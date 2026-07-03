المصطلحات
نسخة من البيانات. يحتوي ClickHouse دائمًا على نسخة واحدة على الأقل من بياناتك، لذا فإن الحد الأدنى لعدد النسخ المتماثلة هو واحد. هذه نقطة مهمة؛ فقد لا تكون معتادًا على احتساب النسخة الأصلية من بياناتك كنسخة متماثلة، لكن هذا هو المصطلح المستخدم في شيفرة ClickHouse ووثائقه. وتوفّر إضافة نسخة متماثلة ثانية من بياناتك تحمّل الأعطال. مجموعة فرعية من البيانات. يحتوي ClickHouse دائمًا على شريحة واحدة على الأقل من بياناتك، لذلك إذا لم تقسّم البيانات عبر عدة خوادم، فسيتم تخزين بياناتك في شريحة واحدة. يمكن استخدام تجزئة البيانات عبر عدة خوادم لتوزيع الحمل إذا تجاوزت سعة خادم واحد. ويُحدَّد الخادم الوجهة بواسطة مفتاح التجزئة، والذي يُعرَّف عند إنشاء الجدول الموزع. ويمكن أن يكون مفتاح التجزئة عشوائيًا أو ناتجًا عن دالة hash. وستستخدم أمثلة النشر التي تتضمن التجزئة
نسخة متماثلة
rand() بوصفه مفتاح التجزئة، كما ستوفّر معلومات إضافية حول متى وكيف تختار مفتاح تجزئة مختلفًا.
يوفّر ClickHouse Keeper نظام التنسيق اللازم للنسخ المتماثل للبيانات وتنفيذ استعلامات DDL الموزعة. ويتوافق ClickHouse Keeper مع Apache ZooKeeper.