​ Mise à l’échelle horizontale manuelle

Vous pouvez utiliser les API publiques de ClickHouse Cloud pour mettre à l’échelle votre service en mettant à jour ses paramètres de mise à l’échelle, ou modifier le nombre de répliques depuis la console Cloud.

Les tiers Scale et Enterprise prennent également en charge les services à réplique unique. Une fois étendus, les services peuvent être réduits de nouveau jusqu’à un minimum d’une seule réplique. Notez que les services à réplique unique offrent une disponibilité moindre et ne sont pas recommandés pour une utilisation en production.

Les services peuvent mettre à l’échelle horizontalement jusqu’à 20 répliques au maximum. Si vous avez besoin de répliques supplémentaires, veuillez contacter notre équipe d’assistance.

​ Mise à l’échelle horizontale via l’API

Pour mettre à l’échelle horizontalement un cluster, envoyez une requête PATCH via l’API afin d’ajuster le nombre de répliques. Les captures d’écran ci-dessous montrent un appel à l’API pour faire passer un cluster de 3 répliques à 6 répliques, ainsi que la réponse correspondante.

Requête PATCH pour mettre à jour numReplicas

Réponse à la requête PATCH

Si vous envoyez une nouvelle demande de mise à l’échelle, ou plusieurs demandes successives, alors qu’une opération est déjà en cours, le service de mise à l’échelle ignorera les états intermédiaires et convergera vers le nombre final de répliques.

​ Mise à l’échelle horizontale via l’UI

Pour mettre un service à l’échelle horizontalement depuis l’UI, vous pouvez ajuster le nombre de répliques du service sur la page Settings.

Paramètres de mise à l’échelle du service dans la ClickHouse Cloud console