database/sql، أو الواجهة “القياسية”، استخدام العميل في الحالات التي ينبغي فيها أن تكون شيفرة التطبيق مستقلة عن قواعد البيانات الأساسية من خلال الالتزام بواجهة معيارية. لكن ذلك يأتي بكلفة معيّنة، تتمثل في طبقات إضافية من التجريد وعدم المباشرة، إضافةً إلى أنواع أولية لا تتوافق بالضرورة مع ClickHouse. ومع ذلك، تكون هذه الكلفة مقبولة عادةً عندما تحتاج الأدوات إلى الاتصال بعدة قواعد بيانات.
إضافةً إلى ذلك، يدعم هذا العميل استخدام HTTP كطبقة نقل، مع بقاء البيانات مرمّزة بالتنسيق الأصلي لتحقيق أفضل أداء.
يمكن إنشاء الاتصال إما عبر سلسلة DSN بالتنسيق
الاتصال
clickhouse://<host>:<port>?<query_option>=<value> باستخدام الطريقة
Open، أو عبر الطريقة
clickhouse.OpenDB. ولا تُعدّ الطريقة الأخيرة جزءًا من مواصفة
database/sql، لكنها تُرجع مثيلًا من
sql.DB. وتوفّر هذه الطريقة وظائف مثل التنميط، والتي لا توجد طريقة واضحة لإتاحتها عبر مواصفة
database/sql.
مثال كامل في جميع الأمثلة التالية، ما لم يُذكر خلاف ذلك صراحةً، نفترض أن متغير ClickHouse
func Connect() error {
env, err := GetStdTestEnvironment()
if err != nil {
return err
}
conn := clickhouse.OpenDB(&clickhouse.Options{
Addr: []string{fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.Port)},
Auth: clickhouse.Auth{
Database: env.Database,
Username: env.Username,
Password: env.Password,
},
})
return conn.Ping()
}
func ConnectDSN() error {
env, err := GetStdTestEnvironment()
if err != nil {
return err
}
conn, err := sql.Open("clickhouse", fmt.Sprintf("clickhouse://%s:%d?username=%s&password=%s", env.Host, env.Port, env.Username, env.Password))
if err != nil {
return err
}
return conn.Ping()
}
conn قد أُنشئ وهو متاح.
تتشارك معظم خيارات التهيئة مع واجهة برمجة تطبيقات ClickHouse. راجع التهيئة للاطلاع على الإعدادات المشتركة. تتوفر معلمات DSN التالية الخاصة بـ SQL:
إعدادات الاتصال
hosts- قائمة مفصولة بفواصل لعناوين مضيفين مفردة لأغراض موازنة الحمل والتبديل التلقائي عند الفشل - راجع الاتصال بعُقد متعددة.
username/password- بيانات اعتماد المصادقة - راجع المصادقة
database- تحديد قاعدة البيانات الافتراضية الحالية
dial_timeout- سلسلة مدة، وهي تسلسل قد يكون موقّعًا من أعداد عشرية، لكل منها جزء كسري اختياري ولاحقة وحدة مثل
300msو
1s. وحدات الوقت الصالحة هي
msو
sو
m.
connection_open_strategy-
random/in_order(القيمة الافتراضية
random) - راجع الاتصال بعُقد متعددة
round_robin- اختيار خادم من المجموعة بأسلوب round-robin
in_order- يتم اختيار أول خادم متاح وفقًا للترتيب المحدد
-
debug- تمكين مخرجات Debug (قيمة منطقية)
compress- تحديد خوارزمية الضغط -
none(الافتراضي)،
zstd،
lz4،
gzip،
deflate،
br. إذا تم تعيينه إلى
true، فسيُستخدم
lz4. لا يدعم الاتصال native سوى
lz4و
zstd.
compress_level- مستوى الضغط (الافتراضي هو
0). راجع Compression. وهذا خاص بالخوارزمية:
gzip- من
-2(أفضل سرعة) إلى
9(أفضل ضغط)
deflate- من
-2(أفضل سرعة) إلى
9(أفضل ضغط)
br- من
0(أفضل سرعة) إلى
11(أفضل ضغط)
zstd،
lz4- يتم تجاهله
-
secure- إنشاء اتصال SSL آمن (الافتراضي هو
false)
skip_verify- تخطي التحقق من الشهادة (الافتراضي هو
false)
block_buffer_size- يتيح لك التحكم في حجم مخزن block المؤقت. راجع
BlockBufferSize. (الافتراضي هو
2)
المثال الكامل
func ConnectSettings() error {
env, err := GetStdTestEnvironment()
if err != nil {
return err
}
conn, err := sql.Open("clickhouse", fmt.Sprintf("clickhouse://127.0.0.1:9001,127.0.0.1:9002,%s:%d/%s?username=%s&password=%s&dial_timeout=10s&connection_open_strategy=round_robin&debug=true&compress=lz4", env.Host, env.Port, env.Database, env.Username, env.Password))
if err != nil {
return err
}
return conn.Ping()
}
بشكل افتراضي، يتم إنشاء الاتصالات عبر البروتوكول الأصلي. وللمستخدمين الذين يحتاجون إلى HTTP، يمكن تمكين ذلك إما بتعديل
الاتصال عبر HTTP
DSN ليشمل بروتوكول HTTP أو بتحديد
Protocol في خيارات الاتصال.
مثال كامل
func ConnectHTTP() error {
env, err := GetStdTestEnvironment()
if err != nil {
return err
}
conn := clickhouse.OpenDB(&clickhouse.Options{
Addr: []string{fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.HttpPort)},
Auth: clickhouse.Auth{
Database: env.Database,
Username: env.Username,
Password: env.Password,
},
Protocol: clickhouse.HTTP,
})
return conn.Ping()
}
func ConnectDSNHTTP() error {
env, err := GetStdTestEnvironment()
if err != nil {
return err
}
conn, err := sql.Open("clickhouse", fmt.Sprintf("http://%s:%d?username=%s&password=%s", env.Host, env.HttpPort, env.Username, env.Password))
if err != nil {
return err
}
return conn.Ping()
}
الجلسات
عند استخدام HTTP، مرِّر
HTTP فقطلا تكون الجلسات مطلوبة إلا عند استخدام النقل عبر HTTP. أما اتصالات TCP الأصلية فتتضمن جلسة مدمجة تلقائيًا.
session_id كإعداد لتفعيل الإمكانات المرتبطة بالجلسة، مثل الجداول المؤقتة.
مثال كامل
conn := clickhouse.OpenDB(&clickhouse.Options{
Addr: []string{fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.HttpPort)},
Auth: clickhouse.Auth{
Database: env.Database,
Username: env.Username,
Password: env.Password,
},
Protocol: clickhouse.HTTP,
Settings: clickhouse.Settings{
"session_id": uuid.NewString(),
},
})
if _, err := conn.Exec(`DROP TABLE IF EXISTS example`); err != nil {
return err
}
_, err = conn.Exec(`
CREATE TEMPORARY TABLE IF NOT EXISTS example (
Col1 UInt8
)
`)
if err != nil {
return err
}
scope, err := conn.Begin()
if err != nil {
return err
}
batch, err := scope.Prepare("INSERT INTO example")
if err != nil {
return err
}
for i := 0; i < 10; i++ {
_, err := batch.Exec(
uint8(i),
)
if err != nil {
return err
}
}
rows, err := conn.Query("SELECT * FROM example")
if err != nil {
return err
}
defer rows.Close()
var (
col1 uint8
)
for rows.Next() {
if err := rows.Scan(&col1); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("row: col1=%d\n", col1)
}
// NOTE: Do not skip rows.Err() check
if err := rows.Err(); err != nil {
return err
}
بمجرد الحصول على اتصال، يمكنك تنفيذ عبارات
التنفيذ
sql عبر الطريقة Exec.
مثال كامل لا تدعم هذه الطريقة تمرير كائن سياق إليها، وتُنفَّذ افتراضيًا باستخدام سياق الخلفية. يمكنك استخدام
conn.Exec(`DROP TABLE IF EXISTS example`)
_, err = conn.Exec(`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS example (
Col1 UInt8,
Col2 String
) engine=Memory
`)
if err != nil {
return err
}
_, err = conn.Exec("INSERT INTO example VALUES (1, 'test-1')")
ExecContext إذا احتجت إلى ذلك — راجع استخدام سياق.
يمكن تحقيق آلية الدفعات بإنشاء
الإدراج على دفعات
sql.Tx عبر الطريقة
Being. ومن خلاله، يمكن الحصول على دفعة باستخدام الطريقة
Prepare مع تعليمة
INSERT. ويُرجع ذلك كائن
sql.Stmt يمكن إلحاق الصفوف به باستخدام الطريقة
Exec. وستتراكم الدفعة في الذاكرة إلى أن تُنفَّذ
Commit على
sql.Tx الأصلي.
المثال الكامل
batch, err := scope.Prepare("INSERT INTO example")
if err != nil {
return err
}
for i := 0; i < 1000; i++ {
_, err := batch.Exec(
uint8(42),
"ClickHouse", "Inc",
uuid.New(),
map[string]uint8{"key": 1}, // Map(String, UInt8)
[]string{"Q", "W", "E", "R", "T", "Y"}, // Array(String)
[]interface{}{ // Tuple(String, UInt8, Array(Map(String, String)))
"String Value", uint8(5), []map[string]string{
map[string]string{"key": "value"},
map[string]string{"key": "value"},
map[string]string{"key": "value"},
},
},
time.Now(),
)
if err != nil {
return err
}
}
return scope.Commit()
يمكن إجراء استعلام عن صف واحد باستخدام الدالة
الاستعلام عن الصفوف
QueryRow. ويُرجع ذلك قيمة من النوع *sql.Row، يمكن بعدها استدعاء
Scan عليها مع مؤشرات إلى متغيرات تُنسخ إليها قيم الأعمدة. ويتيح المتغير
QueryRowContext تمرير كائن سياق غير
background - راجع استخدام سياق.
مثال كامل يتطلب التكرار على عدة صفوف استخدام الدالة
row := conn.QueryRow("SELECT * FROM example")
var (
col1 uint8
col2, col3, col4 string
col5 map[string]uint8
col6 []string
col7 interface{}
col8 time.Time
)
if err := row.Scan(&col1, &col2, &col3, &col4, &col5, &col6, &col7, &col8); err != nil {
return err
}
Query. وتُرجع هذه الدالة بنية
*sql.Rows يمكن استدعاء Next عليها للتنقل بين الصفوف. ويتيح النظير
QueryContext تمرير سياق.
مثال متكامل
rows, err := conn.Query("SELECT * FROM example")
if err != nil {
return err
}
defer rows.Close()
var (
col1 uint8
col2, col3, col4 string
col5 map[string]uint8
col6 []string
col7 interface{}
col8 time.Time
)
for rows.Next() {
if err := rows.Scan(&col1, &col2, &col3, &col4, &col5, &col6, &col7, &col8); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("row: col1=%d, col2=%s, col3=%s, col4=%s, col5=%v, col6=%v, col7=%v, col8=%v\n", col1, col2, col3, col4, col5, col6, col7, col8)
}
// NOTE: Do not skip rows.Err() check
if err := rows.Err(); err != nil {
return err
}
يمكن تنفيذ عمليات الإدراج غير المتزامنة من خلال تنفيذ عملية إدراج باستخدام الأسلوب
الإدراج غير المتزامن
ExecContext. ويجب تمرير سياق إليه مع تمكين الوضع غير المتزامن، كما هو موضح أدناه. يتيح ذلك للمستخدم تحديد ما إذا كان ينبغي للعميل انتظار الخادم حتى يُكمل عملية الإدراج، أو الاستجابة بمجرد استلام البيانات. ويتحكم هذا فعليًا في المعلمة wait_for_async_insert.
المثال الكامل
const ddl = `
CREATE TABLE example (
Col1 UInt64
, Col2 String
, Col3 Array(UInt8)
, Col4 DateTime
) ENGINE = Memory
`
if _, err := conn.Exec(ddl); err != nil {
return err
}
ctx := clickhouse.Context(context.Background(), clickhouse.WithStdAsync(false))
{
for i := 0; i < 100; i++ {
_, err := conn.ExecContext(ctx, fmt.Sprintf(`INSERT INTO example VALUES (
%d, '%s', [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9], now()
)`, i, "Golang SQL database driver"))
if err != nil {
return err
}
}
}
تدعم واجهة برمجة تطبيقات القياسية إمكانات ربط المعلمات نفسها المتوفرة في واجهة برمجة تطبيقات ClickHouse، ما يتيح تمرير المعلمات إلى الطرق
ربط المعلمات
Exec و
Query و
QueryRow (وصيغها المكافئة التي تستخدم سياق). كما تدعم المعلمات الموضعية والمسمّاة والمرقّمة.
المثال الكامل يرجى ملاحظة أن الحالات الخاصة لا تزال سارية.
var count uint64
// positional bind
if err = conn.QueryRow(ctx, "SELECT count() FROM example WHERE Col1 >= ? AND Col3 < ?", 500, now.Add(time.Duration(750)*time.Second)).Scan(&count); err != nil {
return err
}
// 250
fmt.Printf("Positional bind count: %d\n", count)
// numeric bind
if err = conn.QueryRow(ctx, "SELECT count() FROM example WHERE Col1 <= $2 AND Col3 > $1", now.Add(time.Duration(150)*time.Second), 250).Scan(&count); err != nil {
return err
}
// 100
fmt.Printf("Numeric bind count: %d\n", count)
// named bind
if err = conn.QueryRow(ctx, "SELECT count() FROM example WHERE Col1 <= @col1 AND Col3 > @col3", clickhouse.Named("col1", 100), clickhouse.Named("col3", now.Add(time.Duration(50)*time.Second))).Scan(&count); err != nil {
return err
}
// 50
fmt.Printf("Named bind count: %d\n", count)
تدعم واجهة برمجة تطبيقات القياسية الإمكانية نفسها لتمرير المهل الزمنية وإشارات الإلغاء وغيرها من القيم المرتبطة بنطاق الطلب عبر السياق، كما هو الحال في واجهة برمجة تطبيقات ClickHouse. وعلى عكس واجهة برمجة تطبيقات ClickHouse، يتحقق ذلك باستخدام صيغ
استخدام السياق
Context من الطرق؛ أي إن الطرق مثل
Exec، التي تستخدم سياق الخلفية افتراضيًا، لها صيغة مقابلة هي
ExecContext يمكن تمرير سياق إليها بوصفه المعامل الأول. ويتيح ذلك تمرير السياق في أي مرحلة من مراحل تدفق التطبيق. فعلى سبيل المثال، يمكنك تمرير سياق عند إنشاء اتصال عبر
ConnContext أو عند طلب صف استعلام عبر
QueryRowContext. وتظهر أدناه أمثلة على جميع الطرق المتاحة.
لمزيد من التفاصيل حول استخدام السياق لتمرير المهل الزمنية وإشارات الإلغاء ومعرّفات الاستعلام ومفاتيح الحصص وإعدادات الاتصال، راجع Using Context الخاصة بـ واجهة برمجة تطبيقات ClickHouse.
مثال كامل
ctx := clickhouse.Context(context.Background(), clickhouse.WithSettings(clickhouse.Settings{
"async_insert": "1",
}))
// queries can be cancelled using the context
ctx, cancel := context.WithCancel(context.Background())
go func() {
cancel()
}()
if err = conn.QueryRowContext(ctx, "SELECT sleep(3)").Scan(); err == nil {
return fmt.Errorf("expected cancel")
}
// set a deadline for a query - this will cancel the query after the absolute time is reached. Again terminates the connection only,
// queries will continue to completion in ClickHouse
ctx, cancel = context.WithDeadline(context.Background(), time.Now().Add(-time.Second))
defer cancel()
if err := conn.PingContext(ctx); err == nil {
return fmt.Errorf("expected deadline exceeeded")
}
// set a query id to assist tracing queries in logs e.g. see system.query_log
var one uint8
ctx = clickhouse.Context(context.Background(), clickhouse.WithQueryID(uuid.NewString()))
if err = conn.QueryRowContext(ctx, "SELECT 1").Scan(&one); err != nil {
return err
}
conn.ExecContext(context.Background(), "DROP QUOTA IF EXISTS foobar")
defer func() {
conn.ExecContext(context.Background(), "DROP QUOTA IF EXISTS foobar")
}()
ctx = clickhouse.Context(context.Background(), clickhouse.WithQuotaKey("abcde"))
// set a quota key - first create the quota
if _, err = conn.ExecContext(ctx, "CREATE QUOTA IF NOT EXISTS foobar KEYED BY client_key FOR INTERVAL 1 minute MAX queries = 5 TO default"); err != nil {
return err
}
// queries can be cancelled using the context
ctx, cancel = context.WithCancel(context.Background())
// we will get some results before cancel
ctx = clickhouse.Context(ctx, clickhouse.WithSettings(clickhouse.Settings{
"max_block_size": "1",
}))
rows, err := conn.QueryContext(ctx, "SELECT sleepEachRow(1), number FROM numbers(100);")
if err != nil {
return err
}
defer rows.Close()
var (
col1 uint8
col2 uint8
)
for rows.Next() {
if err := rows.Scan(&col1, &col2); err != nil {
if col2 > 3 {
fmt.Println("expected cancel")
return nil
}
return err
}
fmt.Printf("row: col2=%d\n", col2)
if col2 == 3 {
cancel()
}
}
// NOTE: Do not skip rows.Err() check
if err := rows.Err(); err != nil {
return err
}
على غرار واجهة برمجة تطبيقات ClickHouse، تتوفر معلومات عن نوع العمود، مما يتيح لك إنشاء مثيلات وقت التشغيل لمتغيرات ذات أنواع صحيحة وتمريرها إلى
المسح الديناميكي
Scan. يتيح ذلك قراءة الأعمدة عندما لا يكون نوعها معروفًا.
مثال كامل
const query = `
SELECT
1 AS Col1
, 'Text' AS Col2
`
rows, err := conn.QueryContext(context.Background(), query)
if err != nil {
return err
}
defer rows.Close()
columnTypes, err := rows.ColumnTypes()
if err != nil {
return err
}
vars := make([]interface{}, len(columnTypes))
for i := range columnTypes {
vars[i] = reflect.New(columnTypes[i].ScanType()).Interface()
}
for rows.Next() {
if err := rows.Scan(vars...); err != nil {
return err
}
for _, v := range vars {
switch v := v.(type) {
case *string:
fmt.Println(*v)
case *uint8:
fmt.Println(*v)
}
}
}
// NOTE: Do not skip rows.Err() check
if err := rows.Err(); err != nil {
return err
}
تتيح الجداول الخارجية للعميل إرسال البيانات إلى ClickHouse مع استعلام
الجداول الخارجية
SELECT. وتوضع هذه البيانات في جدول مؤقت، ويمكن استخدامها داخل الاستعلام نفسه أثناء التنفيذ.
لإرسال بيانات خارجية مع استعلام من العميل، يجب على المستخدم إنشاء جدول خارجي باستخدام
ext.NewTable قبل تمريره عبر السياق.
المثال الكامل
table1, err := ext.NewTable("external_table_1",
ext.Column("col1", "UInt8"),
ext.Column("col2", "String"),
ext.Column("col3", "DateTime"),
)
if err != nil {
return err
}
for i := 0; i < 10; i++ {
if err = table1.Append(uint8(i), fmt.Sprintf("value_%d", i), time.Now()); err != nil {
return err
}
}
table2, err := ext.NewTable("external_table_2",
ext.Column("col1", "UInt8"),
ext.Column("col2", "String"),
ext.Column("col3", "DateTime"),
)
for i := 0; i < 10; i++ {
table2.Append(uint8(i), fmt.Sprintf("value_%d", i), time.Now())
}
ctx := clickhouse.Context(context.Background(),
clickhouse.WithExternalTable(table1, table2),
)
rows, err := conn.QueryContext(ctx, "SELECT * FROM external_table_1")
if err != nil {
return err
}
defer rows.Close()
for rows.Next() {
var (
col1 uint8
col2 string
col3 time.Time
)
rows.Scan(&col1, &col2, &col3)
fmt.Printf("col1=%d, col2=%s, col3=%v\n", col1, col2, col3)
}
// NOTE: Do not skip rows.Err() check
if err := rows.Err(); err != nil {
return err
}
var count uint64
if err := conn.QueryRowContext(ctx, "SELECT COUNT(*) FROM external_table_1").Scan(&count); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("external_table_1: %d\n", count)
if err := conn.QueryRowContext(ctx, "SELECT COUNT(*) FROM external_table_2").Scan(&count); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("external_table_2: %d\n", count)
if err := conn.QueryRowContext(ctx, "SELECT COUNT(*) FROM (SELECT * FROM external_table_1 UNION ALL SELECT * FROM external_table_2)").Scan(&count); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("external_table_1 UNION external_table_2: %d\n", count)
يدعم ClickHouse تمرير سياق التتبّع عبر بروتوكولي النقل TCP وHTTP. استخدم
OpenTelemetry
clickhouse.WithSpan لإرفاق span باستعلام عبر السياق.
قيد في نقل HTTPرغم أن ClickHouse server يقبل ترويسات HTTP القياسية
traceparent /
tracestate، فإن نقل HTTP في clickhouse-go لا يرسلها حاليًا، لذا لا يكون لـ
WithSpan أي تأثير عبر HTTP. وكحل بديل، يمكنك ضبط الترويسة يدويًا عبر
HttpHeaders في خيارات الاتصال.
مثال كامل
var count uint64
rows := conn.QueryRowContext(clickhouse.Context(context.Background(), clickhouse.WithSpan(
trace.NewSpanContext(trace.SpanContextConfig{
SpanID: trace.SpanID{1, 2, 3, 4, 5},
TraceID: trace.TraceID{5, 4, 3, 2, 1},
}),
)), "SELECT COUNT() FROM (SELECT number FROM system.numbers LIMIT 5)")
if err := rows.Scan(&count); err != nil {
return err
}
// NOTE: Do not skip rows.Err() check
if err := rows.Err(); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("count: %d\n", count)
تدعم واجهة برمجة تطبيقات القياسية خوارزميات الضغط نفسها التي تدعمها واجهة برمجة تطبيقات ClickHouse، أي الضغط باستخدام
الضغط
lz4 و
zstd على مستوى الكتلة. بالإضافة إلى ذلك، يُدعَم الضغط باستخدام gzip وdeflate وbr لاتصالات HTTP. إذا كان أيٌّ من هذه الخيارات مفعّلًا، فسيُطبَّق الضغط على الكتل أثناء الإدراج وعلى استجابات الاستعلامات. أما الطلبات الأخرى، مثل رسائل ping أو طلبات الاستعلام، فستظل غير مضغوطة. وهذا متسق مع خياري
lz4 و
zstd.
إذا كنت تستخدم الطريقة
OpenDB لإنشاء اتصال، فيمكن تمرير إعدادات Compression. ويشمل ذلك إمكانية تحديد مستوى الضغط (انظر أدناه). وإذا كنت تتصل عبر
sql.Open باستخدام DSN، فاستخدم المعلَمة
compress. ويمكن أن تكون هذه إما خوارزمية ضغط محددة، مثل
gzip أو
deflate أو
br أو
zstd أو
lz4، أو قيمة منطقية. وإذا ضُبطت القيمة على
true، فسيُستخدم
lz4. والقيمة الافتراضية هي
none، أي إن الضغط معطّل.
مثال متكامل
conn := clickhouse.OpenDB(&clickhouse.Options{
Addr: []string{fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.HttpPort)},
Auth: clickhouse.Auth{
Database: env.Database,
Username: env.Username,
Password: env.Password,
},
Compression: &clickhouse.Compression{
Method: clickhouse.CompressionBrotli,
Level: 5,
},
Protocol: clickhouse.HTTP,
})
مثال كامل يمكن التحكم في مستوى الضغط المطبَّق عبر معلَمة DSN
conn, err := sql.Open("clickhouse", fmt.Sprintf("http://%s:%d?username=%s&password=%s&compress=gzip&compress_level=5", env.Host, env.HttpPort, env.Username, env.Password))
compress_level أو حقل
Level في خيار
Compression. القيمة الافتراضية هي 0، لكنها تختلف حسب الخوارزمية:
gzip- من
-2(أفضل سرعة) إلى
9(أفضل ضغط)
deflate- من
-2(أفضل سرعة) إلى
9(أفضل ضغط)
br- من
0(أفضل سرعة) إلى
11(أفضل ضغط)
zstd,
lz4- يتم تجاهلهما