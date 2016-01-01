Использование базы данных clickhouse-local

clickhouse-local это CLI с встроенной версией ClickHouse. Он предоставляет пользователям возможности ClickHouse без необходимости установки сервера. В этом руководстве мы научимся использовать базу данных clickhouse-local из chDB.

Сначала создадим виртуальное окружение:

Теперь установим chDB. Убедитесь, что у вас версия 2.0.2 или выше:

Теперь мы установим ipython:

Мы будем использовать ipython для выполнения команд в оставшейся части руководства, которую можно запустить, выполнив:

Скачивание и установка clickhouse-local такая же, как и скачивание и установка ClickHouse. Мы можем сделать это, выполнив следующую команду:

Чтобы запустить clickhouse-local с сохранением данных в директорию, нам нужно передать параметр --path :

По умолчанию база данных хранит данные только в памяти, поэтому нам нужно создать именованную базу данных, чтобы убедиться, что любые данные, которые мы вводим, сохраняются на диск.

Давайте создадим таблицу и вставим несколько случайных чисел:

Давайте напишем запрос, чтобы увидеть, какие данные у нас есть:

После того, как вы это сделали, убедитесь, что вы exit; из CLI, так как только один процесс может удерживать блокировку на этой директории. Если мы этого не сделаем, мы получим следующую ошибку, когда попытаемся подключиться к базе данных из chDB:

Вернитесь в оболочку ipython и импортируйте модуль session из chDB:

Инициализируйте сессию, указывающую на demo.chdb :

Затем мы можем выполнить тот же запрос, который возвращает квантии чисел:

Мы также можем вставить данные в эту базу данных из chDB:

После этого мы можем повторно выполнить запрос на квантии из chDB или clickhouse-local.