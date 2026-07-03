لن يحتاج معظم المستخدمين إلى واجهة برمجة التطبيقات هذه صُمم الإعداد الافتراضي لـ DB ClickPipes للتعامل مع معظم أعباء العمل مباشرةً. إذا كنت تعتقد أن عبء العمل لديك يتطلب تحجيمًا، فافتح تذكرة دعم وسنرشدك إلى الإعدادات المثلى لحالة الاستخدام.

قد تكون واجهة برمجة تطبيقات التحجيم مفيدة في الحالات التالية:

عمليات التحميل الأولية الكبيرة (أكثر من 4 تيرابايت)

ترحيل كمية متوسطة من البيانات بأسرع وقت ممكن

دعم أكثر من 8 ClickPipes تعتمد على CDC ضمن الخدمة نفسها

قبل محاولة التوسيع، ضع في اعتبارك ما يلي:

التأكد من أن قاعدة البيانات المصدر لديها سعة متاحة كافية

مراجعة إعدادات فاصل المزامنة وحجم دفعة السحب التي قد تتسبب في تأخير CDC

ستؤدي زيادة التحجيم إلى زيادة تكاليف الحوسبة الخاصة بـ ClickPipes لديك بشكل متناسب. إذا كنت تزيد التحجيم فقط من أجل عمليات التحميل الأولية، فمن المهم تقليصه بعد اكتمال اللقطة لتجنب رسوم غير متوقعة. لمزيد من التفاصيل حول التسعير، راجع إذا كنت تزيد التحجيم فقط من أجل عمليات التحميل الأولية، فمن المهم تقليصه بعد اكتمال اللقطة لتجنب رسوم غير متوقعة. لمزيد من التفاصيل حول التسعير، راجع أسعار ClickPipes

​ المتطلبات الأساسية لهذه العملية

قبل البدء، ستحتاج إلى ما يلي:

مفتاح واجهة برمجة تطبيقات ClickHouse مع أذونات Admin على خدمة ClickHouse Cloud المستهدفة. ClickPipe لقاعدة بيانات (Postgres أو MySQL أو MongoDB) تم توفيره في الخدمة مسبقًا. تُنشأ البنية التحتية لـ CDC مع أول ClickPipe، وتصبح نقاط النهاية الخاصة بالتوسيع متاحة اعتبارًا من ذلك الوقت.

​ خطوات توسيع DB ClickPipes

عيّن متغيرات البيئة التالية قبل تنفيذ أي أوامر:

ORG_ID =< Your ClickHouse organization I D > SERVICE_ID =< Your ClickHouse service I D > KEY_ID =< Your ClickHouse key I D > KEY_SECRET =< Your ClickHouse key secre t >

استرجع تكوين التحجيم الحالي (اختياريًا):

curl --silent --user $KEY_ID : $KEY_SECRET \ https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/services/$SERVICE_ID/clickpipesCdcScaling \ | jq # example result: { "result" : { "replicaCpuMillicores" : 2000, "replicaMemoryGb" : 8 }, "requestId" : "04310d9e-1126-4c03-9b05-2aa884dbecb7", "status" : 200 }

عيّن مستوى التحجيم المطلوب. تشمل التهيئات المدعومة من 1 إلى 24 نواة CPU، بحيث تُضبط الذاكرة (GB) على 4× عدد الأنوية:

cat << EOF | tee cdc_scaling.json { "replicaCpuMillicores": 24000, "replicaMemoryGb": 96 } EOF curl --silent --user $KEY_ID : $KEY_SECRET \ -X PATCH -H "Content-Type: application/json" \ https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/services/$SERVICE_ID/clickpipesCdcScaling \ -d @cdc_scaling.json | jq

انتظر حتى تسري التهيئة (عادةً من 3 إلى 5 دقائق). بعد اكتمال التوسيع، ستعرض نقطة نهاية GET القيم الجديدة: