في هذا المثال، ستتعلّم كيفية إعداد عنقود ClickHouse بسيط يوفّر نسخًا متماثلًا للبيانات. هناك خمسة خوادم مُعدّة. يُستخدم اثنان منها لاستضافة نُسخ من البيانات. وتُستخدم الخوادم الثلاثة الأخرى لتنسيق عملية النسخ المتماثل للبيانات.تظهر أدناه معمارية العنقود الذي ستقوم بإعداده:
على الرغم من إمكانية تشغيل ClickHouse Server وClickHouse Keeper معًا على الخادم نفسه، فإننا نوصي بشدة باستخدام مضيفات مخصصة لـ ClickHouse Keeper في بيئات production، وهذا هو النهج الذي سنوضحه في هذا المثال.يمكن أن تكون خوادم Keeper أصغر حجمًا، وعادةً ما تكون 4GB RAM كافية لكل خادم Keeper إلى أن تكبر ClickHouse Servers.
المتطلبات المسبقة
- سبق أن قمتَ بإعداد خادم ClickHouse محلي
- لديك إلمام بمفاهيم التهيئة الأساسية في ClickHouse مثل ملفات التهيئة
- Docker مُثبّت على جهازك
1
إعداد بنية الدليل وبيئة الاختبار
في هذا الدليل العملي، ستستخدم Docker compose لإعداد مجموعة ClickHouse. يمكن تعديل هذا الإعداد ليناسب أجهزة محلية منفصلة، أو أجهزة افتراضية، أو نسخ سحابية أيضًا.نفّذ الأوامر التالية لإعداد بنية الدليل لهذا المثال:
أضف ملف
mkdir cluster_1S_2R
cd cluster_1S_2R
# Create clickhouse-keeper directories
for i in {01..03}; do
mkdir -p fs/volumes/clickhouse-keeper-${i}/etc/clickhouse-keeper
done
# Create clickhouse-server directories
for i in {01..02}; do
mkdir -p fs/volumes/clickhouse-${i}/etc/clickhouse-server
done
docker-compose.yml التالي إلى مجلد
cluster_1S_2R:
أنشئ المجلدات الفرعية والملفات التالية:
docker-compose.yml
version: '3.8'
services:
clickhouse-01:
image: "clickhouse/clickhouse-server:latest"
user: "101:101"
container_name: clickhouse-01
hostname: clickhouse-01
volumes:
- ${PWD}/fs/volumes/clickhouse-01/etc/clickhouse-server/config.d/config.xml:/etc/clickhouse-server/config.d/config.xml
- ${PWD}/fs/volumes/clickhouse-01/etc/clickhouse-server/users.d/users.xml:/etc/clickhouse-server/users.d/users.xml
ports:
- "127.0.0.1:8123:8123"
- "127.0.0.1:9000:9000"
depends_on:
- clickhouse-keeper-01
- clickhouse-keeper-02
- clickhouse-keeper-03
clickhouse-02:
image: "clickhouse/clickhouse-server:latest"
user: "101:101"
container_name: clickhouse-02
hostname: clickhouse-02
volumes:
- ${PWD}/fs/volumes/clickhouse-02/etc/clickhouse-server/config.d/config.xml:/etc/clickhouse-server/config.d/config.xml
- ${PWD}/fs/volumes/clickhouse-02/etc/clickhouse-server/users.d/users.xml:/etc/clickhouse-server/users.d/users.xml
ports:
- "127.0.0.1:8124:8123"
- "127.0.0.1:9001:9000"
depends_on:
- clickhouse-keeper-01
- clickhouse-keeper-02
- clickhouse-keeper-03
clickhouse-keeper-01:
image: "clickhouse/clickhouse-keeper:latest-alpine"
user: "101:101"
container_name: clickhouse-keeper-01
hostname: clickhouse-keeper-01
volumes:
- ${PWD}/fs/volumes/clickhouse-keeper-01/etc/clickhouse-keeper/keeper_config.xml:/etc/clickhouse-keeper/keeper_config.xml
ports:
- "127.0.0.1:9181:9181"
clickhouse-keeper-02:
image: "clickhouse/clickhouse-keeper:latest-alpine"
user: "101:101"
container_name: clickhouse-keeper-02
hostname: clickhouse-keeper-02
volumes:
- ${PWD}/fs/volumes/clickhouse-keeper-02/etc/clickhouse-keeper/keeper_config.xml:/etc/clickhouse-keeper/keeper_config.xml
ports:
- "127.0.0.1:9182:9181"
clickhouse-keeper-03:
image: "clickhouse/clickhouse-keeper:latest-alpine"
user: "101:101"
container_name: clickhouse-keeper-03
hostname: clickhouse-keeper-03
volumes:
- ${PWD}/fs/volumes/clickhouse-keeper-03/etc/clickhouse-keeper/keeper_config.xml:/etc/clickhouse-keeper/keeper_config.xml
ports:
- "127.0.0.1:9183:9181"
for i in {01..02}; do
mkdir -p fs/volumes/clickhouse-${i}/etc/clickhouse-server/config.d
mkdir -p fs/volumes/clickhouse-${i}/etc/clickhouse-server/users.d
touch fs/volumes/clickhouse-${i}/etc/clickhouse-server/config.d/config.xml
touch fs/volumes/clickhouse-${i}/etc/clickhouse-server/users.d/users.xml
done
- يحتوي الدليل
config.dعلى ملف إعدادات خادم ClickHouse
config.xml، حيث تُحدَّد الإعدادات المخصصة لكل عقدة ClickHouse. وتُدمَج هذه الإعدادات مع ملف إعدادات ClickHouse الافتراضي
config.xmlالذي يأتي مع كل عملية تثبيت لـ ClickHouse.
- يحتوي الدليل
users.dعلى ملف إعدادات المستخدم
users.xml، حيث تُحدَّد الإعدادات المخصصة للمستخدمين. وتُدمَج هذه الإعدادات مع ملف إعدادات ClickHouse الافتراضي
users.xmlالذي يأتي مع كل عملية تثبيت لـ ClickHouse.
2
تهيئة عقد ClickHouse
إعداد الخادمقم الآن بتعديل كل ملف تهيئة فارغ
config.xml الموجود في
fs/volumes/clickhouse-{}/etc/clickhouse-server/config.d. يجب تغيير الأسطر
المُميَّزة أدناه بحيث تكون مخصصة لكل عقدة:
<clickhouse replace="true">
<logger>
<level>debug</level>
<log>/var/log/clickhouse-server/clickhouse-server.log</log>
<errorlog>/var/log/clickhouse-server/clickhouse-server.err.log</errorlog>
<size>1000M</size>
<count>3</count>
</logger>
<display_name>cluster_1S_2R node 1</display_name>
<listen_host>0.0.0.0</listen_host>
<http_port>8123</http_port>
<tcp_port>9000</tcp_port>
<user_directories>
<users_xml>
<path>users.xml</path>
</users_xml>
<local_directory>
<path>/var/lib/clickhouse/access/</path>
</local_directory>
</user_directories>
<distributed_ddl>
<path>/clickhouse/task_queue/ddl</path>
</distributed_ddl>
<remote_servers>
<cluster_1S_2R>
<shard>
<internal_replication>true</internal_replication>
<replica>
<host>clickhouse-01</host>
<port>9000</port>
</replica>
<replica>
<host>clickhouse-02</host>
<port>9000</port>
</replica>
</shard>
</cluster_1S_2R>
</remote_servers>
<zookeeper>
<node>
<host>clickhouse-keeper-01</host>
<port>9181</port>
</node>
<node>
<host>clickhouse-keeper-02</host>
<port>9181</port>
</node>
<node>
<host>clickhouse-keeper-03</host>
<port>9181</port>
</node>
</zookeeper>
<macros>
<shard>01</shard>
<replica>01</replica>
<cluster>cluster_1S_2R</cluster>
</macros>
</clickhouse>
يُشرح كل قسم من أقسام ملف الإعداد أعلاه بمزيد من التفاصيل في ما يلي.
|الدليل
|الملف
fs/volumes/clickhouse-01/etc/clickhouse-server/config.d
config.xml
fs/volumes/clickhouse-02/etc/clickhouse-server/config.d
config.xml
الشبكة والتسجيليُفعَّل الاتصال الخارجي عبر واجهة الشبكة من خلال تفعيل إعداد listen host. ويضمن ذلك أن يكون خادم ClickHouse قابلاً للوصول من قِبل المضيفات الأخرى:
تم ضبط منفذ واجهة برمجة تطبيقات HTTP على
<listen_host>0.0.0.0</listen_host>
8123:
يُضبط منفذ TCP المستخدم للتواصل عبر البروتوكول الأصلي لـ ClickHouse بين clickhouse-client وأدوات ClickHouse الأصلية الأخرى، وبين clickhouse-server وخوادم clickhouse-server الأخرى على
<http_port>8123</http_port>
9000:
يُعرَّف التسجيل في كتلة
<tcp_port>9000</tcp_port>
<logger>. توفر لك هذه التهيئة النموذجية سجل تصحيح يُدوَّر عند 1000M ثلاث مرات:
لمزيد من المعلومات حول تهيئة التسجيل، راجع التعليقات المضمّنة في ملف التهيئة الافتراضي لـ ClickHouse.
<logger>
<level>debug</level>
<log>/var/log/clickhouse-server/clickhouse-server.log</log>
<errorlog>/var/log/clickhouse-server/clickhouse-server.err.log</errorlog>
<size>1000M</size>
<count>3</count>
</logger>
تهيئة العنقوديتم ضبط إعدادات العنقود في القسم
<remote_servers>.
وهنا يُعرَّف اسم العنقود
cluster_1S_2R.يُعرِّف الكتلة
<cluster_1S_2R></cluster_1S_2R> تخطيط الـ cluster،
باستخدام إعدادَي
<shard></shard> و
<replica></replica>، ويعمل بوصفه
Template لاستعلامات distributed DDL، وهي الاستعلامات التي تُنفَّذ عبر الـ cluster
باستخدام جملة
ON CLUSTER. بشكل افتراضي، تكون استعلامات distributed DDL
مسموحاً بها، غير أنه يمكن تعطيلها عبر الإعداد
allow_distributed_ddl_queries.يُضبط
internal_replication على true بحيث تُكتب البيانات إلى نسخة متماثلة واحدة فقط.
لكل خادم، تُحدَّد المعلمات التالية:
<remote_servers>
<!-- cluster name (should not contain dots) -->
<cluster_1S_2R>
<!-- <allow_distributed_ddl_queries>false</allow_distributed_ddl_queries> -->
<shard>
<!-- Optional. Whether to write data to just one of the replicas. Default: false (write data to all replicas). -->
<internal_replication>true</internal_replication>
<replica>
<host>clickhouse-01</host>
<port>9000</port>
</replica>
<replica>
<host>clickhouse-02</host>
<port>9000</port>
</replica>
</shard>
</cluster_1S_2R>
</remote_servers>
|Parameter
|Description
|Default Value
host
|عنوان الخادم البعيد. يمكنك استخدام اسم النطاق أو عنوان IPv4 أو IPv6. إذا حددت اسم النطاق، فسيُجري الخادم طلب DNS عند بدء التشغيل، وتُحفَظ النتيجة طوال مدة تشغيل الخادم. إذا فشل طلب DNS، فلن يبدأ الخادم. وإذا غيّرت سجل DNS، فستحتاج إلى إعادة تشغيل الخادم.
|-
port
|منفذ TCP لنشاط المراسلة (
tcp_port في الإعدادات، ويُضبط عادةً على 9000). لا تخلطه مع
http_port.
|-
تهيئة Keeperيُخبر القسم
<ZooKeeper> ClickHouse بمكان تشغيل ClickHouse Keeper (أو ZooKeeper).
نظرًا لاستخدامنا Keeper cluster، يجب تحديد كل
<node> من عقد الـ cluster،
مع اسم الـ hostname ورقم المنفذ الخاص به باستخدام الوسمَين
<host> و
<port> على التوالي.سيُشرح إعداد ClickHouse Keeper في الخطوة التالية من الدليل العملي.
<zookeeper>
<node>
<host>clickhouse-keeper-01</host>
<port>9181</port>
</node>
<node>
<host>clickhouse-keeper-02</host>
<port>9181</port>
</node>
<node>
<host>clickhouse-keeper-03</host>
<port>9181</port>
</node>
</zookeeper>
على الرغم من إمكانية تشغيل ClickHouse Keeper على الخادم نفسه الذي يعمل عليه ClickHouse Server، فإننا نوصي بشدة، في بيئات الإنتاج، بتشغيل ClickHouse Keeper على مضيفات مخصصة.
تهيئة الماكروبالإضافة إلى ذلك، يُستخدم قسم
<macros> لتعريف استبدالات المعاملات للجداول المُتماثلة. وتُدرج هذه الاستبدالات في
system.macros، مما يتيح استخدام استبدالات مثل
{shard} و
{replica} في الاستعلامات.
<macros>
<shard>01</shard>
<replica>01</replica>
<cluster>cluster_1S_2R</cluster>
</macros>
سيُحدَّد كلٌّ منها بشكلٍ خاص وفقًا لبنية العنقود.
تهيئة المستخدمعدِّل الآن كل ملف تهيئة فارغ
users.xml الموجود في
fs/volumes/clickhouse-{}/etc/clickhouse-server/users.d بالمحتوى التالي:
/users.d/users.xml
<?xml version="1.0"?>
<clickhouse replace="true">
<profiles>
<default>
<max_memory_usage>10000000000</max_memory_usage>
<use_uncompressed_cache>0</use_uncompressed_cache>
<load_balancing>in_order</load_balancing>
<log_queries>1</log_queries>
</default>
</profiles>
<users>
<default>
<access_management>1</access_management>
<profile>default</profile>
<networks>
<ip>::/0</ip>
</networks>
<quota>default</quota>
<access_management>1</access_management>
<named_collection_control>1</named_collection_control>
<show_named_collections>1</show_named_collections>
<show_named_collections_secrets>1</show_named_collections_secrets>
</default>
</users>
<quotas>
<default>
<interval>
<duration>3600</duration>
<queries>0</queries>
<errors>0</errors>
<result_rows>0</result_rows>
<read_rows>0</read_rows>
<execution_time>0</execution_time>
</interval>
</default>
</quotas>
</clickhouse>
في هذا المثال، تم تهيئة المستخدم default بدون كلمة مرور لأغراض التبسيط. في الممارسة الفعلية، لا يُنصح بهذا الأسلوب.
في هذا المثال، يكون ملف
users.xml نفسه على جميع العُقد في العنقود.
3
إعداد ClickHouse Keeper
إعداد Keeperلكي يعمل النسخ المتماثل، يجب إعداد عنقود ClickHouse Keeper وتهيئته. يوفّر ClickHouse Keeper نظام التنسيق لنسخ البيانات المتماثل، إذ يعمل كبديل مباشر لـ ZooKeeper، الذي يمكن استخدامه أيضًا. ومع ذلك، يُوصى باستخدام ClickHouse Keeper لأنه يوفّر ضمانات أفضل وموثوقية أعلى ويستخدم موارد أقل من ZooKeeper. ولتحقيق التوافر العالي والحفاظ على quorum، يُوصى بتشغيل ثلاث عقد ClickHouse Keeper على الأقل.
أنشئ ملفات
يمكن تشغيل ClickHouse Keeper على أي عقدة في العنقود إلى جانب ClickHouse، رغم أنه يُوصى بتشغيله على عقدة مخصصة، مما يتيح التوسّع وإدارة عنقود ClickHouse Keeper بشكل مستقل عن عنقود قاعدة البيانات.
keeper_config.xml لكل عقدة ClickHouse Keeper
باستخدام الأمر التالي من جذر مجلد المثال:
عدِّل ملفات التكوين الفارغة التي أُنشئت في دليل كل عقدة
for i in {01..03}; do
touch fs/volumes/clickhouse-keeper-${i}/etc/clickhouse-keeper/keeper_config.xml
done
fs/volumes/clickhouse-keeper-{}/etc/clickhouse-keeper. يجب
تعديل الأسطر المظللة أدناه بحيث تكون خاصة بكل عقدة:
/clickhouse-keeper/keeper_config.xml
<clickhouse replace="true">
<logger>
<level>information</level>
<log>/var/log/clickhouse-keeper/clickhouse-keeper.log</log>
<errorlog>/var/log/clickhouse-keeper/clickhouse-keeper.err.log</errorlog>
<size>1000M</size>
<count>3</count>
</logger>
<listen_host>0.0.0.0</listen_host>
<keeper_server>
<tcp_port>9181</tcp_port>
<server_id>1</server_id>
<log_storage_path>/var/lib/clickhouse/coordination/log</log_storage_path>
<snapshot_storage_path>/var/lib/clickhouse/coordination/snapshots</snapshot_storage_path>
<coordination_settings>
<operation_timeout_ms>10000</operation_timeout_ms>
<session_timeout_ms>30000</session_timeout_ms>
<raft_logs_level>information</raft_logs_level>
</coordination_settings>
<raft_configuration>
<server>
<id>1</id>
<hostname>clickhouse-keeper-01</hostname>
<port>9234</port>
</server>
<server>
<id>2</id>
<hostname>clickhouse-keeper-02</hostname>
<port>9234</port>
</server>
<server>
<id>3</id>
<hostname>clickhouse-keeper-03</hostname>
<port>9234</port>
</server>
</raft_configuration>
</keeper_server>
</clickhouse>
سيحتوي كل ملف تهيئة على التكوين الفريد التالي (كما هو موضح أدناه). يجب أن يكون
|الدليل
|الملف
fs/volumes/clickhouse-keeper-01/etc/clickhouse-keeper
keeper_config.xml
fs/volumes/clickhouse-keeper-02/etc/clickhouse-keeper
keeper_config.xml
fs/volumes/clickhouse-keeper-03/etc/clickhouse-keeper
keeper_config.xml
server_id المستخدم فريدًا لتلك العقدة المحددة من ClickHouse Keeper
ضمن العنقود، وأن يطابق
<id> الخاص بالخادم المعرّف في قسم
<raft_configuration>.
يمثل
tcp_port المنفذ الذي يستخدمه عملاء ClickHouse Keeper.
يُستخدم القسم التالي لتكوين الخوادم المشاركة في النصاب ضمن خوارزمية إجماع Raft:
<tcp_port>9181</tcp_port>
<server_id>{id}</server_id>
<raft_configuration>
<server>
<id>1</id>
<hostname>clickhouse-keeper-01</hostname>
<!-- TCP port used for communication between ClickHouse Keeper nodes -->
<port>9234</port>
</server>
<server>
<id>2</id>
<hostname>clickhouse-keeper-02</hostname>
<port>9234</port>
</server>
<server>
<id>3</id>
<hostname>clickhouse-keeper-03</hostname>
<port>9234</port>
</server>
</raft_configuration>
4
اختبر الإعداد
تأكد من أن Docker يعمل على جهازك. ابدأ العنقود باستخدام الأمر
docker-compose up من الدليل الجذر
cluster_1S_2R:
ينبغي أن ترى Docker يبدأ بسحب صور ClickHouse وKeeper، ثم يبدأ تشغيل الحاويات:
docker-compose up -d
للتحقق من أن التجمّع يعمل، اتصل بـ
[+] Running 6/6
✔ Network cluster_1s_2r_default Created
✔ Container clickhouse-keeper-03 Started
✔ Container clickhouse-keeper-02 Started
✔ Container clickhouse-keeper-01 Started
✔ Container clickhouse-01 Started
✔ Container clickhouse-02 Started
clickhouse-01 أو
clickhouse-02 ونفّذ
الاستعلام التالي. وفيما يلي أمر الاتصال بالعقدة الأولى:
إذا نجح ذلك، فسترى موجّه ClickHouse client:
# Connect to any node
docker exec -it clickhouse-01 clickhouse-client
شغّل الاستعلام التالي للتحقق من طوبولوجيات العناقيد المعرّفة وعلى أي مضيفات:
cluster_1S_2R node 1 :)
Query
SELECT
cluster,
shard_num,
replica_num,
host_name,
port
FROM system.clusters;
شغّل الاستعلام التالي للتحقق من حالة تجمّع ClickHouse Keeper:
Response
┌─cluster───────┬─shard_num─┬─replica_num─┬─host_name─────┬─port─┐
1. │ cluster_1S_2R │ 1 │ 1 │ clickhouse-01 │ 9000 │
2. │ cluster_1S_2R │ 1 │ 2 │ clickhouse-02 │ 9000 │
3. │ default │ 1 │ 1 │ localhost │ 9000 │
└───────────────┴───────────┴─────────────┴───────────────┴──────┘
Query
SELECT *
FROM system.zookeeper
WHERE path IN ('/', '/clickhouse')
يُستخدم الأمر
Response
┌─name───────┬─value─┬─path────────┐
1. │ sessions │ │ /clickhouse │
2. │ task_queue │ │ /clickhouse │
3. │ keeper │ │ / │
4. │ clickhouse │ │ / │
└────────────┴───────┴─────────────┘
mntr أيضًا على نطاق واسع للتحقق من أن ClickHouse Keeper
قيد التشغيل، وللحصول على معلومات عن حالة العلاقة بين عقد Keeper الثلاث.
في الإعداد المستخدم في هذا المثال، هناك ثلاث عقد تعمل معًا.
ستنتخب هذه العقد قائدًا، وستكون العقد المتبقية عقدًا تابعة.يوفّر الأمر
mntr معلومات متعلقة بالأداء، ويُبيّن أيضًا ما إذا كانت
عقدة معيّنة تابعة أم قائدًا.شغّل الأمر أدناه من سطر الأوامر على
clickhouse-keeper-01 و
clickhouse-keeper-02 و
clickhouse-keeper-03 للتحقق من حالة كل عقدة Keeper. الأمر
الخاص بـ
clickhouse-keeper-01 موضح أدناه:
تعرض الاستجابة أدناه مثالًا على استجابة من عقدة follower:
docker exec -it clickhouse-keeper-01 /bin/sh -c 'echo mntr | nc 127.0.0.1 9181'
يوضح الرد أدناه مثالًا لرد صادر من العقدة القائدة:
Response
zk_version v23.3.1.2823-testing-46e85357ce2da2a99f56ee83a079e892d7ec3726
zk_avg_latency 0
zk_max_latency 0
zk_min_latency 0
zk_packets_received 0
zk_packets_sent 0
zk_num_alive_connections 0
zk_outstanding_requests 0
zk_server_state follower
zk_znode_count 6
zk_watch_count 0
zk_ephemerals_count 0
zk_approximate_data_size 1271
zk_key_arena_size 4096
zk_latest_snapshot_size 0
zk_open_file_descriptor_count 46
zk_max_file_descriptor_count 18446744073709551615
بهذا، تكون قد أعددت بنجاح عنقود ClickHouse بشظية واحدة ونسختين متماثلتين. في الخطوة التالية، ستنشئ جدولًا في العنقود.
Response
zk_version v23.3.1.2823-testing-46e85357ce2da2a99f56ee83a079e892d7ec3726
zk_avg_latency 0
zk_max_latency 0
zk_min_latency 0
zk_packets_received 0
zk_packets_sent 0
zk_num_alive_connections 0
zk_outstanding_requests 0
zk_server_state leader
zk_znode_count 6
zk_watch_count 0
zk_ephemerals_count 0
zk_approximate_data_size 1271
zk_key_arena_size 4096
zk_latest_snapshot_size 0
zk_open_file_descriptor_count 48
zk_max_file_descriptor_count 18446744073709551615
zk_followers 2
zk_synced_followers 2
5
أنشئ قاعدة بيانات
الآن بعد أن تحققت من أن العنقود مُهيّأ بشكل صحيح ويعمل، ستعيد إنشاء الجدول نفسه المستخدم في الدليل العملي لمجموعة البيانات النموذجية UK property prices. وتتألف هذه المجموعة من نحو 30 مليون صف لأسعار بيع العقارات في إنجلترا وويلز منذ عام 1995.اتصل بعميل كل مضيف عبر تشغيل كل واحد من الأوامر التالية من علامات تبويب أو نوافذ طرفية منفصلة:
يمكنك تشغيل الاستعلام أدناه باستخدام clickhouse-client على كل مضيف للتأكد من عدم إنشاء أي قواعد بيانات بعد، باستثناء القواعد الافتراضية:
docker exec -it clickhouse-01 clickhouse-client
docker exec -it clickhouse-02 clickhouse-client
Query
SHOW DATABASES;
من خلال عميل
Response
┌─name───────────────┐
1. │ INFORMATION_SCHEMA │
2. │ default │
3. │ information_schema │
4. │ system │
└────────────────────┘
clickhouse-01، شغّل استعلام DDL الموزّع التالي باستخدام
بند
ON CLUSTER لإنشاء قاعدة بيانات جديدة باسم
uk:
يمكنك مرة أخرى تشغيل الاستعلام نفسه كما في السابق من عميل كل خادم للتأكد من أنه تم إنشاء قاعدة البيانات على مستوى العنقود، على الرغم من تشغيل الاستعلام على
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS uk
ON CLUSTER cluster_1S_2R;
clickhouse-01 فقط:
SHOW DATABASES;
┌─name───────────────┐
1. │ INFORMATION_SCHEMA │
2. │ default │
3. │ information_schema │
4. │ system │
5. │ uk │
└────────────────────┘
6
أنشئ جدولًا على العنقود
الآن بعد إنشاء قاعدة البيانات، أنشئ جدولًا على العنقود. نفّذ الاستعلام التالي من أي عميل على أحد المضيفات:
لاحظ أنه مطابق تمامًا للاستعلام المستخدم في جملة
CREATE TABLE IF NOT EXISTS uk.uk_price_paid_local
ON CLUSTER cluster_1S_2R
(
price UInt32,
date Date,
postcode1 LowCardinality(String),
postcode2 LowCardinality(String),
type Enum8('terraced' = 1, 'semi-detached' = 2, 'detached' = 3, 'flat' = 4, 'other' = 0),
is_new UInt8,
duration Enum8('freehold' = 1, 'leasehold' = 2, 'unknown' = 0),
addr1 String,
addr2 String,
street LowCardinality(String),
locality LowCardinality(String),
town LowCardinality(String),
district LowCardinality(String),
county LowCardinality(String)
)
ENGINE = ReplicatedMergeTree
ORDER BY (postcode1, postcode2, addr1, addr2);
CREATE الأصلية ضمن
الدليل العملي لمجموعة البيانات النموذجية أسعار العقارات في المملكة المتحدة،
باستثناء عبارة
ON CLUSTER واستخدام المحرك
ReplicatedMergeTree.صُمِّمت عبارة
ON CLUSTER للتنفيذ الموزّع لاستعلامات DDL (لغة تعريف البيانات)
مثل
CREATE و
DROP و
ALTER و
RENAME، بما يضمن تطبيق
تغييرات المخطط هذه على جميع العقد في العنقود.يعمل المحرك
ReplicatedMergeTree
بالطريقة نفسها التي يعمل بها محرك الجداول العادي
MergeTree، لكنه ينسخ البيانات أيضًا.يمكنك تشغيل الاستعلام أدناه من عميل
clickhouse-01 أو
clickhouse-02
للتأكد من أن الجدول قد أُنشئ على مستوى العنقود:
Query
SHOW TABLES IN uk;
Response
┌─name────────────────┐
1. │ uk_price_paid. │
└─────────────────────┘
7
إدراج البيانات
نظرًا لأن مجموعة البيانات كبيرة وتستغرق بضع دقائق لاستيعابها بالكامل، سنبدأ بإدراج جزء صغير منها فحسب.أدرج مجموعة فرعية أصغر من البيانات باستخدام الاستعلام أدناه من
clickhouse-01:
لاحظ أن البيانات مُنسوخة بالكامل على كل عقدة:
INSERT INTO uk.uk_price_paid_local
SELECT
toUInt32(price_string) AS price,
parseDateTimeBestEffortUS(time) AS date,
splitByChar(' ', postcode)[1] AS postcode1,
splitByChar(' ', postcode)[2] AS postcode2,
transform(a, ['T', 'S', 'D', 'F', 'O'], ['terraced', 'semi-detached', 'detached', 'flat', 'other']) AS type,
b = 'Y' AS is_new,
transform(c, ['F', 'L', 'U'], ['freehold', 'leasehold', 'unknown']) AS duration,
addr1,
addr2,
street,
locality,
town,
district,
county
FROM url(
'http://prod1.publicdata.landregistry.gov.uk.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/pp-complete.csv',
'CSV',
'uuid_string String,
price_string String,
time String,
postcode String,
a String,
b String,
c String,
addr1 String,
addr2 String,
street String,
locality String,
town String,
district String,
county String,
d String,
e String'
) LIMIT 10000
SETTINGS max_http_get_redirects=10;
لتوضيح ما يحدث عند تعطّل أحد المضيفين، أنشئ قاعدة بيانات اختبارية بسيطة وجدول اختبار من أيٍّ من المضيفين:
-- clickhouse-01
SELECT count(*)
FROM uk.uk_price_paid_local
-- ┌─count()─┐
-- 1.│ 10000 │
-- └─────────┘
-- clickhouse-02
SELECT count(*)
FROM uk.uk_price_paid_local
-- ┌─count()─┐
-- 1.│ 10000 │
-- └─────────┘
كما هو الحال مع جدول
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS test ON CLUSTER cluster_1S_2R;
CREATE TABLE test.test_table ON CLUSTER cluster_1S_2R
(
`id` UInt64,
`name` String
)
ENGINE = ReplicatedMergeTree
ORDER BY id;
uk_price_paid، يمكننا إدراج البيانات من أيٍّ من المضيفَين:
لكن ماذا سيحدث إذا تعطّل أحد المضيفين؟ لمحاكاة ذلك، أوقف
INSERT INTO test.test_table (id, name) VALUES (1, 'Clicky McClickface');
clickhouse-01 بتنفيذ الأمر التالي:
تحقق من أن المضيف متوقف عن طريق تشغيل:
docker stop clickhouse-01
docker-compose ps
بعد إيقاف
Response
NAME IMAGE COMMAND SERVICE CREATED STATUS PORTS
clickhouse-02 clickhouse/clickhouse-server:latest "/entrypoint.sh" clickhouse-02 X minutes ago Up X minutes 127.0.0.1:8124->8123/tcp, 127.0.0.1:9001->9000/tcp
clickhouse-keeper-01 clickhouse/clickhouse-keeper:latest-alpine "/entrypoint.sh" clickhouse-keeper-01 X minutes ago Up X minutes 127.0.0.1:9181->9181/tcp
clickhouse-keeper-02 clickhouse/clickhouse-keeper:latest-alpine "/entrypoint.sh" clickhouse-keeper-02 X minutes ago Up X minutes 127.0.0.1:9182->9181/tcp
clickhouse-keeper-03 clickhouse/clickhouse-keeper:latest-alpine "/entrypoint.sh" clickhouse-keeper-03 X minutes ago Up X minutes 127.0.0.1:9183->9181/tcp
clickhouse-01، أدرج صفًا آخر من البيانات في جدول الاختبار
واستعلم عن الجدول:
INSERT INTO test.test_table (id, name) VALUES (2, 'Alexey Milovidov');
SELECT * FROM test.test_table;
أعد تشغيل
Response
┌─id─┬─name───────────────┐
1. │ 1 │ Clicky McClickface │
2. │ 2 │ Alexey Milovidov │
└────┴────────────────────┘
clickhouse-01 الآن باستخدام الأمر التالي (يمكنك تشغيل
docker-compose ps مجدداً للتحقق من ذلك):
استعلم عن جدول الاختبار مجدداً من
docker start clickhouse-01
clickhouse-01 بعد تشغيل
docker exec -it clickhouse-01 clickhouse-client:
Query
SELECT * FROM test.test_table
إذا كنت في هذه المرحلة ترغب في استيراد مجموعة بيانات أسعار العقارات في المملكة المتحدة بالكامل للتجربة والاستكشاف، يمكنك تشغيل الاستعلامات التالية:
Response
┌─id─┬─name───────────────┐
1. │ 1 │ Clicky McClickface │
2. │ 2 │ Alexey Milovidov │
└────┴────────────────────┘
استعلم عن الجدول من
TRUNCATE TABLE uk.uk_price_paid_local ON CLUSTER cluster_1S_2R;
INSERT INTO uk.uk_price_paid_local
SELECT
toUInt32(price_string) AS price,
parseDateTimeBestEffortUS(time) AS date,
splitByChar(' ', postcode)[1] AS postcode1,
splitByChar(' ', postcode)[2] AS postcode2,
transform(a, ['T', 'S', 'D', 'F', 'O'], ['terraced', 'semi-detached', 'detached', 'flat', 'other']) AS type,
b = 'Y' AS is_new,
transform(c, ['F', 'L', 'U'], ['freehold', 'leasehold', 'unknown']) AS duration,
addr1,
addr2,
street,
locality,
town,
district,
county
FROM url(
'http://prod1.publicdata.landregistry.gov.uk.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/pp-complete.csv',
'CSV',
'uuid_string String,
price_string String,
time String,
postcode String,
a String,
b String,
c String,
addr1 String,
addr2 String,
street String,
locality String,
town String,
district String,
county String,
d String,
e String'
) SETTINGS max_http_get_redirects=10;
clickhouse-02 أو
clickhouse-01:
Query
SELECT count(*) FROM uk.uk_price_paid_local;
Response
┌──count()─┐
1. │ 30212555 │ -- 30.21 million
└──────────┘
تتمثل ميزة بنية هذا العنقود في أنه مع وجود نسختين متماثلتين، تكون بياناتك موجودة على خادمين منفصلين. وإذا تعطل أحد الخادمين، تواصل النسخة المتماثلة الأخرى خدمة البيانات من دون أي فقدان. وهذا يلغي نقاط الإخفاق المفردة على مستوى التخزين. عندما يتوقف أحد الخادمين عن العمل، تظل النسخة المتماثلة المتبقية قادرة على:
الخلاصة
- معالجة استعلامات القراءة دون انقطاع
- قبول عمليات كتابة جديدة (بحسب إعدادات الاتساق لديك)
- الحفاظ على إتاحة الخدمة للتطبيقات
- مزامنة البيانات المفقودة تلقائيًا من النسخة المتماثلة السليمة
- استئناف التشغيل الطبيعي دون تدخل يدوي
- استعادة التكرار الكامل بسرعة