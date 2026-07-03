|الصفحة
|الوصف
|Easypanel
|يتيح لك Easypanel نشر ClickHouse على خادمك الخاص
|Middleware
|وصّل ClickHouse مع Middleware لدعم observability وسير عمل المراقبة.
|Notion
|وصّل ClickHouse Cloud مع Notion Custom Agent عبر ClickHouse Remote MCP server.
|Retool
|أنشئ بسرعة تطبيقات ويب وجوال بواجهات مستخدم غنية، وأتمت المهام المعقدة، وادمج الذكاء الاصطناعي—وكل ذلك مدعوم ببياناتك.
|Splunk
|خزّن سجلات تدقيق ClickHouse Cloud في Splunk.
تكاملات البيانات
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آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦
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