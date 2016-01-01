chDB
chDB — это быстрый встроенный SQL OLAP движок, работающий на базе ClickHouse. Вы можете использовать его, когда хотите получить мощь ClickHouse в языке программирования без необходимости подключения к серверу ClickHouse.
Какие языки поддерживает chDB?
chDB имеет следующие языковые привязки:
Какие форматы ввода и вывода поддерживаются?
chDB поддерживает Parquet, CSV, JSON, Apache Arrow, ORC и более 60 форматов.
Как начать?
- Если вы используете Go, Rust, NodeJS или Bun, ознакомьтесь с соответствующими страницами для языка.
- Если вы используете Python, посмотрите руководство для начинающих. Также есть руководства, показывающие, как выполнять общие задачи, такие как:
Вводное видео
Вы можете посмотреть короткое введение в проект chDB от Алексея Миловидова, оригинального создателя ClickHouse:
О chDB
- Прочитайте полную историю о возникновении проекта chDB на блоге Auxten
- Узнайте о chDB и его случаях использования на Официальном блоге ClickHouse
- Ознакомьтесь с chDB в вашем браузере, используя примеры codapi
Какую лицензию он использует?
chDB доступен под лицензией Apache License, Version 2.0.