Fournit la ClickStack UI - une plateforme d’observabilité prête pour la production, construite sur ClickHouse et OpenTelemetry (OTel), qui unifie logs, traces, métriques et sessions dans une solution unique, évolutive et haute performance.

Managed ClickStack apporte la plateforme d’observabilité open-source ClickStack à ClickHouse Cloud sous la forme d’une offre entièrement managée. Basé sur ClickHouse et OpenTelemetry (OTel), il unifie les logs, les traces, les métriques et les données de session au sein d’une solution unique hautes performances. Conçu pour le monitoring et le débogage des systèmes complexes, Managed ClickStack permet aux développeurs et aux SRE de suivre les problèmes de bout en bout sans avoir à changer d’outil ni à recouper manuellement les données à l’aide de timestamps ou d’identifiants de corrélation.

En tant qu’offre managée, Managed ClickStack propose le projet open-source avec la ClickStack UI intégrée directement à la console ClickHouse Cloud, un contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC) natif, ainsi que des fonctionnalités supplémentaires comme les notebooks IA et des alertes de niveau entreprise. Il n’y a aucune infrastructure à gérer ni aucun mécanisme d’authentification distinct à configurer.

La ClickStack UI (HyperDX) est une interface spécialement conçue pour explorer et visualiser les données d’observabilité. Elle prend en charge aussi bien les requêtes de style Lucene que les requêtes SQL, les dashboards interactifs, l’alerting, l’exploration des traces, et bien plus encore, le tout optimisé pour ClickHouse comme backend.

Managed ClickStack peut être lancé en un clic et connecté à vos données, avec une intégration complète au système d’authentification de ClickHouse Cloud pour un accès fluide et sécurisé à vos insights d’observabilité.

Vous trouverez ClickStack dans le menu de navigation principal de gauche lorsque vous sélectionnez un service.

Pour démarrer avec ClickStack dans ClickHouse Cloud, nous vous recommandons notre guide de prise en main