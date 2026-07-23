لا تسري هذه الصفحة على ClickHouse Cloud . ويُنفَّذ الإجراء الموضَّح هنا تلقائيًا في خدمات ClickHouse Cloud.

يوفّر ClickHouse Keeper نظام التنسيق اللازم للنسخ المتماثل للبيانات وتنفيذ استعلامات replication distributed DDL . كما أن ClickHouse Keeper متوافق مع ZooKeeper.

​ تفاصيل التنفيذ

يُعد ZooKeeper من أوائل أنظمة التنسيق المفتوحة المصدر المعروفة على نطاق واسع. وهو مكتوب بلغة Java ويعتمد نموذج بيانات بسيطًا وقويًا. ولا توفّر خوارزمية التنسيق في ZooKeeper، وهي ZooKeeper Atomic Broadcast ‏(ZAB)، ضمانات الاتساق الخطي لعمليات القراءة، لأن كل عقدة في ZooKeeper تخدم عمليات القراءة محليًا. وعلى عكس ZooKeeper، فإن ClickHouse Keeper مكتوب بلغة C++ ويستخدم تنفيذًا لخوارزمية RAFT . وتتيح هذه الخوارزمية الاتساق الخطي لعمليات القراءة والكتابة، كما تتوفر لها عدة تطبيقات مفتوحة المصدر بلغات مختلفة.

يوفّر ClickHouse Keeper افتراضيًا الضمانات نفسها التي يوفّرها ZooKeeper: كتابات متسقة خطيًا وقراءات غير متسقة خطيًا. كما أنه يوفّر بروتوكول عميل-خادم متوافقًا، لذا يمكن استخدام أي عميل ZooKeeper قياسي للتفاعل مع ClickHouse Keeper. وتستخدم اللقطات والسجلات تنسيقًا غير متوافق مع ZooKeeper، لكن أداة clickhouse-keeper-converter تتيح تحويل بيانات ZooKeeper إلى لقطات ClickHouse Keeper. كذلك فإن بروتوكول الاتصال بين الخوادم في ClickHouse Keeper غير متوافق مع ZooKeeper، لذلك يستحيل وجود عنقود مختلط من ZooKeeper / ClickHouse Keeper.

world و auth و digest . وتستخدم آلية المصادقة digest الزوج username:password ، وتُرمَّز كلمة المرور بترميز Base64. يدعم ClickHouse Keeper قوائم التحكم في الوصول (ACLs) بالطريقة نفسها التي يدعمها ZooKeeper . ويدعم ClickHouse Keeper المجموعة نفسها من الأذونات، كما يوفّر آليات built-in المطابقة نفسها:. وتستخدم آلية المصادقةالزوج، وتُرمَّز كلمة المرور بترميز Base64.

عمليات التكامل الخارجية غير مدعومة.

يمكن استخدام ClickHouse Keeper كبديل مستقل لـ ZooKeeper أو كجزء داخلي من ClickHouse server. وفي كلتا الحالتين، تكون التهيئة في ملف .xml متطابقة تقريبًا.

​ إعدادات تهيئة Keeper

وسم التهيئة الرئيسي لـ ClickHouse Keeper هو <keeper_server> ، ويتضمن المعلمات التالية:

Parameter Description Default tcp_port المنفذ الذي يتصل من خلاله العميل. 2181 tcp_port_secure منفذ آمن لاتصال SSL بين العميل وkeeper-server. - server_id معرّف server فريد؛ ويجب أن يكون لكل مشارك في ClickHouse Keeper عنقود رقم فريد (1، 2، 3…). - log_storage_path path إلى logs الخاصة بـ coordination. وكما هو الحال في ZooKeeper، من الأفضل تخزين السجلات على عقد غير مثقلة بالعمل. - snapshot_storage_path path إلى لقطات الخاصة بـ coordination. - enable_reconfiguration تمكين reconfiguration الديناميكية للـ عنقود عبر reconfig . False max_memory_usage_soft_limit soft limit بالبايت للحد الأقصى من memory usage في Keeper. max_memory_usage_soft_limit_ratio * physical_memory_amount max_memory_usage_soft_limit_ratio إذا لم يتم تعيين max_memory_usage_soft_limit أو تم تعيينه إلى الصفر، تُستخدم هذه القيمة لتحديد soft limit الافتراضي. 0.9 cgroups_memory_observer_wait_time إذا لم يتم تعيين max_memory_usage_soft_limit أو تم تعيينه إلى 0 ، نستخدم هذا interval لمراقبة حجم الذاكرة الفعلية. وعند تغيّر حجم الذاكرة، نعيد حساب soft limit لذاكرة Keeper باستخدام max_memory_usage_soft_limit_ratio . 15 http_control تهيئة واجهة HTTP control. - digest_enabled تمكين التحقق من اتساق البيانات في الوقت الفعلي True create_snapshot_on_exit إنشاء لقطة عند إيقاف التشغيل - hostname_checks_enabled تمكين عمليات التحقق من صحة hostname لتهيئة عنقود (على سبيل المثال، عند استخدام localhost مع endpoints بعيدة) True four_letter_word_white_list white list لأوامر 4lw. conf, cons, crst, envi, ruok, srst, srvr, stat, wchs, dirs, mntr, isro, rcvr, apiv, csnp, lgif, rqld, ydld enable_ipv6 تمكين IPv6 True

تُورَّث المعلمات الشائعة الأخرى من config الخاص بـ ClickHouse server ( listen_host و logger وما إلى ذلك).

​ إعدادات التنسيق الداخلية

توجد إعدادات التنسيق الداخلية في القسم <keeper_server>.<coordination_settings> ، وتتضمن المعلمات التالية:

Parameter Description Default operation_timeout_ms مهلة عملية واحدة للعميل (مللي ثانية) 10000 min_session_timeout_ms الحد الأدنى لمهلة جلسة العميل (مللي ثانية) 10000 session_timeout_ms الحد الأقصى لمهلة جلسة العميل (مللي ثانية) 100000 dead_session_check_period_ms مدى تكرار تحقّق ClickHouse Keeper من الجلسات المنتهية وإزالتها (مللي ثانية) 500 heart_beat_interval_ms مدى تكرار إرسال قائد ClickHouse Keeper إشارات نبض إلى العُقد التابعة (مللي ثانية) 500 election_timeout_lower_bound_ms إذا لم تستقبل العقدة التابعة إشارة نبض من القائد خلال هذه الفترة، فيمكنها بدء انتخاب القائد. يجب أن تكون هذه القيمة أقل من أو مساوية لـ election_timeout_upper_bound_ms . ومن الأفضل ألّا تكونا متساويتين. 1000 election_timeout_upper_bound_ms إذا لم تستقبل العقدة التابعة إشارة نبض من القائد خلال هذه الفترة، فيجب عليها بدء انتخاب القائد. 2000 rotate_log_storage_interval عدد سجلات Log التي تُخزَّن في ملف واحد. 100000 reserved_log_items عدد سجلات التنسيق التي تُحفَظ قبل إجراء compaction. 100000 snapshot_distance مدى تكرار إنشاء ClickHouse Keeper لقطات جديدة (بحسب عدد السجلات في الـ logs). 100000 snapshots_to_keep عدد اللقطات المطلوب الاحتفاظ بها. 3 stale_log_gap العتبة التي عندها يعتبر القائد العقدة التابعة stale ويرسل إليها لقطة بدلًا من logs. 10000 fresh_log_gap الفجوة التي عندها تُعدّ العقدة محدَّثة. 200 max_requests_batch_size الحد الأقصى لحجم Batch محسوبًا بعدد الطلبات قبل إرسالها إلى RAFT. 100 force_sync استدعاء fsync عند كل عملية كتابة في سجل التنسيق. true quorum_reads تنفيذ طلبات القراءة كطلبات كتابة عبر توافق RAFT بالكامل وبسرعة مماثلة. false raft_logs_level مستوى Logging النصي الخاص بالتنسيق (مثل trace وdebug وغير ذلك). system default auto_forwarding السماح بإعادة توجيه طلبات الكتابة من العُقد التابعة إلى القائد. true shutdown_timeout انتظار اكتمال الاتصالات الداخلية ثم إيقاف التشغيل (مللي ثانية). 5000 startup_timeout إذا لم يتصل server ببقية المشاركين في النصاب خلال المهلة المحددة، فسينهي عمله (مللي ثانية). 30000 async_replication تمكين replication غير المتزامن. تُحفَظ جميع ضمانات الكتابة والقراءة مع تحقيق أداء أفضل. هذا الإعداد معطّل افتراضيًا حتى لا يخلّ بالتوافق مع الإصدارات السابقة false latest_logs_cache_size_threshold الحد الأقصى للحجم الإجمالي لذاكرة التخزين المؤقت داخل الذاكرة لأحدث log entries 1GiB commit_logs_cache_size_threshold الحد الأقصى للحجم الإجمالي لذاكرة التخزين المؤقت داخل الذاكرة لإدخالات السجل المطلوبة لاحقًا لعملية commit 500MiB disk_move_retries_wait_ms مدة الانتظار بين retries بعد حدوث فشل أثناء نقل ملف بين disks 1000 disk_move_retries_during_init عدد retries بعد حدوث فشل أثناء نقل ملف بين disks خلال التهيئة 100 experimental_use_rocksdb استخدام rocksdb كتخزين خلفي 0

يوجد إعداد النصاب في القسم <keeper_server>.<raft_configuration> ، ويتضمن وصف الخوادم.

المعلمة الوحيدة للنصاب بالكامل هي secure ، وهي تُمكّن الاتصال المشفّر للتواصل بين المشاركين في النصاب. ويمكن ضبط هذه المعلمة على true إذا كان اتصال SSL مطلوبًا للتواصل الداخلي بين العُقد، أو تركها غير محددة بخلاف ذلك.

المعلمات الرئيسية لكل <server> هي:

id — معرّف الخادم ضمن نصاب.

— معرّف الخادم ضمن نصاب. hostname — اسم المضيف الذي يوجد عليه هذا الخادم.

— اسم المضيف الذي يوجد عليه هذا الخادم. port — المنفذ الذي يستمع عليه هذا الخادم للاتصالات.

— المنفذ الذي يستمع عليه هذا الخادم للاتصالات. can_become_leader — اضبطه على false لتهيئة الخادم كـ learner . وإذا لم يُذكر، تكون القيمة true .

عند حدوث تغيير في طوبولوجيا عنقود ClickHouse Keeper لديك (مثل استبدال خادم)، احرص على إبقاء التعيين بين server_id و hostname متسقًا، وتجنّب تبديل server_id الحالي بين الخوادم أو إعادة استخدامه لخوادم مختلفة (على سبيل المثال، قد يحدث ذلك إذا كنت تعتمد على نصوص برمجية للأتمتة لنشر ClickHouse Keeper) إذا كان مضيف مثيل Keeper قد يتغير، فنوصي بتعريف اسم مضيف واستخدامه بدلًا من عناوين IP المباشرة. ويُعد تغيير اسم المضيف بمثابة إزالة الخادم ثم إضافته مرة أخرى، وهو ما قد يتعذر في بعض الحالات (مثل عدم توفر عدد كافٍ من مثيلات Keeper لتحقيق نصاب).

تكون async_replication معطلة افتراضيًا لتجنب كسر التوافق مع الإصدارات السابقة. إذا كانت جميع مثيلات Keeper في عنقودك تعمل بإصدار يدعم async_replication ‏(v23.9+)، فنوصي بتمكينها لأنها قد تحسن الأداء من دون أي سلبيات.

test_keeper_ . وفيما يلي مثال على إعداد الخادم رقم 1: يمكن العثور على أمثلة لإعدادات نصاب بثلاث عقد في اختبارات التكامل التي تحمل البادئة. وفيما يلي مثال على إعداد الخادم رقم 1:

< keeper_server > < tcp_port > 2181 </ tcp_port > < server_id > 1 </ server_id > < log_storage_path > /var/lib/clickhouse/coordination/log </ log_storage_path > < snapshot_storage_path > /var/lib/clickhouse/coordination/snapshots </ snapshot_storage_path > < coordination_settings > < operation_timeout_ms > 10000 </ operation_timeout_ms > < session_timeout_ms > 30000 </ session_timeout_ms > < raft_logs_level > trace </ raft_logs_level > </ coordination_settings > < raft_configuration > < server > < id > 1 </ id > < hostname > zoo1 </ hostname > < port > 9234 </ port > </ server > < server > < id > 2 </ id > < hostname > zoo2 </ hostname > < port > 9234 </ port > </ server > < server > < id > 3 </ id > < hostname > zoo3 </ hostname > < port > 9234 </ port > </ server > </ raft_configuration > </ keeper_server >

​ كيفية التشغيل

يأتي ClickHouse Keeper مضمّنًا في حزمة ClickHouse server؛ ما عليك سوى إضافة إعدادات <keeper_server> إلى /etc/your_path_to_config/clickhouse-server/config.xml وتشغيل ClickHouse server كالمعتاد. وإذا أردت تشغيل standalone ClickHouse Keeper، فيمكنك تشغيله بطريقة مماثلة باستخدام:

clickhouse-keeper --config /etc/your_path_to_config/config.xml

إذا لم يكن لديك الرابط الرمزي ( clickhouse-keeper )، يمكنك إنشاؤه أو تحديد keeper كوسيطة لـ clickhouse :

clickhouse keeper --config /etc/your_path_to_config/config.xml

​ أوامر الكلمات ذات الأحرف الأربعة

يوفّر ClickHouse Keeper أيضًا أوامر 4lw، وهي تكاد تكون مماثلة للأوامر الموجودة في ZooKeeper. يتكوّن كل أمر من أربعة أحرف، مثل mntr و stat وما إلى ذلك. وهناك بعض الأوامر اللافتة الأخرى: يوفّر stat معلومات عامة عن الخادم والعملاء المتصلين، ويقدّم srvr تفاصيل موسّعة عن الخادم، ويقدّم cons تفاصيل موسّعة عن الاتصالات.

تتضمن أوامر 4lw إعداد قائمة بيضاء باسم four_letter_word_white_list ، وتكون قيمته الافتراضية conf,cons,crst,envi,ruok,srst,srvr,stat,wchs,dirs,mntr,isro,rcvr,apiv,csnp,lgif,rqld,ydld .

يمكنك إرسال هذه الأوامر إلى ClickHouse Keeper عبر telnet أو nc، من خلال منفذ العميل.

echo mntr | nc localhost 9181

فيما يلي أوامر 4lw بالتفصيل:

ruok : يختبر ما إذا كان الخادم قيد التشغيل وفي حالة سليمة. سيردّ الخادم بـ imok إذا كان قيد التشغيل. وإلا فلن يردّ إطلاقًا. ولا تعني استجابة imok بالضرورة أن الخادم قد انضم إلى النصاب، وإنما تعني فقط أن عملية الخادم نشطة ومرتبطة بمنفذ العميل المحدد. استخدم “stat” للحصول على تفاصيل عن الحالة فيما يتعلق بالنصاب ومعلومات اتصال العميل.

imok

mntr : يعرض قائمة بالمتغيرات التي يمكن استخدامها لمراقبة حالة العنقود.

zk_version v21.11.1.1-prestable-7a4a0b0edef0ad6e0aa662cd3b90c3f4acf796e7 zk_avg_latency 0 zk_max_latency 0 zk_min_latency 0 zk_packets_received 68 zk_packets_sent 68 zk_num_alive_connections 1 zk_outstanding_requests 0 zk_server_state leader zk_znode_count 4 zk_watch_count 1 zk_ephemerals_count 0 zk_approximate_data_size 723 zk_open_file_descriptor_count 310 zk_max_file_descriptor_count 10240 zk_followers 0 zk_synced_followers 0

srvr : يعرض التفاصيل الكاملة للخادم.

ClickHouse Keeper version: v21.11.1.1-prestable-7a4a0b0edef0ad6e0aa662cd3b90c3f4acf796e7 Latency min/avg/max: 0/0/0 Received: 2 Sent : 2 Connections: 1 Outstanding: 0 Zxid: 34 Mode: leader Node count: 4

stat : يعرض تفاصيل موجزة عن الخادم والعملاء المتصلين.

ClickHouse Keeper version: v21.11.1.1-prestable-7a4a0b0edef0ad6e0aa662cd3b90c3f4acf796e7 Clients: 192.168.1.1:52852(recved=0,sent=0) 192.168.1.1:52042(recved=24,sent=48) Latency min/avg/max: 0/0/0 Received: 4 Sent : 4 Connections: 1 Outstanding: 0 Zxid: 36 Mode: leader Node count: 4

srst : إعادة تعيين إحصاءات الخادم. يؤثر هذا الأمر في نتيجة srvr و mntr و stat .

Server stats reset.

conf : اطبع تفاصيل إعدادات الخدمة.

server_id=1 tcp_port=2181 four_letter_word_white_list=* log_storage_path=./coordination/logs snapshot_storage_path=./coordination/snapshots max_requests_batch_size=100 session_timeout_ms=30000 operation_timeout_ms=10000 dead_session_check_period_ms=500 heart_beat_interval_ms=500 election_timeout_lower_bound_ms=1000 election_timeout_upper_bound_ms=2000 reserved_log_items=1000000000000000 snapshot_distance=10000 auto_forwarding=true shutdown_timeout=5000 startup_timeout=240000 raft_logs_level=information snapshots_to_keep=3 rotate_log_storage_interval=100000 stale_log_gap=10000 fresh_log_gap=200 max_requests_batch_size=100 quorum_reads=false force_sync=false compress_logs=true compress_snapshots_with_zstd_format=true configuration_change_tries_count=20

cons : يعرض تفاصيل الاتصال/الجلسة الكاملة لجميع العملاء المتصلين بهذا الخادم. ويتضمن معلومات عن عدد الحزم المستلمة/المرسلة، ومعرّف الجلسة، وزمن استجابة العمليات، وآخر عملية نُفِّذت، إلخ…

192.168.1.1:52163(recved=0,sent=0,sid=0xffffffffffffffff,lop=NA,est=1636454787393,to=30000,lzxid=0xffffffffffffffff,lresp=0,llat=0,minlat=0,avglat=0,maxlat=0) 192.168.1.1:52042(recved=9,sent=18,sid=0x0000000000000001,lop=List,est=1636454739887,to=30000,lcxid=0x0000000000000005,lzxid=0x0000000000000005,lresp=1636454739892,llat=0,minlat=0,avglat=0,maxlat=0)

crst : إعادة ضبط إحصاءات الاتصال/الجلسة لجميع الاتصالات.

Connection stats reset.

envi : اطبع تفاصيل بيئة التشغيل

Environment: clickhouse.keeper.version=v21.11.1.1-prestable-7a4a0b0edef0ad6e0aa662cd3b90c3f4acf796e7 host.name=ZBMAC-C02D4054M.local os.name=Darwin os.arch=x86_64 os.version=19.6.0 cpu.count=12 user.name=root user.home=/Users/JackyWoo/ user.dir=/Users/JackyWoo/project/jd/clickhouse/cmake-build-debug/programs/ user.tmp=/var/folders/b4/smbq5mfj7578f2jzwn602tt40000gn/T/

dirs : يعرض الحجم الإجمالي لملفات اللقطات وملفات السجل، بالبايت

snapshot_dir_size: 0 log_dir_size: 3875

isro : يختبر ما إذا كان الخادم يعمل بوضع القراءة فقط. يستجيب الخادم بـ ro إذا كان في وضع القراءة فقط، أو بـ rw إذا لم يكن كذلك.

rw

wchs : يعرض معلومات موجزة عن المراقِبات على الخادم.

1 connections watching 1 paths Total watches:1

wchc : يسرد معلومات تفصيلية عن الـ watches على الخادم بحسب الجلسة. ويُخرج هذا قائمة بالجلسات (الاتصالات) مع الـ watches (المسارات) المرتبطة بها. لاحظ أنه، وفقًا لعدد الـ watches، قد تكون هذه العملية مكلفة (وقد تؤثر في أداء الخادم)، لذا استخدمها بحذر.

0x0000000000000001 /clickhouse/task_queue/ddl

wchp : يسرد معلومات تفصيلية عن عمليات watch على الخادم بحسب المسار. ويعرض هذا الأمر قائمة بالمسارات (znodes) والجلسات المرتبطة بها. لاحظ أنه، وبحسب عدد عمليات watch، قد تكون هذه العملية مكلفة (أي قد تؤثر في أداء الخادم)، لذا استخدمها بحذر.

/clickhouse/task_queue/ddl 0x0000000000000001

dump : يعرض الجلسات المعلّقة والعُقد المؤقتة. لا يعمل هذا إلا على العقدة القائدة.

Sessions dump (2): 0x0000000000000001 0x0000000000000002 Sessions with Ephemerals (1): 0x0000000000000001 /clickhouse/task_queue/ddl

csnp : جدولة مهمة لإنشاء لقطة. يُرجِع آخر فهرس سجل مُلتزَم للّقطة المُجدولة عند النجاح، أو Failed to schedule snapshot creation task. عند الفشل. ويمكن أن يساعدك الأمر lgif في تحديد ما إذا كانت اللقطة قد اكتملت.

100

lgif : معلومات سجل Keeper. first_log_idx : أول فهرس سجل لديّ في مخزن السجل؛ first_log_term : أول مُدة سجل لديّ؛ last_log_idx : آخر فهرس سجل لديّ في مخزن السجل؛ last_log_term : آخر مُدة سجل لديّ؛ last_committed_log_idx : آخر فهرس سجل مُعتمَد لديّ في آلة الحالات؛ leader_committed_log_idx : فهرس السجل المُعتمَد لدى القائد من وجهة نظري؛ target_committed_log_idx : فهرس السجل المستهدف الذي ينبغي اعتماده؛ last_snapshot_idx : أكبر فهرس سجل مُعتمَد في آخر لقطة.

first_log_idx 1 first_log_term 1 last_log_idx 101 last_log_term 1 last_committed_log_idx 100 leader_committed_log_idx 101 target_committed_log_idx 101 last_snapshot_idx 50

rqld : طلب لتولي دور القائد الجديد. يعيد Sent leadership request to leader. إذا تم إرسال الطلب، أو Failed to send leadership request to leader. إذا تعذر إرسال الطلب. وإذا كانت العقدة هي القائد بالفعل، فستكون النتيجة مماثلة لحالة إرسال الطلب.

Sent leadership request to leader.

ftfl : يسرد جميع علامات الميزات وما إذا كانت مفعّلة في مثيل Keeper.

filtered_list 1 multi_read 1 check_not_exists 0

ydld : طلب للتنازل عن القيادة والتحول إلى تابع. إذا كان الخادم الذي يستقبل الطلب هو القائد، فسيُوقف عمليات الكتابة مؤقتًا أولًا، ثم ينتظر حتى يُكمل القائد البديل (لا يمكن أبدًا أن يكون القائد الحالي هو القائد البديل) اللحاق بآخر سجل، ثم يتنحى. سيُختار القائد البديل تلقائيًا. يُرجع Sent yield leadership request to leader. إذا تم إرسال الطلب أو Failed to send yield leadership request to leader. إذا تعذر إرسال الطلب. وإذا كانت العقدة تابعًا بالفعل، فستكون النتيجة مماثلة لما يحدث عند إرسال الطلب.

Sent yield leadership request to leader.

pfev : يعرض قيم جميع الأحداث المجمَّعة. ولكل حدث، يعرض اسم الحدث وقيمته ووصفه.

FileOpen 62 Number of files opened. Seek 4 Number of times the 'lseek' function was called. ReadBufferFromFileDescriptorRead 126 Number of reads (read/pread) from a file descriptor. Does not include sockets. ReadBufferFromFileDescriptorReadFailed 0 Number of times the read (read/pread) from a file descriptor have failed. ReadBufferFromFileDescriptorReadBytes 178846 Number of bytes read from file descriptors. If the file is compressed, this will show the compressed data size. WriteBufferFromFileDescriptorWrite 7 Number of writes (write/pwrite) to a file descriptor. Does not include sockets. WriteBufferFromFileDescriptorWriteFailed 0 Number of times the write (write/pwrite) to a file descriptor have failed. WriteBufferFromFileDescriptorWriteBytes 153 Number of bytes written to file descriptors. If the file is compressed, this will show compressed data size. FileSync 2 Number of times the F_FULLFSYNC/fsync/fdatasync function was called for files. DirectorySync 0 Number of times the F_FULLFSYNC/fsync/fdatasync function was called for directories. FileSyncElapsedMicroseconds 12756 Total time spent waiting for F_FULLFSYNC/fsync/fdatasync syscall for files. DirectorySyncElapsedMicroseconds 0 Total time spent waiting for F_FULLFSYNC/fsync/fdatasync syscall for directories. ReadCompressedBytes 0 Number of bytes (the number of bytes before decompression) read from compressed sources (files, network). CompressedReadBufferBlocks 0 Number of compressed blocks (the blocks of data that are compressed independent of each other) read from compressed sources (files, network). CompressedReadBufferBytes 0 Number of uncompressed bytes (the number of bytes after decompression) read from compressed sources (files, network). AIOWrite 0 Number of writes with Linux or FreeBSD AIO interface AIOWriteBytes 0 Number of bytes written with Linux or FreeBSD AIO interface ...

​ HTTP control

يوفّر ClickHouse Keeper واجهة HTTP للتحقق مما إذا كانت النسخة المتماثلة جاهزة لاستقبال حركة المرور. ويمكن استخدام ذلك في البيئات السحابية، مثل Kubernetes

مثال على تهيئة تفعّل نقطة النهاية /ready :

< clickhouse > < keeper_server > < http_control > < port > 9182 </ port > < readiness > < endpoint > /ready </ endpoint > </ readiness > </ http_control > </ keeper_server > </ clickhouse >

​ علامات الميزات

يتوافق Keeper توافقًا كاملًا مع ZooKeeper وعملائه، لكنه يقدّم أيضًا بعض الميزات وأنواع الطلبات الفريدة التي يمكن لعميل ClickHouse استخدامها. ولأن هذه الميزات قد تؤدي إلى تغييرات غير متوافقة مع الإصدارات السابقة، فإن معظمها يكون معطّلًا افتراضيًا، ويمكن تمكينها باستخدام إعداد keeper_server.feature_flags . كما يمكن تعطيل جميع الميزات صراحةً. إذا كنت تريد تمكين ميزة جديدة في عنقود Keeper لديك، فنوصيك أولًا بتحديث جميع مثيلات Keeper في العنقود إلى إصدار يدعم هذه الميزة، ثم تمكين الميزة نفسها.

مثال على إعداد لعلامة ميزة يعطّل multi_read ويمكّن check_not_exists :

< clickhouse > < keeper_server > < feature_flags > < multi_read > 0 </ multi_read > < check_not_exists > 1 </ check_not_exists > </ feature_flags > </ keeper_server > </ clickhouse >

الميزات التالية متاحة:

Feature Description Default multi_read دعم طلبات قراءة متعددة 1 filtered_list دعم طلب سرد يرشّح النتائج حسب نوع العقدة (مؤقتة أو دائمة) 1 check_not_exists دعم طلب CheckNotExists ، الذي يتحقق من أن العقدة غير موجودة 1 create_if_not_exists دعم طلب CreateIfNotExists ، الذي يحاول إنشاء عقدة إذا لم تكن موجودة. وإذا كانت موجودة، فلن تُطبَّق أي تغييرات وسيُعاد ZOK 1 remove_recursive دعم طلب RemoveRecursive ، الذي يزيل العقدة مع الشجرة الفرعية التابعة لها 1

بعض علامات الميزات تكون مفعّلة افتراضيًا بدءًا من الإصدار 25.7. والطريقة الموصى بها لترقية Keeper إلى 25.7+ هي الترقية أولًا إلى الإصدار 24.9+.

​ الترحيل من ZooKeeper

لا يمكن إجراء ترحيل سلس من ZooKeeper إلى ClickHouse Keeper. يجب عليك إيقاف عنقود ZooKeeper، وتحويل البيانات، ثم تشغيل ClickHouse Keeper. تحوّل أداة clickhouse-keeper-converter السجلات ولقطات الخاصة بـ ZooKeeper إلى لقطة لـ ClickHouse Keeper. وتتطلب ZooKeeper 3.4 أو إصدارًا أحدث.

​ التحضير قبل الترحيل

يتطلّب الترحيل إيقاف استيعاب البيانات. حدّد فترة صيانة قبل البدء.

قبل إيقاف ZooKeeper، أوقِف مهام ClickHouse الخلفية التي تعدّل البيانات الوصفية الخاصة بالتنسيق. على سبيل المثال:

SYSTEM STOP MERGES;

سجّل مقاييس المقارنة قبل الترحيل حتى تتمكن من التحقق من الاتساق لاحقًا.

​ خطوات الترحيل

أوقف استيعاب البيانات إلى جميع عقد ClickHouse. أوقف جميع المهام الخلفية على جميع عقد ClickHouse (راجع أعلاه ). أوقف جميع عقد ZooKeeper. اختياري، لكنه مُوصى به: حدِّد العقدة القائدة في ZooKeeper، ثم شغّلها وأوقفها مرة أخرى. يُجبر ذلك ZooKeeper على كتابة لقطة متسقة على القرص قبل التحويل. clickhouse-keeper-converter على العقدة القائدة. إذا كان لديك الملف التنفيذي الكامل لـ ClickHouse مثبّتًا، فاستخدم الأمر الفرعي keeper-converter بدلًا من ذلك ( clickhouse keeper-converter ). إذا لم يكن أيٌّ منهما متاحًا، شغّلعلى العقدة القائدة. إذا كان لديك الملف التنفيذي الكامل لـ ClickHouse مثبّتًا، فاستخدم الأمر الفرعيبدلًا من ذلك (). إذا لم يكن أيٌّ منهما متاحًا، نزّل الملف التنفيذي

clickhouse-keeper-converter \ --zookeeper-logs-dir /var/lib/zookeeper/version-2 \ --zookeeper-snapshots-dir /var/lib/zookeeper/version-2 \ --output-dir /path/to/clickhouse/keeper/snapshots

انسخ اللقطة إلى جميع عُقد ClickHouse Keeper. يجب أن تكون اللقطة موجودة على كل عقدة قبل بدء أي عقدة — فإذا بدأت عقدة من دون لقطة، فقد تنتخب نفسها قائدًا بحالة فارغة. حدّث إعدادات ClickHouse لديك لتشير إلى عنقود Keeper الجديد. ابدأ ClickHouse Keeper على جميع العقد، ثم أعد تشغيل ClickHouse. قارِن المقاييس بخط الأساس قبل الترحيل للتحقق من الاتساق. استأنف المهام الخلفية، وأعد تشغيل استيعاب البيانات.

​ دمج عدة عناقيد ZooKeeper

إذا كنت تشغّل عدة عناقيد ZooKeeper — على سبيل المثال، مجموعة واحدة لكل مجموعة shard — فيمكنك دمجها في عنقود ClickHouse Keeper واحد. لا تدعم أداة clickhouse-keeper-converter الرسمية سوى التحويلات من واحد إلى واحد (عنقود ZooKeeper واحد إلى لقطة Keeper واحدة)، لذلك يتطلب الدمج تعديل الشيفرة المصدرية للمحوّل لدمج عدة لقطات:

شغّل clickhouse-keeper-converter بشكل منفصل على كل عنقود ZooKeeper، واكتب كل ناتج في دليل منفصل. ألغِ تسلسل ملفات اللقطات بالتتابع. وعند الدمج، أعد حساب قيم numChildren لتجنّب تعارض معرّفات العقد بين مساحات الأسماء القادمة من عناقيد المصدر المختلفة. اكتب الناتج المدمج في دليل لقطات ClickHouse Keeper الهدف.

​ التعامل مع التشفير وقوائم ACL

يدعم ClickHouse Keeper مخططات ACL نفسها التي يدعمها ZooKeeper ( world , auth , digest ). وتعتمد طريقة التعامل مع قوائم ACL أثناء التحويل على إعداد ZooKeeper لديك:

مشفَّر بالكامل أو غير مشفَّر بالكامل : حوِّل مباشرةً. يحافظ المحوِّل على معلومات ACL الحالية.

: حوِّل مباشرةً. يحافظ المحوِّل على معلومات ACL الحالية. مشفَّر جزئيًا: قبل التحويل، امنح حساب مسؤول فائق الصلاحيات وامسح قوائم ACL باستخدام setAcl -R على المسارات المتأثرة. حوِّل، ثم أعد تمكين التشفير في ClickHouse Keeper إذا لزم الأمر.

​ التحقق من الترحيل

بعد تشغيل ClickHouse Keeper وإعادة تشغيل ClickHouse، قارن المقاييس الرئيسية لديك بخط الأساس السابق للترحيل للتأكد من نجاح الترحيل.

عند دمج عدة عناقيد ZooKeeper، ميّز بين:

المسارات المشتركة : المسارات الموجودة في عدة عناقيد مصدر وتحمل البيانات نفسها — يجب إزالة التكرار منها في المخرجات المدمجة.

: المسارات الموجودة في عدة عناقيد مصدر وتحمل البيانات نفسها — يجب إزالة التكرار منها في المخرجات المدمجة. المسارات المتمايزة: المسارات التي لا توجد إلا ضمن عناقيد محددة (على سبيل المثال، تحت /clickhouse/tables لكل مجموعة shard) — يجب الحفاظ عليها من المصدر الصحيح.

تجنّب استعراض أشجار ZooKeeper الكبيرة مباشرةً لأغراض المقارنة. وبدلاً من ذلك، اطبع جميع المسارات المحوّلة إلى ملف أثناء التحويل.

​ الضبط بعد الترحيل

بعد الترحيل، فكّر في ضبط هذه الإعدادات للمجموعات العنقودية الأكبر أو لتحقيق إنتاجية أعلى:

الإعداد الافتراضي الموصى به ملاحظات max_requests_batch_size 100 10000 زِد هذه القيمة للمجموعات العنقودية ذات الأعداد الكبيرة من الأجزاء أو التي تضم عددًا كبيرًا من الشظايا force_sync true false تُحسّن عمليات كتابة السجلات غير المتزامنة الإنتاجية compress_logs false true يضغط ملفات سجلات Raft لتقليل عمليات الإدخال/الإخراج على القرص compress_snapshots_with_zstd_format true — مفعّل بالفعل افتراضيًا؛ ويضغط اللقطات باستخدام zstd

coordination_settings في تُضبط هذه الإعدادات ضمنفي تهيئة Keeper

​ الاستعادة بعد فقدان النصاب

نظرًا لأن ClickHouse Keeper يستخدم Raft، فإنه يستطيع تحمّل عدد معيّن من تعطل العُقد بحسب حجم العنقود. فعلى سبيل المثال، في عنقود مكوّن من 3 عُقد، سيواصل العمل بشكل صحيح إذا تعطلت عقدة واحدة فقط.

يمكن إعادة ضبط إعدادات العنقود ديناميكيًا، لكن هناك بعض القيود. تعتمد إعادة التهيئة أيضًا على Raft، لذا فإن إضافة عقدة إلى العنقود أو إزالتها منه تتطلب توفر نصاب. وإذا فقدت عددًا كبيرًا جدًا من العُقد في عنقودك في الوقت نفسه، من دون أي إمكانية لإعادة تشغيلها، فسيتوقف Raft عن العمل ولن يسمح لك بإعادة تهيئة عنقودك بالطريقة المعتادة.

ومع ذلك، يوفّر ClickHouse Keeper وضع استعادة يتيح لك فرض إعادة تهيئة عنقودك باستخدام عقدة واحدة فقط. ولا ينبغي اللجوء إلى ذلك إلا كحل أخير إذا تعذّر عليك إعادة تشغيل العُقد، أو تشغيل مثيل جديد على نقطة النهاية نفسها.

أمور مهمة يجب الانتباه إليها قبل المتابعة:

تأكد من أن العُقد المتعطلة لا يمكنها الاتصال بالعنقود مرة أخرى.

لا تبدأ تشغيل أي من العُقد الجديدة حتى يُذكر ذلك صراحةً في الخطوات.

بعد التأكد من صحة ما سبق، عليك القيام بما يلي:

اختر عقدة Keeper واحدة لتكون القائد الجديد. انتبه إلى أن بيانات هذه العقدة ستُستخدم للعنقود بأكمله، لذلك نوصي باستخدام عقدة تحتوي على أحدث حالة ممكنة. قبل القيام بأي شيء آخر، أنشئ نسخة احتياطية من المجلدين log_storage_path و snapshot_storage_path في العقدة التي اخترتها. أعد تهيئة العنقود على جميع العُقد التي تريد استخدامها. أرسل الأمر المكوّن من أربعة أحرف rcvr إلى العقدة التي اخترتها، مما سينقل العقدة إلى وضع الاستعادة، أو أوقف مثيل Keeper على العقدة المختارة ثم أعد تشغيله باستخدام الوسيط --force-recovery . شغّل مثيلات Keeper على العُقد الجديدة واحدًا تلو الآخر، مع التأكد من أن mntr يعيد follower في zk_server_state قبل تشغيل العقدة التالية. أثناء وضع الاستعادة، سترجع عقدة القائد رسالة خطأ للأمر mntr إلى أن تحقق النصاب مع العُقد الجديدة، كما سترفض أي طلبات من العميل ومن الـ التوابع. بعد تحقيق النصاب، ستعود عقدة القائد إلى وضع التشغيل العادي، وتبدأ في قبول جميع الطلبات باستخدام Raft — ويمكنك التحقق من ذلك عبر mntr ، إذ ينبغي أن يعيد leader في zk_server_state .

​ استخدام الأقراص مع Keeper

يدعم Keeper مجموعة فرعية من الأقراص الخارجية لتخزين اللقطات وملفات السجل وملف الحالة.

أنواع الأقراص المدعومة هي:

s3_plain

s3

local

فيما يلي مثال على تعريفات الأقراص الواردة داخل ملف إعداد.

< clickhouse > < storage_configuration > < disks > < log_local > < type > local </ type > < path > /var/lib/clickhouse/coordination/logs/ </ path > </ log_local > < log_s3_plain > < type > s3_plain </ type > < endpoint > https://some_s3_endpoint/logs/ </ endpoint > < access_key_id > ACCESS_KEY </ access_key_id > < secret_access_key > SECRET_KEY </ secret_access_key > </ log_s3_plain > < snapshot_local > < type > local </ type > < path > /var/lib/clickhouse/coordination/snapshots/ </ path > </ snapshot_local > < snapshot_s3_plain > < type > s3_plain </ type > < endpoint > https://some_s3_endpoint/snapshots/ </ endpoint > < access_key_id > ACCESS_KEY </ access_key_id > < secret_access_key > SECRET_KEY </ secret_access_key > </ snapshot_s3_plain > < state_s3_plain > < type > s3_plain </ type > < endpoint > https://some_s3_endpoint/state/ </ endpoint > < access_key_id > ACCESS_KEY </ access_key_id > < secret_access_key > SECRET_KEY </ secret_access_key > </ state_s3_plain > </ disks > </ storage_configuration > </ clickhouse >

لاستخدام قرص للسجلات، يجب ضبط الإعداد keeper_server.log_storage_disk على اسم القرص. لاستخدام قرص للقطات، يجب ضبط الإعداد keeper_server.snapshot_storage_disk على اسم القرص. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام keeper_server.latest_log_storage_disk لأحدث السجلات و keeper_server.latest_snapshot_storage_disk لأحدث اللقطات. في هذه الحالة، سينقل Keeper الملفات تلقائيًا إلى الأقراص الصحيحة عند إنشاء سجلات أو لقطات جديدة. لاستخدام قرص لملف الحالة، يجب ضبط الإعداد keeper_server.state_storage_disk على اسم القرص.

يُعد نقل الملفات بين الأقراص آمنًا، ولا توجد أي مخاطر لفقدان البيانات إذا توقف Keeper في منتصف عملية النقل. وإلى أن يُنقل الملف بالكامل إلى القرص الجديد، فلن يُحذف من القرص القديم.

لا يمكن لـ Keeper عند ضبط keeper_server.coordination_settings.force_sync على true (والقيمة الافتراضية هي true ) تلبية بعض الضمانات لجميع أنواع الأقراص. في الوقت الحالي، لا تدعم المزامنة الدائمة إلا الأقراص من النوع local . إذا استُخدم force_sync ، فيجب أن يكون log_storage_disk قرصًا من النوع local إذا لم يُستخدم latest_log_storage_disk . أما إذا استُخدم latest_log_storage_disk ، فيجب أن يكون دائمًا قرصًا من النوع local . إذا كان force_sync معطّلًا، فيمكن استخدام الأقراص من جميع الأنواع في أي إعداد.

يمكن أن يبدو إعداد تخزين محتمل لمثيل Keeper كما يلي:

< clickhouse > < keeper_server > < log_storage_disk > log_s3_plain </ log_storage_disk > < latest_log_storage_disk > log_local </ latest_log_storage_disk > < snapshot_storage_disk > snapshot_s3_plain </ snapshot_storage_disk > < latest_snapshot_storage_disk > snapshot_local </ latest_snapshot_storage_disk > </ keeper_server > </ clickhouse >

سيخزّن هذا المثيل جميع السجلات ما عدا أحدث السجلات على القرص log_s3_plain ، بينما سيُحفَظ أحدث سجل على القرص log_local . وينطبق المنطق نفسه على اللقطات؛ إذ ستُخزَّن جميع اللقطات ما عدا أحدث اللقطات على snapshot_s3_plain ، بينما سيُحفَظ أحدث لقطة على القرص snapshot_local .

​ تغيير إعداد الأقراص

قبل تطبيق إعداد أقراص جديد، خذ نسخة احتياطية يدويًا من جميع سجلات Keeper ولقطاته.

إذا كان قد جرى تعريف إعداد أقراص متدرّج (باستخدام أقراص منفصلة لأحدث الملفات)، فسيحاول Keeper نقل الملفات تلقائيًا إلى الأقراص الصحيحة عند بدء التشغيل. وينطبق الضمان نفسه كما في السابق؛ فإلى أن يُنقَل الملف بالكامل إلى القرص الجديد، لن يُحذَف من القرص القديم، لذا يمكن إجراء عمليات إعادة تشغيل متعددة بأمان.

إذا كان من الضروري نقل الملفات إلى قرص جديد بالكامل (أو الانتقال من إعداد ذي قرصين إلى إعداد ذي قرص واحد)، فيمكن استخدام تعريفات متعددة لـ keeper_server.old_snapshot_storage_disk و keeper_server.old_log_storage_disk .

يوضح التكوين التالي كيف يمكننا الانتقال من إعداد القرصين السابق إلى إعداد جديد بالكامل ذي قرص واحد:

< clickhouse > < keeper_server > < old_log_storage_disk > log_local </ old_log_storage_disk > < old_log_storage_disk > log_s3_plain </ old_log_storage_disk > < log_storage_disk > log_local2 </ log_storage_disk > < old_snapshot_storage_disk > snapshot_s3_plain </ old_snapshot_storage_disk > < old_snapshot_storage_disk > snapshot_local </ old_snapshot_storage_disk > < snapshot_storage_disk > snapshot_local2 </ snapshot_storage_disk > </ keeper_server > </ clickhouse >

عند بدء التشغيل، ستُنقل جميع ملفات السجل من log_local و log_s3_plain إلى القرص log_local2 . كما ستُنقل جميع ملفات اللقطات من snapshot_local و snapshot_s3_plain إلى القرص snapshot_local2 .

​ تهيئة ذاكرة التخزين المؤقت للسجلات

لتقليل كمية البيانات المقروءة من القرص، يخزّن Keeper إدخالات السجل مؤقتًا في الذاكرة. إذا كانت الطلبات كبيرة، فستستهلك إدخالات السجل قدرًا كبيرًا جدًا من الذاكرة، لذلك يُوضَع حدّ لكمية السجلات المخزنة مؤقتًا. يُتحكَّم في هذا الحد باستخدام هذين الإعدادين:

latest_logs_cache_size_threshold - الحجم الإجمالي لأحدث السجلات المخزنة في ذاكرة التخزين المؤقت

- الحجم الإجمالي لأحدث السجلات المخزنة في ذاكرة التخزين المؤقت commit_logs_cache_size_threshold - الحجم الإجمالي للسجلات اللاحقة التي يجب تنفيذ commit لها بعد ذلك

إذا كانت القيم الافتراضية كبيرة جدًا، فيمكنك تقليل استخدام الذاكرة عبر تقليل هذين الإعدادين.

يمكنك استخدام الأمر pfev للتحقق من كمية السجلات المقروءة من كل ذاكرة تخزين مؤقت ومن ملف. يمكنك أيضًا استخدام المقاييس من نقطة نهاية Prometheus لتتبّع الحجم الحالي لكِلَا المخزنين المؤقتين.

يمكن لـ Keeper كشف بيانات المقاييس ليتمكّن Prometheus من سحبها.

الإعدادات:

endpoint – نقطة نهاية HTTP لسحب المقاييس بواسطة خادم Prometheus. ابدأ من ’/’.

– نقطة نهاية HTTP لسحب المقاييس بواسطة خادم Prometheus. ابدأ من ’/’. port – المنفذ الخاص بـ endpoint .

– المنفذ الخاص بـ . metrics – خيار يحدد كشف المقاييس من جدول system.metrics.

– خيار يحدد كشف المقاييس من جدول system.metrics. events – خيار يحدد كشف المقاييس من جدول system.events.

– خيار يحدد كشف المقاييس من جدول system.events. asynchronous_metrics – خيار يحدد كشف قيم المقاييس الحالية من جدول system.asynchronous_metrics.

مثال

< clickhouse > < listen_host > 0.0.0.0 </ listen_host > < http_port > 8123 </ http_port > < tcp_port > 9000 </ tcp_port > < prometheus > < endpoint > /metrics </ endpoint > < port > 9363 </ port > < metrics > true </ metrics > < events > true </ events > < asynchronous_metrics > true </ asynchronous_metrics > </ prometheus > </ clickhouse >

تحقّق (استبدل 127.0.0.1 بعنوان IP أو اسم المضيف لخادم ClickHouse لديك):

curl 127.0.0.1:9363/metrics

راجع أيضًا تكامل Prometheus في ClickHouse Cloud.

​ دليل المستخدم لـ ClickHouse Keeper

يوفّر هذا الدليل إعدادات بسيطة ومختصرة لتهيئة ClickHouse Keeper، مع مثال يوضّح كيفية اختبار العمليات الموزعة. يُنفَّذ هذا المثال باستخدام 3 عقد على Linux.

1 هيِّئ العقد باستخدام إعدادات Keeper chnode1 , chnode2 , chnode3 ). (راجع ثبّت 3 مثيلات ClickHouse على 3 مضيفات (). (راجع Quick Start للحصول على تفاصيل حول تثبيت ClickHouse.) على كل عقدة، أضِف السطر التالي للسماح بالاتصال الخارجي عبر واجهة الشبكة. < listen_host > 0.0.0.0 </ listen_host > أضف إعداد ClickHouse Keeper التالي إلى الخوادم الثلاثة، مع تحديث إعداد <server_id> لكل خادم؛ ففي chnode1 تكون القيمة 1 ، وفي chnode2 تكون 2 ، وهكذا. < keeper_server > < tcp_port > 9181 </ tcp_port > < server_id > 1 </ server_id > < log_storage_path > /var/lib/clickhouse/coordination/log </ log_storage_path > < snapshot_storage_path > /var/lib/clickhouse/coordination/snapshots </ snapshot_storage_path > < coordination_settings > < operation_timeout_ms > 10000 </ operation_timeout_ms > < session_timeout_ms > 30000 </ session_timeout_ms > < raft_logs_level > warning </ raft_logs_level > </ coordination_settings > < raft_configuration > < server > < id > 1 </ id > < hostname > chnode1.domain.com </ hostname > < port > 9234 </ port > </ server > < server > < id > 2 </ id > < hostname > chnode2.domain.com </ hostname > < port > 9234 </ port > </ server > < server > < id > 3 </ id > < hostname > chnode3.domain.com </ hostname > < port > 9234 </ port > </ server > </ raft_configuration > </ keeper_server > فيما يلي الإعدادات الأساسية المستخدمة أعلاه: المعلمة الوصف مثال tcp_port المنفذ الذي سيستخدمه عملاء Keeper 9181، وهو المكافئ الافتراضي لـ 2181 كما في ZooKeeper server_id المعرّف الخاص بكل خادم ClickHouse Keeper والمستخدم في تهيئة raft 1 coordination_settings قسم خاص بمعلمات مثل المهل الزمنية timeouts: 10000, log level: trace server تعريف الخادم المشارك قائمة بتعريف كل خادم raft_configuration إعدادات كل خادم في عنقود Keeper الخادم والإعدادات الخاصة بكل خادم id المعرّف الرقمي للخادم في خدمات Keeper 1 hostname اسم المضيف أو عنوان IP أو FQDN لكل خادم في عنقود Keeper chnode1.domain.com port المنفذ الذي يستمع عليه لاتصالات Keeper بين الخوادم 9234 فعِّل مكوّن Zookeeper. سيستخدم محرّك ClickHouse Keeper: < zookeeper > < node > < host > chnode1.domain.com </ host > < port > 9181 </ port > </ node > < node > < host > chnode2.domain.com </ host > < port > 9181 </ port > </ node > < node > < host > chnode3.domain.com </ host > < port > 9181 </ port > </ node > </ zookeeper > فيما يلي الإعدادات الأساسية المستخدمة أعلاه: المعلمة الوصف مثال node قائمة بالعُقد الخاصة باتصالات ClickHouse Keeper إدخال في الإعدادات لكل خادم host اسم المضيف أو عنوان IP أو الاسم المؤهل بالكامل (FQDN) لكل عقدة ClickHouse Keeper chnode1.domain.com port منفذ العميل لـ ClickHouse Keeper 9181 أعد تشغيل ClickHouse وتأكد من أن كل مثيل من Keeper يعمل. نفّذ الأمر التالي على كل خادم. يُرجع الأمر ruok القيمة imok إذا كان Keeper يعمل وبحالة سليمة: # echo ruok | nc localhost 9181; echo imok تحتوي قاعدة البيانات system على جدول باسم zookeeper يتضمن تفاصيل مثيلات ClickHouse Keeper لديك. لنعرض هذا الجدول: SELECT * FROM system . zookeeper WHERE path IN ( '/' , '/clickhouse' ) يظهر الجدول كما يلي: ┌─name───────┬─value─┬─czxid─┬─mzxid─┬───────────────ctime─┬───────────────mtime─┬─version─┬─cversion─┬─aversion─┬─ephemeralOwner─┬─dataLength─┬─numChildren─┬─pzxid─┬─path────────┐ │ clickhouse │ │ 124 │ 124 │ 2022-03-07 00:49:34 │ 2022-03-07 00:49:34 │ 0 │ 2 │ 0 │ 0 │ 0 │ 2 │ 5693 │ / │ │ task_queue │ │ 125 │ 125 │ 2022-03-07 00:49:34 │ 2022-03-07 00:49:34 │ 0 │ 1 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 │ 126 │ /clickhouse │ │ tables │ │ 5693 │ 5693 │ 2022-03-07 00:49:34 │ 2022-03-07 00:49:34 │ 0 │ 3 │ 0 │ 0 │ 0 │ 3 │ 6461 │ /clickhouse │ └────────────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────────┴─────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┴────────────────┴────────────┴─────────────┴───────┴─────────────┘ 2 إعداد عنقود في ClickHouse لنُعِدّ عنقودًا بسيطًا يتكوّن من shardَين ونسخة replica واحدة فقط على عقدتين من العُقد. ستُستخدم العقدة الثالثة لتحقيق النصاب المطلوب في ClickHouse Keeper. حدّث الإعداد على chnode1 و chnode2 . يعرّف العنقود التالي shard واحدة على كل عقدة، ليصبح المجموع shardَين من دون replication. في هذا المثال، سيكون جزء من البيانات على إحدى العقد، والجزء الآخر على العقدة الثانية: < remote_servers > < cluster_2S_1R > < shard > < replica > < host > chnode1.domain.com </ host > < port > 9000 </ port > < user > default </ user > < password > ClickHouse123! </ password > </ replica > </ shard > < shard > < replica > < host > chnode2.domain.com </ host > < port > 9000 </ port > < user > default </ user > < password > ClickHouse123! </ password > </ replica > </ shard > </ cluster_2S_1R > </ remote_servers > Parameter Description Example shard قائمة بالنسخ replicas في تعريف العنقود قائمة بالنسخ replicas لكل shard replica قائمة بالإعدادات الخاصة بكل replica إدخالات الإعدادات لكل replica host اسم المضيف أو عنوان IP أو الاسم المؤهل بالكامل (FQDN) للخادم الذي سيستضيف shard replica chnode1.domain.com port المنفذ المستخدم للتواصل عبر بروتوكول TCP الأصلي 9000 user اسم المستخدم الذي سيُستخدم للمصادقة على مثيلات العنقود default password كلمة مرور المستخدم المعرّف للسماح بالاتصال بمثيلات العنقود ClickHouse123! أعد تشغيل ClickHouse وتحقّق من إنشاء العنقود: SHOW clusters; ينبغي أن ترى عنقودك: ┌─cluster───────┐ │ cluster_2S_1R │ └───────────────┘ 3 إنشاء جدول موزّع واختباره أنشئ قاعدة بيانات جديدة على العنقود الجديد باستخدام عميل ClickHouse على chnode1 . تؤدي عبارة ON CLUSTER تلقائيًا إلى إنشاء قاعدة البيانات على كلتا العقدتين. CREATE DATABASE db1 ON CLUSTER 'cluster_2S_1R' ; أنشئ جدولًا جديدًا في قاعدة البيانات db1 . ومرة أخرى، يؤدي ON CLUSTER إلى إنشاء الجدول على كلتا العقدتين. CREATE TABLE db1 .table1 on cluster 'cluster_2S_1R' ( `id` UInt64, `column1` String ) ENGINE = MergeTree ORDER BY column1 على العقدة chnode1 ، أضِف صفّين: INSERT INTO db1 . table1 (id, column1) VALUES ( 1 , 'abc' ), ( 2 , 'def' ) أضِف صفّين على العقدة chnode2 : INSERT INTO db1 . table1 (id, column1) VALUES ( 3 , 'ghi' ), ( 4 , 'jkl' ) لاحظ أن تشغيل عبارة SELECT على كل عقدة لا يُظهر إلا البيانات الموجودة على تلك العقدة. على سبيل المثال، على chnode1 : SELECT * FROM db1 . table1 Query id: 7ef1edbc-df25-462b-a9d4-3fe6f9cb0b6d ┌─id─┬─column1─┐ │ 1 │ abc │ │ 2 │ def │ └────┴─────────┘ 2 rows in set. Elapsed: 0.006 sec. على chnode2 : SELECT * FROM db1 . table1 Query id: c43763cc-c69c-4bcc-afbe-50e764adfcbf ┌─id─┬─column1─┐ │ 3 │ ghi │ │ 4 │ jkl │ └────┴─────────┘ يمكنك إنشاء جدول Distributed لتمثيل البيانات على الجزأين. الجداول التي تستخدم محرّك الجداول Distributed لا تخزّن أي بيانات خاصة بها، لكنها تتيح معالجة الاستعلامات الموزعة عبر عدة خوادم. تصل عمليات القراءة إلى جميع الأجزاء، ويمكن توزيع عمليات الكتابة عبر الأجزاء. شغّل الاستعلام التالي على chnode1 : CREATE TABLE db1 .dist_table ( id UInt64, column1 String ) ENGINE = Distributed (cluster_2S_1R,db1,table1) لاحظ أن الاستعلام عن dist_table يُرجع صفوف البيانات الأربعة كلها من الجزأين: SELECT * FROM db1 . dist_table Query id: 495bffa0-f849-4a0c-aeea-d7115a54747a ┌─id─┬─column1─┐ │ 1 │ abc │ │ 2 │ def │ └────┴─────────┘ ┌─id─┬─column1─┐ │ 3 │ ghi │ │ 4 │ jkl │ └────┴─────────┘ 4 rows in set. Elapsed: 0.018 sec.

يشرح هذا الدليل كيفية إعداد عنقود باستخدام ClickHouse Keeper. وباستخدام ClickHouse Keeper، يمكنك تهيئة العناقيد وتعريف الجداول الموزعة التي يمكن نسخها متماثلًا عبر الشوارد.

​ تهيئة ClickHouse Keeper بمسارات فريدة

لا تسري هذه الصفحة على ClickHouse Cloud . ويُنفَّذ الإجراء الموضَّح هنا تلقائيًا في خدمات ClickHouse Cloud.

تشرح هذه المقالة كيفية استخدام إعداد الماكرو المضمّن {uuid} لإنشاء إدخالات فريدة في ClickHouse Keeper أو ZooKeeper. وتفيد المسارات الفريدة عند إنشاء الجداول وحذفها بشكل متكرر، لأن ذلك يجنّبك الاضطرار إلى الانتظار عدة دقائق حتى يزيل جمع المهملات في Keeper إدخالات المسارات، إذ يُستخدم uuid جديد في ذلك المسار في كل مرة يُنشأ فيها مسار؛ ولا يُعاد استخدام المسارات مطلقًا.

​ بيئة مثال

عنقود مكوّن من ثلاث عقد سيُهيَّأ بحيث يعمل ClickHouse Keeper على العقد الثلاث جميعها، ويعمل ClickHouse على عقدتين منها. يوفّر هذا لـ ClickHouse Keeper ثلاث عقد (بما في ذلك عقدة فكّ التعادل)، و شارد واحدًا لـ ClickHouse مكوّنًا من نسختين متماثلتين.

node الوصف chnode1.marsnet.local عقدة بيانات - عنقود cluster_1S_2R chnode2.marsnet.local عقدة بيانات - عنقود cluster_1S_2R chnode3.marsnet.local عقدة فكّ التعادل لـ ClickHouse Keeper

مثال على إعداد العنقود:

< remote_servers > < cluster_1S_2R > < shard > < replica > < host > chnode1.marsnet.local </ host > < port > 9440 </ port > < user > default </ user > < password > ClickHouse123! </ password > < secure > 1 </ secure > </ replica > < replica > < host > chnode2.marsnet.local </ host > < port > 9440 </ port > < user > default </ user > < password > ClickHouse123! </ password > < secure > 1 </ secure > </ replica > </ shard > </ cluster_1S_2R > </ remote_servers >

​ إجراءات إعداد الجداول لاستخدام {uuid}

اضبط وحدات الماكرو على كل خادم مثال على الخادم 1:

< macros > < shard > 1 </ shard > < replica > replica_1 </ replica > </ macros >

لاحظ أننا نعرّف ماكرو لكلٍّ من shard و replica ، لكن {uuid} غير معرّف هنا — فهو مدمج مسبقًا، ولا حاجة إلى تعريفه.

أنشئ قاعدة بيانات

CREATE DATABASE db_uuid ON CLUSTER 'cluster_1S_2R' ENGINE Atomic ;

CREATE DATABASE db_uuid ON CLUSTER cluster_1S_2R ENGINE = Atomic Query id: 07fb7e65-beb4-4c30-b3ef-bd303e5c42b5 ┌─host──────────────────┬─port─┬─status─┬─error─┬─num_hosts_remaining─┬─num_hosts_active─┐ │ chnode2.marsnet.local │ 9440 │ 0 │ │ 1 │ 0 │ │ chnode1.marsnet.local │ 9440 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ └───────────────────────┴──────┴────────┴───────┴─────────────────────┴──────────────────┘

أنشئ جدولًا في العنقود باستخدام وحدات الماكرو و {uuid}

CREATE TABLE db_uuid .uuid_table1 ON CLUSTER 'cluster_1S_2R' ( id UInt64, column1 String ) ENGINE = ReplicatedMergeTree( '/clickhouse/tables/{shard}/db_uuid/{uuid}' , '{replica}' ) ORDER BY (id);

CREATE TABLE db_uuid.uuid_table1 ON CLUSTER cluster_1S_2R ( `id` UInt64, `column1` String ) ENGINE = ReplicatedMergeTree('/clickhouse/tables/{shard}/db_uuid/{uuid}', '{replica}') ORDER BY id Query id: 8f542664-4548-4a02-bd2a-6f2c973d0dc4 ┌─host──────────────────┬─port─┬─status─┬─error─┬─num_hosts_remaining─┬─num_hosts_active─┐ │ chnode1.marsnet.local │ 9440 │ 0 │ │ 1 │ 0 │ │ chnode2.marsnet.local │ 9440 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ └───────────────────────┴──────┴────────┴───────┴─────────────────────┴──────────────────┘

أنشئ جدولًا موزعًا

CREATE TABLE db_uuid .dist_uuid_table1 ON CLUSTER 'cluster_1S_2R' ( id UInt64, column1 String ) ENGINE = Distributed ( 'cluster_1S_2R' , 'db_uuid' , 'uuid_table1' );

CREATE TABLE db_uuid.dist_uuid_table1 ON CLUSTER cluster_1S_2R ( `id` UInt64, `column1` String ) ENGINE = Distributed('cluster_1S_2R', 'db_uuid', 'uuid_table1') Query id: 3bc7f339-ab74-4c7d-a752-1ffe54219c0e ┌─host──────────────────┬─port─┬─status─┬─error─┬─num_hosts_remaining─┬─num_hosts_active─┐ │ chnode2.marsnet.local │ 9440 │ 0 │ │ 1 │ 0 │ │ chnode1.marsnet.local │ 9440 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ └───────────────────────┴──────┴────────┴───────┴─────────────────────┴──────────────────┘

أدرِج البيانات في العقدة الأولى (مثل chnode1 )

INSERT INTO db_uuid . uuid_table1 ( id, column1) VALUES ( 1 , 'abc' );

INSERT INTO db_uuid.uuid_table1 (id, column1) FORMAT Values Query id: 0f178db7-50a6-48e2-9a1b-52ed14e6e0f9 Ok. 1 row in set. Elapsed: 0.033 sec.

أدرِج البيانات في العقدة الثانية (على سبيل المثال، chnode2 )

INSERT INTO db_uuid . uuid_table1 ( id, column1) VALUES ( 2 , 'def' );

INSERT INTO db_uuid.uuid_table1 (id, column1) FORMAT Values Query id: edc6f999-3e7d-40a0-8a29-3137e97e3607 Ok. 1 row in set. Elapsed: 0.529 sec.

اعرض السجلات باستخدام جدول موزّع

SELECT * FROM db_uuid . dist_uuid_table1 ;

SELECT * FROM db_uuid.dist_uuid_table1 Query id: 6cbab449-9e7f-40fe-b8c2-62d46ba9f5c8 ┌─id─┬─column1─┐ │ 1 │ abc │ └────┴─────────┘ ┌─id─┬─column1─┐ │ 2 │ def │ └────┴─────────┘ 2 rows in set. Elapsed: 0.007 sec.

يمكن تحديد مسار النسخ المتماثل الافتراضي مسبقًا باستخدام وحدات الماكرو و {uuid} أيضًا

عيّن الإعداد الافتراضي للجداول على كل عقدة

< default_replica_path > /clickhouse/tables/{shard}/db_uuid/{uuid} </ default_replica_path > < default_replica_name > {replica} </ default_replica_name >

يمكنك أيضًا تعريف الماكرو {database} على كل عقدة إذا كانت العُقد تُستخدم لقواعد بيانات محددة.

أنشئ جدولًا بدون معلمات صريحة:

CREATE TABLE db_uuid .uuid_table1 ON CLUSTER 'cluster_1S_2R' ( id UInt64, column1 String ) ENGINE = ReplicatedMergeTree ORDER BY (id);

CREATE TABLE db_uuid.uuid_table1 ON CLUSTER cluster_1S_2R ( `id` UInt64, `column1` String ) ENGINE = ReplicatedMergeTree ORDER BY id Query id: ab68cda9-ae41-4d6d-8d3b-20d8255774ee ┌─host──────────────────┬─port─┬─status─┬─error─┬─num_hosts_remaining─┬─num_hosts_active─┐ │ chnode2.marsnet.local │ 9440 │ 0 │ │ 1 │ 0 │ │ chnode1.marsnet.local │ 9440 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ └───────────────────────┴──────┴────────┴───────┴─────────────────────┴──────────────────┘ 2 rows in set. Elapsed: 1.175 sec.

تحقّق من أنه استخدم الإعدادات نفسها المستخدمة في التهيئة الافتراضية

SHOW CREATE TABLE db_uuid . uuid_table1 ;

SHOW CREATE TABLE db_uuid.uuid_table1 CREATE TABLE db_uuid.uuid_table1 ( `id` UInt64, `column1` String ) ENGINE = ReplicatedMergeTree('/clickhouse/tables/{shard}/db_uuid/{uuid}', '{replica}') ORDER BY id 1 row in set. Elapsed: 0.003 sec.

​ استكشاف الأخطاء وإصلاحها

مثال لأمر يعرض معلومات الجدول ومعرّف UUID الخاص به:

SELECT * FROM system . tables WHERE database = 'db_uuid' AND name = 'uuid_table1' ;

مثال على أمر للحصول على معلومات عن الجدول في ZooKeeper باستخدام معرّف UUID الخاص بالجدول أعلاه

SELECT * FROM system . zookeeper WHERE path = '/clickhouse/tables/1/db_uuid/9e8a3cc2-0dec-4438-81a7-c3e63ce2a1cf/replicas' ;

يجب أن تكون قاعدة البيانات من نوع Atomic ، وإذا كنت تُجري الترقية من إصدار سابق، فمن المرجّح أن تكون قاعدة البيانات default من نوع Ordinary .

للتحقّق:

على سبيل المثال،

SELECT name , engine FROM system . databases WHERE name = 'db_uuid' ;

SELECT name, engine FROM system.databases WHERE name = 'db_uuid' Query id: b047d459-a1d2-4016-bcf9-3e97e30e49c2 ┌─name────┬─engine─┐ │ db_uuid │ Atomic │ └─────────┴────────┘ 1 row in set. Elapsed: 0.004 sec.

​ إعادة التهيئة الديناميكية لـ ClickHouse Keeper

لا تسري هذه الصفحة على ClickHouse Cloud . ويُنفَّذ الإجراء الموضَّح هنا تلقائيًا في خدمات ClickHouse Cloud.

keeper_server.enable_reconfiguration مفعّلًا. يدعم ClickHouse Keeper جزئيًا أمر ZooKeeper reconfig لإعادة تهيئة العنقود ديناميكيًا إذا كانمفعّلًا.

إذا كان هذا الإعداد معطّلًا، يمكنك إعادة تهيئة العنقود عبر تعديل قسم raft_configuration الخاص بالنسخة المتماثلة يدويًا. احرص على تعديل الملفات على جميع النسخ المتماثلة، لأن القائد وحده هو الذي سيطبّق التغييرات. وكبديل لذلك، يمكنك إرسال استعلام reconfig عبر أي عميل متوافق مع ZooKeeper.

تحتوي العقدة الافتراضية /keeper/config على آخر تهيئة معتمدة للعنقود بالتنسيق التالي:

server.id = server_host:server_port[;server_type][;server_priority] server.id2 = ... ...

يُفصل كل إدخال خادم بسطر جديد.

تكون قيمة server_type إما participant أو learner (learner لا يشارك في انتخابات القائد).

إما أو (learner لا يشارك في انتخابات القائد). server_priority هو عدد صحيح غير سالب يحدد العُقد التي ينبغي إعطاؤها أولوية في انتخابات القائد. وتعني الأولوية 0 أن الخادم لن يكون القائد مطلقًا.

مثال:

:) get / keeper / config server . 1 = zoo1: 9234 ;participant; 1 server . 2 = zoo2: 9234 ;participant; 1 server . 3 = zoo3: 9234 ;participant; 1

يمكنك استخدام الأمر reconfig لإضافة خوادم جديدة، وإزالة الخوادم الموجودة، وتغيير أولويات الخوادم الحالية، وفيما يلي أمثلة (باستخدام clickhouse-keeper-client ):

# Add two new servers reconfig add "server.5=localhost:123,server.6=localhost:234;learner" # Remove two other servers reconfig remove "3,4" # Change existing server priority to 8 reconfig add "server.5=localhost:5123;participant;8"

وفيما يلي أمثلة على kazoo :

# Add two new servers, remove two other servers reconfig( joining = "server.5=localhost:123,server.6=localhost:234;learner" , leaving = "3,4" ) # Change existing server priority to 8 reconfig( joining = "server.5=localhost:5123;participant;8" , leaving = None )

يجب أن تكون الخوادم في joining بتنسيق الخادم الموضّح أعلاه. ويجب فصل مُدخلات الخوادم بفواصل. عند إضافة خوادم جديدة، يمكنك إغفال server_priority (القيمة الافتراضية هي 1) و server_type (القيمة الافتراضية هي participant ).

إذا كنت تريد تغيير أولوية خادم موجود، فأضِفه إلى joining مع الأولوية المستهدفة. يجب أن يتطابق مضيف الخادم والمنفذ والنوع مع تهيئة الخادم الحالية.

تُضاف الخوادم وتُزال وفقًا لترتيب ظهورها في joining و leaving . تُعالَج جميع التحديثات الواردة من joining قبل التحديثات الواردة من leaving .

هناك بعض الملاحظات المهمة المتعلقة بتنفيذ إعادة تهيئة Keeper:

لا تُدعَم إلا إعادة التهيئة التدريجية. وتُرفض الطلبات التي تحتوي على new_members غير فارغ. يعتمد تنفيذ ClickHouse Keeper على واجهة برمجة تطبيقات NuRaft لتغيير العضوية ديناميكيًا. ويوفّر NuRaft طريقة لإضافة خادم واحد أو إزالة خادم واحد في كل مرة. وهذا يعني أن كل تغيير في التهيئة (كل جزء من joining ، وكل جزء من leaving ) يجب البتّ فيه على حدة. لذلك لا تتوفر إعادة تهيئة مجمّعة، لأن ذلك قد يكون مضللًا للمستخدمين النهائيين. كما أن تغيير نوع الخادم (participant/learner) غير ممكن لأنه غير مدعوم من NuRaft، والطريقة الوحيدة لذلك هي إزالة الخادم ثم إضافته من جديد، وهو ما سيكون مضللًا أيضًا.

لا يمكنك استخدام القيمة المُعادة znodestat .

لا يُستخدم الحقل from_version . وتُرفض جميع الطلبات التي تم تعيين from_version فيها. ويرجع ذلك إلى أن /keeper/config عقدة افتراضية، ما يعني أنها لا تُخزَّن في التخزين الدائم، بل تُولَّد آنيًا باستخدام تهيئة العقدة المحددة لكل طلب. وقد اتُّخذ هذا القرار لتجنّب تكرار البيانات لأن NuRaft يخزّن هذه التهيئة بالفعل.

بخلاف ZooKeeper، لا توجد طريقة لانتظار إعادة تهيئة العنقود عبر إرسال أمر sync . سيُطبَّق الضبط الجديد في نهاية المطاف ولكن من دون أي ضمانات زمنية.

قد يفشل الأمر reconfig لأسباب مختلفة. يمكنك التحقق من حالة العنقود ومعرفة ما إذا كان التحديث قد طُبِّق.

​ تحويل Keeper أحادي العقدة إلى عنقود

أحيانًا تكون هناك حاجة إلى توسيع عقدة Keeper تجريبية لتصبح عنقودًا. فيما يلي مخطط يوضح كيفية القيام بذلك خطوة بخطوة لعنقود من 3 عقد:

مهم : يجب إضافة العقد الجديدة على دفعات أصغر من النصاب الحالي، وإلا فستنتخب قائدًا من بينها. في هذا المثال، تُضاف العقد واحدة تلو الأخرى.

: يجب إضافة العقد الجديدة على دفعات أصغر من النصاب الحالي، وإلا فستنتخب قائدًا من بينها. في هذا المثال، تُضاف العقد واحدة تلو الأخرى. يجب أن تكون قيمة parameter الإعداد keeper_server.enable_reconfiguration مفعّلة على عقدة Keeper الحالية.

مفعّلة على عقدة Keeper الحالية. ابدأ عقدة ثانية باستخدام الإعداد الكامل الجديد لعنقود Keeper.

بعد تشغيلها، أضِفها إلى العقدة 1 باستخدام reconfig .

. الآن، ابدأ عقدة ثالثة وأضِفها باستخدام reconfig .

. حدِّث إعداد clickhouse-server بإضافة عقدة Keeper الجديدة إليه، ثم أعد تشغيله لتطبيق التغييرات.

بإضافة عقدة Keeper الجديدة إليه، ثم أعد تشغيله لتطبيق التغييرات. حدِّث إعداد raft للعقدة 1، وأعد تشغيلها اختياريًا.

ولفهم العملية عمليًا بشكل أفضل، إليك sandbox repository

​ الميزات غير المدعومة

مع أن ClickHouse Keeper يهدف إلى تحقيق توافق كامل مع ZooKeeper، فلا تزال هناك بعض الميزات غير المُنفَّذة حتى الآن (مع استمرار العمل على تطويرها):