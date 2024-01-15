Перейти к основному содержимому
Логирование в DataStore

DataStore использует стандартный модуль логирования языка Python. В этом руководстве описано, как настроить логирование для отладки.

Быстрый старт

from chdb import datastore as pd
from chdb.datastore.config import config

# Enable debug logging
config.enable_debug()

# Now all operations will log details
ds = pd.read_csv("data.csv")
result = ds.filter(ds['age'] > 25).to_df()

Уровни логирования

УровеньЗначениеОписание
DEBUG10Подробная информация для отладки
INFO20Общая информация о работе системы
WARNING30Предупреждения (уровень по умолчанию)
ERROR40Сообщения об ошибках
CRITICAL50Критические сбои

Настройка уровня логирования

import logging
from chdb.datastore.config import config

# Using standard logging levels
config.set_log_level(logging.DEBUG)
config.set_log_level(logging.INFO)
config.set_log_level(logging.WARNING)  # Default
config.set_log_level(logging.ERROR)

# Using quick preset
config.enable_debug()  # Sets DEBUG level + verbose format

Формат логов

Простой формат (по умолчанию)

config.set_log_format("simple")

Вывод:

DEBUG - Executing SQL query
DEBUG - Cache miss for key abc123

Подробный формат

config.set_log_format("verbose")

Результат:

2024-01-15 10:30:45.123 DEBUG datastore.core - Executing SQL query
2024-01-15 10:30:45.456 DEBUG datastore.cache - Cache miss for key abc123

Что записывается в журнал

Уровень DEBUG

  • Сгенерированные SQL-запросы
  • Выбор исполнительного движка
  • Операции кэша (попадания/промахи)
  • Время выполнения операций
  • Информация об источнике данных
DEBUG - Creating DataStore from file 'data.csv'
DEBUG - SQL: SELECT * FROM file('data.csv', 'CSVWithNames') WHERE age > 25
DEBUG - Using engine: chdb
DEBUG - Execution time: 0.089s
DEBUG - Cache: Storing result (key: abc123)

Уровень INFO

  • Завершение крупных операций
  • Изменения конфигурации
  • Подключения к источникам данных
INFO - Loaded 1,000,000 rows from data.csv
INFO - Execution engine set to: chdb
INFO - Connected to MySQL: localhost:3306/mydb

Уровень WARNING

  • Использование устаревших функций
  • Предупреждения о производительности
  • Некритические проблемы
WARNING - Large result set (>1M rows) may cause memory issues
WARNING - Cache TTL exceeded, re-executing query
WARNING - Column 'date' has mixed types, using string

Уровень ERROR

  • Ошибки при выполнении запросов
  • Ошибки подключения
  • Ошибки преобразования данных
ERROR - Failed to execute SQL: syntax error near 'FORM'
ERROR - Connection to MySQL failed: timeout
ERROR - Cannot convert column 'price' to float

Пользовательская конфигурация логирования

Использование логирования в Python

import logging

# Configure root logger
logging.basicConfig(
    level=logging.DEBUG,
    format='%(asctime)s - %(name)s - %(levelname)s - %(message)s',
    handlers=[
        logging.FileHandler('datastore.log'),
        logging.StreamHandler()
    ]
)

# Get DataStore logger
ds_logger = logging.getLogger('chdb.datastore')
ds_logger.setLevel(logging.DEBUG)

Логирование в файл

import logging

# Create file handler
file_handler = logging.FileHandler('datastore_debug.log')
file_handler.setLevel(logging.DEBUG)
file_handler.setFormatter(logging.Formatter(
    '%(asctime)s - %(name)s - %(levelname)s - %(message)s'
))

# Add to DataStore logger
ds_logger = logging.getLogger('chdb.datastore')
ds_logger.addHandler(file_handler)

Отключение логирования

import logging

# Suppress all DataStore logs
logging.getLogger('chdb.datastore').setLevel(logging.CRITICAL)

# Or using config
config.set_log_level(logging.CRITICAL)

Сценарии отладки

Отладка генерации SQL-запросов

config.enable_debug()

ds = pd.read_csv("data.csv")
result = ds.filter(ds['age'] > 25).groupby('city').sum()

Вывод логов:

DEBUG - Creating DataStore from file 'data.csv'
DEBUG - Building filter: age > 25
DEBUG - Building groupby: city
DEBUG - Building aggregation: sum
DEBUG - Generated SQL:
        SELECT city, SUM(*) 
        FROM file('data.csv', 'CSVWithNames')
        WHERE age > 25
        GROUP BY city

Выбор отладочного движка

config.enable_debug()

result = ds.filter(ds['x'] > 10).apply(custom_func)

Вывод логов:

DEBUG - filter: selecting engine (eligible: chdb, pandas)
DEBUG - filter: using chdb (SQL-compatible)
DEBUG - apply: selecting engine (eligible: pandas)
DEBUG - apply: using pandas (custom function)

Отладка операций кэша

config.enable_debug()

# First execution
result1 = ds.filter(ds['age'] > 25).to_df()
# DEBUG - Cache miss for query hash abc123
# DEBUG - Executing query...
# DEBUG - Caching result (key: abc123, size: 1.2MB)

# Second execution (same query)
result2 = ds.filter(ds['age'] > 25).to_df()
# DEBUG - Cache hit for query hash abc123
# DEBUG - Returning cached result

Диагностика проблем с производительностью

config.enable_debug()
config.enable_profiling()

# Logs will show timing for each operation
result = (ds
    .filter(ds['amount'] > 100)
    .groupby('region')
    .agg({'amount': 'sum'})
    .to_df()
)

Вывод логов:

DEBUG - filter: 0.002ms
DEBUG - groupby: 0.001ms
DEBUG - agg: 0.003ms
DEBUG - SQL generation: 0.012ms
DEBUG - SQL execution: 89.456ms  <- Main time spent here
DEBUG - Result conversion: 2.345ms

Конфигурация для продакшена

import logging
from chdb.datastore.config import config

# Production: minimal logging
config.set_log_level(logging.WARNING)
config.set_log_format("simple")
config.set_profiling_enabled(False)

Ротация журналов

import logging
from logging.handlers import RotatingFileHandler

# Create rotating file handler
handler = RotatingFileHandler(
    'datastore.log',
    maxBytes=10*1024*1024,  # 10MB
    backupCount=5
)
handler.setLevel(logging.WARNING)

# Add to DataStore logger
logging.getLogger('chdb.datastore').addHandler(handler)

Переменные окружения

Вы также можете настроить логирование с помощью переменных окружения:

# Set log level
export CHDB_LOG_LEVEL=DEBUG

# Set log format
export CHDB_LOG_FORMAT=verbose

import os
import logging

# Read from environment
log_level = os.environ.get('CHDB_LOG_LEVEL', 'WARNING')
config.set_log_level(getattr(logging, log_level))

Сводка

ЗадачаКоманда
Включить отладкуconfig.enable_debug()
Установить уровень логированияconfig.set_log_level(logging.DEBUG)
Установить формат логированияconfig.set_log_format("verbose")
Логирование в файлИспользуйте обработчики логирования Python
Подавить вывод логовconfig.set_log_level(logging.CRITICAL)