DataStore предоставляет широкие возможности настройки для выбора движка выполнения, режима совместимости, журналирования, кеширования, профилирования и коррекции типов данных (dtype).
Краткая справка
from chdb.datastore.config import config
# Quick setup presets
config.enable_debug() # Enable verbose logging
config.use_chdb() # Force ClickHouse engine
config.use_pandas() # Force pandas engine
config.use_auto() # Auto-select engine (default)
config.use_performance_mode() # SQL-first, max throughput
config.use_pandas_compat() # Full pandas compatibility (default)
config.enable_profiling() # Enable performance profiling
Все параметры конфигурации
|Категория
|Опция
|Значения
|По умолчанию
|Описание
|Logging
log_level
|DEBUG/INFO/WARNING/ERROR
|WARNING
|Уровень детализации логов
log_format
|"simple", "verbose"
|"simple"
|Формат сообщений лога
|Cache
cache_enabled
|True/False
|True
|Включить кэширование результатов
cache_ttl
|float (seconds)
|0.0
|Время жизни кэша (TTL)
|Engine
execution_engine
|"auto", "chdb", "pandas"
|"auto"
|Движок выполнения
cross_datastore_engine
|"auto", "chdb", "pandas"
|"auto"
|Операции между DataStore
|Compat
compat_mode
|"pandas", "performance"
|"pandas"
|Режим совместимости: Pandas или максимальная производительность (SQL-first)
|Profiling
profiling_enabled
|True/False
|False
|Включить профилирование
|Dtype
correction_level
|NONE/CRITICAL/HIGH/MEDIUM/ALL
|HIGH
|Уровень коррекции Dtype
Способы настройки
Настройка логирования
from chdb.datastore.config import config
import logging
# Set log level
config.set_log_level(logging.DEBUG)
config.set_log_level(logging.INFO)
config.set_log_level(logging.WARNING) # Default
config.set_log_level(logging.ERROR)
# Set log format
config.set_log_format("simple") # Default
config.set_log_format("verbose") # More details
# Quick enable debug mode
config.enable_debug() # Sets DEBUG level + verbose format
Дополнительные сведения см. в разделе Logging.
Настройка кэша
# Enable/disable caching
config.set_cache_enabled(True) # Default
config.set_cache_enabled(False) # Disable caching
# Set cache TTL (time-to-live)
config.set_cache_ttl(60.0) # Cache expires after 60 seconds
config.set_cache_ttl(0.0) # No expiration (default)
# Check current settings
print(config.cache_enabled)
print(config.cache_ttl)
Конфигурация движка
# Set execution engine
config.set_execution_engine('auto') # Auto-select (default)
config.set_execution_engine('chdb') # Force ClickHouse
config.set_execution_engine('pandas') # Force pandas
# Quick presets
config.use_auto() # Auto-select
config.use_chdb() # Force ClickHouse
config.use_pandas() # Force pandas
# Cross-DataStore engine (for operations between different DataStores)
config.set_cross_datastore_engine('auto')
config.set_cross_datastore_engine('chdb')
config.set_cross_datastore_engine('pandas')
# Check current engine
print(config.execution_engine)
Подробности см. в разделе Execution Engine.
Режим совместимости
# Performance mode: SQL-first, no pandas compatibility overhead
config.use_performance_mode()
# or: config.set_compat_mode('performance')
# Pandas compatibility mode (default)
config.use_pandas_compat()
# or: config.set_compat_mode('pandas')
# Check current mode
print(config.compat_mode) # 'pandas' or 'performance'
Подробнее см. раздел Режим производительности.
Настройка профилирования
# Enable profiling
config.enable_profiling()
config.set_profiling_enabled(True)
# Disable profiling
config.set_profiling_enabled(False)
# Check if profiling is enabled
print(config.profiling_enabled)
Подробности см. в разделе Profiling.
Коррекция типов данных
from chdb.datastore.dtype_correction.config import CorrectionLevel
# Set correction level
config.set_correction_level(CorrectionLevel.NONE) # No correction
config.set_correction_level(CorrectionLevel.CRITICAL) # Critical types only
config.set_correction_level(CorrectionLevel.HIGH) # Default
config.set_correction_level(CorrectionLevel.MEDIUM) # More corrections
config.set_correction_level(CorrectionLevel.ALL) # All corrections
Использование объекта config
Объект
config — это синглтон, который управляет всеми параметрами:
from chdb.datastore.config import config
# Read settings
print(config.log_level)
print(config.execution_engine)
print(config.cache_enabled)
print(config.profiling_enabled)
# Modify settings
config.set_log_level(logging.DEBUG)
config.set_execution_engine('chdb')
config.set_cache_enabled(False)
config.enable_profiling()
Конфигурация в коде
Настройка отдельных скриптов
from chdb import datastore as pd
from chdb.datastore.config import config
# Configure at script start
config.enable_debug()
config.use_chdb()
config.enable_profiling()
# Your DataStore code
ds = pd.read_csv("data.csv")
result = ds.filter(ds['age'] > 25).groupby('city').agg({'salary': 'mean'})
Менеджер контекста (планируется)
# Planned feature: temporary configuration
with config.override(execution_engine='pandas'):
result = ds.process()
# Original settings restored
Типовые сценарии настройки
Разработка и отладка
from chdb.datastore.config import config
config.enable_debug() # Verbose logging
config.enable_profiling() # Performance tracking
config.set_cache_enabled(False) # Disable caching for fresh results
Продакшн-среда
from chdb.datastore.config import config
import logging
config.set_log_level(logging.WARNING) # Minimal logging
config.set_execution_engine('auto') # Optimal engine selection
config.set_cache_enabled(True) # Enable caching
config.set_profiling_enabled(False) # Disable profiling overhead
Максимальная пропускная способность
from chdb.datastore.config import config
config.use_performance_mode() # SQL-first, no pandas overhead
config.set_cache_enabled(False) # Disable cache for streaming
Тестирование производительности
from chdb.datastore.config import config
config.use_chdb() # Force ClickHouse for benchmarks
config.enable_profiling() # Track performance
config.set_cache_enabled(False) # Disable cache for accurate timing
Проверка совместимости с Pandas
from chdb.datastore.config import config
config.use_pandas() # Force pandas engine
config.enable_debug() # See what operations are used