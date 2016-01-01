Использование базы данных clickhouse-local
clickhouse-local это CLI с встроенной версией ClickHouse. Он предоставляет пользователям возможности ClickHouse без необходимости установки сервера. В этом руководстве мы научимся использовать базу данных clickhouse-local из chDB.
Настройка
Сначала создадим виртуальное окружение:
Теперь установим chDB. Убедитесь, что у вас версия 2.0.2 или выше:
Теперь мы установим ipython:
Мы будем использовать
ipython для выполнения команд в оставшейся части руководства, которую можно запустить, выполнив:
Установка clickhouse-local
Скачивание и установка clickhouse-local такая же, как и скачивание и установка ClickHouse. Мы можем сделать это, выполнив следующую команду:
Чтобы запустить clickhouse-local с сохранением данных в директорию, нам нужно передать параметр
--path:
Ввод данных в clickhouse-local
По умолчанию база данных хранит данные только в памяти, поэтому нам нужно создать именованную базу данных, чтобы убедиться, что любые данные, которые мы вводим, сохраняются на диск.
Давайте создадим таблицу и вставим несколько случайных чисел:
Давайте напишем запрос, чтобы увидеть, какие данные у нас есть:
После того, как вы это сделали, убедитесь, что вы
exit; из CLI, так как только один процесс может удерживать блокировку на этой директории.
Если мы этого не сделаем, мы получим следующую ошибку, когда попытаемся подключиться к базе данных из chDB:
Подключение к базе данных clickhouse-local
Вернитесь в оболочку
ipython и импортируйте модуль
session из chDB:
Инициализируйте сессию, указывающую на
demo.chdb:
Затем мы можем выполнить тот же запрос, который возвращает квантии чисел:
Мы также можем вставить данные в эту базу данных из chDB:
После этого мы можем повторно выполнить запрос на квантии из chDB или clickhouse-local.