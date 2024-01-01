from chdb import datastore as pd ds = pd.read_csv("employees.csv") # Single condition senior = ds[ds['age'] > 30] # Multiple conditions (AND) senior_nyc = ds[(ds['age'] > 30) & (ds['city'] == 'NYC')] # Multiple conditions (OR) young_or_senior = ds[(ds['age'] < 25) | (ds['age'] > 50)] # Using filter method (SQL-style) result = ds.filter(ds['salary'] > 50000)