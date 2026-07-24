ClickHouse prend en charge l’intégration avec plusieurs catalogues (Unity, Glue, REST, Polaris, etc.). Ce guide vous explique les étapes à suivre pour interroger vos données à l’aide de ClickHouse et du catalogue Lakekeeper. Lakekeeper est une implémentation open source de REST catalog pour Apache Iceberg qui fournit :
L’intégration avec le catalogue Lakekeeper fonctionne uniquement avec les tables Iceberg. Cette intégration prend en charge à la fois AWS S3 et d’autres fournisseurs de stockage cloud.
- une implémentation native en Rust offrant de hautes performances et une grande fiabilité
- la conformité de l’API REST avec la spécification REST catalog d’Iceberg
- l’intégration au stockage cloud avec un stockage compatible S3
Cette fonctionnalité étant expérimentale, vous devrez l’activer avec :
SET allow_experimental_database_iceberg = 1;
Pour le développement et les tests en local, vous pouvez utiliser une configuration Lakekeeper conteneurisée. Cette approche est idéale pour l’apprentissage, le prototypage et les environnements de développement.
Configuration de développement en local
Prérequis
- Docker et Docker Compose : Assurez-vous que Docker est installé et en cours d’exécution
- Configuration d’exemple : Vous pouvez utiliser la configuration Docker Compose de Lakekeeper
Vous pouvez utiliser la configuration docker-compose officielle de Lakekeeper, qui fournit un environnement complet avec Lakekeeper, un backend PostgreSQL pour les métadonnées et MinIO pour le stockage objet. Étape 1 : Créez un nouveau dossier dans lequel exécuter l’exemple, puis créez un fichier
Configuration d’un catalogue Lakekeeper local
docker-compose.yml avec la configuration suivante :
Étape 2 : Exécutez la commande suivante pour démarrer les services :
version: '3.8'
services:
lakekeeper:
image: quay.io/lakekeeper/catalog:latest
environment:
- LAKEKEEPER__PG_ENCRYPTION_KEY=This-is-NOT-Secure!
- LAKEKEEPER__PG_DATABASE_URL_READ=postgresql://postgres:postgres@db:5432/postgres
- LAKEKEEPER__PG_DATABASE_URL_WRITE=postgresql://postgres:postgres@db:5432/postgres
- RUST_LOG=info
command: ["serve"]
healthcheck:
test: ["CMD", "/home/nonroot/lakekeeper", "healthcheck"]
interval: 1s
timeout: 10s
retries: 10
start_period: 30s
depends_on:
migrate:
condition: service_completed_successfully
db:
condition: service_healthy
minio:
condition: service_healthy
ports:
- 8181:8181
networks:
- iceberg_net
migrate:
image: quay.io/lakekeeper/catalog:latest-main
environment:
- LAKEKEEPER__PG_ENCRYPTION_KEY=This-is-NOT-Secure!
- LAKEKEEPER__PG_DATABASE_URL_READ=postgresql://postgres:postgres@db:5432/postgres
- LAKEKEEPER__PG_DATABASE_URL_WRITE=postgresql://postgres:postgres@db:5432/postgres
- RUST_LOG=info
restart: "no"
command: ["migrate"]
depends_on:
db:
condition: service_healthy
networks:
- iceberg_net
bootstrap:
image: curlimages/curl
depends_on:
lakekeeper:
condition: service_healthy
restart: "no"
command:
- -w
- "%{http_code}"
- "-X"
- "POST"
- "-v"
- "http://lakekeeper:8181/management/v1/bootstrap"
- "-H"
- "Content-Type: application/json"
- "--data"
- '{"accept-terms-of-use": true}'
- "-o"
- "/dev/null"
networks:
- iceberg_net
initialwarehouse:
image: curlimages/curl
depends_on:
lakekeeper:
condition: service_healthy
bootstrap:
condition: service_completed_successfully
restart: "no"
command:
- -w
- "%{http_code}"
- "-X"
- "POST"
- "-v"
- "http://lakekeeper:8181/management/v1/warehouse"
- "-H"
- "Content-Type: application/json"
- "--data"
- '{"warehouse-name": "demo", "project-id": "00000000-0000-0000-0000-000000000000", "storage-profile": {"type": "s3", "bucket": "warehouse-rest", "key-prefix": "", "assume-role-arn": null, "endpoint": "http://minio:9000", "region": "local-01", "path-style-access": true, "flavor": "minio", "sts-enabled": true}, "storage-credential": {"type": "s3", "credential-type": "access-key", "aws-access-key-id": "minio", "aws-secret-access-key": "ClickHouse_Minio_P@ssw0rd"}}'
- "-o"
- "/dev/null"
networks:
- iceberg_net
db:
image: bitnami/postgresql:16.3.0
environment:
- POSTGRESQL_USERNAME=postgres
- POSTGRESQL_PASSWORD=postgres
- POSTGRESQL_DATABASE=postgres
healthcheck:
test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U postgres -p 5432 -d postgres"]
interval: 2s
timeout: 10s
retries: 5
start_period: 10s
volumes:
- postgres_data:/bitnami/postgresql
networks:
- iceberg_net
minio:
image: bitnami/minio:2025.4.22
environment:
- MINIO_ROOT_USER=minio
- MINIO_ROOT_PASSWORD=ClickHouse_Minio_P@ssw0rd
- MINIO_API_PORT_NUMBER=9000
- MINIO_CONSOLE_PORT_NUMBER=9001
- MINIO_SCHEME=http
- MINIO_DEFAULT_BUCKETS=warehouse-rest
networks:
iceberg_net:
aliases:
- warehouse-rest.minio
ports:
- "9002:9000"
- "9003:9001"
healthcheck:
test: ["CMD", "mc", "ls", "local", "|", "grep", "warehouse-rest"]
interval: 2s
timeout: 10s
retries: 3
start_period: 15s
volumes:
- minio_data:/bitnami/minio/data
clickhouse:
image: clickhouse/clickhouse-server:head
container_name: lakekeeper-clickhouse
user: '0:0' # Ensures root permissions
ports:
- "8123:8123"
- "9000:9000"
volumes:
- clickhouse_data:/var/lib/clickhouse
- ./clickhouse/data_import:/var/lib/clickhouse/data_import # Mount dataset folder
networks:
- iceberg_net
environment:
- CLICKHOUSE_DB=default
- CLICKHOUSE_USER=default
- CLICKHOUSE_DO_NOT_CHOWN=1
- CLICKHOUSE_PASSWORD=
depends_on:
lakekeeper:
condition: service_healthy
minio:
condition: service_healthy
volumes:
postgres_data:
minio_data:
clickhouse_data:
networks:
iceberg_net:
driver: bridge
Étape 3 : Attendez que tous les services soient prêts. Vous pouvez consulter les logs :
docker compose up -d
docker-compose logs -f
La configuration de Lakekeeper nécessite que les données d’exemple soient d’abord chargées dans les tables Iceberg. Assurez-vous que l’environnement a bien créé et alimenté les tables avant d’essayer de les interroger via ClickHouse. La disponibilité des tables dépend de la configuration
docker-compose utilisée ainsi que des scripts de chargement des données d’exemple.
Connectez-vous à votre conteneur ClickHouse :
Se connecter au catalogue Lakekeeper local
Créez ensuite la connexion de base de données au catalogue Lakekeeper :
docker exec -it lakekeeper-clickhouse clickhouse-client
SET allow_experimental_database_iceberg = 1;
CREATE DATABASE demo
ENGINE = DataLakeCatalog('http://lakekeeper:8181/catalog', 'minio', 'ClickHouse_Minio_P@ssw0rd')
SETTINGS catalog_type = 'rest', storage_endpoint = 'http://minio:9002/warehouse-rest', warehouse = 'demo'
Maintenant que la connexion est établie, vous pouvez commencer à interroger le catalogue Lakekeeper. Par exemple :
Interroger les tables du catalogue Lakekeeper avec ClickHouse
Si votre installation inclut des données d’exemple (comme le jeu de données des taxis), vous devriez voir des tables comme :
USE demo;
SHOW TABLES;
┌─name──────────┐
│ default.taxis │
└───────────────┘
Pour interroger une table (si elle est disponible) :
Si vous ne voyez aucune table, cela signifie généralement que :
- L’environnement n’a pas encore créé les tables d’exemple
- Le service de catalogue Lakekeeper n’est pas encore entièrement initialisé
- Le processus de chargement des données d’exemple n’est pas encore terminé
docker-compose logs spark
SELECT count(*) FROM `default.taxis`;
┌─count()─┐
│ 2171187 │
└─────────┘
Pour afficher le DDL de la table :
Accents graves obligatoiresLes accents graves sont obligatoires, car ClickHouse ne prend pas en charge plusieurs espaces de noms.
SHOW CREATE TABLE `default.taxis`;
┌─statement─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ CREATE TABLE demo.`default.taxis` │
│ ( │
│ `VendorID` Nullable(Int64), │
│ `tpep_pickup_datetime` Nullable(DateTime64(6)), │
│ `tpep_dropoff_datetime` Nullable(DateTime64(6)), │
│ `passenger_count` Nullable(Float64), │
│ `trip_distance` Nullable(Float64), │
│ `RatecodeID` Nullable(Float64), │
│ `store_and_fwd_flag` Nullable(String), │
│ `PULocationID` Nullable(Int64), │
│ `DOLocationID` Nullable(Int64), │
│ `payment_type` Nullable(Int64), │
│ `fare_amount` Nullable(Float64), │
│ `extra` Nullable(Float64), │
│ `mta_tax` Nullable(Float64), │
│ `tip_amount` Nullable(Float64), │
│ `tolls_amount` Nullable(Float64), │
│ `improvement_surcharge` Nullable(Float64), │
│ `total_amount` Nullable(Float64), │
│ `congestion_surcharge` Nullable(Float64), │
│ `airport_fee` Nullable(Float64) │
│ ) │
│ ENGINE = Iceberg('http://minio:9002/warehouse-rest/warehouse/default/taxis/', 'minio', '[HIDDEN]') │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Si vous devez charger des données depuis le catalogue Lakekeeper dans ClickHouse, commencez par créer une table ClickHouse locale :
Chargement des données de votre lac de données vers ClickHouse
Chargez ensuite les données de la table de votre catalogue Lakekeeper via un
CREATE TABLE taxis
(
`VendorID` Int64,
`tpep_pickup_datetime` DateTime64(6),
`tpep_dropoff_datetime` DateTime64(6),
`passenger_count` Float64,
`trip_distance` Float64,
`RatecodeID` Float64,
`store_and_fwd_flag` String,
`PULocationID` Int64,
`DOLocationID` Int64,
`payment_type` Int64,
`fare_amount` Float64,
`extra` Float64,
`mta_tax` Float64,
`tip_amount` Float64,
`tolls_amount` Float64,
`improvement_surcharge` Float64,
`total_amount` Float64,
`congestion_surcharge` Float64,
`airport_fee` Float64
)
ENGINE = MergeTree()
PARTITION BY toYYYYMM(tpep_pickup_datetime)
ORDER BY (VendorID, tpep_pickup_datetime, PULocationID, DOLocationID);
INSERT INTO SELECT :
INSERT INTO taxis
SELECT * FROM demo.`default.taxis`;