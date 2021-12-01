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SYSTEM Queries

重新加载所有内置字典。默认情况下内置字典是禁用的。 总是返回 ‘OK.’，不管这些内置字典的更新结果如何。

重载已经被成功加载过的所有字典。 默认情况下，字典是延时加载的（ dictionaries_lazy_load），不是在服务启动时自动加载，而是在第一次使用dictGet函数或通过 SELECT from tables with ENGINE = Dictionary 进行访问时被初始化。这个命令 SYSTEM RELOAD DICTIONARIES 就是针对这类表进行重新加载的。

完全重新加载指定字典 dictionary_name ，不管该字典的状态如何(LOADED / NOT_LOADED / FAILED)。不管字典的更新结果如何，总是返回 OK. 字典的状态可以通过查询 system.dictionaries 表来检查。

SELECT name , status FROM system . dictionaries ;



重置CH的dns缓存。有时候（对于旧的ClickHouse版本）当某些底层环境发生变化时（修改其它Clickhouse服务器的ip或字典所在服务器的ip），需要使用该命令。 更多自动化的缓存管理相关信息，参见disable_internal_dns_cache, dns_cache_update_period这些参数。

重置mark缓存。在进行ClickHouse开发或性能测试时使用。

使用下面的语句可以删除已经无效的副本。

SYSTEM DROP REPLICA 'replica_name' FROM TABLE database . table ;

SYSTEM DROP REPLICA 'replica_name' FROM DATABASE database ;

SYSTEM DROP REPLICA 'replica_name' ;

SYSTEM DROP REPLICA 'replica_name' FROM ZKPATH '/path/to/table/in/zk' ;



该操作将副本的路径从Zookeeper中删除。当副本失效，并且由于该副本已经不存在导致它的元数据不能通过 DROP TABLE 从zookeeper中删除，这种情形下可以使用该命令。它只会删除失效或过期的副本，不会删除本地的副本。请使用 DROP TABLE 来删除本地副本。 DROP REPLICA 不会删除任何表，并且不会删除磁盘上的任何数据或元数据信息。

第1条语句：删除 database.table 表的 replica_name 副本的元数据 第2条语句：删除 database 数据库的 所有 replica_name 副本的元数据 第3条语句：删除本地服务器所有 replica_name 副本的元数据 第4条语句：用于在表的其它所有副本都删除时，删除已失效副本的元数据。使用时需要明确指定表的路径。该路径必须和创建表时 ReplicatedMergeTree 引擎的第一个参数一致。

重置未压缩数据的缓存。用于ClickHouse开发和性能测试。 管理未压缩数据缓存的参数，使用以下的服务器级别设置 uncompressed_cache_size以及 query/user/profile 级别设置 use_uncompressed_cache

重置已编译的表达式缓存。用于ClickHouse开发和性能测试。 当 query/user/profile 启用配置项 compile-expressions时，编译的表达式缓存开启。

将日志信息缓冲数据刷入系统表（例如system.query_log）。调试时允许等待不超过7.5秒。当信息队列为空时，会创建系统表。

重新加载ClickHouse的配置。用于当配置信息存放在ZooKeeper时。

关闭ClickHouse服务（类似于 service clickhouse-server stop / kill {$pid_clickhouse-server} ）

关闭ClickHouse进程 （ kill -9 {$ pid_clickhouse-server} ）

ClickHouse可以管理 distribute表。当用户向这类表插入数据时，ClickHouse首先为需要发送到集群节点的数据创建一个队列，然后异步的发送它们。你可以维护队列的处理过程，通过STOP DISTRIBUTED SENDS, FLUSH DISTRIBUTED, 以及 START DISTRIBUTED SENDS。你也可以设置 insert_distributed_sync 参数来以同步的方式插入分布式数据。

当向分布式表插入数据时，禁用后台的分布式数据分发。

SYSTEM STOP DISTRIBUTED SENDS [ db . ] < distributed_table_name >



强制让ClickHouse同步向集群节点同步发送数据。如果有节点失效，ClickHouse抛出异常并停止插入操作。当所有节点都恢复上线时，你可以重试之前的操作直到成功执行。

SYSTEM FLUSH DISTRIBUTED [ db . ] < distributed_table_name >



当向分布式表插入数据时，允许后台的分布式数据分发。

SYSTEM START DISTRIBUTED SENDS [ db . ] < distributed_table_name >



ClickHouse可以管理 MergeTree表的后台处理进程。

为MergeTree系列引擎表停止后台合并操作。

SYSTEM STOP MERGES [ [ db . ] merge_tree_family_table_name ]



!!! note "Note" DETACH / ATTACH 表操作会在后台进行表的merge操作，甚至当所有MergeTree表的合并操作已经停止的情况下。

为MergeTree系列引擎表启动后台合并操作。

SYSTEM START MERGES [ [ db . ] merge_tree_family_table_name ]



根据 TTL expression，为MergeTree系列引擎表停止后台删除旧数据。 不管表存在与否，都返回 OK. 。当数据库不存在时返回错误。

SYSTEM STOP TTL MERGES [ [ db . ] merge_tree_family_table_name ]



根据 TTL expression，为MergeTree系列引擎表启动后台删除旧数据。不管表存在与否，都返回 OK. 。当数据库不存在时返回错误。

SYSTEM START TTL MERGES [ [ db . ] merge_tree_family_table_name ]



根据 TTL expression，为MergeTree系列引擎表停止后台移动数据。不管表存在与否，都返回 OK. 。当数据库不存在时返回错误。

SYSTEM STOP MOVES [ [ db . ] merge_tree_family_table_name ]



根据 TTL expression，为MergeTree系列引擎表启动后台移动数据。不管表存在与否，都返回 OK. 。当数据库不存在时返回错误。

SYSTEM STOP MOVES [ [ db . ] merge_tree_family_table_name ]



管理 ReplicatedMergeTree表的后台复制相关进程。

停止后台获取 ReplicatedMergeTree 系列引擎表中插入的数据块。 不管表引擎类型如何或表/数据库是否存，都返回 OK. 。

SYSTEM STOP FETCHES [ [ db . ] replicated_merge_tree_family_table_name ]



启动后台获取 ReplicatedMergeTree 系列引擎表中插入的数据块。 不管表引擎类型如何或表/数据库是否存，都返回 OK. 。

SYSTEM START FETCHES [ [ db . ] replicated_merge_tree_family_table_name ]



停止通过后台分发 ReplicatedMergeTree 系列引擎表中新插入的数据块到集群的其它副本节点。

SYSTEM STOP REPLICATED SENDS [ [ db . ] replicated_merge_tree_family_table_name ]



启动通过后台分发 ReplicatedMergeTree 系列引擎表中新插入的数据块到集群的其它副本节点。

SYSTEM START REPLICATED SENDS [ [ db . ] replicated_merge_tree_family_table_name ]



停止从Zookeeper中获取 ReplicatedMergeTree 系列表的复制队列的后台任务。可能的后台任务类型包含：merges, fetches, mutation，带有 ON CLUSTER 的ddl语句

SYSTEM STOP REPLICATION QUEUES [ [ db . ] replicated_merge_tree_family_table_name ]



启动从Zookeeper中获取 ReplicatedMergeTree 系列表的复制队列的后台任务。可能的后台任务类型包含：merges, fetches, mutation，带有 ON CLUSTER 的ddl语句

SYSTEM START REPLICATION QUEUES [ [ db . ] replicated_merge_tree_family_table_name ]



直到 ReplicatedMergeTree 表将要和集群的其它副本进行同步之前会一直运行。如果当前对表的获取操作禁用的话，在达到 receive_timeout 之前会一直运行。

SYSTEM SYNC REPLICA [ db . ] replicated_merge_tree_family_table_name



重置 ReplicatedMergeTree 表的Zookeeper会话状态。该操作会以Zookeeper为参照，对比当前状态，有需要的情况下将任务添加到ZooKeeper队列。 基于ZooKeeper的日期初始化复制队列，类似于 ATTACH TABLE 语句。短时间内不能对表进行任何操作。

SYSTEM RESTART REPLICA [ db . ] replicated_merge_tree_family_table_name



重置所有 ReplicatedMergeTree 表的ZooKeeper会话状态。该操作会以Zookeeper为参照，对比当前状态，有需要的情况下将任务添加到ZooKeeper队列。

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