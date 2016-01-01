chDB

chDB — это быстрый встроенный SQL OLAP движок, работающий на базе ClickHouse. Вы можете использовать его, когда хотите получить мощь ClickHouse в языке программирования без необходимости подключения к серверу ClickHouse.

chDB имеет следующие языковые привязки:

chDB поддерживает Parquet, CSV, JSON, Apache Arrow, ORC и более 60 форматов.

Вы можете посмотреть короткое введение в проект chDB от Алексея Миловидова, оригинального создателя ClickHouse:

Прочитайте полную историю о возникновении проекта chDB на блоге Auxten

Узнайте о chDB и его случаях использования на Официальном блоге ClickHouse

Ознакомьтесь с chDB в вашем браузере, используя примеры codapi

chDB доступен под лицензией Apache License, Version 2.0.