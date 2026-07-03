كبديل عن (1)، عدّل العنقود الحالي واكتب حصريًا إلى الشظية الجديدة إلى أن يصبح العنقود متوازنًا، مع ترجيح عمليات الكتابة يدويًا. وينطبق على هذا الخيار القيد نفسه المذكور في (1).

إذا كنت بحاجة إلى إعادة موازنة البيانات الحالية وكانت بياناتك مقسّمة إلى أقسام، ففكّر في فصل الأقسام ونقلها يدويًا إلى عقدة أخرى قبل إعادة إرفاقها بالشظية الجديدة. هذا الأسلوب أكثر يدوية من التقنيات اللاحقة، لكنه قد يكون أسرع وأقل استهلاكًا للموارد. وبما أنها عملية يدوية، فيجب التخطيط فيها بعناية لإعادة موازنة البيانات.