​ نظرة عامة

يشرح هذا الدليل كيف يمكنك استخدام ClickHouse وS3 لتنفيذ معمارية تفصل بين التخزين والحوسبة.

يعني فصل التخزين والحوسبة أن موارد الحوسبة وموارد التخزين تُدار بشكل مستقل. في ClickHouse، يتيح ذلك قابلية توسّع أفضل، وكفاءة أعلى من حيث التكلفة، ومرونة أكبر. ويمكنك توسيع موارد التخزين وموارد الحوسبة كلًّا على حدة حسب الحاجة، بما يحسّن الأداء والتكاليف.

ويكون استخدام ClickHouse المعتمد على S3 مفيدًا بشكل خاص في حالات الاستخدام التي تكون فيها أهمية أداء الاستعلامات على البيانات “الباردة” أقل. يوفّر ClickHouse دعمًا لاستخدام S3 بوصفه طبقة التخزين لمحرك MergeTree من خلال S3BackedMergeTree . ويتيح لك محرك الجداول هذا الاستفادة من مزايا قابلية التوسّع والتكلفة التي يوفّرها S3، مع الحفاظ على أداء insert و query لمحرك MergeTree .

يرجى ملاحظة أن تنفيذ وإدارة معمارية فصل التخزين والحوسبة أكثر تعقيدًا مقارنةً بعمليات نشر ClickHouse القياسية. وبينما يتيح Self-managed ClickHouse فصل التخزين والحوسبة كما هو موضّح في هذا الدليل، فإننا نوصي باستخدام ClickHouse Cloud ، الذي يتيح لك استخدام ClickHouse بهذه المعمارية من دون أي تهيئة، وذلك باستخدام محرك الجداول SharedMergeTree

يفترض هذا الدليل أنك تستخدم ClickHouse الإصدار 22.8 أو أحدث.

لا تُعِد أي سياسة دورة حياة لـ AWS/GCS. هذا غير مدعوم وقد يؤدي إلى تلف الجداول.

1 استخدم S3 كقرص لـ ClickHouse ​ إنشاء قرص أنشئ ملفًا جديدًا في الدليل config.d الخاص بـ ClickHouse لتخزين تهيئة التخزين: vim /etc/clickhouse-server/config.d/storage_config.xml انسخ محتوى XML التالي إلى الملف الذي أُنشئ حديثًا، مع استبدال BUCKET و ACCESS_KEY_ID و SECRET_ACCESS_KEY بتفاصيل حاوية AWS التي تريد تخزين بياناتك فيها: < clickhouse > < storage_configuration > < disks > < s3_disk > < type > s3 </ type > < endpoint > $BUCKET </ endpoint > < access_key_id > $ACCESS_KEY_ID </ access_key_id > < secret_access_key > $SECRET_ACCESS_KEY </ secret_access_key > < metadata_path > /var/lib/clickhouse/disks/s3_disk/ </ metadata_path > </ s3_disk > < s3_cache > < type > cache </ type > < disk > s3_disk </ disk > < path > /var/lib/clickhouse/disks/s3_cache/ </ path > < max_size > 10Gi </ max_size > </ s3_cache > </ disks > < policies > < s3_main > < volumes > < main > < disk > s3_disk </ disk > </ main > </ volumes > </ s3_main > </ policies > </ storage_configuration > </ clickhouse > region أو إرسال ترويسة HTTP مخصّصة header — فيمكنك العثور على قائمة الإعدادات ذات الصلة إذا كنت بحاجة إلى تحديد إعدادات إضافية لقرص S3 — مثل تحديدأو إرسال ترويسة HTTP مخصّصة— فيمكنك العثور على قائمة الإعدادات ذات الصلة هنا يمكنك أيضًا استبدال access_key_id و secret_access_key بما يلي، والذي سيحاول الحصول على بيانات الاعتماد من متغيرات البيئة وبيانات Amazon EC2 الوصفية: < use_environment_credentials > true < /use_environment_credentials > بعد إنشاء ملف الإعداد، تحتاج إلى تغيير ملكية الملف إلى المستخدم والمجموعة clickhouse : chown clickhouse:clickhouse /etc/clickhouse-server/config.d/storage_config.xml يمكنك الآن إعادة تشغيل خادم ClickHouse حتى تدخل التغييرات حيّز التنفيذ: service clickhouse-server restart 2 إنشاء جدول يعتمد على S3 لاختبار أن قرص S3 قد أُعدّ على نحو صحيح، يمكننا محاولة إنشاء جدول وتنفيذ query عليه. أنشئ جدولًا مع تحديد storage policy الجديدة الخاصة بـ S3: CREATE TABLE my_s3_table ( `id` UInt64, `column1` String ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id SETTINGS storage_policy = 's3_main' ; لاحظ أننا لم نحتج إلى تحديد المحرّك على أنه S3BackedMergeTree . يحوّل ClickHouse نوع المحرّك تلقائيًا داخليًا إذا اكتشف أن الجدول يستخدم S3 للتخزين. أظهِر أن الجدول أُنشئ باستخدام السياسة الصحيحة: SHOW CREATE TABLE my_s3_table; يجب أن تظهر لك النتيجة التالية: ┌─statement──────────────────────────────────────────────────── │ CREATE TABLE default.my_s3_table ( `id` UInt64, `column1` String ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id SETTINGS storage_policy = 's3_main', index_granularity = 8192 └────────────────────────────────────────────────────────────── لنُدرج الآن بعض الصفوف في جدولنا الجديد: INSERT INTO my_s3_table (id, column1) VALUES ( 1 , 'abc' ), ( 2 , 'xyz' ); لنتحقق من أنه تم إدراج الصفوف: SELECT * FROM my_s3_table; ┌─id─┬─column1─┐ │ 1 │ abc │ │ 2 │ xyz │ └────┴─────────┘ 2 rows in set. Elapsed: 0.284 sec. في وحدة تحكم AWS، إذا أُدرجت بياناتك بنجاح في S3، فيجب أن ترى أن ClickHouse أنشأ ملفات جديدة في الحاوية التي حددتها. إذا سار كل شيء بنجاح، فأنت تستخدم الآن ClickHouse مع فصل التخزين عن الحوسبة! 3 إعداد النسخ المتماثل لتحمّل الأعطال (اختياري) لا تُعدّ أي سياسة دورة حياة لـ AWS/GCS. هذا غير مدعوم وقد يؤدي إلى تلف الجداول. لتحمّل الأعطال، يمكنك استخدام عدة عُقد لخادم ClickHouse موزعة عبر عدة مناطق AWS، مع حاوية S3 لكل عقدة. يمكن تحقيق النسخ المتماثل باستخدام أقراص S3 عبر محرك الجداول ReplicatedMergeTree . راجع الدليل التالي للاطلاع على التفاصيل: إعداد النسخ المتماثل لشظية واحدة عبر منطقتي AWS باستخدام تخزين الكائنات S3.