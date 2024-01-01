Построение запросов в DataStore

ds = DataStore.from_file("employees.csv") # Single condition result = ds.filter(ds['age'] > 30) result = ds.where(ds['salary'] >= 50000) # Multiple conditions (AND) result = ds.filter((ds['age'] > 30) & (ds['department'] == 'Engineering')) # Multiple conditions (OR) result = ds.filter((ds['city'] == 'NYC') | (ds['city'] == 'LA')) # NOT condition result = ds.filter(~(ds['status'] == 'inactive')) # String conditions result = ds.filter(ds['name'].str.contains('John')) result = ds.filter(ds['email'].str.endswith('@company.com')) # NULL checks result = ds.filter(ds['manager_id'].notnull()) result = ds.filter(ds['bonus'].isnull()) # IN condition result = ds.filter(ds['department'].isin(['Engineering', 'Product', 'Design'])) # BETWEEN condition result = ds.filter(ds['salary'].between(50000, 100000)) # Chained filters (AND) result = (ds .filter(ds['age'] > 25) .filter(ds['salary'] > 50000) .filter(ds['city'] == 'NYC') )