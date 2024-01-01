Миграция с pandas

В этом руководстве показано, как перенести существующий код с pandas в DataStore для повышения производительности, обеспечивая при этом совместимость.
Миграция в одну строку
Самая простая миграция — это изменение вашего импорта:
# Before (pandas)
import pandas as pd
# After (DataStore)
from chdb import datastore as pd
Вот и всё! Почти весь код на pandas будет работать без изменений.
Пошаговая миграция
Измените импорт
# Замените это:
import pandas as pd
# На это:
from chdb import datastore as pd
Протестируйте свой код
Запустите свой существующий код. Большинство операций работают без изменений:
from chdb import datastore as pd
# Все эти операции работают одинаково
df = pd.read_csv("data.csv")
result = df[df['age'] > 25]
grouped = df.groupby('city')['salary'].mean()
df.to_csv("output.csv")
Обработайте отличия
Некоторые операции работают по-другому. См. раздел
Ключевые отличия ниже.
Что работает без изменений
Загрузка данных
# All these work the same
df = pd.read_csv("data.csv")
df = pd.read_parquet("data.parquet")
df = pd.read_json("data.json")
df = pd.read_excel("data.xlsx")
Фильтрация
# Boolean indexing
df[df['age'] > 25]
df[(df['age'] > 25) & (df['city'] == 'NYC')]
# query() method
df.query('age > 25 and salary > 50000')
Выбор
# Column selection
df['name']
df[['name', 'age']]
# Row selection
df.head(10)
df.tail(10)
df.iloc[0:100]
Группировка и агрегирование
# GroupBy
df.groupby('city')['salary'].mean()
df.groupby(['city', 'dept']).agg({'salary': ['sum', 'mean']})
Сортировка
df.sort_values('salary', ascending=False)
df.sort_values(['city', 'age'])
Строковые операции
df['name'].str.upper()
df['name'].str.contains('John')
df['name'].str.len()
Операции с датой и временем
df['date'].dt.year
df['date'].dt.month
df['date'].dt.dayofweek
Операции ввода/вывода
df.to_csv("output.csv")
df.to_parquet("output.parquet")
df.to_json("output.json")
Основные отличия
1. Ленивые вычисления
Операции в DataStore выполняются лениво — они не запускаются, пока не понадобятся результаты.
pandas:
# Executes immediately
result = df[df['age'] > 25]
print(type(result)) # pandas.DataFrame
DataStore:
# Builds query, doesn't execute yet
result = ds[ds['age'] > 25]
print(type(result)) # DataStore (lazy)
# Executes when you need the data
print(result) # Triggers execution
df = result.to_df() # Triggers execution
2. Типы возвращаемых значений
Operation Возвращаемое значение pandas Возвращаемое значение DataStore
df['col']
Series ColumnExpr (lazy)
df[['a', 'b']]
DataFrame DataStore (lazy)
df[condition]
DataFrame DataStore (lazy)
df.groupby('x')
GroupBy LazyGroupBy 3. Отсутствие параметра inplace
DataStore не поддерживает
inplace=True. Всегда используйте возвращаемое значение:
pandas:
df.drop(columns=['col'], inplace=True)
DataStore (хранилище данных):
ds = ds.drop(columns=['col']) # Assign the result
4. Сравнение объектов DataStore
pandas не распознаёт объекты DataStore, поэтому для сравнения используйте метод
to_pandas():
# This may not work as expected
df == ds # pandas doesn't know DataStore
# Do this instead
df.equals(ds.to_pandas())
5. Порядок строк
DataStore может не сохранять порядок строк при работе с файловыми источниками (например, SQL-базами данных). Используйте явную сортировку:
# pandas preserves order
df = pd.read_csv("data.csv")
# DataStore - use sort for guaranteed order
ds = pd.read_csv("data.csv")
ds = ds.sort('id') # Explicit ordering
Сценарии миграции
Паттерн 1: Чтение — анализ — запись
# pandas
import pandas as pd
df = pd.read_csv("data.csv")
result = df[df['amount'] > 100].groupby('category')['amount'].sum()
result.to_csv("output.csv")
# DataStore - same code works!
from chdb import datastore as pd
df = pd.read_csv("data.csv")
result = df[df['amount'] > 100].groupby('category')['amount'].sum()
result.to_csv("output.csv")
Шаблон 2: DataFrame с операциями pandas
Если вам нужны специальные возможности pandas, выполняйте преобразование в самом конце:
from chdb import datastore as pd
# Fast DataStore operations
ds = pd.read_csv("large_data.csv")
ds = ds.filter(ds['date'] >= '2024-01-01')
ds = ds.filter(ds['amount'] > 100)
# Convert to pandas for specific features
df = ds.to_df()
df_pivoted = df.pivot_table(...) # pandas-specific
Паттерн 3: Комбинированный рабочий процесс
from chdb import datastore as pd
import pandas
# Start with DataStore for fast filtering
ds = pd.read_csv("huge_file.csv") # 10M rows
ds = ds.filter(ds['year'] == 2024) # Fast SQL filter
ds = ds.select('col1', 'col2', 'col3') # Column pruning
# Convert for pandas-specific operations
df = ds.to_df() # Now only ~100K rows
result = df.apply(complex_custom_function) # pandas
Сравнение производительности
DataStore значительно быстрее при работе с большими наборами данных:
Операция pandas DataStore Ускорение GroupBy count 347 мс 17 мс 19.93x Complex pipeline 2,047 мс 380 мс 5.39x Filter+Sort+Head 1,537 мс 350 мс 4.40x GroupBy agg 406 мс 141 мс 2.88x
Бенчмарк на 10 млн строк
Устранение неполадок при миграции
Проблема: операция не работает
Некоторые операции pandas могут не поддерживаться. Проверьте:
Есть ли операция в
списке совместимости? Попробуйте сначала перевести данные в pandas:
ds.to_df().operation()
Проблема: различающиеся результаты
Включите отладочное журналирование, чтобы понять, что происходит:
from chdb.datastore.config import config
config.enable_debug()
# View the SQL being generated
ds.filter(ds['x'] > 10).explain()
Проблема: низкая производительность
Проверьте характер выполнения:
# Bad: Multiple small executions
for i in range(1000):
result = ds.filter(ds['id'] == i).to_df()
# Good: Single execution
result = ds.filter(ds['id'].isin(ids)).to_df()
Проблема: несоответствия типов
DataStore может по-разному выводить типы данных:
# Check types
print(ds.dtypes)
# Force conversion
ds['col'] = ds['col'].astype('int64')
Стратегия постепенной миграции
1-я неделя: Проверка совместимости
# Keep both imports
import pandas as pd
from chdb import datastore as ds
# Compare results
pdf = pd.read_csv("data.csv")
dsf = ds.read_csv("data.csv")
# Verify they match
assert pdf.equals(dsf.to_pandas())
Неделя 2: Миграция простых скриптов
Начните со скриптов, которые:
Читают большие файлы
Выполняют фильтрацию и агрегацию
Не используют пользовательские функции apply
Неделя 3: Работа со сложными случаями
Для скриптов с пользовательскими функциями:
from chdb import datastore as pd
# Let DataStore handle the heavy lifting
ds = pd.read_csv("data.csv")
ds = ds.filter(ds['year'] == 2024) # SQL
# Convert for custom work
df = ds.to_df()
result = df.apply(my_custom_function)
Неделя 4: Полная миграция
Переведите все скрипты на импорт в DataStore.
Часто задаваемые вопросы
Могу ли я использовать одновременно и pandas, и DataStore?
Да! Можно свободно преобразовывать данные между ними:
from chdb import datastore as ds
import pandas as pd
# DataStore to pandas
df = ds_result.to_pandas()
# pandas to DataStore
ds = ds.DataFrame(pd_result)
Будут ли мои тесты по-прежнему проходить?
Большинство тестов по-прежнему должно проходить. Для сравнительных тестов преобразуйте в pandas:
def test_my_function():
result = my_function()
expected = pd.DataFrame(...)
pd.testing.assert_frame_equal(result.to_pandas(), expected)
Могу ли я использовать DataStore в Jupyter?
Да! DataStore работает в Jupyter Notebook:
from chdb import datastore as pd
ds = pd.read_csv("data.csv")
ds.head() # Displays nicely in Jupyter
Как сообщить о проблемах?
Если вы обнаружите какие-либо проблемы совместимости, сообщите о них здесь:
https://github.com/chdb-io/chdb/issues