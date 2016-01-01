Как выполнить запрос к удаленному серверу ClickHouse
В этом руководстве мы узнаем, как выполнить запрос к удаленному серверу ClickHouse из chDB.
Настройка
Сначала создадим виртуальное окружение:
Теперь мы установим chDB. Убедитесь, что у вас версия 2.0.2 или выше:
Теперь мы установим pandas и ipython:
Мы будем использовать
ipython для выполнения команд в остальной части руководства, который можно запустить, выполнив:
Вы также можете использовать код в Python-скрипте или в своем любимом блокноте.
Введение в ClickPy
Удаленный сервер ClickHouse, к которому мы будем выполнять запрос, это ClickPy.
ClickPy отслеживает все загрузки пакетов PyPI и позволяет вам исследовать статистику пакетов через интерфейс.
Основная база данных доступна для запросов с использованием пользователя
play.
Вы можете узнать больше о ClickPy в его репозитории на GitHub.
Запрос к службе ClickPy ClickHouse
Импортируем chDB:
Мы будем выполнять запрос к ClickPy, используя функцию
remoteSecure.
Эта функция принимает как минимум имя хоста, имя таблицы и имя пользователя.
Мы можем написать следующий запрос, чтобы вернуть количество загрузок в день для пакета
openai в формате DataFrame Pandas:
Теперь сделаем то же самое, чтобы вернуть загрузки для
scikit-learn:
Объединение DataFrames Pandas
Теперь у нас есть два DataFrame, которые мы можем объединить по дате (которая является колонкой
x) следующим образом:
Затем мы можем вычислить соотношение загрузок Open AI к загрузкам
scikit-learn следующим образом:
Запрос к DataFrames Pandas
Теперь давайте скажем, что мы хотим найти даты с наилучшими и наихудшими соотношениями. Мы можем вернуться к chDB и вычислить эти значения:
Если вы хотите узнать больше о запросах к DataFrames Pandas, смотрите руководство для разработчиков по DataFrames Pandas.