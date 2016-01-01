Перейти к основному содержимому
Конфигурация на уровне функций

DataStore предоставляет тонкий контроль за выполнением на уровне отдельных функций, включая выбор движка и корректировку Dtype.

Конфигурация движка функций

Переопределяйте движок выполнения для конкретных функций.

Задание движков функций

from chdb.datastore.config import function_config

# Force specific functions to use chdb
function_config.use_chdb('length', 'substring', 'concat')

# Force specific functions to use pandas
function_config.use_pandas('upper', 'lower', 'capitalize')

# Set default preference
function_config.prefer_chdb()    # Default to chdb
function_config.prefer_pandas()  # Default to pandas

# Reset to auto
function_config.reset()

Когда использовать

Принудительно использовать chdb для:

  • Функций с более высокой производительностью в ClickHouse
  • Функций, которые выигрывают от SQL-оптимизации
  • Масштабных операций со строками и датой/временем

Принудительно использовать pandas для:

  • Функций с поведением, специфичным для pandas
  • Случаев, когда требуется полная совместимость с pandas
  • Пользовательских строковых операций

Пример

from chdb import datastore as pd
from chdb.datastore.config import function_config

# Configure function engines
function_config.use_chdb('length', 'substring')
function_config.use_pandas('upper')

ds = pd.read_csv("data.csv")

# length() will use chdb
ds['name_len'] = ds['name'].str.len()

# substring() will use chdb  
ds['prefix'] = ds['name'].str.slice(0, 3)

# upper() will use pandas
ds['name_upper'] = ds['name'].str.upper()

Общие функции

159+ функций доступны как в движках chdb, так и pandas:

КатегорияФункции
Stringlength, upper, lower, trim, ltrim, rtrim, concat, substring, replace, reverse, contains, startswith, endswith
Mathabs, round, floor, ceil, exp, log, log10, sqrt, pow, sin, cos, tan
DateTimeyear, month, day, hour, minute, second, dayofweek, dayofyear, quarter
Aggregationsum, avg, min, max, count, std, var, median

Для общих функций движок выбирается на основе:

  1. Явной настройки функции (если указана)
  2. Глобальной настройки параметра execution_engine
  3. Автоматического выбора на основе контекста

Функции, доступные только в chdb

Некоторые функции доступны только через ClickHouse:

КатегорияФункции
ArrayarraySum, arrayAvg, arraySort, arrayDistinct, groupArray, arrayElement
JSONJSONExtractString, JSONExtractInt, JSONExtractFloat, JSONHas
URLdomain, path, protocol, extractURLParameter
IPIPv4StringToNum, IPv4NumToString, isIPv4String
GeogreatCircleDistance, geoDistance, geoToH3
HashcityHash64, xxHash64, sipHash64, MD5, SHA256
Условные функцииsumIf, countIf, avgIf, minIf, maxIf

Эти функции автоматически используют движок chdb независимо от конфигурации.

Функции, доступные только в pandas

Некоторые функции доступны только через pandas:

КатегорияФункции
ApplyПользовательские lambda-выражения, пользовательские функции
Сложный PivotСводные таблицы с пользовательской агрегацией
Stack/UnstackСложные операции изменения формы данных
InterpolateМетоды интерполяции временных рядов

Эти функции автоматически используют движок pandas вне зависимости от конфигурации.

Коррекция типов данных (Dtype)

Настройте правила, по которым DataStore корректирует типы данных между движками.

Уровни коррекции

from chdb.datastore.dtype_correction.config import CorrectionLevel
from chdb.datastore.config import config

# No correction
config.set_correction_level(CorrectionLevel.NONE)

# Critical types only (NULL handling, boolean)
config.set_correction_level(CorrectionLevel.CRITICAL)

# High priority (default) - common type mismatches
config.set_correction_level(CorrectionLevel.HIGH)

# Medium - more aggressive correction
config.set_correction_level(CorrectionLevel.MEDIUM)

# All - correct all possible types
config.set_correction_level(CorrectionLevel.ALL)

Подробное описание уровней коррекции

УровеньОписаниеКорректируемые типы
NONEБез автоматической коррекцииНет
CRITICALКритически важные коррекцииОбработка NULL, преобразование логических значений
HIGH (по умолчанию)Наиболее распространённые коррекцииТочность целых/вещественных чисел, значения datetime, кодировка строк
MEDIUMДополнительные коррекцииТочность чисел DECIMAL, обработка часовых поясов
ALLМаксимальная коррекцияВсе различия типов

Когда требуется исправление типов

Различия в типах могут возникать в следующих случаях:

  1. ClickHouse → pandas: Разные разряды целочисленных типов (Int64 vs int64)
  2. pandas → ClickHouse: Преобразование объектов Python в SQL-типы
  3. Обработка NULL: pandas NA vs ClickHouse NULL
  4. Boolean: Различные представления логических типов
  5. DateTime: Различия в часовых поясах

Пример

from chdb.datastore.dtype_correction.config import CorrectionLevel
from chdb.datastore.config import config

# Strict mode - expect exact type matches
config.set_correction_level(CorrectionLevel.NONE)

# Relaxed mode - auto-fix type issues
config.set_correction_level(CorrectionLevel.ALL)

API конфигурации функций

Объект function_config

from chdb.datastore.config import function_config

# Force engine for functions
function_config.use_chdb(*function_names)
function_config.use_pandas(*function_names)

# Set default preference
function_config.prefer_chdb()
function_config.prefer_pandas()

# Reset to default (auto)
function_config.reset()

# Check configuration
function_config.get_engine('length')  # Returns 'chdb', 'pandas', or 'auto'

Переопределение на уровне вызова

Некоторые методы поддерживают переопределение движка на уровне отдельного вызова:

# Using engine parameter (where supported)
ds['result'] = ds['col'].str.upper(engine='pandas')

Лучшие практики

1. Сначала используйте настройки по умолчанию

# Use auto mode, let DataStore decide
config.use_auto()

2. Настройка под конкретные типы нагрузок

# For ClickHouse-optimized string processing
function_config.use_chdb('length', 'substring', 'concat')

# For pandas-compatible string behavior
function_config.use_pandas('upper', 'lower')

3. Используйте соответствующий уровень исправления

# Development: more permissive
config.set_correction_level(CorrectionLevel.ALL)

# Production: stricter
config.set_correction_level(CorrectionLevel.HIGH)

4. Протестируйте оба движка

# Test with chdb
config.use_chdb()
result_chdb = process_data()

# Test with pandas
config.use_pandas()
result_pandas = process_data()

# Compare results
assert result_chdb.equals(result_pandas)