{11, 2},
orb.Point{1, 12},
},
},
orb.Polygon{
orb.Ring{
orb.Point{1, 2},
orb.Point{12, 2},
},
orb.Ring{
orb.Point{11, 2},
orb.Point{1, 12},
},
},
},
orb.MultiLineString{
orb.LineString{
orb.Point{1, 2},
orb.Point{3, 4},
},
orb.LineString{
orb.Point{5, 6},
orb.Point{7, 8},
},
},
); err != nil {
return err
}
if err = batch.Send(); err != nil {
return err
}
var (
point orb.Point
ring orb.Ring
lineString orb.LineString
polygon orb.Polygon
mPolygon orb.MultiPolygon
mLineString orb.MultiLineString
)
if err = conn.QueryRow(ctx, "SELECT * FROM example").Scan(&point, &ring, &lineString, &polygon, &mPolygon, &mLineString); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("point=%v, ring=%v, lineString=%v, polygon=%v, mPolygon=%v, mLineString=%v\n", point, ring, lineString, polygon, mPolygon, mLineString)
النوع UUID مدعوم من حزمة github.com/google/uuid. ويمكنك أيضًا إرسال UUID أو تحويله بصيغة marshal كسلسلة نصية أو بأي نوع يطبّق
UUID
sql.Scanner أو
Stringify.
المثال الكامل
if err = conn.Exec(ctx, `
CREATE TABLE example (
col1 UUID,
col2 UUID
)
Engine Memory
`); err != nil {
return err
}
batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO example")
if err != nil {
return err
}
defer batch.Close()
col1Data, _ := uuid.NewUUID()
if err = batch.Append(
col1Data,
"603966d6-ed93-11ec-8ea0-0242ac120002",
); err != nil {
return err
}
if err = batch.Send(); err != nil {
return err
}
var (
col1 uuid.UUID
col2 uuid.UUID
)
if err = conn.QueryRow(ctx, "SELECT * FROM example").Scan(&col1, &col2); err != nil {
return err
}
نظرًا إلى أن Go تفتقر إلى نوع Decimal مدمج، نوصي باستخدام الحزمة التابعة لجهة خارجية github.com/shopspring/decimal للتعامل مع أنواع Decimal بشكل أصلي، من دون تعديل استعلاماتك الأصلية.
Decimal
قد تميل إلى استخدام Float بدلًا من ذلك لتجنّب التبعيات التابعة لجهات خارجية. ولكن انتبه إلى أن أنواع Float في ClickHouse غير موصى بها عند الحاجة إلى قيم دقيقة.إذا اخترت رغم ذلك استخدام نوع Float المدمج في Go على جانب العميل، فيجب عليك تحويل Decimal إلى Float صراحةً باستخدام الدالة toFloat64() أو أحد متغيراتها في استعلامات ClickHouse. وانتبه إلى أن هذا التحويل قد يؤدي إلى فقدان الدقة.
المثال الكامل
if err = conn.Exec(ctx, `
CREATE TABLE example (
Col1 Decimal32(3),
Col2 Decimal(18,6),
Col3 Decimal(15,7),
Col4 Decimal128(8),
Col5 Decimal256(9)
) Engine Memory
`); err != nil {
return err
}
batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO example")
if err != nil {
return err
}
defer batch.Close()
if err = batch.Append(
decimal.New(25, 4),
decimal.New(30, 5),
decimal.New(35, 6),
decimal.New(135, 7),
decimal.New(256, 8),
); err != nil {
return err
}
if err = batch.Send(); err != nil {
return err
}
var (
col1 decimal.Decimal
col2 decimal.Decimal
col3 decimal.Decimal
col4 decimal.Decimal
col5 decimal.Decimal
)
if err = conn.QueryRow(ctx, "SELECT * FROM example").Scan(&col1, &col2, &col3, &col4, &col5); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("col1=%v, col2=%v, col3=%v, col4=%v, col5=%v\n", col1, col2, col3, col4, col5)
تمثّل القيمة
Nullable
Nil في Go قيمة NULL في ClickHouse. ويمكن استخدام ذلك إذا كان أحد الحقول معرّفًا على أنه Nullable. وعند insert time، يمكن تمرير
Nil لكلٍّ من الإصدار العادي والإصدار Nullable من العمود. في الحالة الأولى، ستُحفَظ default value الخاصة بالنوع، مثل سلسلة فارغة لـ string. أما في الإصدار Nullable، فستُخزَّن قيمة NULL في ClickHouse.
وعند scan time، يجب على المستخدم تمرير مؤشر إلى نوع يدعم nil، مثل
*string، لتمثيل قيمة nil لحقل Nullable. في المثال أدناه، يتلقّى
col1، وهو من النوع
Nullable(String)، قيمة من النوع
**string. وهذا يتيح تمثيل nil.
مثال كامل يدعم العميل أيضًا أنواع
if err = conn.Exec(ctx, `
CREATE TABLE example (
col1 Nullable(String),
col2 String,
col3 Nullable(Int8),
col4 Nullable(Int64)
)
Engine Memory
`); err != nil {
return err
}
batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO example")
if err != nil {
return err
}
defer batch.Close()
if err = batch.Append(
nil,
nil,
nil,
sql.NullInt64{Int64: 0, Valid: false},
); err != nil {
return err
}
if err = batch.Send(); err != nil {
return err
}
var (
col1 *string
col2 string
col3 *int8
col4 sql.NullInt64
)
if err = conn.QueryRow(ctx, "SELECT * FROM example").Scan(&col1, &col2, &col3, &col4); err != nil {
return err
}
sql.Null*، مثل
sql.NullInt64. وهذه الأنواع متوافقة مع أنواع ClickHouse المناظرة لها.
تُمثَّل الأنواع العددية التي تتجاوز 64 بت باستخدام حزمة big الأصلية في Go.
الأعداد الصحيحة الكبيرة
مثال كامل
if err = conn.Exec(ctx, `
CREATE TABLE example (
Col1 Int128,
Col2 UInt128,
Col3 Array(Int128),
Col4 Int256,
Col5 Array(Int256),
Col6 UInt256,
Col7 Array(UInt256)
) Engine Memory`); err != nil {
return err
}
batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO example")
if err != nil {
return err
}
defer batch.Close()
col1Data, _ := new(big.Int).SetString("170141183460469231731687303715884105727", 10)
col2Data := big.NewInt(128)
col3Data := []*big.Int{
big.NewInt(-128),
big.NewInt(128128),
big.NewInt(128128128),
}
col4Data := big.NewInt(256)
col5Data := []*big.Int{
big.NewInt(256),
big.NewInt(256256),
big.NewInt(256256256256),
}
col6Data := big.NewInt(256)
col7Data := []*big.Int{
big.NewInt(256),
big.NewInt(256256),
big.NewInt(256256256256),
}
if err = batch.Append(col1Data, col2Data, col3Data, col4Data, col5Data, col6Data, col7Data); err != nil {
return err
}
if err = batch.Send(); err != nil {
return err
}
var (
col1 big.Int
col2 big.Int
col3 []*big.Int
col4 big.Int
col5 []*big.Int
col6 big.Int
col7 []*big.Int
)
if err = conn.QueryRow(ctx, "SELECT * FROM example").Scan(&col1, &col2, &col3, &col4, &col5, &col6, &col7); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("col1=%v, col2=%v, col3=%v, col4=%v, col5=%v, col6=%v, col7=%v\n", col1, col2, col3, col4, col5, col6, col7)
BFloat16
BFloat16 هو نوع فاصلة عائمة من فئة brain float بعرض 16 بت يُستخدم في أعباء عمل التعلّم الآلي. في Go، تُدرَج قيم
BFloat16 وتُقرأ على أنها
float32. أما المتغيرات القابلة لأن تكون
NULL فتستخدم
sql.NullFloat64.
المثال الكامل
if err := conn.Exec(ctx, `
CREATE TABLE example (
Col1 BFloat16,
Col2 Nullable(BFloat16)
) Engine MergeTree() ORDER BY tuple()
`); err != nil {
return err
}
batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO example")
if err != nil {
return err
}
batch.Append(float32(33.125), sql.NullFloat64{Float64: 34.25, Valid: true})
if err := batch.Send(); err != nil {
return err
}
var col1 float32
var col2 sql.NullFloat64
if err := conn.QueryRow(ctx, "SELECT * FROM example").Scan(&col1, &col2); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("Col1: %v, Col2: %v\n", col1, col2)
QBit
QBit هو نوع تجريبي للأعمدة لتخزين التضمينات المتجهية بتنسيق الشرائح البتّية، وهو مُحسَّن لعمليات البحث عن التشابه المتجهي. ويتطلب ذلك تفعيل الإعداد
allow_experimental_qbit_type.
في Go، يُدرَج عمود
QBit(Float32, N) ويُقرأ على هيئة
[]float32، حيث تمثل N بُعد المتجه.
المثال الكامل
ctx = clickhouse.Context(ctx, clickhouse.WithSettings(clickhouse.Settings{
"allow_experimental_qbit_type": 1,
}))
if err := conn.Exec(ctx, `
CREATE TABLE example (
id UInt32,
embedding QBit(Float32, 128)
) Engine MergeTree() ORDER BY id
`); err != nil {
return err
}
batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO example")
if err != nil {
return err
}
vector := make([]float32, 128)
// populate vector values...
if err := batch.Append(uint32(1), vector); err != nil {
return err
}
if err := batch.Send(); err != nil {
return err
}
rows, err := conn.Query(ctx, "SELECT id, embedding FROM example")
if err != nil {
return err
}
defer rows.Close()
for rows.Next() {
var id uint32
var embedding []float32
rows.Scan(&id, &embedding)
fmt.Printf("ID: %d, Vector dim: %d\n", id, len(embedding))
}