Перейти к основному содержимому
Перейти к основному содержимому

chDB

chDB — это быстрый встроенный SQL OLAP движок, работающий на базе ClickHouse. Вы можете использовать его, когда хотите получить мощь ClickHouse в языке программирования без необходимости подключения к серверу ClickHouse.

Какие языки поддерживает chDB?

chDB имеет следующие языковые привязки:

Какие форматы ввода и вывода поддерживаются?

chDB поддерживает Parquet, CSV, JSON, Apache Arrow, ORC и более 60 форматов.

Как начать?

Вводное видео

Вы можете посмотреть короткое введение в проект chDB от Алексея Миловидова, оригинального создателя ClickHouse:

О chDB

Какую лицензию он использует?

chDB доступен под лицензией Apache License, Version 2.0.