ClickHouse prend en charge l’intégration avec plusieurs catalogues (Unity, Glue, REST, Polaris, etc.). Ce guide vous explique les étapes à suivre pour interroger vos données avec ClickHouse et le Nessie. Nessie est un catalogue transactionnel open source pour les lacs de données qui offre :
L’intégration avec le Nessie Catalog fonctionne uniquement avec les tables Iceberg. Cette intégration prend en charge aussi bien AWS S3 que d’autres fournisseurs de cloud storage.
- un contrôle de version des données inspiré de Git, avec des branches et des commits
- des transactions inter-tables et des garanties de visibilité
- la conformité de l’API REST à la spécification REST Catalog d’Iceberg
- une approche open data lake compatible avec Hive, Spark, Dremio, Trino, et plus encore
- un déploiement prêt pour la production sur Docker ou Kubernetes
Cette fonctionnalité étant expérimentale, vous devez l’activer avec :
SET allow_experimental_database_iceberg = 1;
Pour le développement et les tests en local, vous pouvez utiliser un environnement Nessie conteneurisé. Cette approche est idéale pour l’apprentissage, le prototypage et les environnements de développement.
Configuration d’un environnement de développement local
Prérequis
- Docker et Docker Compose : assurez-vous que Docker est installé et en fonctionnement
- Configuration d’exemple : vous pouvez utiliser la configuration officielle
docker-composede Nessie
Vous pouvez utiliser la configuration officielle de Nessie avec docker-compose, qui fournit un environnement complet avec Nessie, un magasin de versions en mémoire et MinIO pour le stockage objet. Étape 1 : Créez un nouveau dossier pour y exécuter l’exemple, puis créez un fichier
Configuration d’un Nessie Catalog local
docker-compose.yml avec la configuration suivante :
Étape 2 : Exécutez la commande suivante pour démarrer les services :
version: '3.8'
services:
nessie:
image: ghcr.io/projectnessie/nessie:latest
ports:
- "19120:19120"
environment:
- nessie.version.store.type=IN_MEMORY
- nessie.catalog.default-warehouse=warehouse
- nessie.catalog.warehouses.warehouse.location=s3://my-bucket/
- nessie.catalog.service.s3.default-options.endpoint=http://minio:9000/
- nessie.catalog.service.s3.default-options.access-key=urn:nessie-secret:quarkus:nessie.catalog.secrets.access-key
- nessie.catalog.service.s3.default-options.path-style-access=true
- nessie.catalog.service.s3.default-options.auth-type=STATIC
- nessie.catalog.secrets.access-key.name=admin
- nessie.catalog.secrets.access-key.secret=password
- nessie.catalog.service.s3.default-options.region=us-east-1
- nessie.server.authentication.enabled=false
depends_on:
minio:
condition: service_healthy
networks:
- iceberg_net
minio:
image: quay.io/minio/minio
ports:
- "9002:9000"
- "9003:9001"
environment:
- MINIO_ROOT_USER=admin
- MINIO_ROOT_PASSWORD=password
- MINIO_REGION=us-east-1
healthcheck:
test: ["CMD", "mc", "ready", "local"]
interval: 5s
timeout: 10s
retries: 5
start_period: 30s
entrypoint: >
/bin/sh -c "
minio server /data --console-address ':9001' &
sleep 10;
mc alias set myminio http://localhost:9000 admin password;
mc mb myminio/my-bucket --ignore-existing;
tail -f /dev/null"
networks:
- iceberg_net
clickhouse:
image: clickhouse/clickhouse-server:head
container_name: nessie-clickhouse
user: '0:0' # Ensures root permissions
ports:
- "8123:8123"
- "9000:9000"
volumes:
- clickhouse_data:/var/lib/clickhouse
- ./clickhouse/data_import:/var/lib/clickhouse/data_import # Mount dataset folder
networks:
- iceberg_net
environment:
- CLICKHOUSE_DB=default
- CLICKHOUSE_USER=default
- CLICKHOUSE_DO_NOT_CHOWN=1
- CLICKHOUSE_PASSWORD=
depends_on:
nessie:
condition: service_started
minio:
condition: service_healthy
volumes:
clickhouse_data:
networks:
iceberg_net:
driver: bridge
Étape 3 : Attendez que tous les services soient prêts. Vous pouvez consulter les logs :
docker compose up -d
docker-compose logs -f
La configuration Nessie utilise un magasin de versions en mémoire et nécessite que les données d’exemple soient d’abord chargées dans les tables Iceberg. Assurez-vous que l’environnement a bien créé et rempli les tables avant de tenter de les interroger via ClickHouse.
Connectez-vous à votre conteneur ClickHouse :
Se connecter au Nessie Catalog local
Ensuite, créez la connexion de base de données au Nessie Catalog :
docker exec -it nessie-clickhouse clickhouse-client
SET allow_experimental_database_iceberg = 1;
CREATE DATABASE demo
ENGINE = DataLakeCatalog('http://nessie:19120/iceberg', 'admin', 'password')
SETTINGS catalog_type = 'rest', storage_endpoint = 'http://minio:9002/my-bucket', warehouse = 'warehouse'
Maintenant que la connexion est établie, vous pouvez commencer à effectuer des requêtes via le catalogue Nessie. Par exemple :
Interroger les tables du Nessie Catalog avec ClickHouse
Si votre configuration inclut des données d’exemple (comme le jeu de données des taxis), vous devriez voir des tables telles que :
USE demo;
SHOW TABLES;
┌─name──────────┐
│ default.taxis │
└───────────────┘
Pour interroger une table (si elle est disponible) :
Si vous ne voyez aucune table, cela signifie généralement que :
- L’environnement n’a pas encore créé les tables d’exemple
- Le service de catalogue Nessie n’est pas encore complètement initialisé
- Le processus de chargement des données d’exemple n’est pas encore terminé
docker-compose logs nessie
SELECT count(*) FROM `default.taxis`;
┌─count()─┐
│ 2171187 │
└─────────┘
Pour afficher le DDL de la table :
Accents graves obligatoiresLes accents graves doivent être utilisés, car ClickHouse ne prend pas en charge plusieurs espaces de noms.
SHOW CREATE TABLE `default.taxis`;
┌─statement─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ CREATE TABLE demo.`default.taxis` │
│ ( │
│ `VendorID` Nullable(Int64), │
│ `tpep_pickup_datetime` Nullable(DateTime64(6)), │
│ `tpep_dropoff_datetime` Nullable(DateTime64(6)), │
│ `passenger_count` Nullable(Float64), │
│ `trip_distance` Nullable(Float64), │
│ `RatecodeID` Nullable(Float64), │
│ `store_and_fwd_flag` Nullable(String), │
│ `PULocationID` Nullable(Int64), │
│ `DOLocationID` Nullable(Int64), │
│ `payment_type` Nullable(Int64), │
│ `fare_amount` Nullable(Float64), │
│ `extra` Nullable(Float64), │
│ `mta_tax` Nullable(Float64), │
│ `tip_amount` Nullable(Float64), │
│ `tolls_amount` Nullable(Float64), │
│ `improvement_surcharge` Nullable(Float64), │
│ `total_amount` Nullable(Float64), │
│ `congestion_surcharge` Nullable(Float64), │
│ `airport_fee` Nullable(Float64) │
│ ) │
│ ENGINE = Iceberg('http://localhost:9002/my-bucket/default/taxis/', 'admin', '[HIDDEN]') │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Si vous devez charger des données depuis le catalogue Nessie vers ClickHouse, commencez par créer une table ClickHouse locale :
Chargement des données de votre data lake dans ClickHouse
Chargez ensuite les données de la table de votre catalogue Nessie à l’aide d’un
CREATE TABLE taxis
(
`VendorID` Int64,
`tpep_pickup_datetime` DateTime64(6),
`tpep_dropoff_datetime` DateTime64(6),
`passenger_count` Float64,
`trip_distance` Float64,
`RatecodeID` Float64,
`store_and_fwd_flag` String,
`PULocationID` Int64,
`DOLocationID` Int64,
`payment_type` Int64,
`fare_amount` Float64,
`extra` Float64,
`mta_tax` Float64,
`tip_amount` Float64,
`tolls_amount` Float64,
`improvement_surcharge` Float64,
`total_amount` Float64,
`congestion_surcharge` Float64,
`airport_fee` Float64
)
ENGINE = MergeTree()
PARTITION BY toYYYYMM(tpep_pickup_datetime)
ORDER BY (VendorID, tpep_pickup_datetime, PULocationID, DOLocationID);
INSERT INTO SELECT :
INSERT INTO taxis
SELECT * FROM demo.`default.taxis`;