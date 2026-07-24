Les services des niveaux Scale et Enterprise prennent en charge la mise à l’échelle automatique en fonction de l’utilisation du CPU et de la mémoire. L’utilisation du service est surveillée en continu sur une période d’observation afin de prendre les décisions de mise à l’échelle. Si l’utilisation dépasse certains seuils ou descend en dessous de ceux-ci, le service est mis à l’échelle en conséquence pour répondre à la demande.

​ Configuration de la mise à l’échelle verticale automatique

La mise à l’échelle des services Scale ou Enterprise de ClickHouse Cloud peut être ajustée par les membres de l’organisation disposant du rôle Admin. Pour configurer la mise à l’échelle verticale automatique, accédez à l’onglet Settings de votre service et ajustez la mémoire minimale et maximale, ainsi que les paramètres de CPU, comme indiqué ci-dessous.

Les services à réplique unique ne peuvent pas être mis à l’échelle dans tous les tiers.

Définissez la Mémoire maximale de vos répliques sur une valeur supérieure à la Mémoire minimale. Le service s’adaptera ensuite selon les besoins dans ces limites. Ces paramètres sont également disponibles lors de la création initiale du service. Chaque réplique de votre service se verra attribuer les mêmes ressources de mémoire et de CPU.

Vous pouvez également choisir de définir ces deux valeurs à l’identique, ce qui revient à « verrouiller » le service sur une configuration donnée. Cela forcera immédiatement la mise à l’échelle vers la taille souhaitée.

Il est important de noter que cela désactivera toute mise à l’échelle automatique sur le cluster, et votre service ne sera pas protégé contre une augmentation de l’utilisation du CPU ou de la mémoire au-delà de ces paramètres.