أمثلة النشر في هذا القسم مبنية على الإرشادات التي يقدّمها فريق ClickHouse Support and Services لمستخدمي ClickHouse. هذه أمثلة عملية، ونوصي بتجربتها ثم تعديلها بما يلائم احتياجاتك. وقد تجد هنا مثالًا يطابق متطلباتك تمامًا.

نوفّر «وصفات» لعدد من البنى الطوبولوجية المختلفة في مستودع الأمثلة ونوصي بالاطلاع عليها إذا كانت الأمثلة الواردة في هذا القسم لا تلائم احتياجاتك تمامًا.

​ نسخة متماثلة

نسخة من البيانات. يحتوي ClickHouse دائمًا على نسخة واحدة على الأقل من بياناتك، لذا فإن الحد الأدنى لعدد النسخ المتماثلة هو واحد. هذه نقطة مهمة؛ فقد لا تكون معتادًا على احتساب النسخة الأصلية من بياناتك كنسخة متماثلة، لكن هذا هو المصطلح المستخدم في شيفرة ClickHouse ووثائقه. وتوفّر إضافة نسخة متماثلة ثانية من بياناتك تحمّل الأعطال.

مفتاح التجزئة، والذي يُعرَّف عند إنشاء الجدول الموزع. ويمكن أن يكون مفتاح التجزئة عشوائيًا أو ناتجًا عن rand() بوصفه مفتاح التجزئة، كما ستوفّر معلومات إضافية حول متى وكيف تختار مفتاح تجزئة مختلفًا. مجموعة فرعية من البيانات. يحتوي ClickHouse دائمًا على شريحة واحدة على الأقل من بياناتك، لذلك إذا لم تقسّم البيانات عبر عدة خوادم، فسيتم تخزين بياناتك في شريحة واحدة. يمكن استخدام تجزئة البيانات عبر عدة خوادم لتوزيع الحمل إذا تجاوزت سعة خادم واحد. ويُحدَّد الخادم الوجهة بواسطة، والذي يُعرَّف عند إنشاء الجدول الموزع. ويمكن أن يكون مفتاح التجزئة عشوائيًا أو ناتجًا عن دالة hash . وستستخدم أمثلة النشر التي تتضمن التجزئةبوصفه مفتاح التجزئة، كما ستوفّر معلومات إضافية حول متى وكيف تختار مفتاح تجزئة مختلفًا.

​ التنسيق الموزع

يوفّر ClickHouse Keeper نظام التنسيق اللازم للنسخ المتماثل للبيانات وتنفيذ استعلامات DDL الموزعة. ويتوافق ClickHouse Keeper مع Apache ZooKeeper.