- Débit d’insertion plus élevé
- Débit amélioré des fusions en arrière-plan
- Débit amélioré des mutations
- Opérations de scale-up et de scale-down plus rapides
- Cohérence forte allégée pour les requêtes SELECT
La plupart des tables système utilisées pour l’introspection de ReplicatedMergeTree existent aussi pour SharedMergeTree, à l’exception de
Introspection
system.replication_queue et
system.replicated_fetches, puisqu’aucune réplication des données ni des métadonnées n’a lieu. SharedMergeTree propose toutefois des alternatives correspondantes pour ces deux tables.
system.virtual_parts
Cette table sert d’alternative à
system.replication_queue pour SharedMergeTree. Elle stocke des informations sur l’ensemble le plus récent des parts actuelles, ainsi que sur les futures parts en cours de traitement, comme les fusions, les mutations et les partitions supprimées.
system.shared_merge_tree_fetches
Cette table est l’alternative à
system.replicated_fetches pour SharedMergeTree. Elle contient des informations sur les opérations en cours qui chargent en mémoire les clés primaires et les checksums.
SharedMergeTree est activé par défaut.
Pour les services compatibles avec le moteur de table SharedMergeTree, vous n’avez rien à activer manuellement. Vous pouvez créer des tables comme auparavant, et le moteur de table basé sur SharedMergeTree correspondant au moteur spécifié dans votre requête CREATE TABLE sera utilisé automatiquement.
Cela créera la table
CREATE TABLE my_table(
key UInt64,
value String
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY key
my_table à l’aide du moteur de table SharedMergeTree.
Vous n’avez pas besoin de spécifier
ENGINE=MergeTree, car
default_table_engine=MergeTree dans ClickHouse Cloud. La requête suivante est identique à celle ci-dessus.
Si vous utilisez Replacing, Collapsing, Aggregating, Summing, VersionedCollapsing ou des tables Graphite MergeTree, la conversion vers le moteur de table correspondant basé sur SharedMergeTree se fera automatiquement.
CREATE TABLE my_table(
key UInt64,
value String
)
ORDER BY key
Pour une table donnée, vous pouvez vérifier quel moteur de table a été défini dans l’instruction
CREATE TABLE myFirstReplacingMT
(
`key` Int64,
`someCol` String,
`eventTime` DateTime
)
ENGINE = ReplacingMergeTree
ORDER BY key;
CREATE TABLE à l’aide de
SHOW CREATE TABLE :
SHOW CREATE TABLE myFirstReplacingMT;
CREATE TABLE default.myFirstReplacingMT
( `key` Int64, `someCol` String, `eventTime` DateTime )
ENGINE = SharedReplacingMergeTree('/clickhouse/tables/{uuid}/{shard}', '{replica}')
ORDER BY key
Le comportement de certains paramètres change de manière significative :
Paramètres
insert_quorum— toutes les insertions dans SharedMergeTree sont des insertions avec quorum (écrites dans le stockage partagé), ce paramètre n’est donc pas nécessaire lors de l’utilisation du moteur de table SharedMergeTree.
insert_quorum_parallel— toutes les insertions dans SharedMergeTree sont des insertions avec quorum (écrites dans le stockage partagé), ce paramètre n’est donc pas nécessaire lors de l’utilisation du moteur de table SharedMergeTree.
select_sequential_consistency— ne nécessite pas d’insertions avec quorum, mais entraînera une charge supplémentaire sur ClickHouse Keeper pour les requêtes
SELECT
SharedMergeTree offre une meilleure cohérence légère que ReplicatedMergeTree. Lors d’une insertion dans SharedMergeTree, vous n’avez pas besoin de fournir de paramètres tels que
Cohérence
insert_quorum ou
insert_quorum_parallel. Les insertions sont des insertions avec quorum, ce qui signifie que les métadonnées sont stockées dans ClickHouse-Keeper et répliquées sur au moins un quorum de nœuds ClickHouse Keeper. Chaque réplique de votre cluster récupérera de manière asynchrone les nouvelles informations depuis ClickHouse-Keeper.
La plupart du temps, vous ne devriez pas utiliser
select_sequential_consistency ni
SYSTEM SYNC REPLICA LIGHTWEIGHT. La réplication asynchrone devrait couvrir la plupart des scénarios et présente une très faible latence. Dans les rares cas où vous devez absolument éviter des lectures obsolètes, suivez ces recommandations par ordre de préférence :
-
Si vous exécutez vos requêtes dans la même session ou sur le même nœud pour les lectures et les écritures, il n’est pas nécessaire d’utiliser
select_sequential_consistency, car votre réplique disposera déjà des métadonnées les plus récentes.
-
Si vous écrivez sur une réplique et lisez depuis une autre, vous pouvez utiliser
SYSTEM SYNC REPLICA LIGHTWEIGHTpour forcer la réplique à récupérer les métadonnées depuis ClickHouse-Keeper.
-
Utilisez
select_sequential_consistencycomme paramètre dans votre requête.