Vous pouvez utiliser les API publiques de ClickHouse Cloud pour mettre à l’échelle votre service en mettant à jour ses paramètres de mise à l’échelle, ou modifier le nombre de répliques depuis la console Cloud. Les tiers Scale et Enterprise prennent également en charge les services à réplique unique. Une fois étendus, les services peuvent être réduits de nouveau jusqu’à un minimum d’une seule réplique. Notez que les services à réplique unique offrent une disponibilité moindre et ne sont pas recommandés pour une utilisation en production.
Mise à l’échelle horizontale manuelle
Les services peuvent mettre à l’échelle horizontalement jusqu’à 20 répliques au maximum. Si vous avez besoin de répliques supplémentaires, veuillez contacter notre équipe d’assistance.
Pour mettre à l’échelle horizontalement un cluster, envoyez une requête
Mise à l’échelle horizontale via l’API
PATCH via l’API afin d’ajuster le nombre de répliques. Les captures d’écran ci-dessous montrent un appel à l’API pour faire passer un cluster de
3 répliques à
6 répliques, ainsi que la réponse correspondante.
Requête
PATCH pour mettre à jour
numReplicas
Réponse à la requête
PATCH
Si vous envoyez une nouvelle demande de mise à l’échelle, ou plusieurs demandes successives, alors qu’une opération est déjà en cours, le service de mise à l’échelle ignorera les états intermédiaires et convergera vers le nombre final de répliques.
Pour mettre un service à l’échelle horizontalement depuis l’UI, vous pouvez ajuster le nombre de répliques du service sur la page Settings. Paramètres de mise à l’échelle du service dans la ClickHouse Cloud console Une fois le service mis à l’échelle, le tableau de bord des métriques dans la console Cloud doit afficher l’allocation correcte du service. La capture d’écran ci-dessous montre le cluster mis à l’échelle jusqu’à une mémoire totale de
Mise à l’échelle horizontale via l’UI
96 GiB, soit
6 répliques, chacun avec une allocation mémoire de
16 GiB.