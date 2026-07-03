- اضبط الشظية في الجدول الموزّع بحيث تُوجَّه عمليات الكتابة بشكل مرجّح إلى الشظية الجديدة. قد يؤدي ذلك إلى اختلال توازن الحمل وظهور نقاط سخونة في العنقود، لكنه يظل عمليًا في معظم السيناريوهات التي لا يكون فيها معدل نقل الكتابة مرتفعًا جدًا. كما لا يتطلب من المستخدم تغيير وجهة الكتابة، أي يمكن أن تظل الجدول الموزّع. ولا يساعد هذا الأسلوب في إعادة موازنة البيانات الحالية.
- كبديل عن (1)، عدّل العنقود الحالي واكتب حصريًا إلى الشظية الجديدة إلى أن يصبح العنقود متوازنًا، مع ترجيح عمليات الكتابة يدويًا. وينطبق على هذا الخيار القيد نفسه المذكور في (1).
- إذا كنت بحاجة إلى إعادة موازنة البيانات الحالية وكانت بياناتك مقسّمة إلى أقسام، ففكّر في فصل الأقسام ونقلها يدويًا إلى عقدة أخرى قبل إعادة إرفاقها بالشظية الجديدة. هذا الأسلوب أكثر يدوية من التقنيات اللاحقة، لكنه قد يكون أسرع وأقل استهلاكًا للموارد. وبما أنها عملية يدوية، فيجب التخطيط فيها بعناية لإعادة موازنة البيانات.
- صدّر البيانات من العنقود المصدر إلى العنقود الجديد باستخدام INSERT FROM SELECT. لن يكون هذا الخيار عالي الأداء مع مجموعات البيانات الكبيرة جدًا، وقد يسبب حمل IO كبيرًا على العنقود المصدر ويستهلك قدرًا ملحوظًا من موارد الشبكة. ويُعد هذا الخيار ملاذًا أخيرًا.
إعادة موازنة البيانات
لا يدعم ClickHouse إعادة موازنة الشظايا تلقائيًا، لذا نوفر بعض أفضل الممارسات حول كيفية إعادة موازنة الشظايا.
لا يدعم ClickHouse إعادة موازنة الشظايا تلقائيًا. ومع ذلك، توجد عدة طرق لإعادة موازنة الشظايا، بالترتيب التالي من حيث التفضيل:
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦
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