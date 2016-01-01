JupySQL и chDB
JupySQL - это библиотека Python, которая позволяет выполнять SQL в Jupyter ноутбуках и оболочке IPython. В этом руководстве мы научимся выполнять запросы к данным, используя chDB и JupySQL.
Настройка
Сначала создадим виртуальное окружение:
А затем установим JupySQL, IPython и Jupyter Lab:
Мы можем использовать JupySQL в IPython, который можно запустить, выполнив:
Или в Jupyter Lab, выполнив:
Если вы используете Jupyter Lab, вам необходимо создать ноутбук, прежде чем следовать остальной части руководства.
Скачивание набора данных
Мы будем использовать один из наборов данных tennis_atp Джеффа Сакмана, который содержит метаданные о игроках и их рейтингах с течением времени. Начнем с загрузки файлов с рейтингами:
Конфигурирование chDB и JupySQL
Следующим шагом импортируем модуль
dbapi для chDB:
И создадим подключение к chDB.
Любые данные, которые мы сохраним, будут сохранены в директории
atp.chdb:
Теперь загрузим магию
sql и создадим подключение к chDB:
Затем отобразим лимит отображения, чтобы результаты запросов не обрезались:
Выполнение запросов к данным в CSV файлах
Мы скачали ряд файлов с префиксом
atp_rankings.
Давайте использовать оператор
DESCRIBE, чтобы понять схему:
Мы также можем написать запрос
SELECT непосредственно к этим файлам, чтобы посмотреть, как выглядят данные:
Формат данных немного странный.
Давайте очистим эту дату и используем оператор
REPLACE, чтобы вернуть отформатированную
ranking_date:
Импорт CSV файлов в chDB
Теперь мы собираемся сохранить данные из этих CSV файлов в таблицу. По умолчанию база данных не сохраняет данные на диске, поэтому нам сначала нужно создать другую базу данных:
А теперь создадим таблицу под названием
rankings, структура которой будет определяться на основе содержимого CSV файлов:
Давайте быстро проверим данные в нашей таблице:
Выглядит неплохо - вывод, как и ожидалось, совпадает с выводом при запросе к CSV файлам напрямую.
Следующим шагом мы будем следовать тому же процессу для метаданных игроков. На этот раз данные находятся в одном CSV файле, поэтому давайте загрузим этот файл:
А затем создадим таблицу под названием
players на основе содержимого CSV файла.
Мы также очистим поле
dob, чтобы оно имело тип
Date32.
В ClickHouse тип
Dateподдерживает только даты с 1970 года и позже. Поскольку колонка
dobсодержит даты до 1970 года, мы будем использовать тип
Date32.
После завершения процесса мы можем взглянуть на данные, которые мы загрузили:
Запросы к chDB
Загрузка данных завершена, теперь пришло время интересной части - выполнения запросов к данным!
Теннисные игроки получают очки в зависимости от того, насколько хорошо они выступают на турнирах, в которых участвуют. Очки для каждого игрока начисляются в течение 52-недельного периода. Мы напишем запрос, который находит максимальное количество очков, накопленных каждым игроком, вместе с их рейтингом на тот момент:
Довольно интересно, что некоторые игроки из этого списка накопили много очков, не будучи номером 1 с этой суммой очков.
Сохранение запросов
Мы можем сохранять запросы, используя параметр
--save на одной строке с магией
%%sql.
Параметр
--no-execute означает, что выполнение запроса будет пропущено.
Когда мы запускаем сохраненный запрос, он будет преобразован в Общий Табличный Выражение (CTE) перед выполнением. В следующем запросе мы вычисляем максимальные очки, достигнутые игроками, когда они были на первом месте:
Запросы с параметрами
Мы также можем использовать параметры в наших запросах. Параметры - это обычные переменные:
А затем мы можем использовать синтаксис
{{variable}} в нашем запросе.
Следующий запрос находит игроков, которые имели наименьшее количество дней между первым рейтингом в топ-10 и последним рейтингом в топ-10:
Построение гистограмм
JupySQL также имеет ограниченные функции построения графиков. Мы можем создавать боковые диаграммы или гистограммы.
Мы собираемся создать гистограмму, но сначала давайте напишем (и сохраним) запрос, который вычисляет рейтинги в пределах топ-100, которых достиг каждый игрок. Мы сможем использовать это для создания гистограммы, которая подсчитывает, сколько игроков достигли каждого рейтинга:
Затем мы можем создать гистограмму, выполнив следующее: