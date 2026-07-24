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ClickHouse prend en charge l’intégration avec plusieurs catalogues (Unity, Glue, Polaris, etc.). Dans ce guide, nous vous expliquons comment interroger vos données avec ClickHouse et l’Apache Polaris Catalog. Apache Polaris prend en charge les tables Iceberg et les tables Delta (via les tables génériques). Cette intégration ne prend en charge que les tables Iceberg pour l’instant.
Cette fonctionnalité étant expérimentale, vous devez l’activer à l’aide de : SET allow_experimental_database_unity_catalog = 1;

Prérequis

Pour vous connecter au catalogue Polaris, vous aurez besoin des éléments suivants :
  • Snowflake Open Catalog (Polaris hébergé) ou catalogue Polaris autohébergé
  • L’URI de votre catalogue Polaris (par exemple, https://<account-id>.<region>.aws.snowflakecomputing.com/polaris/api/catalog/v1 ou http://polaris:8181/api/catalog/v1/oauth/tokens)
  • Les identifiants du catalogue (ID client et secret client)
  • L’URI des tokens OAuth pour votre instance Polaris
  • Le endpoint de stockage de l’object store où se trouvent vos données Iceberg (par exemple, S3)
  • ClickHouse version 26.1+
Pour Open Catalog, l’offre Polaris managée de Snowflake, votre URI inclura /polaris, tandis que pour une instance autohébergée, ce ne sera pas nécessairement le cas.
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Création d’une connexion entre Polaris et ClickHouse

Créez une base de données qui relie ClickHouse à votre catalogue Polaris :
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Interroger le catalogue Polaris avec ClickHouse

Une fois la connexion établie, vous pouvez interroger Polaris :
Requête
Pour interroger une table :
Requête
Les backticks sont obligatoires, par exemple schema.table.
Pour examiner le DDL de la table :
3

Chargement de données depuis Polaris dans ClickHouse

Pour charger des données depuis Polaris dans une table ClickHouse, créez la table cible avec le schéma souhaité, puis insérez les données depuis la table Polaris :
Requête
Dernière modification le 24 juillet 2026