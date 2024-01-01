Перейти к основному содержимому
Конфигурация движка выполнения

DataStore может выполнять операции с использованием различных бэкэндов. В этом руководстве рассматривается, как настраивать и оптимизировать выбор движка выполнения.

Доступные движки

EngineОписаниеЛучше всего подходит для
autoАвтоматически выбирает оптимальный движок для каждой операцииОбщее использование (по умолчанию)
chdbВыполняет все операции только через ClickHouse SQLКрупные наборы данных, агрегации
pandasВыполняет все операции только через pandasТестирование совместимости, функции, специфичные для pandas

Выбор движка

Глобальная конфигурация

from chdb.datastore.config import config

# Option 1: Using set method
config.set_execution_engine('auto')    # Default
config.set_execution_engine('chdb')    # Force ClickHouse
config.set_execution_engine('pandas')  # Force pandas

# Option 2: Using shortcuts
config.use_auto()     # Auto-select
config.use_chdb()     # Force ClickHouse
config.use_pandas()   # Force pandas

Проверка текущего движка выполнения

print(config.execution_engine)  # 'auto', 'chdb', or 'pandas'

Автоматический режим

В режиме auto (значение по умолчанию) DataStore выбирает оптимальный движок выполнения для каждой операции:

Операции, выполняемые в chDB

  • SQL-совместимая фильтрация данных (filter(), where())
  • Выбор столбцов (select())
  • Сортировка (sort(), orderby())
  • Группировка и агрегация (groupby().agg())
  • Соединения (join(), merge())
  • Удаление дубликатов (distinct(), drop_duplicates())
  • Ограничение выборки (limit(), head(), tail())

Операции, выполняемые в pandas

  • Пользовательские функции apply (apply(custom_func))
  • Сложные сводные таблицы с пользовательскими агрегациями
  • Операции, которые нельзя выразить на SQL
  • Когда входные данные уже представлены в виде pandas DataFrame

Пример

from chdb import datastore as pd
from chdb.datastore.config import config

config.use_auto()  # Default

ds = pd.read_csv("data.csv")

# This uses chDB (SQL)
result = (ds
    .filter(ds['amount'] > 100)   # SQL: WHERE
    .groupby('region')            # SQL: GROUP BY
    .agg({'amount': 'sum'})       # SQL: SUM()
)

# This uses pandas (custom function)
result = ds.apply(lambda row: complex_calculation(row), axis=1)

Режим chDB

Выполнять все операции только через ClickHouse SQL:

config.use_chdb()

Когда использовать

  • Обработка больших наборов данных (миллионы строк)
  • Нагрузки с ресурсоёмкими операциями агрегации
  • Когда нужна максимальная оптимизация SQL
  • Предсказуемое поведение во всех операциях

Характеристики производительности

Тип операцииПроизводительность
Группировка/агрегацияОтличная (до 20 раз быстрее)
Сложная фильтрацияОтличная
СортировкаОчень хорошая
Простые одиночные фильтрыХорошая (незначительные накладные расходы)

Ограничения

  • Пользовательские функции Python могут не поддерживаться
  • Некоторые функции, специфичные для pandas, требуют преобразования

Режим pandas

Принудительное выполнение всех операций в pandas:

config.use_pandas()

Когда использовать

  • Тестирование совместимости с pandas
  • Использование специфичных для pandas функций
  • Отладка проблем, связанных с pandas
  • Когда данные уже находятся в формате pandas

Характеристики производительности

Тип операцииПроизводительность
Простые одиночные операцииХорошая
Пользовательские функцииОтличная
Сложные агрегацииМедленнее, чем chDB
Большие наборы данныхТребовательны к памяти

Движок Cross-DataStore

Настройте движок для операций по объединению столбцов из разных DataStore:

# Set cross-DataStore engine
config.set_cross_datastore_engine('auto')
config.set_cross_datastore_engine('chdb')
config.set_cross_datastore_engine('pandas')

Пример

ds1 = pd.read_csv("sales.csv")
ds2 = pd.read_csv("inventory.csv")

# This operation involves two DataStores
result = ds1.join(ds2, on='product_id')
# Uses cross_datastore_engine setting

Логика выбора движка выполнения

Дерево принятия решений для автоматического режима

Operation requested
    │
    ├─ Can be expressed in SQL?
    │      │
    │      ├─ Yes → Use chDB
    │      │
    │      └─ No → Use pandas
    │
    └─ Cross-DataStore operation?
           │
           └─ Use cross_datastore_engine setting

Переопределение на уровне функций

Для некоторых функций можно явно задать используемый ими движок выполнения:

from chdb.datastore.config import function_config

# Force specific functions to use specific engine
function_config.use_chdb('length', 'substring')
function_config.use_pandas('upper', 'lower')

Дополнительные сведения см. в разделе Function Config.

Сравнение производительности

Результаты бенчмарка на 10 млн строк:

Operationpandas (мс)chDB (мс)Ускорение
GroupBy count3471719.93x
Combined ops1,5352346.56x
Complex pipeline2,0473805.39x
Filter+Sort+Head1,5373504.40x
GroupBy agg4061412.88x
Single filter2765260.52x

Ключевые выводы:

  • chDB отлично справляется с агрегациями и сложными пайплайнами
  • pandas немного быстрее для простых одиночных операций
  • Используйте режим auto, чтобы задействовать сильные стороны обоих вариантов

Лучшие практики

1. Сначала используйте автоматический режим

config.use_auto()  # Let DataStore decide

2. Проведите профилирование перед принудительным выбором движка

config.enable_profiling()
# Run your workload
# Check profiler report to see where time is spent

3. Принудительно используйте движок для определённых типов нагрузок

# For heavy aggregation workloads
config.use_chdb()

# For pandas compatibility testing
config.use_pandas()

4. Используйте explain() для анализа выполнения

ds = pd.read_csv("data.csv")
query = ds.filter(ds['age'] > 25).groupby('city').agg({'salary': 'sum'})

# See what SQL will be generated
query.explain()

Устранение неполадок

Проблема: операция выполняется медленнее ожидаемого

# Check current engine
print(config.execution_engine)

# Enable debug to see what's happening
config.enable_debug()

# Try forcing specific engine
config.use_chdb()  # or config.use_pandas()

Проблема: операция не поддерживается в режиме chdb

# Some pandas operations aren't supported in SQL
# Solution: use auto mode
config.use_auto()

# Or explicitly convert to pandas first
df = ds.to_df()
result = df.some_pandas_specific_operation()

Проблема: нехватка памяти при обработке больших объёмов данных

# Use chdb engine to avoid loading all data into memory
config.use_chdb()

# Filter early to reduce data size
result = ds.filter(ds['date'] >= '2024-01-01').to_df()

# For maximum throughput on large datasets, use performance mode
# which enables parallel Parquet reading and single-SQL aggregation
config.use_performance_mode()
Режим повышенной производительности

Если вы выполняете ресурсоёмкие задачи агрегации и вам не требуется полная совместимость вывода с pandas (порядок строк, MultiIndex, корректировки dtype), рассмотрите возможность использования режима повышенной производительности. Он автоматически устанавливает движок chdb и убирает все накладные расходы, связанные с обеспечением совместимости с pandas.