ابدأ clickhouse-local

يتيح لك clickhouse-local معالجة الملفات المحلية والبعيدة باستخدام بناء SQL القوي في ClickHouse ومن دون الحاجة إلى أي إعدادات. تُخزَّن بيانات الجداول في موقع مؤقت، ما يعني أنه بعد إعادة تشغيل clickhouse-local لن تعود الجداول التي أُنشئت سابقًا متاحة.

شغّل الأمر التالي لبدء clickhouse-local