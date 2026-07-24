Unity Catalog ne fournit pas de fourniture d’identifiants pour les tables Delta Lake ou Iceberg stockées sur le stockage géré par Databricks. ClickHouse s’appuie sur la fourniture d’identifiants pour lire les données des tables depuis Unity Catalog.
Cette fonctionnalité étant expérimentale, vous devrez l’activer à l’aide de :
SET allow_experimental_database_unity_catalog = 1;
Pour permettre à ClickHouse d’interagir avec Unity Catalog, vous devez vous assurer que Unity Catalog est configuré pour autoriser les interactions avec un lecteur externe. Pour ce faire, suivez le guide « Activer l’accès externe aux données pour Unity Catalog ». Une fois votre catalogue configuré, vous devez générer des credentials pour ClickHouse. Deux méthodes différentes peuvent être utilisées, selon votre mode d’interaction avec Unity :
Configuration de Unity dans Databricks
- Pour les clients Iceberg, utilisez une authentication via un service principal.
- Pour les clients Delta, utilisez un Personal Access Token (PAT).
Lorsque vous utilisez un PAT pour un accès en lecture, le jeton doit disposer des autorisations permettant à ClickHouse de lister et de lire les métadonnées de Unity Catalog. Assurez-vous que le PAT possède au minimum le privilège
Privilèges requis pour le jeton PAT
EXTERNAL USE SCHEMA, ainsi que l’autorisation
SELECT sur la table,
USE CATALOG sur son catalogue parent et
USE SCHEMA sur son schéma parent.
Une fois Unity Catalog configuré et l’authentification en place, établissez une connexion entre ClickHouse et Unity Catalog.
Créer une connexion entre Unity Catalog et ClickHouse
Lire Delta
CREATE DATABASE unity
ENGINE = DataLakeCatalog('https://<workspace-id>.cloud.databricks.com/api/2.1/unity-catalog')
SETTINGS warehouse = 'CATALOG_NAME', catalog_credential = '<PAT>', catalog_type = 'unity'
Pour accéder aux tables Iceberg externes :
Lire des tables Iceberg
CREATE DATABASE unity
ENGINE = DataLakeCatalog('https://<workspace-id>.cloud.databricks.com/api/2.1/unity-catalog/iceberg-rest')
SETTINGS catalog_type = 'rest', catalog_credential = '<client-id>:<client-secret>', warehouse = 'workspace',
oauth_server_uri = 'https://<workspace-id>.cloud.databricks.com/oidc/v1/token', auth_scope = 'all-apis,sql'
Maintenant que la connexion est établie, vous pouvez commencer à exécuter des requêtes via Unity Catalog. Par exemple :
Interroger des tables Unity Catalog avec ClickHouse
USE unity;
SHOW TABLES;
┌─name───────────────────────────────────────────────┐
│ clickbench.delta_hits │
│ demo.fake_user │
│ information_schema.catalog_privileges │
│ information_schema.catalog_tags │
│ information_schema.catalogs │
│ information_schema.check_constraints │
│ information_schema.column_masks │
│ information_schema.column_tags │
│ information_schema.columns │
│ information_schema.constraint_column_usage │
│ information_schema.constraint_table_usage │
│ information_schema.information_schema_catalog_name │
│ information_schema.key_column_usage │
│ information_schema.parameters │
│ information_schema.referential_constraints │
│ information_schema.routine_columns │
│ information_schema.routine_privileges │
│ information_schema.routines │
│ information_schema.row_filters │
│ information_schema.schema_privileges │
│ information_schema.schema_tags │
│ information_schema.schemata │
│ information_schema.table_constraints │
│ information_schema.table_privileges │
│ information_schema.table_tags │
│ information_schema.tables │
│ information_schema.views │
│ information_schema.volume_privileges │
│ information_schema.volume_tags │
│ information_schema.volumes │
│ uniform.delta_hits │
└────────────────────────────────────────────────────┘
SHOW TABLES
Pour interroger une table :
┌─name───────────────┐
│ uniform.delta_hits │
└────────────────────┘
SELECT count(*) FROM `uniform.delta_hits`
Pour consulter la DDL de la table :
Backticks obligatoiresLes backticks sont obligatoires, car ClickHouse ne prend pas en charge plusieurs espaces de noms.
SHOW CREATE TABLE `uniform.delta_hits`
CREATE TABLE unity_uniform.`uniform.delta_hits`
(
`WatchID` Int64,
`JavaEnable` Int32,
`Title` String,
`GoodEvent` Int32,
`EventTime` DateTime64(6, 'UTC'),
`EventDate` Date,
`CounterID` Int32,
`ClientIP` Int32,
...
`FromTag` String,
`HasGCLID` Int32,
`RefererHash` Int64,
`URLHash` Int64,
`CLID` Int32
)
ENGINE = Iceberg('s3://<path>);
Si vous devez charger des données depuis Databricks dans ClickHouse, commencez par créer une table ClickHouse locale :
Chargement de données depuis votre lac de données dans ClickHouse
Chargez ensuite les données de votre table Unity Catalog à l’aide d’un
CREATE TABLE hits
(
`WatchID` Int64,
`JavaEnable` Int32,
`Title` String,
`GoodEvent` Int32,
`EventTime` DateTime64(6, 'UTC'),
`EventDate` Date,
`CounterID` Int32,
`ClientIP` Int32,
...
`FromTag` String,
`HasGCLID` Int32,
`RefererHash` Int64,
`URLHash` Int64,
`CLID` Int32
)
PRIMARY KEY (CounterID, EventDate, UserID, EventTime, WatchID);
INSERT INTO SELECT :
INSERT INTO hits SELECT * FROM unity_uniform.`uniform.delta_hits`;