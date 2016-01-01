index

大多数 ALTER TABLE 查询修改表设置或数据:

note 大多数 ALTER TABLE 查询只支持* MergeTree表，以及Merge和Distributed。

这些 ALTER 语句操作视图:

这些 ALTER 语句修改与基于角色的访问控制相关的实体:

ALTER TABLE ... MODIFY COMMENT 语句添加、修改或删除表中的注释，无论之前是否设置过。

用来操作表数据的ALTER查询是通过一种叫做“突变”的机制来实现的，最明显的是ALTER TABLE … DELETE和ALTER TABLE … UPDATE。它们是异步的后台进程，类似于MergeTree表的合并，产生新的“突变”版本的部件。

对于 *MergeTree 表，通过重写整个数据部分来执行突变。没有原子性——一旦突变的部件准备好，部件就会被替换，并且在突变期间开始执行的 SELECT 查询将看到来自已经突变的部件的数据，以及来自尚未突变的部件的数据。

突变完全按照它们的产生顺序排列，并按此顺序应用于每个部分。突变还与“INSERT INTO”查询进行部分排序:在提交突变之前插入表中的数据将被突变，而在此之后插入的数据将不会被突变。注意，突变不会以任何方式阻止插入。

突变查询在添加突变条目后立即返回(对于复制表到ZooKeeper，对于非复制表到文件系统)。突变本身使用系统配置文件设置异步执行。要跟踪突变的进程，可以使用 system.mutations 表。成功提交的变异将继续执行，即使ClickHouse服务器重新启动。没有办法回滚突变一旦提交，但如果突变卡住了，它可以取消与 KILL MUTATION 查询。

完成突变的条目不会立即删除(保留条目的数量由 finished_mutations_to_keep 存储引擎参数决定)。删除旧的突变条目。

对于非复制表，所有的 ALTER 查询都是同步执行的。对于复制表，查询只是向“ZooKeeper”添加相应动作的指令，动作本身会尽快执行。但是，查询可以等待所有副本上的这些操作完成。

对于所有的“ALTER”查询，您可以使用alter_sync设置等待。

通过 [replication_wait_for_inactive_replica_timeout] (/docs/zh/operations/settings/settings#replication-wait-for-inactive-replica-timeout]设置，可以指定不活动的副本执行所有 ALTER 查询的等待时间(以秒为单位)。

!!! info "备注"

对于所有的 `ALTER` 查询，如果 `alter_sync = 2` 和一些副本的不激活时间超过时间(在 `replication_wait_for_inactive_replica_timeout` 设置中指定)，那么将抛出一个异常 `UNFINISHED`。

