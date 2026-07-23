- تحسين أداء الاستعلامات، خاصةً عند استخدامها مع عمليات
JOIN
- إثراء البيانات الواردة لحظيًا من دون إبطاء عملية الإدخال
يمكن استخدام القواميس لتسريع نوع محدد من
تسريع عمليات JOIN باستخدام قاموس
JOIN: النوع
LEFT ANY، حيث يجب أن يتطابق مفتاح الربط مع سمة المفتاح في مخزن المفتاح-القيمة الأساسي.
في هذه الحالة، يمكن لـ ClickHouse الاستفادة من القاموس لتنفيذ Direct Join. وهذه أسرع خوارزمية JOIN في ClickHouse، وتُطبَّق عندما يدعم محرك الجدول الأساسي للجدول الموجود على الجانب الأيمن طلبات مفتاح-قيمة منخفضة زمن الانتقال. يوفّر ClickHouse ثلاثة محركات جداول تدعم ذلك: Join (وهو في الأساس جدول hash محسوب مسبقًا)، وEmbeddedRocksDB، وDictionary. سنشرح النهج القائم على القاموس، لكن الآلية نفسها تنطبق على المحركات الثلاثة جميعًا.
تتطلب خوارزمية Direct Join أن يكون الجدول الأيمن معتمدًا على قاموس، بحيث تكون البيانات المراد ربطها من ذلك الجدول موجودة مسبقًا في الذاكرة على هيئة بنية بيانات مفتاح-قيمة منخفضة زمن الانتقال.
باستخدام مجموعة بيانات Stack Overflow، لنُجب عن السؤال: ما المنشور الأكثر إثارةً للجدل المتعلق بـ SQL على Hacker News؟ سنعتبر المنشور مثيرًا للجدل عندما يكون عدد الأصوات المؤيدة والمعارضة فيه متقاربًا. نحسب هذا الفرق المطلق، حيث تعني القيمة الأقرب إلى 0 جدلًا أكبر. وسنفترض أيضًا أن المنشور يجب أن يكون قد حصل على 10 أصوات مؤيدة و10 أصوات معارضة على الأقل — فالمنشورات التي لا يصوّت عليها الناس كثيرًا لا تكون مثيرةً للجدل عادةً. بعد تطبيع بياناتنا، يتطلب هذا الاستعلام حاليًا استخدام
مثال
JOIN مع الجدولين
posts و
votes:
WITH PostIds AS
(
SELECT Id
FROM posts
WHERE Title ILIKE '%SQL%'
)
SELECT
Id,
Title,
UpVotes,
DownVotes,
abs(UpVotes - DownVotes) AS Controversial_ratio
FROM posts
INNER JOIN
(
SELECT
PostId,
countIf(VoteTypeId = 2) AS UpVotes,
countIf(VoteTypeId = 3) AS DownVotes
FROM votes
WHERE PostId IN (PostIds)
GROUP BY PostId
HAVING (UpVotes > 10) AND (DownVotes > 10)
) AS votes ON posts.Id = votes.PostId
WHERE Id IN (PostIds)
ORDER BY Controversial_ratio ASC
LIMIT 1
Row 1:
──────
Id: 25372161
Title: How to add exception handling to SqlDataSource.UpdateCommand
UpVotes: 13
DownVotes: 13
Controversial_ratio: 0
1 rows in set. Elapsed: 1.283 sec. Processed 418.44 million rows, 7.23 GB (326.07 million rows/s., 5.63 GB/s.)
Peak memory usage: 3.18 GiB.
استخدم مجموعة أصغر على الجانب الأيمن منعلى الرغم من أن هذا الاستعلام سريع، فإنه يتطلب منا كتابة
JOIN: قد يبدو هذا الاستعلام أكثر إسهابًا مما يلزم، إذ يجري تطبيق عامل التصفية على
PostIds في كلٍّ من الاستعلام الخارجي والاستعلام الفرعي. وهذا تحسين للأداء يضمن سرعة زمن استجابة الاستعلام. ولتحقيق أفضل أداء، احرص دائمًا على أن يكون الجانب الأيمن من
JOINهو المجموعة الأصغر، وأن يكون صغيرًا قدر الإمكان. وللحصول على نصائح حول تحسين أداء
JOINوفهم الخوارزميات المتاحة، نوصي بهذه السلسلة من مقالات المدوّنة.
JOIN بعناية لتحقيق أداء جيد. ومن الناحية المثالية، سنكتفي بتصفية المنشورات إلى تلك التي تحتوي على “SQL”، قبل النظر في عدد
UpVote و
DownVote للمجموعة الفرعية من المدوّنات لحساب المقياس.
لتوضيح هذه المفاهيم، نستخدم قاموسًا لبيانات التصويت لدينا. وبما أن القواميس تُحفَظ عادةً في الذاكرة (ويُعَد ssd_cache الاستثناء)، ينبغي أن تكون على دراية بحجم البيانات. للتأكد من حجم جدول
استخدام قاموس
votes لدينا:
SELECT table,
formatReadableSize(sum(data_compressed_bytes)) AS compressed_size,
formatReadableSize(sum(data_uncompressed_bytes)) AS uncompressed_size,
round(sum(data_uncompressed_bytes) / sum(data_compressed_bytes), 2) AS ratio
FROM system.columns
WHERE table IN ('votes')
GROUP BY table
سيُخزَّن البيانات بشكل غير مضغوط في قاموسنا، لذا نحتاج إلى 4 جيجابايت على الأقل من الذاكرة إذا أردنا تخزين جميع الأعمدة (ولن نفعل ذلك) في قاموس. وسيتم تكرار القاموس عبر العنقود، لذا يجب حجز هذه الكمية من الذاكرة لكل عقدة.
┌─table───────────┬─compressed_size─┬─uncompressed_size─┬─ratio─┐
│ votes │ 1.25 GiB │ 3.79 GiB │ 3.04 │
└─────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴───────┘
في المثال أدناه، تأتي بيانات قاموسنا من جدول في ClickHouse. ومع أن هذا يمثّل المصدر الأكثر شيوعًا للقواميس، فإن عددًا من المصادر الأخرى مدعوم أيضًا، بما في ذلك الملفات وHTTP وقواعد البيانات مثل Postgres. وكما سنوضّح، يمكن تحديث القواميس تلقائيًا، مما يوفّر طريقة مثالية لضمان إتاحة مجموعات البيانات الصغيرة المعرّضة لتغييرات متكررة لاستخدامها في direct joins.يتطلّب قاموسنا مفتاحًا أساسيًا تُجرى على أساسه عمليات lookup. وهذا مماثل من حيث المفهوم للمفتاح الأساسي في قواعد البيانات المعاملاتية، ويجب أن يكون فريدًا. يتطلّب الاستعلام أعلاه إجراء lookup على مفتاح الربط
PostId. ويجب بدوره ملء القاموس بإجمالي الأصوات المؤيدة والمعارضة لكل
PostId من جدول
votes الخاص بنا. إليك الاستعلام للحصول على بيانات هذا القاموس:
يتطلب إنشاء القاموس لدينا عبارة DDL التالية — لاحظ استخدام الاستعلام الوارد أعلاه:
SELECT PostId,
countIf(VoteTypeId = 2) AS UpVotes,
countIf(VoteTypeId = 3) AS DownVotes
FROM votes
GROUP BY PostId
CREATE DICTIONARY votes_dict
(
`PostId` UInt64,
`UpVotes` UInt32,
`DownVotes` UInt32
)
PRIMARY KEY PostId
SOURCE(CLICKHOUSE(QUERY 'SELECT PostId, countIf(VoteTypeId = 2) AS UpVotes, countIf(VoteTypeId = 3) AS DownVotes FROM votes GROUP BY PostId'))
LIFETIME(MIN 600 MAX 900)
LAYOUT(HASHED())
0 rows in set. Elapsed: 36.063 sec.
في بيئات OSS المُدارة ذاتيًا، يجب تنفيذ الأمر أعلاه على جميع العُقد. في ClickHouse Cloud، سيُنسخ القاموس تلقائيًا إلى جميع العُقد. نُفِّذ ما سبق على عقدة في ClickHouse Cloud مزوّدة بذاكرة RAM بسعة 64GB، واستغرق التحميل 36 ثانية.لتأكيد مقدار الذاكرة التي يستهلكها القاموس:
SELECT formatReadableSize(bytes_allocated) AS size
FROM system.dictionaries
WHERE name = 'votes_dict'
يمكن الآن استرجاع الأصوات الإيجابية والسلبية لـ
┌─size─────┐
│ 4.00 GiB │
└──────────┘
PostId محدد باستخدام دالة
dictGet بسيطة. في ما يلي نسترجع القيم الخاصة بالمنشور
11227902:
SELECT dictGet('votes_dict', ('UpVotes', 'DownVotes'), '11227902') AS votes
وباستخدام ذلك في استعلامنا السابق، يمكننا الاستغناء عن JOIN:
┌─votes──────┐
│ (34999,32) │
└────────────┘
WITH PostIds AS
(
SELECT Id
FROM posts
WHERE Title ILIKE '%SQL%'
)
SELECT Id, Title,
dictGet('votes_dict', 'UpVotes', Id) AS UpVotes,
dictGet('votes_dict', 'DownVotes', Id) AS DownVotes,
abs(UpVotes - DownVotes) AS Controversial_ratio
FROM posts
WHERE (Id IN (PostIds)) AND (UpVotes > 10) AND (DownVotes > 10)
ORDER BY Controversial_ratio ASC
LIMIT 3
هذا الاستعلام ليس أبسط بكثير فحسب، بل أسرع أيضًا بأكثر من الضعف! ويمكن تحسينه أكثر من ذلك من خلال تحميل المنشورات التي تضم أكثر من 10 أصوات تأييد ومعارضة فقط إلى القاموس، والاحتفاظ فقط بقيمة الجدل المحتسَبة مسبقًا.
3 rows in set. Elapsed: 0.551 sec. Processed 119.64 million rows, 3.29 GB (216.96 million rows/s., 5.97 GB/s.)
Peak memory usage: 552.26 MiB.
يمكن استخدام القواميس للبحث عن القيم وقت تنفيذ الاستعلام. ويمكن إرجاع هذه القيم في النتائج أو استخدامها في عمليات التجميع. لنفترض أننا ننشئ قاموس لربط معرّفات المستخدمين بمواقعهم:
الإثراء وقت تنفيذ الاستعلام
يمكننا استخدام هذا القاموس لإثراء نتائج المنشورات:
CREATE DICTIONARY users_dict
(
`Id` Int32,
`Location` String
)
PRIMARY KEY Id
SOURCE(CLICKHOUSE(QUERY 'SELECT Id, Location FROM stackoverflow.users'))
LIFETIME(MIN 600 MAX 900)
LAYOUT(HASHED())
SELECT
Id,
Title,
dictGet('users_dict', 'Location', CAST(OwnerUserId, 'UInt64')) AS location
FROM posts
WHERE Title ILIKE '%clickhouse%'
LIMIT 5
FORMAT PrettyCompactMonoBlock
على غرار مثال join السابق، يمكننا استخدام القاموس نفسه لتحديد مصدر معظم المنشورات بكفاءة:
┌───────Id─┬─Title─────────────────────────────────────────────────────────┬─Location──────────────┐
│ 52296928 │ Comparison between two Strings in ClickHouse │ Spain │
│ 52345137 │ How to use a file to migrate data from mysql to a clickhouse? │ 中国江苏省Nanjing Shi │
│ 61452077 │ How to change PARTITION in clickhouse │ Guangzhou, 广东省中国 │
│ 55608325 │ Clickhouse select last record without max() on all table │ Moscow, Russia │
│ 55758594 │ ClickHouse create temporary table │ Perm', Russia │
└──────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘
5 rows in set. Elapsed: 0.033 sec. Processed 4.25 million rows, 82.84 MB (130.62 million rows/s., 2.55 GB/s.)
Peak memory usage: 249.32 MiB.
SELECT
dictGet('users_dict', 'Location', CAST(OwnerUserId, 'UInt64')) AS location,
count() AS c
FROM posts
WHERE location != ''
GROUP BY location
ORDER BY c DESC
LIMIT 5
┌─location───────────────┬──────c─┐
│ India │ 787814 │
│ Germany │ 685347 │
│ United States │ 595818 │
│ London, United Kingdom │ 538738 │
│ United Kingdom │ 537699 │
└────────────────────────┴────────┘
5 rows in set. Elapsed: 0.763 sec. Processed 59.82 million rows, 239.28 MB (78.40 million rows/s., 313.60 MB/s.)
Peak memory usage: 248.84 MiB.
في المثال أعلاه، استخدمنا قاموسًا وقت الاستعلام لتجنّب عملية join. ويمكن أيضًا استخدام القواميس لإثراء الصفوف وقت الإدراج. ويكون هذا مناسبًا عادةً إذا كانت قيمة الإثراء لا تتغير وكانت موجودة في مصدر خارجي يمكن استخدامه لتعبئة القاموس. في هذه الحالة، يؤدّي إثراء الصف وقت الإدراج إلى تجنّب عملية البحث في القاموس وقت الاستعلام. لنفترض أن
الإثراء وقت الفهرسة
Location الخاص بمستخدم في Stack Overflow لا يتغير أبدًا (مع أنه يتغير في الواقع) — وتحديدًا العمود
Location في الجدول
users. ولنفترض أننا نريد تنفيذ استعلام تحليلي على جدول
posts حسب الموقع. ويحتوي هذا الجدول على
UserId.
يوفّر القاموس ربطًا بين معرّف المستخدم والموقع، ويستند إلى الجدول
users:
CREATE DICTIONARY users_dict
(
`Id` UInt64,
`Location` String
)
PRIMARY KEY Id
SOURCE(CLICKHOUSE(QUERY 'SELECT Id, Location FROM users WHERE Id >= 0'))
LIFETIME(MIN 600 MAX 900)
LAYOUT(HASHED())
نستبعد المستخدمين ذويوللاستفادة من هذا القاموس أثناء الإدراج في جدول posts، نحتاج إلى تعديل المخطط:
Id < 0، ما يتيح لنا استخدام نوع القاموس
Hashed. والمستخدمون الذين لديهم
Id < 0هم مستخدمو النظام.
في المثال أعلاه، تم تعريف
CREATE TABLE posts_with_location
(
`Id` UInt32,
`PostTypeId` Enum8('Question' = 1, 'Answer' = 2, 'Wiki' = 3, 'TagWikiExcerpt' = 4, 'TagWiki' = 5, 'ModeratorNomination' = 6, 'WikiPlaceholder' = 7, 'PrivilegeWiki' = 8),
...
`Location` MATERIALIZED dictGet(users_dict, 'Location', OwnerUserId::'UInt64')
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (PostTypeId, toDate(CreationDate), CommentCount)
Location كعمود
MATERIALIZED. وهذا يعني أنه يمكن تمرير القيمة كجزء من استعلام
INSERT، وسيتم احتسابها دائمًا.
يدعم ClickHouse أيضًا أعمدة
لملء الجدول بالبيانات، يمكننا استخدام
DEFAULT (حيث يمكن إدراج القيمة أو احتسابها إذا لم يتم توفيرها).
INSERT INTO SELECT المعتاد من S3:
INSERT INTO posts_with_location SELECT Id, PostTypeId::UInt8, AcceptedAnswerId, CreationDate, Score, ViewCount, Body, OwnerUserId, OwnerDisplayName, LastEditorUserId, LastEditorDisplayName, LastEditDate, LastActivityDate, Title, Tags, AnswerCount, CommentCount, FavoriteCount, ContentLicense, ParentId, CommunityOwnedDate, ClosedDate FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/stackoverflow/parquet/posts/*.parquet')
يمكننا الآن الحصول على اسم الموقع الجغرافي الذي تأتي منه معظم المشاركات:
0 rows in set. Elapsed: 36.830 sec. Processed 238.98 million rows, 2.64 GB (6.49 million rows/s., 71.79 MB/s.)
SELECT Location, count() AS c
FROM posts_with_location
WHERE Location != ''
GROUP BY Location
ORDER BY c DESC
LIMIT 4
┌─Location───────────────┬──────c─┐
│ India │ 787814 │
│ Germany │ 685347 │
│ United States │ 595818 │
│ London, United Kingdom │ 538738 │
└────────────────────────┴────────┘
4 rows in set. Elapsed: 0.142 sec. Processed 59.82 million rows, 1.08 GB (420.73 million rows/s., 7.60 GB/s.)
Peak memory usage: 666.82 MiB.
للاطلاع على إرشادات حول اختيار بُنى القواميس، ومتى تُستخدَم القواميس بدلًا من عبارات JOIN، وكيفية مراقبة استخدامها، راجع أفضل ممارسات القواميس.
موضوعات متقدمة عن القواميس
لقد حدّدنا قيمة
تحديث القواميس
LIFETIME لـ قاموس على هيئة
MIN 600 MAX 900. تمثل
LIFETIME فترة تحديث الـ قاموس، وتؤدي القيم هنا إلى إعادة تحميله دوريًا على فترات عشوائية بين 600 و900 ثانية. ويكون هذا التباعد العشوائي ضروريًا لتوزيع الحمل على dictionary source عند التحديث عبر عدد كبير من الخوادم. أثناء التحديث، تظل الاستعلامات على الإصدار القديم من الـ قاموس ممكنة، ولا تُحجب الاستعلامات إلا أثناء initial load. لاحظ أن تعيين
(LIFETIME(0)) يمنع تحديث القواميس.
يمكن أيضًا فرض إعادة تحميل القواميس باستخدام الأمر
SYSTEM RELOAD DICTIONARY.
بالنسبة إلى مصادر قواعد البيانات مثل ClickHouse وPostgres، يمكنك إعداد query لتحديث القواميس فقط إذا كانت قد تغيّرت فعلًا (ويحدد ذلك ردّ الـ query)، بدلًا من التحديث على فترات دورية. يمكن العثور على مزيد من التفاصيل هنا.
يدعم ClickHouse أيضًا قواميس هرمية وPolygon والتعبير النمطي.
أنواع القواميس الأخرى
للمزيد من القراءة
- أفضل ممارسات القواميس — اختيار البنية، القواميس مقابل عبارات JOIN، المراقبة
- استخدام القواميس لتسريع الاستعلامات
- الإعدادات المتقدمة للقواميس