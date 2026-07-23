Visualisez les données de system.query_log pour simplifier le débogage des requêtes et optimiser leurs performances

La fonctionnalité Query Insights facilite l’exploitation du journal des requêtes intégré de ClickHouse grâce à des visualisations et des tableaux. La table system.query_log de ClickHouse est une source d’information essentielle pour l’optimisation des requêtes, le débogage, ainsi que la surveillance de l’état général et des performances du cluster.

​ Vue d’ensemble des requêtes

Après avoir sélectionné un service, l’élément de navigation Monitoring dans la barre latérale gauche devrait se déployer pour afficher un nouveau sous-élément Query insights. Cliquer sur cette option ouvre la nouvelle page Query insights :

​ Métriques de haut niveau

Les encadrés statistiques en haut représentent quelques métriques de haut niveau de base des requêtes sur la période sélectionnée. En dessous, trois graphiques de séries temporelles affichent le volume de requêtes, la latence et le taux d’erreur, ventilés par type de requête (select, insert, other) sur la fenêtre temporelle sélectionnée. Le graphique de latence peut également être ajusté pour afficher les latences p50, p90 et p99 :

​ Requêtes récentes

Sous les métriques de haut niveau, un tableau affiche les entrées du journal des requêtes (regroupées par hash de requête normalisée et par utilisateur) sur la fenêtre temporelle sélectionnée :

Les requêtes récentes peuvent être filtrées et triées selon n’importe quel champ disponible. Le tableau peut également être configuré pour afficher ou masquer des champs supplémentaires, tels que les tables et les latences p90 et p99.

​ Drill-down sur les requêtes

Sélectionner une requête dans le tableau Requêtes récentes ouvre un volet latéral contenant des métriques et des informations propres à la requête sélectionnée :

Comme nous pouvons le voir dans le volet latéral, cette requête a été exécutée plus de 3 000 fois au cours des dernières 24 heures. Toutes les métriques de l’onglet Query info sont agrégées, mais nous pouvons également afficher les métriques de chaque exécution en sélectionnant l’onglet Query history :