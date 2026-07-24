Dans ce guide, nous vous montrons comment interroger vos données avec ClickHouse et le Nessie Catalog.

L’intégration avec le Nessie Catalog fonctionne uniquement avec les tables Iceberg. Cette intégration prend en charge aussi bien AWS S3 que d’autres fournisseurs de cloud storage.

ClickHouse prend en charge l’intégration avec plusieurs catalogues (Unity, Glue, REST, Polaris, etc.). Ce guide vous explique les étapes à suivre pour interroger vos données avec ClickHouse et le Nessie

Nessie est un catalogue transactionnel open source pour les lacs de données qui offre :

un contrôle de version des données inspiré de Git , avec des branches et des commits

, avec des branches et des commits des transactions inter-tables et des garanties de visibilité

et des garanties de visibilité la conformité de l’API REST à la spécification REST Catalog d’Iceberg

à la spécification REST Catalog d’Iceberg une approche open data lake compatible avec Hive, Spark, Dremio, Trino, et plus encore

compatible avec Hive, Spark, Dremio, Trino, et plus encore un déploiement prêt pour la production sur Docker ou Kubernetes

Cette fonctionnalité étant expérimentale, vous devez l’activer avec : SET allow_experimental_database_iceberg = 1;

​ Configuration d’un environnement de développement local

Pour le développement et les tests en local, vous pouvez utiliser un environnement Nessie conteneurisé. Cette approche est idéale pour l’apprentissage, le prototypage et les environnements de développement.

Docker et Docker Compose : assurez-vous que Docker est installé et en fonctionnement Configuration d’exemple : vous pouvez utiliser la configuration officielle docker-compose de Nessie

​ Configuration d’un Nessie Catalog local

Vous pouvez utiliser la configuration officielle de Nessie avec docker-compose , qui fournit un environnement complet avec Nessie, un magasin de versions en mémoire et MinIO pour le stockage objet.

Étape 1 : Créez un nouveau dossier pour y exécuter l’exemple, puis créez un fichier docker-compose.yml avec la configuration suivante :

version : '3.8' services : nessie : image : ghcr.io/projectnessie/nessie:latest ports : - "19120:19120" environment : - nessie.version.store.type=IN_MEMORY - nessie.catalog.default-warehouse=warehouse - nessie.catalog.warehouses.warehouse.location=s3://my-bucket/ - nessie.catalog.service.s3.default-options.endpoint=http://minio:9000/ - nessie.catalog.service.s3.default-options.access-key=urn:nessie-secret:quarkus:nessie.catalog.secrets.access-key - nessie.catalog.service.s3.default-options.path-style-access=true - nessie.catalog.service.s3.default-options.auth-type=STATIC - nessie.catalog.secrets.access-key.name=admin - nessie.catalog.secrets.access-key.secret=password - nessie.catalog.service.s3.default-options.region=us-east-1 - nessie.server.authentication.enabled=false depends_on : minio : condition : service_healthy networks : - iceberg_net minio : image : quay.io/minio/minio ports : - "9002:9000" - "9003:9001" environment : - MINIO_ROOT_USER=admin - MINIO_ROOT_PASSWORD=password - MINIO_REGION=us-east-1 healthcheck : test : [ "CMD" , "mc" , "ready" , "local" ] interval : 5s timeout : 10s retries : 5 start_period : 30s entrypoint : > /bin/sh -c " minio server /data --console-address ':9001' & sleep 10; mc alias set myminio http://localhost:9000 admin password; mc mb myminio/my-bucket --ignore-existing; tail -f /dev/null" networks : - iceberg_net clickhouse : image : clickhouse/clickhouse-server:head container_name : nessie-clickhouse user : '0:0' # Ensures root permissions ports : - "8123:8123" - "9000:9000" volumes : - clickhouse_data:/var/lib/clickhouse - ./clickhouse/data_import:/var/lib/clickhouse/data_import # Mount dataset folder networks : - iceberg_net environment : - CLICKHOUSE_DB=default - CLICKHOUSE_USER=default - CLICKHOUSE_DO_NOT_CHOWN=1 - CLICKHOUSE_PASSWORD= depends_on : nessie : condition : service_started minio : condition : service_healthy volumes : clickhouse_data : networks : iceberg_net : driver : bridge

Étape 2 : Exécutez la commande suivante pour démarrer les services :

docker compose up -d

Étape 3 : Attendez que tous les services soient prêts. Vous pouvez consulter les logs :

docker-compose logs -f

La configuration Nessie utilise un magasin de versions en mémoire et nécessite que les données d’exemple soient d’abord chargées dans les tables Iceberg. Assurez-vous que l’environnement a bien créé et rempli les tables avant de tenter de les interroger via ClickHouse.

​ Se connecter au Nessie Catalog local

Connectez-vous à votre conteneur ClickHouse :

docker exec -it nessie-clickhouse clickhouse-client

Ensuite, créez la connexion de base de données au Nessie Catalog :

SET allow_experimental_database_iceberg = 1 ; CREATE DATABASE demo ENGINE = DataLakeCatalog( 'http://nessie:19120/iceberg' , 'admin' , 'password' ) SETTINGS catalog_type = 'rest' , storage_endpoint = 'http://minio:9002/my-bucket' , warehouse = 'warehouse'

​ Interroger les tables du Nessie Catalog avec ClickHouse

Maintenant que la connexion est établie, vous pouvez commencer à effectuer des requêtes via le catalogue Nessie. Par exemple :

USE demo; SHOW TABLES;

Si votre configuration inclut des données d’exemple (comme le jeu de données des taxis), vous devriez voir des tables telles que :

┌─name──────────┐ │ default.taxis │ └───────────────┘

Si vous ne voyez aucune table, cela signifie généralement que : L’environnement n’a pas encore créé les tables d’exemple Le service de catalogue Nessie n’est pas encore complètement initialisé Le processus de chargement des données d’exemple n’est pas encore terminé Vous pouvez consulter les logs de Nessie pour voir l’activité du catalogue : docker-compose logs nessie

Pour interroger une table (si elle est disponible) :

SELECT count ( * ) FROM `default.taxis` ;

┌─count()─┐ │ 2171187 │ └─────────┘

Accents graves obligatoires Les accents graves doivent être utilisés, car ClickHouse ne prend pas en charge plusieurs espaces de noms.

Pour afficher le DDL de la table :

SHOW CREATE TABLE `default.taxis` ;

┌─statement─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ CREATE TABLE demo.`default.taxis` │ │ ( │ │ `VendorID` Nullable(Int64), │ │ `tpep_pickup_datetime` Nullable(DateTime64(6)), │ │ `tpep_dropoff_datetime` Nullable(DateTime64(6)), │ │ `passenger_count` Nullable(Float64), │ │ `trip_distance` Nullable(Float64), │ │ `RatecodeID` Nullable(Float64), │ │ `store_and_fwd_flag` Nullable(String), │ │ `PULocationID` Nullable(Int64), │ │ `DOLocationID` Nullable(Int64), │ │ `payment_type` Nullable(Int64), │ │ `fare_amount` Nullable(Float64), │ │ `extra` Nullable(Float64), │ │ `mta_tax` Nullable(Float64), │ │ `tip_amount` Nullable(Float64), │ │ `tolls_amount` Nullable(Float64), │ │ `improvement_surcharge` Nullable(Float64), │ │ `total_amount` Nullable(Float64), │ │ `congestion_surcharge` Nullable(Float64), │ │ `airport_fee` Nullable(Float64) │ │ ) │ │ ENGINE = Iceberg('http://localhost:9002/my-bucket/default/taxis/', 'admin', '[HIDDEN]') │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

​ Chargement des données de votre data lake dans ClickHouse

Si vous devez charger des données depuis le catalogue Nessie vers ClickHouse, commencez par créer une table ClickHouse locale :

CREATE TABLE taxis ( `VendorID` Int64, `tpep_pickup_datetime` DateTime64( 6 ), `tpep_dropoff_datetime` DateTime64( 6 ), `passenger_count` Float64, `trip_distance` Float64, `RatecodeID` Float64, `store_and_fwd_flag` String, `PULocationID` Int64, `DOLocationID` Int64, `payment_type` Int64, `fare_amount` Float64, `extra` Float64, `mta_tax` Float64, `tip_amount` Float64, `tolls_amount` Float64, `improvement_surcharge` Float64, `total_amount` Float64, `congestion_surcharge` Float64, `airport_fee` Float64 ) ENGINE = MergeTree() PARTITION BY toYYYYMM(tpep_pickup_datetime) ORDER BY (VendorID, tpep_pickup_datetime, PULocationID, DOLocationID);

Chargez ensuite les données de la table de votre catalogue Nessie à l’aide d’un INSERT INTO SELECT :