SQL для пользователей pandas
DataStore компилирует операции в стиле pandas в оптимизированные SQL-запросы. Это руководство помогает пользователям pandas понять SQL, лежащий в основе их операций.
Просмотр сгенерированного SQL-кода
from chdb import datastore as pd
ds = pd.read_csv("sales.csv")
query = (ds
.filter(ds['amount'] > 1000)
.groupby('region')
.agg({'amount': ['sum', 'mean']})
.sort('sum', ascending=False)
.head(10)
)
# View the SQL
print(query.to_sql())
Результат:
SELECT region, SUM(amount) AS sum, AVG(amount) AS mean
FROM file('sales.csv', 'CSVWithNames')
WHERE amount > 1000
GROUP BY region
ORDER BY sum DESC
LIMIT 10
Соответствие базовых операций
Фильтрация (WHERE)
|pandas
|SQL
df[df['age'] > 25]
WHERE age > 25
df[df['city'] == 'NYC']
WHERE city = 'NYC'
df[(df['x'] > 10) & (df['y'] < 20)]
WHERE x > 10 AND y < 20
df[(df['a'] == 1) | (df['b'] == 2)]
WHERE a = 1 OR b = 2
df[~(df['status'] == 'inactive')]
WHERE NOT status = 'inactive'
df[df['col'].isin([1, 2, 3])]
WHERE col IN (1, 2, 3)
df[df['val'].between(10, 20)]
WHERE val BETWEEN 10 AND 20
df[df['name'].str.contains('John')]
WHERE position('John' IN name) > 0
Выборка (SELECT)
|pandas
|SQL
df['col']
SELECT col
df[['a', 'b', 'c']]
SELECT a, b, c
df.head(10)
LIMIT 10
df.tail(10)
|Сложнее (ORDER BY ... DESC LIMIT 10)
df.drop_duplicates()
SELECT DISTINCT *
Сортировка (ORDER BY)
|pandas
|SQL
df.sort_values('col')
ORDER BY col ASC
df.sort_values('col', ascending=False)
ORDER BY col DESC
df.sort_values(['a', 'b'])
ORDER BY a ASC, b ASC
df.sort_values(['a', 'b'], ascending=[True, False])
ORDER BY a ASC, b DESC
df.nlargest(10, 'col')
ORDER BY col DESC LIMIT 10
df.nsmallest(5, 'col')
ORDER BY col ASC LIMIT 5
GroupBy и агрегация
Базовые операции GroupBy
|pandas
|SQL
df.groupby('city')['sales'].sum()
SELECT city, SUM(sales) FROM ... GROUP BY city
df.groupby('city')['sales'].mean()
SELECT city, AVG(sales) FROM ... GROUP BY city
df.groupby('city').size()
SELECT city, COUNT(*) FROM ... GROUP BY city
df.groupby(['a', 'b'])['c'].sum()
SELECT a, b, SUM(c) FROM ... GROUP BY a, b
Агрегатные функции
|pandas
|SQL
sum()
SUM()
mean()
AVG()
count()
COUNT()
min()
MIN()
max()
MAX()
std()
stddevPop()
var()
varPop()
median()
MEDIAN()
nunique()
COUNT(DISTINCT col)
first()
any()
last()
anyLast()
Несколько агрегаций
# pandas
df.groupby('city').agg({
'sales': ['sum', 'mean'],
'quantity': 'sum'
})
# SQL
SELECT city,
SUM(sales) AS sales_sum,
AVG(sales) AS sales_mean,
SUM(quantity) AS quantity_sum
FROM data
GROUP BY city
Оператор HAVING
# pandas style
df.groupby('city')['sales'].sum().query('sales > 10000')
# DataStore style
ds.groupby('city').agg({'sales': 'sum'}).having(ds['sum'] > 10000)
# SQL
SELECT city, SUM(sales) AS sum
FROM data
GROUP BY city
HAVING sum > 10000
Операции соединения
|pandas
|SQL
pd.merge(df1, df2, on='id')
JOIN df2 ON df1.id = df2.id
pd.merge(df1, df2, on='id', how='left')
LEFT JOIN df2 ON ...
pd.merge(df1, df2, on='id', how='right')
RIGHT JOIN df2 ON ...
pd.merge(df1, df2, on='id', how='outer')
FULL OUTER JOIN df2 ON ...
pd.merge(df1, df2, left_on='a', right_on='b')
JOIN df2 ON df1.a = df2.b
Пример объединения строк
# pandas
result = pd.merge(employees, departments, on='dept_id', how='left')
# SQL equivalent
SELECT *
FROM employees e
LEFT JOIN departments d ON e.dept_id = d.dept_id
Операции со строками
|pandas
|SQL
df['col'].str.upper()
upper(col)
df['col'].str.lower()
lower(col)
df['col'].str.len()
length(col)
df['col'].str.strip()
trim(col)
df['col'].str.contains('x')
position('x' IN col) > 0
df['col'].str.startswith('x')
startsWith(col, 'x')
df['col'].str.endswith('x')
endsWith(col, 'x')
df['col'].str.replace('a', 'b')
replace(col, 'a', 'b')
df['col'].str[:5]
substring(col, 1, 5)
Операции с датой и временем
|pandas
|SQL
df['date'].dt.year
toYear(date)
df['date'].dt.month
toMonth(date)
df['date'].dt.day
toDayOfMonth(date)
df['date'].dt.hour
toHour(date)
df['date'].dt.dayofweek
toDayOfWeek(date)
df['date'].dt.quarter
toQuarter(date)
Арифметические операции
|pandas
|SQL
df['a'] + df['b']
a + b
df['a'] - df['b']
a - b
df['a'] * df['b']
a * b
df['a'] / df['b']
a / b
df['a'] // df['b']
intDiv(a, b)
df['a'] % df['b']
a % b
df['a'] ** 2
pow(a, 2)
df['a'].abs()
abs(a)
df['a'].round(2)
round(a, 2)
Обработка значений NULL
|pandas
|SQL
df['col'].isna()
isNull(col)
df['col'].notna()
isNotNull(col)
df.dropna()
WHERE col IS NOT NULL (для каждого столбца)
df.fillna(0)
ifNull(col, 0)
df.fillna({'a': 0, 'b': 'x'})
ifNull(a, 0), ifNull(b, 'x')
Полный пример
Код на pandas
import pandas as pd
df = pd.read_csv("sales.csv")
result = (df
[df['date'] >= '2024-01-01'] # Filter
[df['amount'] > 100] # Filter
[['region', 'category', 'amount']] # Select columns
.groupby(['region', 'category']) # Group
.agg({
'amount': ['sum', 'mean', 'count']
})
.reset_index() # Flatten
.query('amount_sum > 10000') # Having
.sort_values('amount_sum', ascending=False) # Sort
.head(20) # Limit
)
Эквивалентный SQL‑запрос
SELECT
region,
category,
SUM(amount) AS amount_sum,
AVG(amount) AS amount_mean,
COUNT(amount) AS amount_count
FROM file('sales.csv', 'CSVWithNames')
WHERE date >= '2024-01-01'
AND amount > 100
GROUP BY region, category
HAVING amount_sum > 10000
ORDER BY amount_sum DESC
LIMIT 20
Код DataStore
from chdb import datastore as pd
ds = pd.read_csv("sales.csv")
result = (ds
.filter(ds['date'] >= '2024-01-01')
.filter(ds['amount'] > 100)
.select('region', 'category', 'amount')
.groupby('region', 'category')
.agg({'amount': ['sum', 'mean', 'count']})
.having(ds['sum'] > 10000)
.sort('sum', ascending=False)
.head(20)
)
# View the generated SQL
print(result.to_sql())
Краткий обзор ключевых слов SQL
|Операция pandas
|Оператор SQL
df[condition]
WHERE
df[['a', 'b']]
SELECT a, b
df.groupby('x')
GROUP BY x
.agg({'col': 'sum'})
SUM(col)
.sort_values('x')
ORDER BY x
.head(n)
LIMIT n
pd.merge()
JOIN
.drop_duplicates()
DISTINCT
.having()
HAVING
Советы пользователям pandas
1. Думайте в терминах SQL-операций
Когда пишете код DataStore, задумайтесь, какой SQL-запрос вы хотели бы получить:
# If you want: SELECT ... WHERE ... GROUP BY ... ORDER BY ... LIMIT
# Write:
ds.filter(...).groupby(...).agg(...).sort(...).head(...)
2. Используйте to_sql() для изучения SQL
# See how your pandas code becomes SQL
query = ds.filter(ds['x'] > 10).groupby('y').sum()
print(query.to_sql())
3. Используйте возможности SQL
DataStore предоставляет вам возможности SQL с синтаксисом pandas:
# Window functions
ds['rank'] = F.row_number().over(partition_by='category', order_by='score')
# Conditional aggregation
ds.groupby('region').agg({
'high_value': ('amount', F.sum_if(Field('amount') > 1000))
})