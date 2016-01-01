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Руководства chDB

Посмотрите наши руководства для разработчиков chDB ниже:

СтраницаОписание
Как выполнить запрос к Parquet файламУзнайте, как выполнять запросы к Parquet файлам с помощью chDB.
Как выполнить запрос к данным в S3 ведреУзнайте, как выполнять запросы к данным в S3 ведре с помощью chDB.
Использование базы данных clickhouse-localУзнайте, как использовать базу данных clickhouse-local с chDB
Как выполнять запросы к DataFrames Pandas с chDBУзнайте, как выполнять запросы к DataFrames Pandas с chDB
JupySQL и chDBКак установить chDB для Bun
Как выполнить запрос к удаленному серверу ClickHouseВ этом руководстве мы научимся выполнять запросы к удаленному серверу ClickHouse из chDB.
Как выполнять запросы к Apache Arrow с chDBВ этом руководстве мы научимся выполнять запросы к таблицам Apache Arrow с помощью chDB