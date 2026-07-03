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تحويلات الأنواع

يهدف العميل إلى أن يكون مرنًا قدر الإمكان في قبول أنواع متغيرات مختلفة، سواء عند الإدراج أو عند تحويل الاستجابات. في معظم الحالات، يوجد نوع Golang مكافئ لنوع عمود في ClickHouse، مثل UInt64 إلى uint64. ويجب دائمًا دعم حالات المطابقة المنطقية هذه. وقد ترغب في استخدام أنواع متغيرات يمكن إدراجها في الأعمدة أو استخدامها لتلقّي استجابة، إذا جرى أولًا تحويل المتغير أو البيانات المستلَمة. ويهدف العميل إلى دعم هذه التحويلات بشفافية، حتى لا يضطر المستخدمون إلى تحويل بياناتهم مسبقًا لتتطابق بدقة قبل الإدراج، ولتوفير تحويل مرن عند وقت الاستعلام. ولا تسمح هذه التحويلات الشفافة بفقدان الدقة. فعلى سبيل المثال، لا يمكن استخدام uint32 لتلقّي البيانات من عمود UInt64. وعلى العكس، يمكن إدراج سلسلة نصية في حقل DateTime64 بشرط أن تستوفي متطلبات التنسيق. التحويلات المدعومة حاليًا للأنواع البدائية موضحة هنا. ولا يزال هذا العمل مستمرًا، ويمكن تقسيمه إلى وقت الإدراج (Append/AppendRow) ووقت القراءة (عبر Scan). إذا كنت بحاجة إلى دعم لتحويل محدد، فالرجاء فتح issue. ينبغي أن تدعم واجهة database/sql القياسية الأنواع نفسها التي تدعمها واجهة برمجة تطبيقات ClickHouse. توجد بعض الاستثناءات، خاصةً للأنواع المعقدة، وهي موثقة في الأقسام أدناه. وعلى غرار واجهة برمجة تطبيقات ClickHouse، يهدف العميل إلى أن يكون مرنًا قدر الإمكان في قبول أنواع متغيرات مختلفة، سواء عند الإدراج أو عند تحويل الاستجابات.

الأنواع المركّبة

Date/DateTime

يدعم عميل Go لـ ClickHouse أنواع التاريخ/التاريخ والوقت Date وDate32 وDateTime وDateTime64. يمكن إدراج قيم Date كسلسلة نصية بالتنسيق 2006-01-02 أو باستخدام نوع Go الأصلي time.Time{} أو sql.NullTime. كما تدعم DateTime أيضًا النوعين الأخيرين، لكنها تتطلب تمرير السلاسل النصية بالتنسيق 2006-01-02 15:04:05 مع إزاحة منطقة زمنية اختيارية، مثل 2006-01-02 15:04:05 +08:00. كما أن time.Time{} وsql.NullTime مدعومان أيضًا عند القراءة، بالإضافة إلى أي تنفيذ للواجهة sql.Scanner. تعتمد معالجة معلومات المنطقة الزمنية على نوع ClickHouse وما إذا كانت القيمة تُدرَج أو تُقرَأ:
  • DateTime/DateTime64
    • عند الإدراج، تُرسل القيمة إلى ClickHouse بتنسيق Unix timestamp. وإذا لم تُحدَّد منطقة زمنية، فسيفترض العميل المنطقة الزمنية المحلية الخاصة به. كما سيُحوَّل time.Time{} أو sql.NullTime إلى epoch وفقًا لذلك.
    • عند الاستعلام، ستُستخدم المنطقة الزمنية الخاصة بالعمود إذا كانت مضبوطة عند إرجاع قيمة time.Time. وإذا لم تكن كذلك، فستُستخدم المنطقة الزمنية الخاصة بـ server.
  • Date/Date32
    • عند الإدراج، تُؤخذ المنطقة الزمنية لأي تاريخ في الحسبان عند تحويله إلى Unix timestamp، أي ستُطبَّق عليه إزاحة المنطقة الزمنية قبل تخزينه كتاريخ، لأن أنواع Date لا تحتوي على إعداد محلي في ClickHouse. وإذا لم يكن ذلك محددًا في قيمة نصية، فستُستخدم المنطقة الزمنية المحلية.
    • عند الاستعلام، تُفحَص التواريخ في مثيلات time.Time{} أو sql.NullTime{}، وتُعاد بدون معلومات عن المنطقة الزمنية.

أنواع Time/Time64

تُخزّن أنواع الأعمدة Time وTime64 قيم الوقت ضمن اليوم من دون مكوّن تاريخ. ويُقابلهما في Go النوع time.Duration.
  • يخزّن Time الوقت بدقة الثواني.
  • يدعم Time64(precision) دقةً أقل من الثانية (مثل DateTime64)، حيث تتراوح قيمة precision من 0 إلى 9.

Array

يجب إدراج Arrays بصيغة شرائح. تتوافق قواعد تحديد النوع للعناصر مع القواعد الخاصة بـ النوع البدائي، أي إن العناصر ستُحوَّل حيثما أمكن. يجب توفير مؤشر إلى slice عند إجراء Scan.
مثال كامل

Map

يجب إدراج قيم Map بصيغة خرائط Golang، على أن تتوافق المفاتيح والقيم مع قواعد الأنواع المعرّفة سابقًا.
مثال كامل
عند استخدام واجهة برمجة تطبيقات database/sql، تتطلب قيم Map التقيّد الصارم بالأنواع، لذا لا يمكنك استخدام interface{} كنوع للقيمة. على سبيل المثال، لا يمكنك تمرير map[string]interface{} إلى حقل Map(String,String)، ويجب استخدام map[string]string بدلًا منه. أمّا متغيّر interface{} فيبقى متوافقًا دائمًا، ويمكن استخدامه مع البُنى الأكثر تعقيدًا.مثال كامل

Tuples

يمثل النوع Tuples مجموعة من الأعمدة بعدد غير محدد. ويمكن أن تكون الأعمدة مسمّاة صراحةً، أو يقتصر الأمر على تحديد النوع فقط، على سبيل المثال.
من بين هذه الأساليب، توفّر الـ Tuples المسمّاة مرونة أكبر. فبينما يجب إدراج الـ Tuples غير المسمّاة وقراءتها باستخدام الشرائح، فإن الـ Tuples المسمّاة متوافقة أيضًا مع قيم Map.
مثال كامل ملاحظة: الشرائح والخرائط محددة النوع مدعومة، بشرط أن تكون جميع الأعمدة الفرعية في التركيبة المسمّاة من النوع نفسه.

Nested

يعادل الحقل Nested قيمة Array من Tuples مسماة. ويعتمد الاستخدام على ما إذا كان المستخدم قد عيّن flatten_nested إلى 1 أو 0. عند تعيين flatten_nested إلى 0، تبقى أعمدة Nested على هيئة مصفوفة واحدة من تركيبات. يتيح لك ذلك استخدام شرائح من maps في الإدراج والاسترجاع، بالإضافة إلى مستويات تعشيق اعتباطية. يجب أن يساوي مفتاح الـ map اسم العمود، كما هو موضح في المثال أدناه. ملاحظة: بما أن الـ maps تمثل تركيبة، فيجب أن تكون من النوع map[string]interface{}. والقيم حاليًا ليست محددة الأنواع بشكل صارم.
مثال كامل - flatten_tested=0 إذا استُخدمت القيمة الافتراضية 1 لـ flatten_nested، فستُسطَّح الأعمدة من النوع Nested إلى مصفوفات منفصلة. ويتطلب ذلك استخدام شرائح متداخلة عند الإدراج والاسترجاع. ورغم أن مستويات تداخل عشوائية قد تنجح، فإن ذلك غير مدعوم رسميًا.
مثال كامل - flatten_nested=1 ملاحظة: يجب أن تكون لأعمدة Nested الأبعاد نفسها. على سبيل المثال، في المثال أعلاه، يجب أن يحتوي Col_2_2 وCol_2_1 على العدد نفسه من العناصر. نظرًا إلى بساطة الواجهة ودعم التعشيش رسميًا، نوصي باستخدام flatten_nested=0.

أنواع Geo

يدعم العميل أنواع Geo التالية: Point وRing وLineString وPolygon وMultiPolygon وMultiLineString. وتُمثَّل هذه الأنواع في Go باستخدام حزمة github.com/paulmach/orb.
المثال الكامل

UUID

النوع UUID مدعوم من حزمة github.com/google/uuid. ويمكنك أيضًا إرسال UUID أو تحويله بصيغة marshal كسلسلة نصية أو بأي نوع يطبّق sql.Scanner أو Stringify.
المثال الكامل

Decimal

نظرًا إلى أن Go تفتقر إلى نوع Decimal مدمج، نوصي باستخدام الحزمة التابعة لجهة خارجية github.com/shopspring/decimal للتعامل مع أنواع Decimal بشكل أصلي، من دون تعديل استعلاماتك الأصلية.
قد تميل إلى استخدام Float بدلًا من ذلك لتجنّب التبعيات التابعة لجهات خارجية. ولكن انتبه إلى أن أنواع Float في ClickHouse غير موصى بها عند الحاجة إلى قيم دقيقة.إذا اخترت رغم ذلك استخدام نوع Float المدمج في Go على جانب العميل، فيجب عليك تحويل Decimal إلى Float صراحةً باستخدام الدالة toFloat64() أو أحد متغيراتها في استعلامات ClickHouse. وانتبه إلى أن هذا التحويل قد يؤدي إلى فقدان الدقة.
المثال الكامل

Nullable

تمثّل القيمة Nil في Go قيمة NULL في ClickHouse. ويمكن استخدام ذلك إذا كان أحد الحقول معرّفًا على أنه Nullable. وعند insert time، يمكن تمرير Nil لكلٍّ من الإصدار العادي والإصدار Nullable من العمود. في الحالة الأولى، ستُحفَظ default value الخاصة بالنوع، مثل سلسلة فارغة لـ string. أما في الإصدار Nullable، فستُخزَّن قيمة NULL في ClickHouse. وعند scan time، يجب على المستخدم تمرير مؤشر إلى نوع يدعم nil، مثل *string، لتمثيل قيمة nil لحقل Nullable. في المثال أدناه، يتلقّى col1، وهو من النوع Nullable(String)، قيمة من النوع **string. وهذا يتيح تمثيل nil.
مثال كامل يدعم العميل أيضًا أنواع sql.Null*، مثل sql.NullInt64. وهذه الأنواع متوافقة مع أنواع ClickHouse المناظرة لها.

الأعداد الصحيحة الكبيرة

تُمثَّل الأنواع العددية التي تتجاوز 64 بت باستخدام حزمة big الأصلية في Go.
مثال كامل

BFloat16

BFloat16 هو نوع فاصلة عائمة من فئة brain float بعرض 16 بت يُستخدم في أعباء عمل التعلّم الآلي. في Go، تُدرَج قيم BFloat16 وتُقرأ على أنها float32. أما المتغيرات القابلة لأن تكون NULL فتستخدم sql.NullFloat64.
المثال الكامل

QBit

QBit هو نوع تجريبي للأعمدة لتخزين التضمينات المتجهية بتنسيق الشرائح البتّية، وهو مُحسَّن لعمليات البحث عن التشابه المتجهي. ويتطلب ذلك تفعيل الإعداد allow_experimental_qbit_type. في Go، يُدرَج عمود QBit(Float32, N) ويُقرأ على هيئة []float32، حيث تمثل N بُعد المتجه.
المثال الكامل
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦