Dans ce guide, nous vous montrons comment interroger vos données avec ClickHouse et le catalogue Polaris de Snowflake.

ClickHouse prend en charge l’intégration avec plusieurs catalogues (Unity, Glue, Polaris, etc.). Dans ce guide, nous vous expliquons comment interroger vos données avec ClickHouse et l’ Apache Polaris Catalog . Apache Polaris prend en charge les tables Iceberg et les tables Delta (via les tables génériques). Cette intégration ne prend en charge que les tables Iceberg pour l’instant.

Cette fonctionnalité étant expérimentale, vous devez l’activer à l’aide de : SET allow_experimental_database_unity_catalog = 1;

Pour vous connecter au catalogue Polaris, vous aurez besoin des éléments suivants :

Snowflake Open Catalog (Polaris hébergé) ou catalogue Polaris autohébergé

L’URI de votre catalogue Polaris (par exemple, https://<account-id>.<region>.aws.snowflakecomputing.com/polaris/api/catalog/v1 ou http://polaris:8181/api/catalog/v1/oauth/tokens )

ou ) Les identifiants du catalogue (ID client et secret client)

L’URI des tokens OAuth pour votre instance Polaris

Le endpoint de stockage de l’object store où se trouvent vos données Iceberg (par exemple, S3)

ClickHouse version 26.1+

Pour Open Catalog, l’offre Polaris managée de Snowflake, votre URI inclura /polaris , tandis que pour une instance autohébergée, ce ne sera pas nécessairement le cas.