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Tous les exemples de code de l’API ClickHouse sont disponibles ici. Pour la configuration de la connexion, voir Configuration. Pour les types de données pris en charge et les correspondances de types Go, voir Types de données.

Connexion

L’exemple suivant, qui renvoie la version du serveur, montre comment se connecter à ClickHouse, en supposant que ClickHouse n’est pas sécurisé et qu’il est accessible avec l’utilisateur default. Notez que nous utilisons le port natif par défaut pour nous connecter.
Exemple complet Pour tous les exemples suivants, sauf mention contraire, nous supposons que la variable ClickHouse conn a déjà été créée et est disponible.

Exécution

Il est possible d’exécuter des instructions arbitraires via la méthode Exec. Cela est utile pour les DDL et les instructions simples. Elle ne doit pas être utilisée pour des insertions volumineuses ni pour l’itération de requêtes.
Exemple complet Notez qu’il est possible de transmettre un Context à la requête. Cela permet de définir des paramètres spécifiques au niveau de la requête ; voir Using Context.

Insertion par lot

Pour insérer un grand nombre de lignes, le client prend en charge les lots. Cela nécessite de préparer un lot auquel des lignes peuvent être ajoutées. Le lot est ensuite envoyé via la méthode Send(). Les lots sont conservés en mémoire jusqu’à l’exécution de Send. Il est recommandé d’appeler Close sur le lot afin d’éviter les fuites de connexions. Cela peut se faire à l’aide du mot-clé defer après la préparation du lot. La connexion sera ainsi libérée si Send n’est jamais appelé. Notez que, si aucune ligne n’a été ajoutée, cela fera apparaître une insertion de 0 ligne dans le journal des requêtes.
Exemple complet Les recommandations pour ClickHouse sont disponibles ici. Les lots ne doivent pas être partagés entre les goroutines - créez un lot distinct pour chaque routine. Dans l’exemple ci-dessus, notez que les types de variables doivent correspondre au type de la colonne lors de l’ajout de lignes. Bien que la correspondance soit généralement évidente, cette interface se veut flexible, et les types seront convertis tant que cela n’entraîne aucune perte de précision. Par exemple, ce qui suit montre l’insertion d’une chaîne de caractères dans un datetime64.
Exemple complet Pour obtenir une vue d’ensemble complète des types Go pris en charge pour chaque type de colonne, consultez Conversions de type.

Colonnes éphémères

Les colonnes éphémères sont des colonnes accessibles uniquement en écriture, qui n’existent que pendant l’insertion : elles ne sont pas stockées et ne peuvent pas être sélectionnées. Elles sont utiles pour calculer, au moment de l’insertion, des valeurs dérivées pour d’autres colonnes.
Exemple complet

Interroger des lignes

Vous pouvez soit interroger une seule ligne à l’aide de la méthode QueryRow, soit obtenir un curseur pour parcourir un jeu de résultats via Query. Alors que la première accepte une destination dans laquelle sérialiser les données, la seconde nécessite d’appeler Scan sur chaque ligne.
Exemple complet
Exemple complet Notez que, dans les deux cas, nous devons passer un pointeur vers les variables dans lesquelles nous voulons stocker les valeurs des colonnes correspondantes. Celles-ci doivent être passées dans l’ordre indiqué dans l’instruction SELECT — par défaut, dans le cas d’un SELECT *, c’est l’ordre de déclaration des colonnes qui sera utilisé, comme illustré ci-dessus. Comme pour l’insertion, la méthode Scan exige que les variables cibles soient d’un type approprié. Là encore, l’objectif est de rester flexible, avec conversion des types lorsque c’est possible, à condition qu’il n’y ait aucune perte de précision. Par exemple, l’exemple ci-dessus montre une colonne UUID lue dans une variable string. Pour la liste complète des types Go pris en charge pour chaque type de colonne, consultez conversion de type. Enfin, notez qu’il est possible de passer un Context aux méthodes Query et QueryRow. Cela peut être utilisé pour définir des paramètres au niveau de la requête — voir Using Context pour plus de détails.

Insertion asynchrone

Les insertions asynchrones sont prises en charge par la méthode Async. Cela permet à l’utilisateur d’indiquer si le client doit attendre que le serveur termine l’insertion ou si celui-ci peut répondre dès réception des données. Cela contrôle en pratique le paramètre wait_for_async_insert.
Exemple complet

Insertion en colonnes

Les insertions peuvent être effectuées au format en colonnes. Cela peut offrir des gains de performance si les données sont déjà organisées de cette façon, en évitant d’avoir à les convertir en lignes.
Exemple complet

Utilisation des structs

Pour les utilisateurs, les structs Golang offrent une représentation logique d’une ligne de données dans ClickHouse. Pour cela, l’interface native propose plusieurs fonctions pratiques.

Select avec sérialisation

La méthode Select permet, en un seul appel, de sérialiser un ensemble de lignes de réponse dans une slice de structs.
Exemple complet

Lecture d’une struct

ScanStruct permet de mapper une seule ligne d’une requête vers une struct.
Exemple complet

Ajout d’une struct

AppendStruct permet d’ajouter une struct à un lot existant et de l’interpréter comme une ligne complète. Pour cela, les colonnes de la struct doivent correspondre à celles de la table, tant par leur nom que par leur type. Toutes les colonnes doivent avoir un champ de struct équivalent, mais certains champs de struct peuvent ne pas avoir de colonne correspondante dans la table. Ils seront alors simplement ignorés.
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Liaison des paramètres

Le client prend en charge la liaison des paramètres pour les méthodes Exec, Query et QueryRow. Comme le montre l’exemple ci-dessous, elle est compatible avec les paramètres nommés, numérotés et positionnels. Vous trouverez des exemples ci-dessous.
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Cas particuliers

Par défaut, les slices sont développés en une liste de valeurs séparées par des virgules lorsqu’ils sont passés comme paramètre à une requête. Si vous devez injecter un ensemble de valeurs entre crochets [ ], utilisez ArraySet. Si vous avez besoin de groupes/tuples, entourés de ( ), par exemple pour les utiliser avec des opérateurs IN, vous pouvez utiliser un GroupSet. Cela est particulièrement utile lorsque plusieurs groupes sont nécessaires, comme dans l’exemple ci-dessous. Enfin, les champs DateTime64 nécessitent une précision afin de garantir que les paramètres sont correctement rendus. Cependant, le niveau de précision du champ est inconnu du client ; l’utilisateur doit donc le fournir. Pour simplifier cela, nous fournissons le paramètre DateNamed.
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Utilisation du contexte

Les contextes Go permettent de transmettre des échéances, des signaux d’annulation et d’autres valeurs limitées à la portée d’une requête à travers les limites de l’API. Toutes les méthodes d’une connexion acceptent un contexte comme premier argument. Alors que les exemples précédents utilisaient context.Background(), vous pouvez exploiter cette fonctionnalité pour transmettre des paramètres et des échéances, ainsi que pour annuler des requêtes. Le passage d’un contexte créé avec withDeadline permet d’imposer des limites de temps d’exécution aux requêtes. Notez qu’il s’agit d’un instant absolu et que l’expiration ne fera que libérer la connexion et envoyer un signal d’annulation à ClickHouse. WithCancel peut également être utilisé pour annuler explicitement une requête. Les fonctions utilitaires clickhouse.WithQueryID et clickhouse.WithQuotaKey permettent de spécifier un identifiant de requête et une clé de quota. Les identifiants de requête peuvent être utiles pour suivre les requêtes dans les logs et à des fins d’annulation. Une clé de quota peut être utilisée pour imposer des limites d’utilisation de ClickHouse en fonction d’une valeur de clé unique — voir Gestion des quotas pour plus de détails. Vous pouvez également utiliser le contexte pour vous assurer qu’un paramètre n’est appliqué qu’à une requête spécifique, plutôt qu’à l’ensemble de la connexion, comme indiqué dans Paramètres de connexion. Enfin, vous pouvez contrôler la taille du tampon de blocs via clickhouse.WithBlockSize. Cela remplace le paramètre au niveau de la connexion BlockBufferSize et contrôle le nombre maximal de blocs décodés et conservés en mémoire à tout moment. Des valeurs plus élevées peuvent offrir davantage de parallélisation, au prix d’une consommation mémoire plus importante. Des exemples de ce qui précède sont présentés ci-dessous.
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Informations Progress, profile et log

Il est possible de demander des informations Progress, Profile et Log pour les requêtes. Les informations Progress indiquent des statistiques sur le nombre de lignes et d’octets lus et traités dans ClickHouse. À l’inverse, les informations Profile fournissent un résumé des données renvoyées au client, y compris les totaux d’octets (non compressés), de lignes et de blocs. Enfin, les informations Log fournissent des statistiques sur les threads, par exemple l’utilisation de la mémoire et le débit des données. Pour obtenir ces informations, l’utilisateur doit utiliser Context, auquel il peut transmettre des fonctions de rappel.
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Analyse dynamique

Il peut être nécessaire de lire des tables dont on ne connaît ni le schéma ni le type des champs renvoyés. C’est fréquent lorsqu’une analyse ad hoc des données est effectuée ou qu’un outillage générique est développé. Pour ce faire, les informations de type des colonnes sont disponibles dans les réponses aux requêtes. Elles peuvent être utilisées avec la réflexion en Go pour créer, à l’exécution, des instances de variables du type approprié, qui peuvent ensuite être passées à Scan.
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Tables externes

Les tables externes permettent au client d’envoyer des données à ClickHouse avec une requête SELECT. Ces données sont placées dans une table temporaire et peuvent être utilisées directement dans la requête lors de son exécution. Pour envoyer des données externes avec une requête, l’utilisateur doit créer une table externe via ext.NewTable avant de la transmettre via le contexte.
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OpenTelemetry

ClickHouse prend en charge la propagation du trace context sur les transports TCP et HTTP. Lors de l’utilisation de TCP, le client sérialise le span dans le protocole binaire natif. Utilisez clickhouse.WithSpan pour associer un span à une requête via le contexte.
Limitation du transport HTTPBien que le serveur ClickHouse accepte les en-têtes HTTP standard traceparent / tracestate, le transport HTTP de clickhouse-go ne les envoie pas actuellement — WithSpan n’a donc aucun effet en HTTP. Pour contourner ce problème, vous pouvez définir manuellement l’en-tête via HttpHeaders dans les options de connexion.
Exemple complet Tous les détails sur l’utilisation du traçage sont disponibles dans la section support OpenTelemetry.
Dernière modification le 3 juillet 2026