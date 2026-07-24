Dans ce guide, nous vous montrons comment interroger vos données avec ClickHouse et le catalogue Lakekeeper.

L’intégration avec le catalogue Lakekeeper fonctionne uniquement avec les tables Iceberg. Cette intégration prend en charge à la fois AWS S3 et d’autres fournisseurs de stockage cloud.

ClickHouse prend en charge l’intégration avec plusieurs catalogues (Unity, Glue, REST, Polaris, etc.). Ce guide vous explique les étapes à suivre pour interroger vos données à l’aide de ClickHouse et du catalogue Lakekeeper

Lakekeeper est une implémentation open source de REST catalog pour Apache Iceberg qui fournit :

une implémentation native en Rust offrant de hautes performances et une grande fiabilité

offrant de hautes performances et une grande fiabilité la conformité de l’ API REST avec la spécification REST catalog d’Iceberg

avec la spécification REST catalog d’Iceberg l’intégration au stockage cloud avec un stockage compatible S3

Cette fonctionnalité étant expérimentale, vous devrez l’activer avec : SET allow_experimental_database_iceberg = 1;

​ Configuration de développement en local

Pour le développement et les tests en local, vous pouvez utiliser une configuration Lakekeeper conteneurisée. Cette approche est idéale pour l’apprentissage, le prototypage et les environnements de développement.

Docker et Docker Compose : Assurez-vous que Docker est installé et en cours d’exécution Configuration d’exemple : Vous pouvez utiliser la configuration Docker Compose de Lakekeeper

​ Configuration d’un catalogue Lakekeeper local

Vous pouvez utiliser la configuration docker-compose officielle de Lakekeeper , qui fournit un environnement complet avec Lakekeeper, un backend PostgreSQL pour les métadonnées et MinIO pour le stockage objet.

Étape 1 : Créez un nouveau dossier dans lequel exécuter l’exemple, puis créez un fichier docker-compose.yml avec la configuration suivante :

version : '3.8' services : lakekeeper : image : quay.io/lakekeeper/catalog:latest environment : - LAKEKEEPER__PG_ENCRYPTION_KEY=This-is-NOT-Secure! - LAKEKEEPER__PG_DATABASE_URL_READ=postgresql://postgres:postgres@db:5432/postgres - LAKEKEEPER__PG_DATABASE_URL_WRITE=postgresql://postgres:postgres@db:5432/postgres - RUST_LOG=info command : [ "serve" ] healthcheck : test : [ "CMD" , "/home/nonroot/lakekeeper" , "healthcheck" ] interval : 1s timeout : 10s retries : 10 start_period : 30s depends_on : migrate : condition : service_completed_successfully db : condition : service_healthy minio : condition : service_healthy ports : - 8181:8181 networks : - iceberg_net migrate : image : quay.io/lakekeeper/catalog:latest-main environment : - LAKEKEEPER__PG_ENCRYPTION_KEY=This-is-NOT-Secure! - LAKEKEEPER__PG_DATABASE_URL_READ=postgresql://postgres:postgres@db:5432/postgres - LAKEKEEPER__PG_DATABASE_URL_WRITE=postgresql://postgres:postgres@db:5432/postgres - RUST_LOG=info restart : "no" command : [ "migrate" ] depends_on : db : condition : service_healthy networks : - iceberg_net bootstrap : image : curlimages/curl depends_on : lakekeeper : condition : service_healthy restart : "no" command : - -w - "%{http_code}" - "-X" - "POST" - "-v" - "http://lakekeeper:8181/management/v1/bootstrap" - "-H" - "Content-Type: application/json" - "--data" - '{"accept-terms-of-use": true}' - "-o" - "/dev/null" networks : - iceberg_net initialwarehouse : image : curlimages/curl depends_on : lakekeeper : condition : service_healthy bootstrap : condition : service_completed_successfully restart : "no" command : - -w - "%{http_code}" - "-X" - "POST" - "-v" - "http://lakekeeper:8181/management/v1/warehouse" - "-H" - "Content-Type: application/json" - "--data" - '{"warehouse-name": "demo", "project-id": "00000000-0000-0000-0000-000000000000", "storage-profile": {"type": "s3", "bucket": "warehouse-rest", "key-prefix": "", "assume-role-arn": null, "endpoint": "http://minio:9000", "region": "local-01", "path-style-access": true, "flavor": "minio", "sts-enabled": true}, "storage-credential": {"type": "s3", "credential-type": "access-key", "aws-access-key-id": "minio", "aws-secret-access-key": "ClickHouse_Minio_P@ssw0rd"}}' - "-o" - "/dev/null" networks : - iceberg_net db : image : bitnami/postgresql:16.3.0 environment : - POSTGRESQL_USERNAME=postgres - POSTGRESQL_PASSWORD=postgres - POSTGRESQL_DATABASE=postgres healthcheck : test : [ "CMD-SHELL" , "pg_isready -U postgres -p 5432 -d postgres" ] interval : 2s timeout : 10s retries : 5 start_period : 10s volumes : - postgres_data:/bitnami/postgresql networks : - iceberg_net minio : image : bitnami/minio:2025.4.22 environment : - MINIO_ROOT_USER=minio - MINIO_ROOT_PASSWORD=ClickHouse_Minio_P@ssw0rd - MINIO_API_PORT_NUMBER=9000 - MINIO_CONSOLE_PORT_NUMBER=9001 - MINIO_SCHEME=http - MINIO_DEFAULT_BUCKETS=warehouse-rest networks : iceberg_net : aliases : - warehouse-rest.minio ports : - "9002:9000" - "9003:9001" healthcheck : test : [ "CMD" , "mc" , "ls" , "local" , "|" , "grep" , "warehouse-rest" ] interval : 2s timeout : 10s retries : 3 start_period : 15s volumes : - minio_data:/bitnami/minio/data clickhouse : image : clickhouse/clickhouse-server:head container_name : lakekeeper-clickhouse user : '0:0' # Ensures root permissions ports : - "8123:8123" - "9000:9000" volumes : - clickhouse_data:/var/lib/clickhouse - ./clickhouse/data_import:/var/lib/clickhouse/data_import # Mount dataset folder networks : - iceberg_net environment : - CLICKHOUSE_DB=default - CLICKHOUSE_USER=default - CLICKHOUSE_DO_NOT_CHOWN=1 - CLICKHOUSE_PASSWORD= depends_on : lakekeeper : condition : service_healthy minio : condition : service_healthy volumes : postgres_data : minio_data : clickhouse_data : networks : iceberg_net : driver : bridge

Étape 2 : Exécutez la commande suivante pour démarrer les services :

docker compose up -d

Étape 3 : Attendez que tous les services soient prêts. Vous pouvez consulter les logs :

docker-compose logs -f

La configuration de Lakekeeper nécessite que les données d’exemple soient d’abord chargées dans les tables Iceberg. Assurez-vous que l’environnement a bien créé et alimenté les tables avant d’essayer de les interroger via ClickHouse. La disponibilité des tables dépend de la configuration docker-compose utilisée ainsi que des scripts de chargement des données d’exemple.

​ Se connecter au catalogue Lakekeeper local

Connectez-vous à votre conteneur ClickHouse :

docker exec -it lakekeeper-clickhouse clickhouse-client

Créez ensuite la connexion de base de données au catalogue Lakekeeper :

SET allow_experimental_database_iceberg = 1 ; CREATE DATABASE demo ENGINE = DataLakeCatalog( 'http://lakekeeper:8181/catalog' , 'minio' , 'ClickHouse_Minio_P@ssw0rd' ) SETTINGS catalog_type = 'rest' , storage_endpoint = 'http://minio:9002/warehouse-rest' , warehouse = 'demo'

​ Interroger les tables du catalogue Lakekeeper avec ClickHouse

Maintenant que la connexion est établie, vous pouvez commencer à interroger le catalogue Lakekeeper. Par exemple :

USE demo; SHOW TABLES;

Si votre installation inclut des données d’exemple (comme le jeu de données des taxis), vous devriez voir des tables comme :

┌─name──────────┐ │ default.taxis │ └───────────────┘

Si vous ne voyez aucune table, cela signifie généralement que : L’environnement n’a pas encore créé les tables d’exemple Le service de catalogue Lakekeeper n’est pas encore entièrement initialisé Le processus de chargement des données d’exemple n’est pas encore terminé Vous pouvez consulter les logs de Spark pour suivre la progression de la création des tables : docker-compose logs spark

Pour interroger une table (si elle est disponible) :

SELECT count ( * ) FROM `default.taxis` ;

┌─count()─┐ │ 2171187 │ └─────────┘

Accents graves obligatoires Les accents graves sont obligatoires, car ClickHouse ne prend pas en charge plusieurs espaces de noms.

Pour afficher le DDL de la table :

SHOW CREATE TABLE `default.taxis` ;

┌─statement─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ CREATE TABLE demo.`default.taxis` │ │ ( │ │ `VendorID` Nullable(Int64), │ │ `tpep_pickup_datetime` Nullable(DateTime64(6)), │ │ `tpep_dropoff_datetime` Nullable(DateTime64(6)), │ │ `passenger_count` Nullable(Float64), │ │ `trip_distance` Nullable(Float64), │ │ `RatecodeID` Nullable(Float64), │ │ `store_and_fwd_flag` Nullable(String), │ │ `PULocationID` Nullable(Int64), │ │ `DOLocationID` Nullable(Int64), │ │ `payment_type` Nullable(Int64), │ │ `fare_amount` Nullable(Float64), │ │ `extra` Nullable(Float64), │ │ `mta_tax` Nullable(Float64), │ │ `tip_amount` Nullable(Float64), │ │ `tolls_amount` Nullable(Float64), │ │ `improvement_surcharge` Nullable(Float64), │ │ `total_amount` Nullable(Float64), │ │ `congestion_surcharge` Nullable(Float64), │ │ `airport_fee` Nullable(Float64) │ │ ) │ │ ENGINE = Iceberg('http://minio:9002/warehouse-rest/warehouse/default/taxis/', 'minio', '[HIDDEN]') │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

​ Chargement des données de votre lac de données vers ClickHouse

Si vous devez charger des données depuis le catalogue Lakekeeper dans ClickHouse, commencez par créer une table ClickHouse locale :

CREATE TABLE taxis ( `VendorID` Int64, `tpep_pickup_datetime` DateTime64( 6 ), `tpep_dropoff_datetime` DateTime64( 6 ), `passenger_count` Float64, `trip_distance` Float64, `RatecodeID` Float64, `store_and_fwd_flag` String, `PULocationID` Int64, `DOLocationID` Int64, `payment_type` Int64, `fare_amount` Float64, `extra` Float64, `mta_tax` Float64, `tip_amount` Float64, `tolls_amount` Float64, `improvement_surcharge` Float64, `total_amount` Float64, `congestion_surcharge` Float64, `airport_fee` Float64 ) ENGINE = MergeTree() PARTITION BY toYYYYMM(tpep_pickup_datetime) ORDER BY (VendorID, tpep_pickup_datetime, PULocationID, DOLocationID);

Chargez ensuite les données de la table de votre catalogue Lakekeeper via un INSERT INTO SELECT :