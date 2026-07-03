- عمليات التحميل الأولية الكبيرة (أكثر من 4 تيرابايت)
- ترحيل كمية متوسطة من البيانات بأسرع وقت ممكن
- دعم أكثر من 8 ClickPipes تعتمد على CDC ضمن الخدمة نفسها
- التأكد من أن قاعدة البيانات المصدر لديها سعة متاحة كافية
- مراجعة إعدادات فاصل المزامنة وحجم دفعة السحب التي قد تتسبب في تأخير CDC
قبل البدء، ستحتاج إلى ما يلي:
المتطلبات الأساسية لهذه العملية
- مفتاح واجهة برمجة تطبيقات ClickHouse مع أذونات Admin على خدمة ClickHouse Cloud المستهدفة.
- ClickPipe لقاعدة بيانات (Postgres أو MySQL أو MongoDB) تم توفيره في الخدمة مسبقًا. تُنشأ البنية التحتية لـ CDC مع أول ClickPipe، وتصبح نقاط النهاية الخاصة بالتوسيع متاحة اعتبارًا من ذلك الوقت.
عيّن متغيرات البيئة التالية قبل تنفيذ أي أوامر:
خطوات توسيع DB ClickPipes
استرجع تكوين التحجيم الحالي (اختياريًا):
ORG_ID=<Your ClickHouse organization ID>
SERVICE_ID=<Your ClickHouse service ID>
KEY_ID=<Your ClickHouse key ID>
KEY_SECRET=<Your ClickHouse key secret>
عيّن مستوى التحجيم المطلوب. تشمل التهيئات المدعومة من 1 إلى 24 نواة CPU، بحيث تُضبط الذاكرة (GB) على 4× عدد الأنوية:
curl --silent --user $KEY_ID:$KEY_SECRET \
https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/services/$SERVICE_ID/clickpipesCdcScaling \
| jq
# example result:
{
"result": {
"replicaCpuMillicores": 2000,
"replicaMemoryGb": 8
},
"requestId": "04310d9e-1126-4c03-9b05-2aa884dbecb7",
"status": 200
}
انتظر حتى تسري التهيئة (عادةً من 3 إلى 5 دقائق). بعد اكتمال التوسيع، ستعرض نقطة نهاية GET القيم الجديدة:
cat <<EOF | tee cdc_scaling.json
{
"replicaCpuMillicores": 24000,
"replicaMemoryGb": 96
}
EOF
curl --silent --user $KEY_ID:$KEY_SECRET \
-X PATCH -H "Content-Type: application/json" \
https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/services/$SERVICE_ID/clickpipesCdcScaling \
-d @cdc_scaling.json | jq
curl --silent --user $KEY_ID:$KEY_SECRET \
https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/services/$SERVICE_ID/clickpipesCdcScaling \
| jq
# example result:
{
"result": {
"replicaCpuMillicores": 24000,
"replicaMemoryGb": 96
},
"requestId": "5a76d642-d29f-45af-a857-8c4d4b947bf0",
"status": 200
}