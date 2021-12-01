SYSTEM Queries
- RELOAD EMBEDDED DICTIONARIES
- RELOAD DICTIONARIES
- RELOAD DICTIONARY
- DROP DNS CACHE
- DROP MARK CACHE
- DROP UNCOMPRESSED CACHE
- DROP COMPILED EXPRESSION CACHE
- DROP REPLICA
- FLUSH LOGS
- RELOAD CONFIG
- SHUTDOWN
- KILL
- STOP DISTRIBUTED SENDS
- FLUSH DISTRIBUTED
- START DISTRIBUTED SENDS
- STOP MERGES
- START MERGES
- STOP TTL MERGES
- START TTL MERGES
- STOP MOVES
- START MOVES
- STOP FETCHES
- START FETCHES
- STOP REPLICATED SENDS
- START REPLICATED SENDS
- STOP REPLICATION QUEUES
- START REPLICATION QUEUES
- SYNC REPLICA
- RESTART REPLICA
- RESTART REPLICAS
RELOAD EMBEDDED DICTIONARIES]
重新加载所有内置字典。默认情况下内置字典是禁用的。 总是返回 ‘OK.’，不管这些内置字典的更新结果如何。
RELOAD DICTIONARIES
重载已经被成功加载过的所有字典。
默认情况下，字典是延时加载的（ dictionaries_lazy_load），不是在服务启动时自动加载，而是在第一次使用dictGet函数或通过
SELECT from tables with ENGINE = Dictionary 进行访问时被初始化。这个命令
SYSTEM RELOAD DICTIONARIES 就是针对这类表进行重新加载的。
RELOAD DICTIONARY Dictionary_name
完全重新加载指定字典
dictionary_name，不管该字典的状态如何(LOADED / NOT_LOADED / FAILED)。不管字典的更新结果如何，总是返回
OK.
字典的状态可以通过查询
system.dictionaries表来检查。
SELECT name, status FROM system.dictionaries;
DROP DNS CACHE
重置CH的dns缓存。有时候（对于旧的ClickHouse版本）当某些底层环境发生变化时（修改其它Clickhouse服务器的ip或字典所在服务器的ip），需要使用该命令。 更多自动化的缓存管理相关信息，参见disable_internal_dns_cache, dns_cache_update_period这些参数。
DROP MARK CACHE
重置mark缓存。在进行ClickHouse开发或性能测试时使用。
DROP REPLICA
使用下面的语句可以删除已经无效的副本。
SYSTEM DROP REPLICA 'replica_name' FROM TABLE database.table;
SYSTEM DROP REPLICA 'replica_name' FROM DATABASE database;
SYSTEM DROP REPLICA 'replica_name';
SYSTEM DROP REPLICA 'replica_name' FROM ZKPATH '/path/to/table/in/zk';
该操作将副本的路径从Zookeeper中删除。当副本失效，并且由于该副本已经不存在导致它的元数据不能通过
DROP TABLE从zookeeper中删除，这种情形下可以使用该命令。它只会删除失效或过期的副本，不会删除本地的副本。请使用
DROP TABLE 来删除本地副本。
DROP REPLICA 不会删除任何表，并且不会删除磁盘上的任何数据或元数据信息。
第1条语句：删除
database.table表的
replica_name副本的元数据
第2条语句：删除
database 数据库的 所有
replica_name副本的元数据
第3条语句：删除本地服务器所有
replica_name副本的元数据
第4条语句：用于在表的其它所有副本都删除时，删除已失效副本的元数据。使用时需要明确指定表的路径。该路径必须和创建表时
ReplicatedMergeTree引擎的第一个参数一致。
DROP UNCOMPRESSED CACHE
重置未压缩数据的缓存。用于ClickHouse开发和性能测试。
管理未压缩数据缓存的参数，使用以下的服务器级别设置 uncompressed_cache_size以及
query/user/profile级别设置 use_uncompressed_cache
DROP COMPILED EXPRESSION CACHE
重置已编译的表达式缓存。用于ClickHouse开发和性能测试。
当
query/user/profile 启用配置项 compile-expressions时，编译的表达式缓存开启。
FLUSH LOGS
将日志信息缓冲数据刷入系统表（例如system.query_log）。调试时允许等待不超过7.5秒。当信息队列为空时，会创建系统表。
RELOAD CONFIG
重新加载ClickHouse的配置。用于当配置信息存放在ZooKeeper时。
SHUTDOWN
关闭ClickHouse服务（类似于
service clickhouse-server stop /
kill {$pid_clickhouse-server}）
KILL
关闭ClickHouse进程 （
kill -9 {$ pid_clickhouse-server}）
Managing Distributed Tables
ClickHouse可以管理 distribute表。当用户向这类表插入数据时，ClickHouse首先为需要发送到集群节点的数据创建一个队列，然后异步的发送它们。你可以维护队列的处理过程，通过STOP DISTRIBUTED SENDS, FLUSH DISTRIBUTED, 以及 START DISTRIBUTED SENDS。你也可以设置
insert_distributed_sync参数来以同步的方式插入分布式数据。
STOP DISTRIBUTED SENDS
当向分布式表插入数据时，禁用后台的分布式数据分发。
SYSTEM STOP DISTRIBUTED SENDS [db.]<distributed_table_name>
FLUSH DISTRIBUTED
强制让ClickHouse同步向集群节点同步发送数据。如果有节点失效，ClickHouse抛出异常并停止插入操作。当所有节点都恢复上线时，你可以重试之前的操作直到成功执行。
SYSTEM FLUSH DISTRIBUTED [db.]<distributed_table_name>
START DISTRIBUTED SENDS
当向分布式表插入数据时，允许后台的分布式数据分发。
SYSTEM START DISTRIBUTED SENDS [db.]<distributed_table_name>
Managing MergeTree Tables
ClickHouse可以管理 MergeTree表的后台处理进程。
STOP MERGES
为MergeTree系列引擎表停止后台合并操作。
SYSTEM STOP MERGES [[db.]merge_tree_family_table_name]
!!! note "Note"
DETACH / ATTACH 表操作会在后台进行表的merge操作，甚至当所有MergeTree表的合并操作已经停止的情况下。
START MERGES
为MergeTree系列引擎表启动后台合并操作。
SYSTEM START MERGES [[db.]merge_tree_family_table_name]
STOP TTL MERGES
根据 TTL expression，为MergeTree系列引擎表停止后台删除旧数据。
不管表存在与否，都返回
OK.。当数据库不存在时返回错误。
SYSTEM STOP TTL MERGES [[db.]merge_tree_family_table_name]
START TTL MERGES
根据 TTL expression，为MergeTree系列引擎表启动后台删除旧数据。不管表存在与否，都返回
OK.。当数据库不存在时返回错误。
SYSTEM START TTL MERGES [[db.]merge_tree_family_table_name]
STOP MOVES
根据 TTL expression，为MergeTree系列引擎表停止后台移动数据。不管表存在与否，都返回
OK.。当数据库不存在时返回错误。
SYSTEM STOP MOVES [[db.]merge_tree_family_table_name]
START MOVES
根据 TTL expression，为MergeTree系列引擎表启动后台移动数据。不管表存在与否，都返回
OK.。当数据库不存在时返回错误。
SYSTEM STOP MOVES [[db.]merge_tree_family_table_name]
Managing ReplicatedMergeTree Tables
管理 ReplicatedMergeTree表的后台复制相关进程。
STOP FETCHES
停止后台获取
ReplicatedMergeTree系列引擎表中插入的数据块。
不管表引擎类型如何或表/数据库是否存，都返回
OK.。
SYSTEM STOP FETCHES [[db.]replicated_merge_tree_family_table_name]
START FETCHES
启动后台获取
ReplicatedMergeTree系列引擎表中插入的数据块。
不管表引擎类型如何或表/数据库是否存，都返回
OK.。
SYSTEM START FETCHES [[db.]replicated_merge_tree_family_table_name]
STOP REPLICATED SENDS
停止通过后台分发
ReplicatedMergeTree系列引擎表中新插入的数据块到集群的其它副本节点。
SYSTEM STOP REPLICATED SENDS [[db.]replicated_merge_tree_family_table_name]
START REPLICATED SENDS
启动通过后台分发
ReplicatedMergeTree系列引擎表中新插入的数据块到集群的其它副本节点。
SYSTEM START REPLICATED SENDS [[db.]replicated_merge_tree_family_table_name]
STOP REPLICATION QUEUES
停止从Zookeeper中获取
ReplicatedMergeTree系列表的复制队列的后台任务。可能的后台任务类型包含：merges, fetches, mutation，带有
ON CLUSTER的ddl语句
SYSTEM STOP REPLICATION QUEUES [[db.]replicated_merge_tree_family_table_name]
START REPLICATION QUEUES
启动从Zookeeper中获取
ReplicatedMergeTree系列表的复制队列的后台任务。可能的后台任务类型包含：merges, fetches, mutation，带有
ON CLUSTER的ddl语句
SYSTEM START REPLICATION QUEUES [[db.]replicated_merge_tree_family_table_name]
SYNC REPLICA
直到
ReplicatedMergeTree表将要和集群的其它副本进行同步之前会一直运行。如果当前对表的获取操作禁用的话，在达到
receive_timeout之前会一直运行。
SYSTEM SYNC REPLICA [db.]replicated_merge_tree_family_table_name
RESTART REPLICA
重置
ReplicatedMergeTree表的Zookeeper会话状态。该操作会以Zookeeper为参照，对比当前状态，有需要的情况下将任务添加到ZooKeeper队列。
基于ZooKeeper的日期初始化复制队列，类似于
ATTACH TABLE语句。短时间内不能对表进行任何操作。
SYSTEM RESTART REPLICA [db.]replicated_merge_tree_family_table_name
RESTART REPLICAS
重置所有
ReplicatedMergeTree表的ZooKeeper会话状态。该操作会以Zookeeper为参照，对比当前状态，有需要的情况下将任务添加到ZooKeeper队列。