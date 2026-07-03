Utilisation de l’API native ClickHouse avec clickhouse-go : exécution de requêtes, insertions par lot, insertions asynchrones, etc.

Tous les exemples de code de l’API ClickHouse sont disponibles ici

Pour la configuration de la connexion, voir Configuration . Pour les types de données pris en charge et les correspondances de types Go, voir Types de données

L’exemple suivant, qui renvoie la version du serveur, montre comment se connecter à ClickHouse, en supposant que ClickHouse n’est pas sécurisé et qu’il est accessible avec l’utilisateur default .

Notez que nous utilisons le port natif par défaut pour nous connecter.

conn , err := clickhouse . Open ( & clickhouse . Options { Addr : [] string { fmt . Sprintf ( " %s : %d " , env . Host , env . Port )}, Auth : clickhouse . Auth { Database : env . Database , Username : env . Username , Password : env . Password , }, }) if err != nil { return err } v , err := conn . ServerVersion () fmt . Println ( v )

Pour tous les exemples suivants, sauf mention contraire, nous supposons que la variable ClickHouse conn a déjà été créée et est disponible.

Il est possible d’exécuter des instructions arbitraires via la méthode Exec . Cela est utile pour les DDL et les instructions simples. Elle ne doit pas être utilisée pour des insertions volumineuses ni pour l’itération de requêtes.

conn . Exec ( context . Background (), `DROP TABLE IF EXISTS example` ) err = conn . Exec ( context . Background (), ` CREATE TABLE IF NOT EXISTS example ( Col1 UInt8, Col2 String ) engine=Memory ` ) if err != nil { return err } conn . Exec ( context . Background (), "INSERT INTO example VALUES (1, 'test-1')" )

Notez qu’il est possible de transmettre un Context à la requête. Cela permet de définir des paramètres spécifiques au niveau de la requête ; voir Using Context

​ Insertion par lot

Pour insérer un grand nombre de lignes, le client prend en charge les lots. Cela nécessite de préparer un lot auquel des lignes peuvent être ajoutées. Le lot est ensuite envoyé via la méthode Send() . Les lots sont conservés en mémoire jusqu’à l’exécution de Send .

Il est recommandé d’appeler Close sur le lot afin d’éviter les fuites de connexions. Cela peut se faire à l’aide du mot-clé defer après la préparation du lot. La connexion sera ainsi libérée si Send n’est jamais appelé. Notez que, si aucune ligne n’a été ajoutée, cela fera apparaître une insertion de 0 ligne dans le journal des requêtes.

conn , err := GetNativeConnection ( nil , nil , nil ) if err != nil { return err } ctx := context . Background () defer func () { conn . Exec ( ctx , "DROP TABLE example" ) }() conn . Exec ( context . Background (), "DROP TABLE IF EXISTS example" ) err = conn . Exec ( ctx , ` CREATE TABLE IF NOT EXISTS example ( Col1 UInt8 , Col2 String , Col3 FixedString(3) , Col4 UUID , Col5 Map(String, UInt8) , Col6 Array(String) , Col7 Tuple(String, UInt8, Array(Map(String, String))) , Col8 DateTime ) Engine = Memory ` ) if err != nil { return err } batch , err := conn . PrepareBatch ( ctx , "INSERT INTO example" ) if err != nil { return err } defer batch . Close () for i := 0 ; i < 1000 ; i ++ { err := batch . Append ( uint8 ( 42 ), "ClickHouse" , "Inc" , uuid . New (), map [ string ] uint8 { "key" : 1 }, // Map(String, UInt8) [] string { "Q" , "W" , "E" , "R" , "T" , "Y" }, // Array(String) [] interface {}{ // Tuple(String, UInt8, Array(Map(String, String))) "String Value" , uint8 ( 5 ), [] map [ string ] string { { "key" : "value" }, { "key" : "value" }, { "key" : "value" }, }, }, time . Now (), ) if err != nil { return err } } return batch . Send ()

Les recommandations pour ClickHouse sont disponibles ici . Les lots ne doivent pas être partagés entre les goroutines - créez un lot distinct pour chaque routine.

Dans l’exemple ci-dessus, notez que les types de variables doivent correspondre au type de la colonne lors de l’ajout de lignes. Bien que la correspondance soit généralement évidente, cette interface se veut flexible, et les types seront convertis tant que cela n’entraîne aucune perte de précision. Par exemple, ce qui suit montre l’insertion d’une chaîne de caractères dans un datetime64.

batch , err := conn . PrepareBatch ( ctx , "INSERT INTO example" ) if err != nil { return err } defer batch . Close () for i := 0 ; i < 1000 ; i ++ { err := batch . Append ( "2006-01-02 15:04:05.999" , ) if err != nil { return err } } return batch . Send ()

Pour obtenir une vue d’ensemble complète des types Go pris en charge pour chaque type de colonne, consultez Conversions de type

​ Colonnes éphémères

Les colonnes éphémères sont des colonnes accessibles uniquement en écriture, qui n’existent que pendant l’insertion : elles ne sont pas stockées et ne peuvent pas être sélectionnées. Elles sont utiles pour calculer, au moment de l’insertion, des valeurs dérivées pour d’autres colonnes.

ctx := context . Background () ddl := ` CREATE OR REPLACE TABLE test ( id UInt64, unhexed String EPHEMERAL, hexed FixedString(4) DEFAULT unhex(unhexed) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id` if err := conn . Exec ( ctx , ddl ); err != nil { return err } // Insert by providing the ephemeral column value if err := conn . Exec ( ctx , "INSERT INTO test (id, unhexed) VALUES (1, '5a90b714')" ); err != nil { return err } // Only non-ephemeral columns can be queried rows , err := conn . Query ( ctx , "SELECT id, hexed, hex(hexed) FROM test" )

​ Interroger des lignes

Vous pouvez soit interroger une seule ligne à l’aide de la méthode QueryRow , soit obtenir un curseur pour parcourir un jeu de résultats via Query . Alors que la première accepte une destination dans laquelle sérialiser les données, la seconde nécessite d’appeler Scan sur chaque ligne.

row := conn . QueryRow ( context . Background (), "SELECT * FROM example" ) var ( col1 uint8 col2 , col3 , col4 string col5 map [ string ] uint8 col6 [] string col7 [] interface {} col8 time . Time ) if err := row . Scan ( & col1 , & col2 , & col3 , & col4 , & col5 , & col6 , & col7 , & col8 ); err != nil { return err } fmt . Printf ( "row: col1= %d , col2= %s , col3= %s , col4= %s , col5= %v , col6= %v , col7= %v , col8= %v

" , col1 , col2 , col3 , col4 , col5 , col6 , col7 , col8 )

rows , err := conn . Query ( ctx , "SELECT Col1, Col2, Col3 FROM example WHERE Col1 >= 2" ) if err != nil { return err } for rows . Next () { var ( col1 uint8 col2 string col3 time . Time ) if err := rows . Scan ( & col1 , & col2 , & col3 ); err != nil { return err } fmt . Printf ( "row: col1= %d , col2= %s , col3= %s

" , col1 , col2 , col3 ) } rows . Close () return rows . Err ()

Notez que, dans les deux cas, nous devons passer un pointeur vers les variables dans lesquelles nous voulons stocker les valeurs des colonnes correspondantes. Celles-ci doivent être passées dans l’ordre indiqué dans l’instruction SELECT — par défaut, dans le cas d’un SELECT * , c’est l’ordre de déclaration des colonnes qui sera utilisé, comme illustré ci-dessus.

string . Pour la liste complète des types Go pris en charge pour chaque type de colonne, consultez Comme pour l’insertion, la méthode Scan exige que les variables cibles soient d’un type approprié. Là encore, l’objectif est de rester flexible, avec conversion des types lorsque c’est possible, à condition qu’il n’y ait aucune perte de précision. Par exemple, l’exemple ci-dessus montre une colonne UUID lue dans une variable. Pour la liste complète des types Go pris en charge pour chaque type de colonne, consultez conversion de type

Context aux méthodes Query et QueryRow . Cela peut être utilisé pour définir des paramètres au niveau de la requête — voir Enfin, notez qu’il est possible de passer unaux méthodeset. Cela peut être utilisé pour définir des paramètres au niveau de la requête — voir Using Context pour plus de détails.

​ Insertion asynchrone

Les insertions asynchrones sont prises en charge par la méthode Async. Cela permet à l’utilisateur d’indiquer si le client doit attendre que le serveur termine l’insertion ou si celui-ci peut répondre dès réception des données. Cela contrôle en pratique le paramètre wait_for_async_insert

conn , err := GetNativeConnection ( nil , nil , nil ) if err != nil { return err } ctx := context . Background () if err := clickhouse_tests . CheckMinServerServerVersion ( conn , 21 , 12 , 0 ); err != nil { return nil } defer func () { conn . Exec ( ctx , "DROP TABLE example" ) }() conn . Exec ( ctx , `DROP TABLE IF EXISTS example` ) const ddl = ` CREATE TABLE example ( Col1 UInt64 , Col2 String , Col3 Array(UInt8) , Col4 DateTime ) ENGINE = Memory ` if err := conn . Exec ( ctx , ddl ); err != nil { return err } for i := 0 ; i < 100 ; i ++ { if err := conn . AsyncInsert ( ctx , fmt . Sprintf ( `INSERT INTO example VALUES ( %d , ' %s ', [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9], now() )` , i , "Golang SQL database driver" ), false ); err != nil { return err } }

​ Insertion en colonnes

Les insertions peuvent être effectuées au format en colonnes. Cela peut offrir des gains de performance si les données sont déjà organisées de cette façon, en évitant d’avoir à les convertir en lignes.

batch , err := conn . PrepareBatch ( context . Background (), "INSERT INTO example" ) if err != nil { return err } defer batch . Close () var ( col1 [] uint64 col2 [] string col3 [][] uint8 col4 [] time . Time ) for i := 0 ; i < 1_000 ; i ++ { col1 = append ( col1 , uint64 ( i )) col2 = append ( col2 , "Golang SQL database driver" ) col3 = append ( col3 , [] uint8 { 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 }) col4 = append ( col4 , time . Now ()) } if err := batch . Column ( 0 ). Append ( col1 ); err != nil { return err } if err := batch . Column ( 1 ). Append ( col2 ); err != nil { return err } if err := batch . Column ( 2 ). Append ( col3 ); err != nil { return err } if err := batch . Column ( 3 ). Append ( col4 ); err != nil { return err } return batch . Send ()

​ Utilisation des structs

Pour les utilisateurs, les structs Golang offrent une représentation logique d’une ligne de données dans ClickHouse. Pour cela, l’interface native propose plusieurs fonctions pratiques.

​ Select avec sérialisation

La méthode Select permet, en un seul appel, de sérialiser un ensemble de lignes de réponse dans une slice de structs.

var result [] struct { Col1 uint8 Col2 string ColumnWithName time . Time `ch:"Col3"` } if err = conn . Select ( ctx , & result , "SELECT Col1, Col2, Col3 FROM example" ); err != nil { return err } for _ , v := range result { fmt . Printf ( "row: col1= %d , col2= %s , col3= %s

" , v . Col1 , v . Col2 , v . ColumnWithName ) }

​ Lecture d’une struct

ScanStruct permet de mapper une seule ligne d’une requête vers une struct.

var result struct { Col1 int64 Count uint64 `ch:"count"` } if err := conn . QueryRow ( context . Background (), "SELECT Col1, COUNT() AS count FROM example WHERE Col1 = 5 GROUP BY Col1" ). ScanStruct ( & result ); err != nil { return err }

​ Ajout d’une struct

AppendStruct permet d’ajouter une struct à un permet d’ajouter une struct à un lot existant et de l’interpréter comme une ligne complète. Pour cela, les colonnes de la struct doivent correspondre à celles de la table, tant par leur nom que par leur type. Toutes les colonnes doivent avoir un champ de struct équivalent, mais certains champs de struct peuvent ne pas avoir de colonne correspondante dans la table. Ils seront alors simplement ignorés.

batch , err := conn . PrepareBatch ( context . Background (), "INSERT INTO example" ) if err != nil { return err } defer batch . Close () for i := 0 ; i < 1_000 ; i ++ { err := batch . AppendStruct ( & row { Col1 : uint64 ( i ), Col2 : "Golang SQL database driver" , Col3 : [] uint8 { 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 }, Col4 : time . Now (), ColIgnored : "this will be ignored" , }) if err != nil { return err } }

​ Liaison des paramètres

Le client prend en charge la liaison des paramètres pour les méthodes Exec , Query et QueryRow . Comme le montre l’exemple ci-dessous, elle est compatible avec les paramètres nommés, numérotés et positionnels. Vous trouverez des exemples ci-dessous.

var count uint64 // positional bind if err = conn . QueryRow ( ctx , "SELECT count() FROM example WHERE Col1 >= ? AND Col3 < ?" , 500 , now . Add ( time . Duration ( 750 ) * time . Second )). Scan ( & count ); err != nil { return err } // 250 fmt . Printf ( "Positional bind count: %d

" , count ) // numeric bind if err = conn . QueryRow ( ctx , "SELECT count() FROM example WHERE Col1 <= $2 AND Col3 > $1" , now . Add ( time . Duration ( 150 ) * time . Second ), 250 ). Scan ( & count ); err != nil { return err } // 100 fmt . Printf ( "Numeric bind count: %d

" , count ) // named bind if err = conn . QueryRow ( ctx , "SELECT count() FROM example WHERE Col1 <= @col1 AND Col3 > @col3" , clickhouse . Named ( "col1" , 100 ), clickhouse . Named ( "col3" , now . Add ( time . Duration ( 50 ) * time . Second ))). Scan ( & count ); err != nil { return err } // 50 fmt . Printf ( "Named bind count: %d

" , count )

​ Cas particuliers

Par défaut, les slices sont développés en une liste de valeurs séparées par des virgules lorsqu’ils sont passés comme paramètre à une requête. Si vous devez injecter un ensemble de valeurs entre crochets [ ] , utilisez ArraySet .

Si vous avez besoin de groupes/tuples, entourés de ( ) , par exemple pour les utiliser avec des opérateurs IN, vous pouvez utiliser un GroupSet . Cela est particulièrement utile lorsque plusieurs groupes sont nécessaires, comme dans l’exemple ci-dessous.

Enfin, les champs DateTime64 nécessitent une précision afin de garantir que les paramètres sont correctement rendus. Cependant, le niveau de précision du champ est inconnu du client ; l’utilisateur doit donc le fournir. Pour simplifier cela, nous fournissons le paramètre DateNamed .

var count uint64 // arrays will be unfolded if err = conn . QueryRow ( ctx , "SELECT count() FROM example WHERE Col1 IN (?)" , [] int { 100 , 200 , 300 , 400 , 500 }). Scan ( & count ); err != nil { return err } fmt . Printf ( "Array unfolded count: %d

" , count ) // arrays will be preserved with [] if err = conn . QueryRow ( ctx , "SELECT count() FROM example WHERE Col4 = ?" , clickhouse . ArraySet { 300 , 301 }). Scan ( & count ); err != nil { return err } fmt . Printf ( "Array count: %d

" , count ) // Group sets allow us to form ( ) lists if err = conn . QueryRow ( ctx , "SELECT count() FROM example WHERE Col1 IN ?" , clickhouse . GroupSet {[] interface {}{ 100 , 200 , 300 , 400 , 500 }}). Scan ( & count ); err != nil { return err } fmt . Printf ( "Group count: %d

" , count ) // More useful when we need nesting if err = conn . QueryRow ( ctx , "SELECT count() FROM example WHERE (Col1, Col5) IN (?)" , [] clickhouse . GroupSet {{[] interface {}{ 100 , 101 }}, {[] interface {}{ 200 , 201 }}}). Scan ( & count ); err != nil { return err } fmt . Printf ( "Group count: %d

" , count ) // Use DateNamed when you need a precision in your time# if err = conn . QueryRow ( ctx , "SELECT count() FROM example WHERE Col3 >= @col3" , clickhouse . DateNamed ( "col3" , now . Add ( time . Duration ( 500 ) * time . Millisecond ), clickhouse . NanoSeconds )). Scan ( & count ); err != nil { return err } fmt . Printf ( "NamedDate count: %d

" , count )

​ Utilisation du contexte

Les contextes Go permettent de transmettre des échéances, des signaux d’annulation et d’autres valeurs limitées à la portée d’une requête à travers les limites de l’API. Toutes les méthodes d’une connexion acceptent un contexte comme premier argument. Alors que les exemples précédents utilisaient context.Background() , vous pouvez exploiter cette fonctionnalité pour transmettre des paramètres et des échéances, ainsi que pour annuler des requêtes.

Le passage d’un contexte créé avec withDeadline permet d’imposer des limites de temps d’exécution aux requêtes. Notez qu’il s’agit d’un instant absolu et que l’expiration ne fera que libérer la connexion et envoyer un signal d’annulation à ClickHouse. WithCancel peut également être utilisé pour annuler explicitement une requête.

clickhouse.WithQueryID et clickhouse.WithQuotaKey permettent de spécifier un identifiant de requête et une clé de quota. Les identifiants de requête peuvent être utiles pour suivre les requêtes dans les logs et à des fins d’annulation. Une clé de quota peut être utilisée pour imposer des limites d’utilisation de ClickHouse en fonction d’une valeur de clé unique — voir Les fonctions utilitairesetpermettent de spécifier un identifiant de requête et une clé de quota. Les identifiants de requête peuvent être utiles pour suivre les requêtes dans les logs et à des fins d’annulation. Une clé de quota peut être utilisée pour imposer des limites d’utilisation de ClickHouse en fonction d’une valeur de clé unique — voir Gestion des quotas pour plus de détails.

Vous pouvez également utiliser le contexte pour vous assurer qu’un paramètre n’est appliqué qu’à une requête spécifique, plutôt qu’à l’ensemble de la connexion, comme indiqué dans Paramètres de connexion

Enfin, vous pouvez contrôler la taille du tampon de blocs via clickhouse.WithBlockSize . Cela remplace le paramètre au niveau de la connexion BlockBufferSize et contrôle le nombre maximal de blocs décodés et conservés en mémoire à tout moment. Des valeurs plus élevées peuvent offrir davantage de parallélisation, au prix d’une consommation mémoire plus importante.

Des exemples de ce qui précède sont présentés ci-dessous.

dialCount := 0 conn , err := clickhouse . Open ( & clickhouse . Options { Addr : [] string { fmt . Sprintf ( " %s : %d " , env . Host , env . Port )}, Auth : clickhouse . Auth { Database : env . Database , Username : env . Username , Password : env . Password , }, DialContext : func ( ctx context . Context , addr string ) ( net . Conn , error ) { dialCount ++ var d net . Dialer return d . DialContext ( ctx , "tcp" , addr ) }, }) if err != nil { return err } if err := clickhouse_tests . CheckMinServerServerVersion ( conn , 22 , 6 , 1 ); err != nil { return nil } // we can use context to pass settings to a specific API call ctx := clickhouse . Context ( context . Background (), clickhouse . WithSettings ( clickhouse . Settings { "async_insert" : "1" , })) // queries can be cancelled using the context ctx , cancel := context . WithCancel ( context . Background ()) go func () { cancel () }() if err = conn . QueryRow ( ctx , "SELECT sleep(3)" ). Scan (); err == nil { return fmt . Errorf ( "expected cancel" ) } // set a deadline for a query - this will cancel the query after the absolute time is reached. // queries will continue to completion in ClickHouse ctx , cancel = context . WithDeadline ( context . Background (), time . Now (). Add ( - time . Second )) defer cancel () if err := conn . Ping ( ctx ); err == nil { return fmt . Errorf ( "expected deadline exceeeded" ) } // set a query id to assist tracing queries in logs e.g. see system.query_log var one uint8 queryId , _ := uuid . NewUUID () ctx = clickhouse . Context ( context . Background (), clickhouse . WithQueryID ( queryId . String ())) if err = conn . QueryRow ( ctx , "SELECT 1" ). Scan ( & one ); err != nil { return err } conn . Exec ( context . Background (), "DROP QUOTA IF EXISTS foobar" ) defer func () { conn . Exec ( context . Background (), "DROP QUOTA IF EXISTS foobar" ) }() ctx = clickhouse . Context ( context . Background (), clickhouse . WithQuotaKey ( "abcde" )) // set a quota key - first create the quota if err = conn . Exec ( ctx , "CREATE QUOTA IF NOT EXISTS foobar KEYED BY client_key FOR INTERVAL 1 minute MAX queries = 5 TO default" ); err != nil { return err } type Number struct { Number uint64 `ch:"number"` } for i := 1 ; i <= 6 ; i ++ { var result [] Number if err = conn . Select ( ctx , & result , "SELECT number FROM numbers(10)" ); err != nil { return err } }

​ Informations Progress, profile et log

Il est possible de demander des informations Progress, Profile et Log pour les requêtes. Les informations Progress indiquent des statistiques sur le nombre de lignes et d’octets lus et traités dans ClickHouse. À l’inverse, les informations Profile fournissent un résumé des données renvoyées au client, y compris les totaux d’octets (non compressés), de lignes et de blocs. Enfin, les informations Log fournissent des statistiques sur les threads, par exemple l’utilisation de la mémoire et le débit des données.

Pour obtenir ces informations, l’utilisateur doit utiliser Context , auquel il peut transmettre des fonctions de rappel.

totalRows := uint64 ( 0 ) // use context to pass a call back for progress and profile info ctx := clickhouse . Context ( context . Background (), clickhouse . WithProgress ( func ( p * clickhouse . Progress ) { fmt . Println ( "progress: " , p ) totalRows += p . Rows }), clickhouse . WithProfileInfo ( func ( p * clickhouse . ProfileInfo ) { fmt . Println ( "profile info: " , p ) }), clickhouse . WithLogs ( func ( log * clickhouse . Log ) { fmt . Println ( "log info: " , log ) })) rows , err := conn . Query ( ctx , "SELECT number from numbers(1000000) LIMIT 1000000" ) if err != nil { return err } for rows . Next () { } // NOTE: Do not skip rows.Err() check if err := rows . Err (); err != nil { return err } fmt . Printf ( "Total Rows: %d

" , totalRows ) rows . Close ()

​ Analyse dynamique

Il peut être nécessaire de lire des tables dont on ne connaît ni le schéma ni le type des champs renvoyés. C’est fréquent lorsqu’une analyse ad hoc des données est effectuée ou qu’un outillage générique est développé. Pour ce faire, les informations de type des colonnes sont disponibles dans les réponses aux requêtes. Elles peuvent être utilisées avec la réflexion en Go pour créer, à l’exécution, des instances de variables du type approprié, qui peuvent ensuite être passées à Scan.

const query = ` SELECT 1 AS Col1 , 'Text' AS Col2 ` rows , err := conn . Query ( context . Background (), query ) if err != nil { return err } defer rows . Close () var ( columnTypes = rows . ColumnTypes () vars = make ([] interface {}, len ( columnTypes )) ) for i := range columnTypes { vars [ i ] = reflect . New ( columnTypes [ i ]. ScanType ()). Interface () } for rows . Next () { if err := rows . Scan ( vars ... ); err != nil { return err } for _ , v := range vars { switch v := v .( type ) { case * string : fmt . Println ( * v ) case * uint8 : fmt . Println ( * v ) } } } // NOTE: Do not skip rows.Err() check if err := rows . Err (); err != nil { return err }

​ Tables externes

Les tables externes permettent au client d’envoyer des données à ClickHouse avec une requête SELECT. Ces données sont placées dans une table temporaire et peuvent être utilisées directement dans la requête lors de son exécution.

Pour envoyer des données externes avec une requête, l’utilisateur doit créer une table externe via ext.NewTable avant de la transmettre via le contexte.

table1 , err := ext . NewTable ( "external_table_1" , ext . Column ( "col1" , "UInt8" ), ext . Column ( "col2" , "String" ), ext . Column ( "col3" , "DateTime" ), ) if err != nil { return err } for i := 0 ; i < 10 ; i ++ { if err = table1 . Append ( uint8 ( i ), fmt . Sprintf ( "value_ %d " , i ), time . Now ()); err != nil { return err } } table2 , err := ext . NewTable ( "external_table_2" , ext . Column ( "col1" , "UInt8" ), ext . Column ( "col2" , "String" ), ext . Column ( "col3" , "DateTime" ), ) for i := 0 ; i < 10 ; i ++ { table2 . Append ( uint8 ( i ), fmt . Sprintf ( "value_ %d " , i ), time . Now ()) } ctx := clickhouse . Context ( context . Background (), clickhouse . WithExternalTable ( table1 , table2 ), ) rows , err := conn . Query ( ctx , "SELECT * FROM external_table_1" ) if err != nil { return err } for rows . Next () { var ( col1 uint8 col2 string col3 time . Time ) rows . Scan ( & col1 , & col2 , & col3 ) fmt . Printf ( "col1= %d , col2= %s , col3= %v

" , col1 , col2 , col3 ) } // NOTE: Do not skip rows.Err() check if err := rows . Err (); err != nil { return err } rows . Close () var count uint64 if err := conn . QueryRow ( ctx , "SELECT COUNT(*) FROM external_table_1" ). Scan ( & count ); err != nil { return err } fmt . Printf ( "external_table_1: %d

" , count ) if err := conn . QueryRow ( ctx , "SELECT COUNT(*) FROM external_table_2" ). Scan ( & count ); err != nil { return err } fmt . Printf ( "external_table_2: %d

" , count ) if err := conn . QueryRow ( ctx , "SELECT COUNT(*) FROM (SELECT * FROM external_table_1 UNION ALL SELECT * FROM external_table_2)" ). Scan ( & count ); err != nil { return err } fmt . Printf ( "external_table_1 UNION external_table_2: %d

" , count )

clickhouse.WithSpan pour associer un span à une requête via le contexte. ClickHouse prend en charge la propagation du trace context sur les transports TCP et HTTP. Lors de l’utilisation de TCP, le client sérialise le span dans le protocole binaire natif. Utilisezpour associer un span à une requête via le contexte.

Limitation du transport HTTP Bien que le serveur ClickHouse accepte les en-têtes HTTP standard traceparent / tracestate , le transport HTTP de clickhouse-go ne les envoie pas actuellement — WithSpan n’a donc aucun effet en HTTP. Pour contourner ce problème, vous pouvez définir manuellement l’en-tête via HttpHeaders dans les options de connexion.

var count uint64 rows := conn . QueryRow ( clickhouse . Context ( context . Background (), clickhouse . WithSpan ( trace . NewSpanContext ( trace . SpanContextConfig { SpanID : trace . SpanID { 1 , 2 , 3 , 4 , 5 }, TraceID : trace . TraceID { 5 , 4 , 3 , 2 , 1 }, }), )), "SELECT COUNT() FROM (SELECT number FROM system.numbers LIMIT 5)" ) if err := rows . Scan ( & count ); err != nil { return err } // NOTE: Do not skip rows.Err() check if err := rows . Err (); err != nil { return err } fmt . Printf ( "count: %d

" , count )