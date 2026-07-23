خطوات إيقاف MongoDB ClickPipe مؤقتًا
- في علامة التبويب مصادر البيانات، انقر على MongoDB ClickPipe الذي تريد إيقافه مؤقتًا.
- انتقل إلى علامة التبويب الإعدادات.
- انقر على الزر Pause.
- ينبغي أن يظهر مربع حوار للتأكيد. انقر على Pause مرة أخرى.
- انتقل إلى علامة التبويب المقاييس.
- انتظر حتى تصبح حالة الـ pipe متوقف مؤقتًا.
خطوات استئناف MongoDB ClickPipe
- في علامة التبويب مصادر البيانات، انقر على MongoDB ClickPipe الذي تريد استئنافه. يجب أن تكون حالة النسخة المتطابقة متوقف مؤقتًا في البداية.
- انتقل إلى علامة التبويب الإعدادات.
- انقر على الزر استئناف.
- يجب أن يظهر مربع حوار للتأكيد. انقر على استئناف مرة أخرى.
- انتقل إلى علامة التبويب المقاييس.
- انتظر حتى تصبح حالة الـ pipe قيد التشغيل.