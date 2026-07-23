توجد حالات يكون فيها من المفيد إيقاف MongoDB ClickPipe مؤقتًا. على سبيل المثال، قد ترغب في إجراء بعض التحليلات على البيانات الحالية وهي في حالة ثابتة. أو قد تكون بصدد تنفيذ ترقيات على MongoDB. إليك كيفية إيقاف MongoDB ClickPipe مؤقتًا ثم استئنافها.

​ خطوات إيقاف MongoDB ClickPipe مؤقتًا

في علامة التبويب مصادر البيانات، انقر على MongoDB ClickPipe الذي تريد إيقافه مؤقتًا. انتقل إلى علامة التبويب الإعدادات. انقر على الزر Pause.

ينبغي أن يظهر مربع حوار للتأكيد. انقر على Pause مرة أخرى.

انتقل إلى علامة التبويب المقاييس. انتظر حتى تصبح حالة الـ pipe متوقف مؤقتًا.

​ خطوات استئناف MongoDB ClickPipe

في علامة التبويب مصادر البيانات، انقر على MongoDB ClickPipe الذي تريد استئنافه. يجب أن تكون حالة النسخة المتطابقة متوقف مؤقتًا في البداية. انتقل إلى علامة التبويب الإعدادات. انقر على الزر استئناف.

يجب أن يظهر مربع حوار للتأكيد. انقر على استئناف مرة أخرى.