Les fonctions définies par l’utilisateur (UDF) permettent d’étendre le comportement de ClickHouse au-delà de ce que permettent les plus de mille fonctions intégrées.

Dans ClickHouse Cloud, il existe deux façons de créer des fonctions définies par l’utilisateur :

À l’aide de SQL À l’aide de l’UI et de votre propre code (Public Beta)

​ Fonctions SQL définies par l’utilisateur

Les UDF SQL peuvent être créées à l’aide de l’instruction CREATE FUNCTION à partir d’une expression lambda.

Dans cet exemple, nous allons créer une simple fonction exécutable définie par l’utilisateur, isBusinessHours . La fonction vérifiera si un timestamp donné correspond aux heures ouvrées habituelles et renverra true si c’est le cas, sinon false.

Connectez-vous à Cloud Console et ouvrez la console SQL Écrivez la SQL query suivante pour créer la fonction isBusinessHours :

CREATE FUNCTION isBusinessHours AS (ts) -> toDayOfWeek(ts) BETWEEN 1 AND 5 AND toHour(ts) BETWEEN 9 AND 17 ;

Exécutez ce qui suit pour tester l’UDF que vous venez de créer :

SELECT isBusinessHours( '2026-03-20 10:00:00' :: DateTime ), isBusinessHours( '2026-03-20 23:00:00' :: DateTime );

Vous devriez obtenir le résultat suivant :

1 0

Vous pouvez utiliser la commande DROP FUNCTION pour supprimer l’UDF que vous venez de créer :

DROP FUNCTION isBusinessHours

Important Les UDFs dans ClickHouse Cloud n’héritent pas des paramètres définis au niveau de l’utilisateur. Elles s’exécutent avec les paramètres système par défaut.

Cela signifie :

Les paramètres de session (définis via l’instruction SET ) ne sont pas transmis au contexte d’exécution des UDFs

) ne sont pas transmis au contexte d’exécution des UDFs Les paramètres du profil utilisateur ne sont pas hérités par les UDFs

Les paramètres au niveau de la requête ne s’appliquent pas lors de l’exécution des UDFs

​ Fonctions définies par l’utilisateur créées via l’UI

ClickHouse Cloud offre une interface de configuration dans l’UI pour créer des fonctions définies par l’utilisateur.

Dans cet exemple, nous allons créer la même fonction définie par l’utilisateur exécutable simple, isBusinessHours , qui vérifie si un timestamp donné se situe dans les heures ouvrées habituelles. Nous l’avons précédemment créée en SQL, mais cette fois, nous allons la créer en Python et la configurer via l’UI.