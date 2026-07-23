تتضمن إعادة المزامنة العمليات التالية بالترتيب:
ماذا تفعل إعادة المزامنة؟
- يُحذف ClickPipe الحالي، ويُطلَق إعادة مزامنة ClickPipe جديدة. لذلك، تُلتقط التغييرات التي تطرأ على بنية الجداول المصدر عند إجراء إعادة المزامنة.
- تنشئ إعادة مزامنة ClickPipe (أو تستبدل) مجموعة جديدة من الجداول الوجهة تحمل الأسماء نفسها للجداول الأصلية، ولكن مع اللاحقة
_resync.
- يُجرى التحميل الأولي على جداول
_resync.
- بعد ذلك، تُبدَّل جداول
_resyncمع الجداول الأصلية. وتُنقل الصفوف المحذوفة حذفًا منطقيًا من الجداول الأصلية إلى جداول
_resyncقبل التبديل.
يمكنك إجراء إعادة المزامنة عدة مرات، ولكن يُرجى مراعاة الحمل الواقع على قاعدة البيانات المصدر عند إجراء إعادة المزامنة، لأن التحميل الأولي باستخدام threads متوازية يتم في كل مرة.
دليل إعادة مزامنة ClickPipe
- في تبويب مصادر البيانات، انقر على MongoDB ClickPipe الذي تريد إعادة مزامنته.
- انتقل إلى تبويب Settings.
- انقر على زر إعادة المزامنة.
- ينبغي أن يظهر مربع حوار للتأكيد. انقر على إعادة المزامنة مرة أخرى.
- انتقل إلى تبويب Metrics.
- انتظر حتى تصبح حالة المسار Setup أو Snapshot.
- يمكن متابعة التحميل الأولي لإعادة المزامنة في تبويب Tables - ضمن قسم Initial Load Stats.
- بمجرد اكتمال التحميل الأولي، سيبدّل المسار جداول
_resyncمع الجداول الأصلية تبديلًا ذريًا. أثناء التبديل، ستكون الحالة إعادة مزامنة.
- بمجرد اكتمال التبديل، سيدخل المسار في حالة Running وسيُجري CDC إذا كان مفعّلًا.