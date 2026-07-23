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إذا لم تكن بحاجة إلى تثبيت ClickHouse لبيئة الإنتاج، فيمكنك تشغيل برنامج نصي للتثبيت باستخدام curl. سيحدّد البرنامج النصي ملفًا تنفيذيًا مناسبًا لنظام التشغيل لديك.
1

ثبّت ClickHouse باستخدام curl

شغّل الأمر التالي لتنزيل ملف تنفيذي واحد لنظام التشغيل لديك.
على Linux وmacOS، يثبّت هذا أيضًا clickhousectl في ~/.local/bin (مع وصلة رمزية chctl) بحيث يمكنك إدارة إصدارات ClickHouse وخوادمه المحلية.ولتثبيت الملف التنفيذي clickhouse فقط من دون clickhousectl، اضبط CLICKHOUSE_ONLY=1:
لمستخدمي Mac: إذا ظهرت لك أخطاء تفيد بأنه لا يمكن التحقق من مطوّر الملف التنفيذي، فيُرجى الاطلاع هنا.
2

ابدأ clickhouse-local

يتيح لك clickhouse-local معالجة الملفات المحلية والبعيدة باستخدام بناء SQL القوي في ClickHouse ومن دون الحاجة إلى أي إعدادات. تُخزَّن بيانات الجداول في موقع مؤقت، ما يعني أنه بعد إعادة تشغيل clickhouse-local لن تعود الجداول التي أُنشئت سابقًا متاحة.شغّل الأمر التالي لبدء clickhouse-local:
3

ابدأ clickhouse-server

إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بالبيانات، فستحتاج إلى تشغيل clickhouse-server. يمكنك بدء تشغيل خادم ClickHouse باستخدام الأمر التالي:
4

ابدأ clickhouse-client

بعد تشغيل الخادم، افتح نافذة طرفية جديدة وشغّل الأمر التالي لتشغيل clickhouse-client:
سترى شيئًا مشابهًا لما يلي:
تُخزَّن بيانات الجداول في الدليل الحالي وستظل متاحة بعد إعادة تشغيل خادم ClickHouse. وإذا لزم الأمر، يمكنك تمرير -C config.xml كوسيط إضافي في سطر الأوامر إلى ./clickhouse server وتوفير المزيد من الإعدادات في ملف إعدادات. جميع إعدادات التهيئة المتاحة موثقة هنا وفي قالب ملف الإعدادات النموذجي.أنت الآن جاهز لبدء إرسال أوامر SQL إلى ClickHouse!
يرشدك البدء السريع خلال خطوات إنشاء الجداول وإدراج البيانات.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦