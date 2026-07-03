عند فتح اتصال، يمكن استخدام البنية
إعدادات الاتصال
Options للتحكم في سلوك العميل. الإعدادات التالية متاحة:
|Parameter
|Type
|Default
|Description
Protocol
Protocol
Native
|بروتوكول النقل:
Native (TCP) أو
HTTP. راجع TCP مقابل HTTP.
Addr
[]string
|—
|قائمة بعناوين
host:port. للاتصال بعدة عُقد، راجع الاتصال بعدة عقد.
Auth
Auth
|—
|بيانات اعتماد المصادقة (
Database و
Username و
Password). راجع المصادقة.
TLS
*tls.Config
nil
|إعداد TLS. تؤدي القيمة غير
nil إلى تفعيل TLS. راجع TLS.
DialContext
func(ctx, addr) (net.Conn, error)
|—
|دالة اتصال مخصصة للتحكم في كيفية إنشاء اتصالات TCP.
DialTimeout
time.Duration
30s
|الحد الأقصى للوقت الذي يجب انتظاره عند فتح اتصال جديد. ارفعه إلى
1m–
2m عند الاتصال بخدمة ClickHouse Cloud قد تكون خاملة — راجع المهل.
MaxOpenConns
int
MaxIdleConns + 5
|الحد الأقصى لعدد الاتصالات المفتوحة في أي وقت.
MaxIdleConns
int
5
|عدد الاتصالات الخاملة التي يجب الاحتفاظ بها في pool الاتصالات.
ConnMaxLifetime
time.Duration
1h
|الحد الأقصى لعمر الاتصال ضمن pool الاتصالات. راجع تجميع الاتصالات.
ConnOpenStrategy
ConnOpenStrategy
ConnOpenInOrder
|الاستراتيجية المستخدمة لاختيار عقدة من
Addr. راجع الاتصال بعدة عقد.
BlockBufferSize
uint8
2
|عدد الكتل التي تُفك شيفرتها بالتوازي. تؤدي القيم الأعلى إلى زيادة معدل النقل على حساب الذاكرة. ويمكن تجاوزها لكل استعلام عبر السياق.
Settings
Settings
|—
|خريطة بإعدادات ClickHouse تُطبَّق على كل استعلام. ويمكن لكل استعلام على حدة تجاوزها عبر السياق.
Compression
*Compression
nil
|ضغط على مستوى الكتلة. راجع الضغط.
ReadTimeout
time.Duration
|—
|الحد الأقصى للوقت الذي يجب انتظاره لعملية قراءة من الخادم في استدعاء واحد.
FreeBufOnConnRelease
bool
false
|إذا كانت القيمة
true، فسيُعاد المخزن المؤقت للذاكرة الخاص بالاتصال إلى الـ pool مع كل استعلام. يقلل ذلك من استهلاك الذاكرة مقابل تكلفة طفيفة على المعالج.
Logger
*slog.Logger
nil
|مسجل منظَّم (Go
log/slog). راجع التسجيل.
Debug
bool
false
|مهمل. استخدم
Logger بدلاً منه. يفعّل مخرجات debug القديمة إلى stdout.
Debugf
func(string, ...any)
|—
|مهمل. استخدم
Logger بدلاً منه. دالة سجل debug مخصصة. تتطلب
Debug: true.
GetJWT
GetJWTFunc
|—
|دالة callback تُرجع رمز JWT لمصادقة ClickHouse Cloud (HTTPS فقط).
HttpHeaders
map[string]string
|—
|رؤوس HTTP إضافية تُرسل مع كل طلب (لنقل HTTP فقط).
HttpUrlPath
string
|—
|مسار URL إضافي يُلحَق بطلبات HTTP (لنقل HTTP فقط).
HttpMaxConnsPerHost
int
|—
|يتجاوز
MaxConnsPerHost في
http.Transport الأساسي (لنقل HTTP فقط).
TransportFunc
func(*http.Transport) (http.RoundTripper, error)
|—
|دالة مصنع مخصصة لنقل HTTP. يُمرَّر النقل الافتراضي لإجراء تجاوزات انتقائية (لنقل HTTP فقط).
HTTPProxyURL
*url.URL
|—
|عنوان URL لوكيل HTTP لجميع الطلبات (لنقل HTTP فقط).
مثال متكامل
conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
Addr: []string{fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.Port)},
Auth: clickhouse.Auth{
Database: env.Database,
Username: env.Username,
Password: env.Password,
},
DialContext: func(ctx context.Context, addr string) (net.Conn, error) {
dialCount++
var d net.Dialer
return d.DialContext(ctx, "tcp", addr)
},
Debug: true,
Debugf: func(format string, v ...interface{}) {
fmt.Printf(format, v)
},
Settings: clickhouse.Settings{
"max_execution_time": 60,
},
Compression: &clickhouse.Compression{
Method: clickhouse.CompressionLZ4,
},
DialTimeout: time.Duration(10) * time.Second,
MaxOpenConns: 5,
MaxIdleConns: 5,
ConnMaxLifetime: time.Duration(10) * time.Minute,
ConnOpenStrategy: clickhouse.ConnOpenInOrder,
BlockBufferSize: 10,
})
if err != nil {
return err
}
على المستوى الأدنى، ستستخدم جميع طرائق اتصال العميل (
TLS
DSN/OpenDB/Open) حزمة Go tls لإنشاء اتصال آمن. ويعرف العميل أنه يجب استخدام TLS إذا كانت بنية
Options تحتوي على مؤشّر
tls.Config غير nil.
مثال كامل عادةً ما يكون الحد الأدنى من إعداد
env, err := GetNativeTestEnvironment()
if err != nil {
return err
}
cwd, err := os.Getwd()
if err != nil {
return err
}
t := &tls.Config{}
caCert, err := ioutil.ReadFile(path.Join(cwd, "../../tests/resources/CAroot.crt"))
if err != nil {
return err
}
caCertPool := x509.NewCertPool()
successful := caCertPool.AppendCertsFromPEM(caCert)
if !successful {
return err
}
t.RootCAs = caCertPool
conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
Addr: []string{fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.SslPort)},
Auth: clickhouse.Auth{
Database: env.Database,
Username: env.Username,
Password: env.Password,
},
TLS: t,
})
if err != nil {
return err
}
v, err := conn.ServerVersion()
if err != nil {
return err
}
fmt.Println(v.String())
TLS.Config كافيًا للاتصال بالمنفذ الأصلي الآمن (عادةً 9440) على خادم ClickHouse. إذا لم تكن لدى خادم ClickHouse شهادة صالحة (منتهية الصلاحية، أو باسم مضيف غير صحيح، أو غير موقَّعة من قِبل سلطة شهادات جذرية معترف بها علنًا)، فيمكن ضبط
InsecureSkipVerify على
true، لكن لا يُنصح بذلك بشدة.
المثال الكامل إذا كانت هناك حاجة إلى معلمات TLS إضافية، فينبغي أن تضبط شيفرة التطبيق الحقول المطلوبة في بنية
conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
Addr: []string{fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.SslPort)},
Auth: clickhouse.Auth{
Database: env.Database,
Username: env.Username,
Password: env.Password,
},
TLS: &tls.Config{
InsecureSkipVerify: true,
},
})
if err != nil {
return err
}
v, err := conn.ServerVersion()
tls.Config. وقد يشمل ذلك تحديد حِزم تشفير معيّنة، أو فرض إصدار محدد من TLS (مثل 1.2 أو 1.3)، أو إضافة سلسلة شهادات CA داخلية، أو إضافة شهادة عميل (والمفتاح الخاص بها) إذا كان خادم ClickHouse يتطلب ذلك، بالإضافة إلى معظم الخيارات الأخرى المرتبطة بإعدادات أمان أكثر تخصصًا.
حدِّد بنية Auth ضمن تفاصيل الاتصال لتعيين اسم المستخدم وكلمة المرور.
المصادقة
المثال الكامل
conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
Addr: []string{fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.Port)},
Auth: clickhouse.Auth{
Database: env.Database,
Username: env.Username,
Password: env.Password,
},
})
if err != nil {
return err
}
v, err := conn.ServerVersion()
يمكن تحديد عدة عناوين عبر البنية
الاتصال بعدة عُقد
Addr.
مثال كامل تتوفر ثلاث استراتيجيات للاتصال:
conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
Addr: []string{"127.0.0.1:9001", "127.0.0.1:9002", fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.Port)},
Auth: clickhouse.Auth{
Database: env.Database,
Username: env.Username,
Password: env.Password,
},
})
if err != nil {
return err
}
v, err := conn.ServerVersion()
if err != nil {
return err
}
fmt.Println(v.String())
ConnOpenInOrder(الافتراضي) - تُجرَّب العناوين بالترتيب. ولا تُستخدم العناوين اللاحقة إلا إذا تعذّر الاتصال باستخدام العناوين السابقة في القائمة. وهذه فعليًا استراتيجية تجاوز عند الفشل.
ConnOpenRoundRobin- يُوزَّع الحمل على العناوين باستخدام استراتيجية round-robin.
ConnOpenRandom- تُختار عقدة عشوائيًا من قائمة العناوين.
ConnOpenStrategy
مثال كامل
conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
Addr: []string{"127.0.0.1:9001", "127.0.0.1:9002", fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.Port)},
ConnOpenStrategy: clickhouse.ConnOpenRoundRobin,
Auth: clickhouse.Auth{
Database: env.Database,
Username: env.Username,
Password: env.Password,
},
})
if err != nil {
return err
}
v, err := conn.ServerVersion()
if err != nil {
return err
}
يحافظ العميل على مجموعة من الاتصالات ويعيد استخدامها عبر الاستعلامات عند الحاجة. ولن يُستخدم في أي وقت أكثر من
تجميع الاتصالات
MaxOpenConns، بينما يتحكم
MaxIdleConns في الحد الأقصى لحجم المجموعة. يحصل العميل على اتصال من المجموعة عند تنفيذ كل استعلام، ثم يعيده إليها لإعادة استخدامه. ويظل الاتصال مستخدمًا طوال مدة الـ Batch، ثم يُحرَّر عند
Send().
لا يوجد ما يضمن استخدام الاتصال نفسه من المجموعة في الاستعلامات اللاحقة ما لم يضبط المستخدم
MaxOpenConns=1. ونادرًا ما تكون هناك حاجة إلى ذلك، لكنه قد يكون مطلوبًا في الحالات التي يستخدم فيها المستخدمون الجداول المؤقتة.
لاحظ أيضًا أن القيمة الافتراضية لـ
ConnMaxLifetime هي ساعة واحدة. وقد يؤدي ذلك إلى حالات يصبح فيها الحمل على ClickHouse غير متوازن إذا غادرت بعض العقد الـ cluster. ويمكن أن يحدث هذا عندما تصبح إحدى العقد غير متاحة، فتتوزع الاتصالات على العقد الأخرى. وستظل هذه الاتصالات قائمة ولن تُجدَّد لمدة ساعة واحدة افتراضيًا، حتى إذا عادت العقدة التي كانت بها المشكلة إلى الـ cluster. فكّر في خفض هذه القيمة في حالات أعباء العمل الكبيرة.
استقصاء الاتصالات مفعّل لكلٍّ من Native (TCP) وبروتوكول HTTP.
يدعم العميل التسجيل المُهيكل عبر الحزمة القياسية
التسجيل
log/slog في Go باستخدام الحقل
Logger ضمن
Options. أما الحقلان الأقدمان
Debug و
Debugf فهما مهملان، لكنهما لا يزالان يعملان حفاظًا على التوافق مع الإصدارات السابقة (الأولوية:
Debugf >
Logger > عدم تنفيذ أي إجراء).
يمكنك أيضًا إثراء الـ logger بسياق على مستوى التطبيق:
import (
"log/slog"
"os"
)
// JSON structured logging
logger := slog.New(slog.NewJSONHandler(os.Stdout, &slog.HandlerOptions{
Level: slog.LevelDebug,
}))
conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
Addr: []string{fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.Port)},
Auth: clickhouse.Auth{
Database: env.Database,
Username: env.Username,
Password: env.Password,
},
Logger: logger,
})
المثال الكامل
baseLogger := slog.New(slog.NewJSONHandler(os.Stdout, &slog.HandlerOptions{
Level: slog.LevelInfo,
}))
enrichedLogger := baseLogger.With(
slog.String("service", "my-service"),
slog.String("environment", "production"),
)
conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
// ...
Logger: enrichedLogger,
})
يعتمد دعم طرق الضغط على البروتوكول الأساسي المستخدم. بالنسبة إلى البروتوكول الأصلي، يدعم العميل الضغط باستخدام
الضغط
LZ4 و
ZSTD. ويُنفَّذ ذلك على مستوى الكتلة فقط. يمكن تمكين الضغط عبر تضمين إعداد
Compression ضمن الاتصال.
المثال الكامل تتوفر أيضًا تقنيات ضغط إضافية عند استخدام النقل عبر HTTP:
conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
Addr: []string{fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.Port)},
Auth: clickhouse.Auth{
Database: env.Database,
Username: env.Username,
Password: env.Password,
},
Compression: &clickhouse.Compression{
Method: clickhouse.CompressionZSTD,
},
MaxOpenConns: 1,
})
ctx := context.Background()
defer func() {
conn.Exec(ctx, "DROP TABLE example")
}()
conn.Exec(context.Background(), "DROP TABLE IF EXISTS example")
if err = conn.Exec(ctx, `
CREATE TABLE example (
Col1 Array(String)
) Engine Memory
`); err != nil {
return err
}
batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO example")
if err != nil {
return err
}
defer batch.Close()
for i := 0; i < 1000; i++ {
if err := batch.Append([]string{strconv.Itoa(i), strconv.Itoa(i + 1), strconv.Itoa(i + 2), strconv.Itoa(i + 3)}); err != nil {
return err
}
}
if err := batch.Send(); err != nil {
return err
}
gzip و
deflate و
br. راجع قاعدة البيانات/واجهة برمجة تطبيقات SQL - الضغط لمزيد من التفاصيل.
بروتوكول النقل ليس سوى خيار واحد في الإعدادات — وكل ما عدا ذلك في هذا الدليل ينطبق على كليهما. إليك ما يتغيّر:
TCP مقابل HTTP
لتحويل أيٍّ من واجهتَي برمجة التطبيقات إلى HTTP:
|TCP (البروتوكول الأصلي)
|HTTP
|المنفذ الافتراضي
|9000 (عادي)، 9440 (TLS)
|8123 (عادي)، 8443 (TLS)
|التفعيل
|افتراضي — اترك
Protocol غير مذكور
Protocol: clickhouse.HTTP أو استخدم
http:// DSN
|الضغط
lz4,
zstd
lz4,
zstd,
gzip,
deflate,
br
|الجلسات
|مدمجة (نشطة دائمًا)
|صريحة — مرّر
session_id كإعداد
|رؤوس HTTP
|—
HttpHeaders,
HttpUrlPath,
HttpMaxConnsPerHost
|آلية نقل مخصّصة
|—
TransportFunc
|مصادقة JWT
|—
GetJWT (ClickHouse Cloud HTTPS)
|OpenTelemetry (
WithSpan)
|✅
|الخادم يدعمها؛ لكن العميل لا يرسل بعدُ رأس
traceparent
// ClickHouse API over HTTP
conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
Addr: []string{"host:8123"},
Protocol: clickhouse.HTTP,
// ... auth, etc.
})
// database/sql over HTTP — via Options
conn := clickhouse.OpenDB(&clickhouse.Options{
Addr: []string{"host:8123"},
Protocol: clickhouse.HTTP,
// ... auth, etc.
})
// database/sql over HTTP — via DSN
conn, err := sql.Open("clickhouse", "http://host:8123?username=user&password=pass")