تتضمن إعادة المزامنة العمليات التالية بالترتيب:

تظل جميع إعدادات ClickPipe الأصلي محفوظة في إعادة مزامنة ClickPipe. وتُمسح إحصاءات ClickPipe الأصلي من واجهة المستخدم (UI).