1
ثبّت ClickHouse باستخدام curl
شغّل الأمر التالي لتنزيل ملف تنفيذي واحد لنظام التشغيل لديك.
على Linux وmacOS، يثبّت هذا أيضًا
curl https://clickhouse.com/ | sh
clickhousectl
في
~/.local/bin (مع وصلة رمزية
chctl) بحيث يمكنك إدارة إصدارات ClickHouse
وخوادمه المحلية.ولتثبيت الملف التنفيذي
clickhouse فقط من دون
clickhousectl، اضبط
CLICKHOUSE_ONLY=1:
curl https://clickhouse.com/ | CLICKHOUSE_ONLY=1 sh
لمستخدمي Mac: إذا ظهرت لك أخطاء تفيد بأنه لا يمكن التحقق من مطوّر الملف التنفيذي، فيُرجى الاطلاع هنا.
2
ابدأ clickhouse-local
يتيح لك
clickhouse-local معالجة الملفات المحلية والبعيدة باستخدام
بناء SQL القوي في ClickHouse ومن دون الحاجة إلى أي إعدادات. تُخزَّن بيانات الجداول
في موقع مؤقت، ما يعني أنه بعد إعادة تشغيل
clickhouse-local
لن تعود الجداول التي أُنشئت سابقًا متاحة.شغّل الأمر التالي لبدء clickhouse-local:
./clickhouse
3
ابدأ clickhouse-server
إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بالبيانات، فستحتاج إلى تشغيل
clickhouse-server. يمكنك
بدء تشغيل خادم ClickHouse باستخدام الأمر التالي:
./clickhouse server
4
ابدأ clickhouse-client
بعد تشغيل الخادم، افتح نافذة طرفية جديدة وشغّل الأمر التالي لتشغيل
clickhouse-client:
سترى شيئًا مشابهًا لما يلي:
./clickhouse client
تُخزَّن بيانات الجداول في الدليل الحالي وستظل متاحة بعد إعادة تشغيل خادم ClickHouse. وإذا لزم الأمر، يمكنك تمرير
./clickhouse client
ClickHouse client version 24.5.1.117 (official build).
Connecting to localhost:9000 as user default.
Connected to ClickHouse server version 24.5.1.
local-host :)
-C config.xml كوسيط إضافي في سطر الأوامر إلى
./clickhouse server
وتوفير المزيد من الإعدادات في ملف إعدادات.
جميع إعدادات التهيئة المتاحة موثقة هنا وفي
قالب ملف الإعدادات
النموذجي.أنت الآن جاهز لبدء إرسال أوامر SQL إلى ClickHouse!