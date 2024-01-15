Логирование в DataStore
DataStore использует стандартный модуль логирования языка Python. В этом руководстве описано, как настроить логирование для отладки.
Быстрый старт
Уровни логирования
|Уровень
|Значение
|Описание
DEBUG
|10
|Подробная информация для отладки
INFO
|20
|Общая информация о работе системы
WARNING
|30
|Предупреждения (уровень по умолчанию)
ERROR
|40
|Сообщения об ошибках
CRITICAL
|50
|Критические сбои
Настройка уровня логирования
Формат логов
Простой формат (по умолчанию)
Вывод:
Подробный формат
Результат:
Что записывается в журнал
Уровень DEBUG
- Сгенерированные SQL-запросы
- Выбор исполнительного движка
- Операции кэша (попадания/промахи)
- Время выполнения операций
- Информация об источнике данных
Уровень INFO
- Завершение крупных операций
- Изменения конфигурации
- Подключения к источникам данных
Уровень WARNING
- Использование устаревших функций
- Предупреждения о производительности
- Некритические проблемы
Уровень ERROR
- Ошибки при выполнении запросов
- Ошибки подключения
- Ошибки преобразования данных
Пользовательская конфигурация логирования
Использование логирования в Python
Логирование в файл
Отключение логирования
Сценарии отладки
Отладка генерации SQL-запросов
Вывод логов:
Выбор отладочного движка
Вывод логов:
Отладка операций кэша
Диагностика проблем с производительностью
Вывод логов:
Конфигурация для продакшена
Рекомендуемые настройки
Ротация журналов
Переменные окружения
Вы также можете настроить логирование с помощью переменных окружения:
Сводка
|Задача
|Команда
|Включить отладку
config.enable_debug()
|Установить уровень логирования
config.set_log_level(logging.DEBUG)
|Установить формат логирования
config.set_log_format("verbose")
|Логирование в файл
|Используйте обработчики логирования Python
|Подавить вывод логов
config.set_log_level(logging.CRITICAL)