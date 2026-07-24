Dans ce guide, nous vous expliquons comment interroger vos données dans Microsoft OneLake.

ClickHouse prend en charge l’intégration avec plusieurs catalogues (OneLake, Unity, Glue, Polaris, etc.). Ce guide vous explique comment interroger, avec ClickHouse et OneLake , les données stockées dans Microsoft OneLake.

Microsoft OneLake prend en charge plusieurs formats de table pour son lakehouse. Avec ClickHouse, vous pouvez interroger des tables Iceberg.

Cette fonctionnalité étant en bêta, vous devez l’activer avec : SET allow_database_iceberg = 1;

​ Collecte des prérequis OneLake

Avant d’interroger votre table dans Microsoft Fabric, vous devrez rassembler les informations suivantes :

Un ID de locataire OneLake (votre ID Entra)

Un ID d’application (client)

Un secret client

Un ID de warehouse et un ID d’élément de données

Votre ID de warehouse correspond à votre Workspace ID.

Pour l’ID d’élément de données, nous vous recommandons d’utiliser votre ID Lakehouse. Lors de nos tests, cela ne fonctionne pas avec un ID de warehouse.

Consultez la documentation Microsoft OneLake pour savoir comment trouver ces valeurs.

​ Créer une connexion entre OneLake et ClickHouse

Avec les informations requises ci-dessus, vous pouvez désormais créer une connexion entre Microsoft OneLake et ClickHouse, mais vous devez d’abord activer les catalogues :

SET allow_database_iceberg = 1

​ Se connecter à OneLake

CREATE DATABASE onelake_catalog ENGINE = DataLakeCatalog( 'https://onelake.table.fabric.microsoft.com/iceberg' ) SETTINGS catalog_type = 'onelake' , warehouse = 'warehouse_id/data_item_id' , onelake_tenant_id = '<tenant_id>' , oauth_server_uri = 'https://login.microsoftonline.com/<tenant_id>/oauth2/v2.0/token' , auth_scope = 'https://storage.azure.com/.default' , onelake_client_id = '<client_id>' , onelake_client_secret = '<client_secret>'

​ Interroger OneLake avec ClickHouse

Maintenant que la connexion est établie, vous pouvez commencer à interroger OneLake :

SHOW TABLES FROM onelake_catalog

Query id: 8f6124c4-45c2-4351-b49a-89dc13e548a7 ┌─name──────────────────────────┐ 1. │ year_2017.green_tripdata_2017 │ 2. │ year_2018.green_tripdata_2018 │ 3. │ year_2019.green_tripdata_2019 │ 4. │ year_2020.green_tripdata_2020 │ 5. │ year_2022.green_tripdata_2022 │ └───────────────────────────────┘

Si vous utilisez le client Iceberg, seules les tables Delta pour lesquelles Uniform est activé seront affichées :

Pour exécuter une requête sur une table :

SELECT * FROM onelake_catalog. `year_2017.green_tripdata_2017` LIMIT 1

Query id: db6b4bda-cc58-4ca1-8891-e0d14f02c890 Row 1: ────── VendorID: 2 lpep_pickup_datetime: 2017-05-18 16:55:43.000000 lpep_dropoff_datetime: 2017-05-18 18:04:11.000000 store_and_fwd_flag: N RatecodeID: 2 PULocationID: 130 DOLocationID: 48 passenger_count: 2 trip_distance: 12.43 fare_amount: 52 extra: 4.5 mta_tax: 0.5 tip_amount: 0 tolls_amount: 33 ehail_fee: ᴺᵁᴸᴸ improvement_surcharge: 0.3 total_amount: 90.3 payment_type: 2 trip_type: 1 congestion_surcharge: ᴺᵁᴸᴸ source_file: green_tripdata_2017-05.parquet

Backticks obligatoires Les backticks sont obligatoires, car ClickHouse ne prend pas en charge plusieurs espaces de noms.

Pour examiner le DDL de la table :

SHOW CREATE TABLE onelake_catalog. `year_2017.green_tripdata_2017`

Query id: 8bd5bd8e-83be-453e-9a88-32de12ba7f24 ┌─statement───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 1. │ CREATE TABLE onelake_catalog.`year_2017.green_tripdata_2017` ↴│ │↳( ↴│ │↳ `VendorID` Nullable(Int64), ↴│ │↳ `lpep_pickup_datetime` Nullable(DateTime64(6, 'UTC')), ↴│ │↳ `lpep_dropoff_datetime` Nullable(DateTime64(6, 'UTC')), ↴│ │↳ `store_and_fwd_flag` Nullable(String), ↴│ │↳ `RatecodeID` Nullable(Int64), ↴│ │↳ `PULocationID` Nullable(Int64), ↴│ │↳ `DOLocationID` Nullable(Int64), ↴│ │↳ `passenger_count` Nullable(Int64), ↴│ │↳ `trip_distance` Nullable(Float64), ↴│ │↳ `fare_amount` Nullable(Float64), ↴│ │↳ `extra` Nullable(Float64), ↴│ │↳ `mta_tax` Nullable(Float64), ↴│ │↳ `tip_amount` Nullable(Float64), ↴│ │↳ `tolls_amount` Nullable(Float64), ↴│ │↳ `ehail_fee` Nullable(Float64), ↴│ │↳ `improvement_surcharge` Nullable(Float64), ↴│ │↳ `total_amount` Nullable(Float64), ↴│ │↳ `payment_type` Nullable(Int64), ↴│ │↳ `trip_type` Nullable(Int64), ↴│ │↳ `congestion_surcharge` Nullable(Float64), ↴│ │↳ `source_file` Nullable(String) ↴│ │↳) ↴│ │↳ENGINE = Iceberg('abfss://<warehouse_id>@onelake.dfs.fabric.microsoft.com/<data_item_id>/Tables/year_2017/green_tripdata_2017') │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

​ Charger des données depuis votre data lake vers ClickHouse

Si vous devez charger des données depuis OneLake vers ClickHouse :

CREATE TABLE trips ENGINE = MergeTree ORDER BY coalesce (VendorID, 0 ) AS SELECT * FROM onelake_catalog. `year_2017.green_tripdata_2017`