مرجع كامل لإعدادات كل خيار في عميل clickhouse-go، ويغطي خيارات مستوى الاتصال، ومستوى السياق، وخيارات Batch.

clickhouse-go v2.x. للاطلاع على دليل يتضمن أمثلة شيفرة، راجع توثّق هذه الصفحة جميع الخيارات القابلة للإعداد فيv2.x. للاطلاع على دليل يتضمن أمثلة شيفرة، راجع الإعدادات

تعليقات توضيحية للإصدار تُميَّز الخيارات التي أُضيفت في clickhouse-go v2.35.0 أو الإصدارات الأحدث بوسم (منذ vX.Y.Z) بجانب وصفها. أما الخيارات التي لا تتضمن وسم “منذ”، فهي متاحة منذ v2.0 وموجودة في جميع الإصدارات المدعومة.

​ كيفية تعيين الخيارات

تتوفر الخيارات على ثلاثة مستويات:

النطاق كيفية التعيين مدة الاستخدام الاتصال clickhouse.Options struct أو سلسلة DSN جميع الاستعلامات على الاتصال الاستعلام clickhouse.Context() مع دوال WithXxx تنفيذ استعلام واحد الدفعة دوال الخيارات في PrepareBatch() عملية دفعة واحدة

عند تداخل المستويات، تكون الأولوية للمستوى الأكثر تحديدًا: الدفعة > الاستعلام > الاتصال. بالنسبة إلى Settings ، تُدمج المفاتيح على مستوى الاستعلام مع المفاتيح على مستوى الاتصال، وتُحسم الأفضلية لمستوى الاستعلام عند التعارض.

عبر struct Options :

conn , err := clickhouse . Open ( & clickhouse . Options { Addr : [] string { "localhost:9000" }, Auth : clickhouse . Auth { Database : "default" , Username : "default" , Password : "" }, DialTimeout : 10 * time . Second , Compression : & clickhouse . Compression { Method : clickhouse . CompressionLZ4 }, })

باستخدام سلسلة DSN:

db , err := sql . Open ( "clickhouse" , "clickhouse://user:pass@localhost:9000/default?dial_timeout=10s&compress=lz4" )

عبر Connector ‏(database/sql مع Options struct):

db := sql . OpenDB ( clickhouse . Connector ( & clickhouse . Options { Addr : [] string { "localhost:9000" }, Auth : clickhouse . Auth { Database : "default" , Username : "default" }, DialTimeout : 10 * time . Second , })) // Set database/sql-only pool settings after creation db . SetConnMaxIdleTime ( 5 * time . Minute )

عبر السياق (لكل استعلام):

ctx := clickhouse . Context ( context . Background (), clickhouse . WithQueryID ( "my-query-123" ), clickhouse . WithSettings ( clickhouse . Settings { "max_execution_time" : 60 }), ) rows , err := conn . Query ( ctx , "SELECT ..." )

​ خيارات الاتصال

​ البروتوكول والاتصال

الخيار النوع الافتراضي معامل DSN الوصف أفضل الممارسات عند سوء الإعداد Protocol Protocol (int) Native Scheme: clickhouse:// =Native, http:// =HTTP بروتوكول الاتصال: ‏ Native (0) لـ TCP، و HTTP (1) لـ HTTP استخدم Native للحصول على أداء أفضل بنحو ~30%. واستخدم HTTP لدعم الـ proxy، وتجاوز firewall (المنفذ 80/443)، أو الضغط المتاح عبر HTTP فقط ( gzip / br ). راجع TCP vs HTTP. استخدام scheme الخاص بـ HTTP مع منفذ Native ‏(9000): رفض الاتصال. حظر Native بواسطة firewall: حالات timeout. Addr []string ["localhost:9000"] (Native) ["localhost:8123"] (HTTP) hosts مفصولة بفواصل في URL قائمة بعناوين "host:port" للاتصال وfailover حدّد عدة عناوين في بيئات production لتحقيق التوافر العالي. المنافذ الصحيحة: 9000 ‏(Native)، و8123 ‏(HTTP)، و9440 ‏(Native+TLS)، و8443 ‏(HTTP+TLS). عنوان واحد: لا يوجد failover. منفذ خاطئ: "connection refused" . قيمة فارغة/nil: يُستخدم localhost افتراضيًا، ما يؤدي إلى الفشل في عمليات النشر الموزعة. ConnOpenStrategy ConnOpenStrategy (uint8) ConnOpenInOrder (0) connection_open_strategy ( in_order , round_robin , random ) استراتيجية لاختيار server من Addr . ‏ InOrder (0)=failover، و RoundRobin (1)=موازنة حمل، و Random (2)=عشوائي. استخدم InOrder لنمط active-standby. واستخدم RoundRobin لنمط active-active/K8s. واستخدم Random لتجنّب اندفاع الطلبات الجماعي. عند استخدام InOrder مع active-active: يتلقى server الأول كل الحمل، وتبقى البقية idle. تحاول جميع الاستراتيجيات كل الخوادم عند الفشل — ويؤثر ذلك فقط على الخادم الذي تتم تجربته أولًا.

الخيار النوع الافتراضي DSN param الوصف أفضل الممارسات عند سوء الإعداد Auth.Username string "default" username or URL user portion اسم المستخدم لمصادقة ClickHouse لا تستخدم default مطلقًا في بيئة الإنتاج. أنشئ مستخدمين مخصصين بأقل الأذونات اللازمة. اسم مستخدم غير صحيح: "Code: 516. DB::Exception: Authentication failed" . سلسلة فارغة: يُستخدم "default" بصمت. Auth.Password string "" password or URL password portion كلمة المرور لمصادقة ClickHouse استخدم متغيرات البيئة أو مديري الأسرار في بيئة الإنتاج. شفّر الأحرف الخاصة في DSN بترميز URL. كلمة مرور غير صحيحة: "Code: 516. DB::Exception: Authentication failed" . إذا لم تُرمَّز الأحرف الخاصة بترميز URL: أخطاء parsing. Auth.Database string "" (server default) database or URL path ( /mydb ) قاعدة البيانات الافتراضية للاتصال حدّدها دائمًا بشكل صريح. استخدم قواعد بيانات مخصصة لكل تطبيق في بيئة الإنتاج. غير موجودة: "Code: 81. DB::Exception: Database xyz doesn't exist" . إذا تُركت فارغة في إعداد متعدد المستأجرين: تُنفَّذ الاستعلامات على قاعدة بيانات خاطئة. GetJWT func(ctx) (string, error) nil (programmatic only) دالة callback تُرجع JWT لمصادقة ClickHouse Cloud. يمكن تجاوزها لكل استعلام باستخدام WithJWT(token) . (منذ v2.35.0) نفّذ تخزينًا مؤقتًا/تحديثًا للرمز المميز — إذ تُستدعى لكل اتصال/طلب. رمز مميز منتهي الصلاحية: أخطاء مصادقة. callback حاجب: timeout. تكون لـ JWT أولوية على المستخدم/كلمة المرور. ويتطلب TLS — ومن دونه يعود إلى المستخدم/كلمة المرور بصمت.

GetJWT : func ( ctx context . Context ) ( string , error ) { return getTokenFromVault ( ctx ) }

​ المهلات الزمنية

الخيار النوع القيمة الافتراضية DSN param الوصف أفضل الممارسات عند سوء الإعداد DialTimeout time.Duration 30s dial_timeout الحد الأقصى للوقت المسموح لإنشاء اتصال جديد. ويتحكم أيضًا في مدة انتظار الحصول على اتصال من المجمّع عند بلوغ MaxOpenConns . من 5 إلى 10 ثوانٍ على LAN، ومن 15 إلى 30 ثانية على WAN/Cloud، ومن 1 إلى 2 دقيقة عند الاتصال بخدمة ClickHouse Cloud كانت في حالة خمول. لا تضبطه مطلقًا على أقل من ثانية واحدة. إذا كان قصيرًا جدًا: قد يظهر "clickhouse: acquire conn timeout" أثناء الازدحام، أو يفشل الاتصال قبل أن تنتهي خدمة Cloud الخاملة من الاستيقاظ. وإذا كان طويلًا جدًا (> 60s): قد يبدو التطبيق معلّقًا أثناء الانقطاعات. ReadTimeout time.Duration 5m (300s) read_timeout الحد الأقصى لانتظار استجابة من الخادم لكل استدعاء قراءة. يُطبَّق على كل block، وليس على الاستعلام بالكامل. تكون الأولوية لـ context deadline. من 10 إلى 30 ثانية للاستعلامات التفاعلية القصيرة؛ ومن 5 إلى 30 دقيقة للاستعلامات التحليلية الطويلة. إذا كان قصيرًا جدًا: قد يظهر "i/o timeout" أو "read: connection reset by peer" في منتصف الاستعلام؛ بينما يواصل الخادم التنفيذ. وإذا كان طويلًا جدًا: فلن تُكتشف الاتصالات الميتة.

تُوضَع خدمة ClickHouse Cloud التي ظلت خاملة في حالة إيقاف مؤقت، ثم تستيقظ عند أول اتصال وارد. تستغرق عملية الاستيقاظ عادةً بضع عشرات من الثواني، وخلال هذه الفترة يظل طلب الاتصال معلّقًا. إذا كانت قيمة DialTimeout أقل من مدة الاستيقاظ، فسيفشل أول استعلام بعد فترة الخمول بسبب dial timeout بدلًا من أن يُنفَّذ. اضبط DialTimeout على 1m – 2m للعملاء الذين قد يكونون أول من يصل إلى خدمة خاملة. والمقابل هو بطء اكتشاف الفشل عند حدوث انقطاع فعلي — إذ يظل طلب الاتصال معلّقًا حتى تنقضي المهلة بالكامل قبل ظهور الخطأ — لذا يُفضَّل قصر المهلة الأعلى على الاتصال الأول، أو استخدام context deadlines على الاستعلامات الفردية لتحديد latency من البداية إلى النهاية.

​ مجمع الاتصالات

الخيار النوع الافتراضي معامل DSN واجهة برمجة تطبيقات الوصف أفضل الممارسات عند سوء الإعداد MaxIdleConns int 5 max_idle_conns كلاهما الحد الأقصى للاتصالات الخاملة (غير المستخدمة ولكنها ما تزال مفتوحة) في المجمع 50-80% من عدد الاستعلامات المتزامنة المتوقع. منخفض: 2-5، متوسط: 10-20، مرتفع: 20-50. منخفض جدًا: كثرة إنشاء الاتصالات وإغلاقها، وارتفاع زمن الوصول. مرتفع جدًا: هدر في الذاكرة. ويُحدّ تلقائيًا بقيمة MaxOpenConns . MaxOpenConns int MaxIdleConns + 5 (الافتراضي: 10) max_open_conns كلاهما الحد الأقصى لإجمالي الاتصالات (الخاملة + النشطة) منخفض: 10-20، متوسط: 20-50، مرتفع: 50-100. الصيغة: الاستعلامات المتزامنة + الارتفاعات المفاجئة + مخزن مؤقت. راقب: SELECT * FROM system.metrics WHERE metric='TCPConnection' . منخفض جدًا: "clickhouse: acquire conn timeout" . مرتفع جدًا: "Too many connections" على الخادم، وتجاوز حدود واصفات الملفات (FD). القيمة الافتراضية لـ max_connections في ClickHouse هي: 1024 (مشتركة). ConnMaxLifetime time.Duration 1h conn_max_lifetime كلاهما الحد الأقصى لمدة إعادة استخدام الاتصال. ويُفحص عند إرجاعه إلى المجمع. من 1 إلى 5 ساعات للبيئات المستقرة. من 5 إلى 15 دقيقة لعمليات النشر المتدرّج/K8s. لا تجعله غير محدود أبدًا. قصير جدًا (< 1m): كثرة إنشاء الاتصالات وإغلاقها، وارتفاع زمن الوصول. طويل جدًا/غير محدود: اتصالات قديمة، وعدم التقاط تغييرات DNS، وعدم إعادة توزيع حركة المرور. ConnMaxIdleTime time.Duration 0 (لا شيء) — database/sql فقط الحد الأقصى للوقت الذي يمكن أن يظل فيه الاتصال خاملًا قبل إغلاقه. غير متاح في Options struct — اضبطه عبر db.SetConnMaxIdleTime() . من 5 إلى 10 دقائق لـ K8s/أحمال العمل المتقطعة لتحرير الاتصالات الخاملة بعد ارتفاعات حركة المرور. إذا لم يتم ضبطه: تستمر الاتصالات الخاملة حتى ConnMaxLifetime . قصير جدًا (< 30s): يُعاد إنشاء الاتصالات أثناء فترات الخمول المعتادة.

database/sql فقط ConnMaxIdleTime هو إعداد قياسي لمجمع database/sql في Go. ولا يتوفر في clickhouse.Options struct أو عبر clickhouse.Open() . اضبطه بعد OpenDB() : db := clickhouse . OpenDB ( & clickhouse . Options { ... }) db . SetConnMaxIdleTime ( 5 * time . Minute )

راجع تجميع الاتصالات للحصول على تفاصيل الاستخدام.

​ إعدادات مجمّع database/sql القياسية

عند استخدام clickhouse.OpenDB() أو sql.Open("clickhouse", dsn) ، فإن الكائن *sql.DB المُعاد يدعم طرق المجمّع القياسية في Go. يطبّق OpenDB() تلقائيًا أول ثلاثٍ منها من Options :

الطريقة المكافئ في Options ملاحظات db.SetMaxIdleConns(n) MaxIdleConns يُطبَّق تلقائيًا بواسطة OpenDB() db.SetMaxOpenConns(n) MaxOpenConns يُطبَّق تلقائيًا بواسطة OpenDB() db.SetConnMaxLifetime(d) ConnMaxLifetime يُطبَّق تلقائيًا بواسطة OpenDB() db.SetConnMaxIdleTime(d) لا يوجد يجب تعيينه يدويًا بعد الإنشاء

ClickHouse API (clickhouse.Open) هذه الطرق غير متاحة على الاتصال المُعاد من clickhouse.Open() . تدير ClickHouse API مجمّعها الداخلي باستخدام حقول struct ‏ Options مباشرةً.

Option النوع الافتراضي معامل DSN الوصف أفضل الممارسات عند سوء الإعداد Compression.Method CompressionMethod (byte) None compress ( lz4 , zstd , lz4hc , gzip , deflate , br , or true for LZ4) خوارزمية الضغط المستخدمة في نقل البيانات. راجع مصفوفة دعم البروتوكولات أدناه. LAN: None أو LZ4. WAN: ZSTD أو LZ4. عند محدودية CPU: ‏LZ4. لأقصى ضغط: ZSTD ‏(Native) أو Brotli ‏(HTTP). تخطَّه لعمليات الإدراج الأصغر من < 1 MB. GZIP/Brotli على Native: فشل في المصافحة. ‏LZ4HC على HTTP: خطأ أو fallback صامت. بدون ضغط على الشبكات البطيئة: تصبح عمليات الإدراج أبطأ بمقدار 10-100x. Compression.Level int 3 compress_level مستوى خاص بالخوارزمية. GZIP/Deflate: من -2 إلى 9. Brotli: من 0 إلى 11. ‏LZ4/ZSTD: يتم تجاهله. GZIP متوازن: 3-6. Brotli متوازن: 4-6. مستويات مرتفعة جدًا: استهلاك CPU كبير جدًا مقابل فائدة محدودة. قيمة غير صفرية لـ LZ4/ZSTD: يتم تجاهلها بصمت. تحديد المستوى بدون تمكين الضغط: بلا تأثير. MaxCompressionBuffer int (bytes) 10485760 (10 MiB) max_compression_buffer الحد الأقصى لحجم مخزن الضغط المؤقت قبل التفريغ. لكل connection مخزنها المؤقت الخاص. القيمة الافتراضية 10 MiB مناسبة. 20-50 MiB للصفوف العريضة. إجمالي الذاكرة = المخزن المؤقت × MaxOpenConns . صغير جدًا (< 1 MiB): عمليات تفريغ متكررة وكفاءة ضعيفة. كبير جدًا (> 100 MiB): ‏OOM عند وجود عدد كبير من الاتصالات.

دعم طريقة الضغط حسب البروتوكول:

Method Native HTTP CompressionLZ4 نعم نعم CompressionLZ4HC نعم لا CompressionZSTD نعم نعم CompressionGZIP لا نعم CompressionDeflate لا نعم CompressionBrotli لا نعم

الخيار النوع الافتراضي معامل DSN الوصف أفضل الممارسات عند الإعداد الخاطئ TLS *tls.Config nil (نص غير مشفّر) secure=true , skip_verify=true إعداد TLS/SSL. تؤدي القيمة غير nil إلى تفعيل TLS. المنافذ: Native ‏9000/9440، وHTTP ‏8123/8443. فعِّله دائمًا في بيئة production وفي ClickHouse Cloud (إلزامي). استخدم InsecureSkipVerify: false في بيئة production. أضف شهادات CA مخصّصة عبر RootCAs . منفذ غير صحيح: "connection reset by peer" . استخدام skip_verify=true في بيئة production: يعرّضك لهجمات MITM. شهادة منتهية الصلاحية: "x509: certificate has expired" . اسم مضيف غير صحيح: "x509: certificate is valid for X, not Y" . CA غير موثوقة: "x509: certificate signed by unknown authority" . عند استخدام HTTP DSN مع secure=true : استخدم المخطط https:// بدلًا من ذلك.

راجع TLS للاطلاع على أمثلة الشيفرة.

​ تسجيل الأحداث

الخيار النوع الافتراضي DSN param الوصف أفضل الممارسات عند سوء الإعداد Logger *slog.Logger nil (من دون تسجيل) — مُسجِّل منظَّم عبر log/slog في Go. الأولوية: Debug + Debugf > Logger > no-op . (منذ v2.43.0) استخدم slog مع معالج JSON في بيئة الإنتاج. أضف سياق التطبيق باستخدام logger.With(...) . — Debug (مهمل) bool false debug مفتاح تبديل Debug قديم. استخدم Logger بدلًا منه. يكتب السجلات إلى stdout ما لم يتم تعيين Debugf . — عند تفعيله في بيئة الإنتاج: عبء إضافي على الأداء، سجلات تفصيلية، وبيانات حساسة في المخرجات. Debugf (مهمل) func(string, ...any) nil — دالة مخصّصة لسجلّات التصحيح. استخدم Logger بدلًا منها. تتطلب Debug: true . — —

logger := slog . New ( slog . NewJSONHandler ( os . Stdout , & slog . HandlerOptions { Level : slog . LevelInfo })) conn , err := clickhouse . Open ( & clickhouse . Options { Logger : logger , // ... })

راجع التسجيل للاطلاع على أمثلة كاملة.

​ المخازن المؤقتة والذاكرة

الخيار النوع الافتراضي معامل DSN لكل استعلام الوصف أفضل الممارسات عند سوء الإعداد BlockBufferSize uint8 2 block_buffer_size نعم ( WithBlockBufferSize ) الكتل بعد فك ترميزها التي تُخزَّن مؤقتًا عند قراءة النتائج. يتيح القراءة وفك الترميز بالتوازي. القيمة الافتراضية 2 مناسبة. استخدم 5-10 للنتائج المتدفقة الكبيرة. الذاكرة = المخزن المؤقت × حجم الكتلة × عدد الاستعلامات المتزامنة. صغير جدًا (1): يعيق قارئ الكتل، ويزيد زمن الاستجابة. كبير جدًا (> 50): استهلاك مرتفع للذاكرة، مع فائدة متناقصة. FreeBufOnConnRelease bool false — لا حرّر المخزن المؤقت لذاكرة الاتصال بعد كل استعلام بدلًا من إعادة استخدامه. استخدم false لمعدلات الاستعلام المرتفعة. واستخدم true في الحاويات محدودة الذاكرة أو للدفعات الكبيرة غير المتكررة. false + ذاكرة محدودة: تتراكم المخازن المؤقتة (الذاكرة = المخزن المؤقت × الاتصالات الخاملة). true + معدل مرتفع: ضغط على GC، وزيادة في CPU.

​ خاص بـ HTTP

يُتجاهَل بصمت عند استخدام Native لا تؤثر هذه الخيارات إلا في Protocol: clickhouse.HTTP . وعند استخدام البروتوكول Native، تُتجاهَل بصمت من دون إصدار أي خطأ أو تحذير.

الخيار النوع الافتراضي DSN param الوصف أفضل الممارسات عند سوء الإعداد HttpHeaders map[string]string nil — ترويسات HTTP إضافية مع كل طلب استخدمه للتتبّع ( X-Request-ID ) وترويسات وكيل المصادقة. وأبقِه في الحد الأدنى. تجاوز الترويسات الداخلية ( Content-Type , Authorization ): سلوك غير متوقع. HttpUrlPath string "" http_path مسار URL يُضاف إلى الطلبات. وتُضاف / في البداية تلقائيًا. استخدمه عند العمل خلف خادم وكيل عكسي مع توجيه قائم على المسار. مسار غير صحيح: HTTP 404 من الوكيل/LB. HttpMaxConnsPerHost int 0 (غير محدود) — اتصالات TCP لكل مضيف على مستوى طبقة النقل ( http.Transport.MaxConnsPerHost ). اتركه على 0 في معظم التطبيقات. ولا تضبطه إلا إذا كانت لدى الخادم حدود صارمة للاتصالات. قيمة منخفضة جدًا (مثل 10 مع MaxOpenConns =50): اختناق في طبقة النقل، واستعلامات بطيئة رغم انخفاض حمل الخادم. HTTPProxyURL *url.URL nil (يستخدم متغيرات البيئة) http_proxy (مرمّز بصيغة URL) وكيل HTTP لتوجيه الطلبات اضبطه صراحةً إذا كان الوكيل مطلوبًا. ويتجاوز متغيرات البيئة HTTP_PROXY / HTTPS_PROXY . عنوان غير صحيح: "dial tcp: lookup proxy: no such host" . إذا كان الوكيل يتطلب مصادقة: HTTP 407. TransportFunc func(*http.Transport) (http.RoundTripper, error) nil — مُنشئ نقل HTTP مخصّص. يتلقى النقل الافتراضي لالتفافه. (منذ v2.41.0) استخدمه مع برمجية وسيطة لـ observability. لا تستبدل Proxy أو DialContext أو TLSClientConfig . إرجاع nil : panic. استبدال حقول client: يتم تجاهل TLS/الوكيل بصمت. RoundTripper حاجب: deadlocks.

تجميع اتصالات HTTP على طبقتين عند استخدام HTTP، توجد مجموعتا اتصالات: الطبقة 1 (التطبيق): MaxIdleConns / MaxOpenConns — تتحكم في كائنات httpConnect

/ — تتحكم في كائنات الطبقة 2 (النقل): HttpMaxConnsPerHost — تتحكم في اتصالات TCP الأساسية يملك البروتوكول Native تعيينًا بسيطًا بنسبة 1:1، ويتجاهل HttpMaxConnsPerHost .

TransportFunc : func ( t * http . Transport ) ( http . RoundTripper , error ) { return & loggingRoundTripper { transport : t }, nil }

​ الاتصال المتقدم

الخيار النوع الافتراضي معامل DSN الوصف أفضل الممارسات عند سوء الإعداد DialContext func(ctx, addr) (net.Conn, error) nil (dialer قياسي) — دالة dial مخصصة لاتصالات TCP. تعمل مع كلٍّ من Native وHTTP. اتركها nil في 99% من الحالات. استخدمها لمقابس Unix، وبروكسي SOCKS، وDNS مخصص. عدم مراعاة السياق: تعليق وتسرب للموارد. عند ضبط TLS : يجب أن يتولى الـdialer المخصص معالجة TLS بنفسه. net.Conn غير صالح: انهيار. DialStrategy func(ctx, connID, options, dial) (DialResult, error) DefaultDialStrategy — استراتيجية مخصصة لاختيار الخادم والاتصال. تتجاوز ConnOpenStrategy . استخدم الإعداد الافتراضي في 99.9% من الحالات. خصصها فقط للتوجيه المراعي للموقع الجغرافي، والاختيار الموزون، وفحوصات الحالة الصحية. عدم تجربة جميع الخوادم: يؤدي إلى فشل رغم توفر خوادم سليمة. العمليات المكلفة داخله: تعرقل الحصول على اتصال من الـpool عند كل اتصال.

​ معلومات العميل

Option Type Default DSN param Per-query Description Best practice When misconfigured ClientInfo ClientInfo struct تلقائي: إصدار clickhouse-go + بيئة تشغيل Go client_info_product=myapp/1.0 نعم ( WithClientInfo ، مع الإضافة) معلومات تعريف التطبيق المُرسلة إلى ClickHouse. تحتوي على Products ( []struct{Name,Version} ) و Comment ( []string ). وتظهر في system.query_log . احرص دائمًا على تعيين اسم التطبيق + الإصدار. لتتبّع مصدر الاستعلامات: SELECT client_name FROM system.query_log WHERE client_name LIKE '%myapp%' عند عدم تعيينها: لا يمكن تحديد الخدمة التي أرسلت الاستعلامات في البيئات متعددة الخدمات.

ClientInfo : clickhouse . ClientInfo { Products : [] struct { Name , Version string }{ { Name : "my-service" , Version : "1.0.0" }, }, } // Appears as: clickhouse-go/2.x my-service/1.0.0 (lv:go/1.23; os:linux)

​ إعدادات خادم ClickHouse

الخيار النوع الافتراضي معامل DSN لكل استعلام الوصف أفضل الممارسات عند سوء الإعداد Settings map[string]any nil أي معلمة غير معروفة (مثل ?max_execution_time=60 ) نعم ( WithSettings ، وتكون الأولوية للسياق عند التعارض) إعدادات خادم ClickHouse التي تُطبَّق على كل استعلام. تحويل DSN: "true" → 1 ، و "false" → 0 ، والقيم الرقمية→ int . اضبط الحدود الشائعة على مستوى الاتصال، وخصّصها لكل استعلام عبر السياق. الأخطاء الإملائية: تُتجاهل بصمت أو تتسبب في خطأ حسب الإصدار. الأنواع غير الصحيحة: "Cannot parse string 'abc' as Int64" . max_execution_time=0 + no deadline: تستمر الاستعلامات إلى الأبد. CustomSetting CustomSetting{Value string} — — نعم (عبر WithSettings ) يضع علامة على الإعداد باعتباره “مخصصًا” (غير مهم) لبروتوكول Native. لن ينتج عنه خطأ إذا لم يتعرّف عليه الخادم. ويتعامل HTTP مع جميع الإعدادات على أنها مخصصة افتراضيًا. استخدمه مع الإعدادات Experimental أو الخاصة بإصدارات محددة. إذا وُسِمت الإعدادات المهمة على أنها مخصصة، فقد تُتجاهل بصمت إذا كانت غير مدعومة.

إعدادات شائعة:

Setting Type Description max_execution_time int مهلة الاستعلام بالثواني max_memory_usage int حد الذاكرة لكل استعلام (بالبايت) max_block_size int حجم block للمعالجة readonly int 1 = للقراءة فقط، 2 = للقراءة فقط + تغيير الإعدادات

Settings : clickhouse . Settings { "max_execution_time" : 60 , // important -- errors if unknown "my_custom_setting" : clickhouse . CustomSetting { Value : "value" }, // custom -- ignored if unknown }

​ خيارات الاستعلام على مستوى Context

يمكن ضبطها لكل استعلام باستخدام clickhouse.Context() :

ctx := clickhouse . Context ( context . Background (), clickhouse . WithQueryID ( "my-query" ), clickhouse . WithSettings ( clickhouse . Settings { "max_execution_time" : 60 }), )

سلوك المهلة المرتبطة بالسياق إذا كانت للسياق مهلة نهائية > 1s، فسيُضبط max_execution_time تلقائيًا على seconds_remaining + 5 . ويحلّ هذا محل أي قيمة مُعيّنة يدويًا.

الخيار النوع القيمة الافتراضية البروتوكول الوصف أفضل الممارسات عند سوء التهيئة WithQueryID string يُولَّد تلقائيًا كلاهما معرّف مخصّص للاستعلام. يظهر في system.query_log و system.processes . استخدم UUIDs. يفيد في KILL QUERY WHERE query_id='...' . معرّفات مكررة: تُسبّب التباسًا في system.query_log . WithQuotaKey string "" كلاهما مفتاح Quota لفرض حدود الموارد في البيئات متعددة المستأجرين. يتطلب إعداد Quota على الخادم. استخدمه لفرض حدود لكل عميل أو لكل مستخدم. لم يُعَدّ QUOTA: يُتجاهَل بصمت. WithJWT string "" HTTPS فقط تجاوز JWT على مستوى كل استعلام في ClickHouse Cloud. (منذ الإصدار v2.35.0) يُستخدم للمصادقة لكل طلب في الوكلاء متعددي المستأجرين. من دون TLS: تُهمَل، ويُعاد الاعتماد على مصادقة الاتصال. منتهي الصلاحية: "Token has expired" . WithSettings Settings يرث إعدادات connection كلاهما إعدادات الخادم لكل query. تُدمج مع إعدادات الاتصال؛ وعند التعارض، تكون الأولوية للسياق. اضبط max_execution_time أو max_rows_to_read لكل نوع استعلام. مثل Settings على مستوى الاتصال. WithParameters المعاملات ( map[string]string ) nil كلاهما قيم الاستعلام ذي المعلمات من جهة الخادم. صياغة الاستعلام: {param_name:Type} . استخدمه بدلًا من دمج السلاسل النصية لتفادي حقن SQL. المعلَمة المفقودة: "Substitution {param_name:Type} isn't set" . النوع غير الصحيح: "Cannot parse string 'abc' as UInt64" . WithAsync bool (wait) متزامن كلاهما وضع insert غير المتزامن. يضبط async_insert=1 . تؤدي wait=true إلى إضافة wait_for_async_insert=1 . يتطلب ClickHouse 21.11+. (منذ v2.41.0؛ ويحل محل WithStdAsync الأقدم.) استخدمه لعمليات الإدراج عالية الإنتاجية. wait=false : قد تظهر الأخطاء بشكل غير متزامن — تحقّق من system.asynchronous_insert_log . مع SELECT: يُتجاهل. في الخوادم القديمة: "Unknown setting async_insert" . WithLogs func(*Log) nil للبروتوكول الأصلي فقط استدعاء عكسي لإدخالات سجل الخادم أثناء تنفيذ الاستعلام. احرص على أن يكون سريعًا — لأنه يحظر التنفيذ. استخدم goroutines للمعالجة الثقيلة. مع HTTP: لا يُستدعى مطلقًا من دون أي تنبيه. WithProgress func(*Progress) nil Native فقط تحديثات تقدّم الاستعلام (الصفوف/البايتات التي تمت معالجتها). اجعله سريعًا — فهو يعرقل التنفيذ. مع HTTP: لا يُستدعى مطلقًا من دون أي تنبيه. WithProfileInfo func(*ProfileInfo) nil لبروتوكول Native فقط دالة رد نداء لإحصاءات تنفيذ الاستعلام. احرص على أن تكون سريعة — فهي تعيق التنفيذ. مع HTTP: لا تُستدعى مطلقًا من دون أي تنبيه. WithProfileEvents func([]ProfileEvent) nil لبروتوكول Native فقط دالة ردّ نداء لعدادات الأداء. أبقِه سريعًا — لأنه يحجب التنفيذ. مع HTTP: لا يُستدعى مطلقًا من دون أي تنبيه. WithoutProfileEvents — يتم إرسال الأحداث البروتوكول الأصلي فقط تعطيل أحداث profile. تحسين الأداء للخوادم ≥ 25.11. (منذ v2.44.0) استخدمه عندما لا تحتاج إلى أحداث profile. على الخوادم الأقدم: يظهر خطأ بسبب إعداد غير معروف. WithExternalTable ...*ext.Table nil كلاهما إرفاق جداول بحث مؤقتة بالاستعلام. تُنقَل البيانات مع كل استعلام. أبقِ حجم الجداول أقل من 10 MB. البروتوكول الأصلي أكثر كفاءة من HTTP (متعدد الأجزاء). الجداول الكبيرة: حمل شبكي إضافي لكل استعلام. WithUserLocation *time.Location المنطقة الزمنية للخادم كلاهما تجاوز المنطقة الزمنية المستخدمة في تحليل DateTime. اضبطه صراحةً عند اختلاف المنطقة الزمنية بين العميل والخادم. منطقة زمنية غير صحيحة: قد تنحرف قيم DateTime بصمت بعدة ساعات، مع احتمال تلف البيانات. WithColumnNamesAndTypes []ColumnNameAndType nil (ينفّذ DESCRIBE) لـ HTTP فقط تجنّب طلب DESCRIBE TABLE الإضافي في عمليات insert عبر HTTP من خلال توفير معلومات الأعمدة مسبقًا. (منذ v2.37.0) استخدمه عندما يكون المخطط معروفًا ومستقرًا. أنواع غير صحيحة: "Cannot convert String to UInt64" . انجراف المخطط بعد الترحيل: معلومات قديمة. WithBlockBufferSize uint8 على مستوى الاتصال (2) كلاهما تجاوز قيمة BlockBufferSize المحددة على مستوى الاتصال لاستعلام واحد. زِد القيمة عند التعامل مع مجموعات نتائج كبيرة في استعلامات محددة. — WithClientInfo ClientInfo على مستوى الاتصال كلاهما ألحِق معلومات عميل إضافية باستعلام واحد. لا يستبدل المعلومات الحالية، بل يُلحقها. (منذ v2.42.0) أضِف سياقًا خاصًا بكل طلب (مثل اسم نقطة النهاية). — WithSpan trace.SpanContext فارغ الأصلي فقط سياق span في OpenTelemetry للتتبّع الموزّع. راجع OpenTelemetry. —

ctx := clickhouse . Context ( ctx , clickhouse . WithQueryID ( "query-123" ), clickhouse . WithParameters ( clickhouse . Parameters { "user_id" : "12345" , }), clickhouse . WithProgress ( func ( p * clickhouse . Progress ) { log . Printf ( "Progress: %d rows, %d bytes" , p . Rows , p . Bytes ) }), ) rows , err := conn . Query ( ctx , "SELECT * FROM users WHERE id = {user_id:String}" )

​ خيارات Batch

تُمرَّر إلى PrepareBatch() . الاستيراد: github.com/ClickHouse/clickhouse-go/v2/lib/driver .

الخيار القيمة الافتراضية الوصف أفضل الممارسات عند سوء الإعداد WithReleaseConnection يُحتفَظ بالاتصال حتى Send() يحرّر الاتصال إلى المجمّع مباشرةً بعد PrepareBatch() . ويُعاد الحصول عليه عند Send() / Flush() . استخدمه مع دفعات طويلة العمر (دقائق/ساعات) لمنع استنزاف المجمّع. عدم استخدامه مع الدفعات الطويلة: "acquire conn timeout" إذا كان هناك عدد كبير من الاتصالات النشطة. WithCloseOnFlush يبقى Batch مفتوحًا يُغلِق Batch تلقائيًا عند استدعاء Flush() . استخدمه مع الدفعات أحادية الاستخدام. ويوفّر عليك استدعاء `Close()“ صراحةً. استخدامه مع عدة استدعاءات Flush() : يؤدي التفريغ الأول إلى إغلاق Batch، وتفشل العمليات اللاحقة.

batch , err := conn . PrepareBatch ( ctx , "INSERT INTO table" , driver . WithReleaseConnection (), driver . WithCloseOnFlush (), )

​ جداول للرجوع السريع

​ توصيات تحديد حجم مجمع الاتصالات

نوع التطبيق MaxIdleConns MaxOpenConns ConnMaxLifetime تطبيق ويب منخفض الحركة 5 10 1h واجهة برمجة تطبيقات متوسطة الحركة 20 50 30m خدمة عالية الحركة 50 100 15m مهام دفعية في الخلفية 10 20 2h عملية نشر على Kubernetes 10 20 10m بدون خادم (Lambda) 1 5 5m

​ توصيات timeout

البيئة DialTimeout ReadTimeout محلي / LAN 5s 30s Cloud، نفس المنطقة 10s 2m Cloud، عبر منطقة أخرى 30s 5m عبء عمل OLAP 10s 30m فوري / OLTP 5s 10s

​ مرجع سريع لمعلمات DSN

معامل DSN حقل الخيارات مثال username Auth.Username ?username=admin password Auth.Password ?password=secret database Auth.Database ?database=mydb أو /mydb في المسار dial_timeout DialTimeout ?dial_timeout=10s read_timeout ReadTimeout ?read_timeout=5m max_open_conns MaxOpenConns ?max_open_conns=50 max_idle_conns MaxIdleConns ?max_idle_conns=20 conn_max_lifetime ConnMaxLifetime ?conn_max_lifetime=30m connection_open_strategy ConnOpenStrategy ?connection_open_strategy=round_robin block_buffer_size BlockBufferSize ?block_buffer_size=10 compress Compression.Method ?compress=lz4 compress_level Compression.Level ?compress_level=6 max_compression_buffer MaxCompressionBuffer ?max_compression_buffer=20971520 secure TLS ?secure=true skip_verify TLS.InsecureSkipVerify ?skip_verify=true debug Debug ?debug=true client_info_product ClientInfo.Products ?client_info_product=myapp/1.0 http_proxy HTTPProxyURL ?http_proxy=http%3A%2F%2Fproxy%3A8080 http_path HttpUrlPath ?http_path=/clickhouse (أي معلمة أخرى) Settings[key] ?max_execution_time=60

​ استكشاف الأخطاء وإصلاحها

​ استُنفِد مجمع الاتصالات: “acquire conn timeout”

السبب: استُنفِد مجمع الاتصالات — فجميع اتصالات MaxOpenConns قيد الاستخدام، ولم تصبح أيٌّ منها متاحة خلال المهلة DialTimeout .

الحل

جرّب الخطوات التالية بالترتيب، وشخِّص السبب الجذري قبل ضبط الإعدادات:

تحقّق من وجود استعلامات طويلة التشغيل تحتفظ بالاتصالات: SELECT query_id, elapsed FROM system.processes ORDER BY elapsed DESC . إذا وُجدت، فابدأ بمعالجة الاستعلامات البطيئة أولًا. إذا كنت تشغّل دفعات طويلة العمر (دقائق/ساعات بين PrepareBatch() و Send() )، فاستخدم WithReleaseConnection() لإعادة الاتصال إلى مجمع الاتصالات مع بقاء الدفعة مفتوحة. زِد MaxOpenConns ليتوافق مع مستوى التزامن المرصود. زِد DialTimeout فقط إذا كانت الاندفاعات المفاجئة في الحمل متوقعة، وكان انتظار الحصول على اتصال هو عنق الزجاجة الفعلي.

​ أخطاء مهلة القراءة وإعادة تعيين الاتصال

السبب: تم تجاوز ReadTimeout أثناء انتظار استجابة من الخادم، أو أُغلِق الاتصال من جهة الخادم أو الشبكة.

الحل:

زِد قيمة ReadTimeout للاستعلامات طويلة التنفيذ

للاستعلامات طويلة التنفيذ استخدم context deadlines للتحكم في المهلة لكل استعلام

للتحكم في المهلة لكل استعلام تحقّق من حدود max_execution_time على جهة خادم ClickHouse

السبب: اسم المستخدم أو كلمة المرور غير صحيحَين، أو أن المستخدم غير موجود.

الحل:

تحقّق من بيانات الاعتماد في جدول system.users

تحقّق من عدم وجود مشكلات في ترميز URL للأحرف الخاصة في كلمات مرور DSN

تأكّد من أن المستخدم لديه حق الوصول إلى قاعدة البيانات المحددة

​ أخطاء شهادة TLS

الخطأ السبب الحل x509: certificate has expired انتهت صلاحية شهادة الخادم جدِّد شهادة الخادم x509: certificate is valid for X, not Y عدم تطابق اسم المضيف استخدم اسم المضيف الصحيح أو أضِفه إلى SANs x509: certificate signed by unknown authority جهة إصدار الشهادات (CA) غير موثوقة أضِف CA إلى tls.Config.RootCAs connection reset by peer عدم تطابق TLS/المنفذ استخدم المنفذ 9440 ‏(Native) أو 8443 ‏(HTTP) مع TLS

​ الزيادة التدريجية في استهلاك الذاكرة

السبب: تراكم مخازن مؤقتة كبيرة لاتصالات غير النشطة.

الحل: