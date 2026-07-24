Pour configurer une planification, accédez à votre service dans la console ClickHouse Cloud, puis ouvrez les paramètres. Sélectionnez ensuite Schedule Override et ajoutez une nouvelle règle. Chaque règle nécessite :
Configurer une planification de mise à l’échelle
- Heure : heure à laquelle l’action de mise à l’échelle doit avoir lieu (dans votre fuseau horaire local)
- Récurrence : fréquence de répétition de la règle (par ex. chaque jour ouvré, chaque dimanche)
- Taille cible : nombre de réplicas ou quantité de mémoire à atteindre
Charges de travail batch et ETL : augmentez la capacité avant l’exécution d’une tâche d’ingestion nocturne, puis réduisez-la une fois celle-ci terminée, afin d’éviter le surprovisionnement pendant les heures creuses de la journée. Schémas de trafic prévisibles : les services avec des heures de pointe régulières (par ex. un trafic de requêtes pendant les heures ouvrées) peuvent être mis à l’échelle à l’avance pour absorber la charge avant qu’elle n’arrive, plutôt que d’attendre que l’autoscaling réagisse. Réduction de capacité le week-end : réduisez le nombre de réplicas ou le palier mémoire le week-end lorsque la demande est plus faible, puis rétablissez la capacité avant le pic du lundi matin. Contrôle des coûts : pour les équipes qui gèrent les dépenses ClickHouse Cloud, des réductions de capacité planifiées pendant les périodes connues de faible utilisation peuvent réduire sensiblement la consommation de ressources sans aucune intervention manuelle.
Cas d’usage
Une action de Scheduled Scaling et une recommandation d’autoscaling concurrente peuvent interagir — la planification prévaut au moment du déclenchement.
Si vous anticipez un pic de charge, vous pouvez utiliser la ClickHouse Cloud API pour augmenter préventivement la capacité de votre service afin d’absorber ce pic, puis la réduire une fois que la demande retombe. Pour connaître le nombre actuel de cœurs de CPU et la quantité de mémoire utilisés pour chacun de vos réplicas, vous pouvez exécuter la requête ci-dessous :
Gérer les pics de charge
SELECT *
FROM clusterAllReplicas('default', view(
SELECT
hostname() AS server,
anyIf(value, metric = 'CGroupMaxCPU') AS cpu_cores,
formatReadableSize(anyIf(value, metric = 'CGroupMemoryTotal')) AS memory
FROM system.asynchronous_metrics
))
ORDER BY server ASC
SETTINGS skip_unavailable_shards = 1